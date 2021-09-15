Песков рассказал о здоровье Путина Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан Путин и Токаев договорились координировать усилия по обеспечению безопасности в регионе 15 сентября 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане и договорились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. «В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что лидеры «обсудили ключевые вопросы повестки дня предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе, в том числе ситуацию в Афганистане, а также условились координировать совместные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», передает ТАСС. Днем ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане.

Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина. Путин призвал регулярно повышать доходы военных 14 сентября 2021, 16:02 Текст: Елизавета Булкина

Доходы российских военных должны регулярно повышаться в соответствии с экономической ситуацией в стране, заявил президент России Владимир Путин главе Минобороны Сергею Шойгу на совещании с членами правительства и руководством «Единой России». «Что касается выплат, в том числе и курсантам, мы с вами согласовывали на этапе подготовки этих решений, прошу вас и дальше уделять этому самое пристальное внимание, в том числе это касается и денежного содержания и выплат военным пенсионерам», – передает слова главы государства ТАСС. «Мы неоднократно эту тему обсуждали, там есть вопросы, над которыми нужно подумать с тем, чтобы не снижать уровень доходов военнослужащих, а наоборот, регулярно его поднимать в соответствии с тем, как складывается ситуация в экономике, макроэкономике, с инфляцией», – указал президент. «Эту работу мы продолжим и дальше», – сказал он. В свою очередь Шойгу доложил Путину, что военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату. «В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 502 «О единовременной выплате всем военнослужащим» произведена единовременная денежная выплата 15 тыс. рублей всем военнослужащим вооруженных сил и курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа текущего года», – сказал глава Минобороны. По его словам, также пенсионерам Минобороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей. «Выплаты завершены, о чем и докладываю», – добавил Шойгу. Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы 14 сентября 2021, 16:25

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы. «Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до тех, которые школу заканчивают... В том числе нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает», – заявил Путин на совещании с правительством России и руководством партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пособие на детей школьного возраста на общую сумму 206 млрд рублей на сегодняшний день получили 20,6 млн детей. «Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей», – сказала Голикова. Также она рассказала, что пособие вставшим на учет на ранних сроках беременности получают почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. «С 1 июля беременные женщины, вставшие на медицинский учет в ранние сроки и признанные нуждающимися, получают ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума. На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей. Предполагаем, что в 2021 году такую поддержку получат 410 тыс. беременных женщин», – рассказала Голикова. По словам вице-премьера, программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования. «Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде «Единой России». Отвечая на эти вызовы, совместно с «Единой Россией» мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9-го класса», – сказала Голикова. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила расширить возраст для выдачи пособия, которое сейчас предоставляется на детей от трех до семи лет. «Сейчас есть пособия на детей от трех до семи, но, конечно, важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, продолжая, пролонгируя поддержку семей с детьми», – сказала омбудсмен. Она пояснила, что важно развивать эти меры поддержки, наращивать их. Кузнецова также заявила о необходимости создавать все больше новых форматов господдержки семьи, которые государство будет обеспечивать на постоянной основе. «Сегодня государство берет на себя постоянные обязательства, это не трехлетний бюджетный период, это даже не пять лет. То есть теперь те меры поддержки, которые озвучены здесь и сегодня, они будут реализованы всегда. И вот это постоянство в своей поддержке, постоянство в исполнении своих обязательств, мне кажется, очень важно слышать и знать сегодня особенно, когда наши семьи принимают решение о рождении ребенка, когда принимаются иные судьбоносные решения для семьи. Конечно, хочется, чтобы этих форматов и форм поддержки было, безусловно, как можно больше», – подчеркнула Кузнецова. Ранее Путин заявил, что в России пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи. В Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей. Кроме того, с 1 июля 2021 года на Госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности. Блинкен пояснил провал миссии США в Афганистане 14 сентября 2021, 18:32

Фото: John Goodman/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан*» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Когда президент [Джо] Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами* о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тыс. человек», – передает его слова РИА «Новости». «К январю 2021 года «Талибан*» достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и «Талибан» развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана», – добавил Блинкен. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. В Сенате США потребовали отставки Блинкена, Остина и Салливана 15 сентября 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

Сенатор-республиканец Джош Хоули потребовал отставки глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, а также советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Хоули заявил, что намерен препятствовать утверждению кандидатов на посты в Госдепе и Пентагоне, выдвинутых президентом США Джо Байденом, пока «министр Остин, госсекретарь Блинкен и помощник Джейк Салливан не уйдут в отставку». Сенатор раскритиковал процесс вывода американских войск из Афганистана, назвав поведение Байдена «постыдным». Хоули заявил, что Байден «опозорил страну» и ему тоже «пора уйти в отставку», передает ТАСС со ссылкой на Hill. Как указывает издание, Хоули не может помешать утверждению кандидатов, если те получать поддержку большинства сенаторов. При этом у Хоули есть возможность оттягивать вынесение вопроса об их назначении на голосование. Напомним, в августе влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице. Путин назвал поддержку IT-отрасли для государства одной из ключевых задач 14 сентября 2021, 17:51

Фото: Владимир Крайнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России». «Что касается поддержки IT-отрасли (...) это одно из ключевых направлений нашей работы», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, российское правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Это уже второй пакет мер поддержки для этой сферы. Путин после ухода на самоизоляцию выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни» 14 сентября 2021, 16:30 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – передает его слова ТАСС. Говоря о выявленном в его окружении случае коронавируса, Путин отметил, что один из сотрудников, скорее всего, поздно ревакцинировался. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титр антител у этого человека упал. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. Свою самоизоляцию президент назвал «естественным экспериментом». «Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», – заключил глава государства. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. Путин заявил об уникальности российского вооружения 14 сентября 2021, 15:51 Текст: Елизавета Булкина

Российская техника и вооружения во многом уникальны, об этом знают во всем мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководства «Единой России». «Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники и вооружения. Она по многим направлениям, весь мир это уже хорошо знает, является уникальной, но безусловно она [] должна находиться в надежных руках: люди должны чувствовать себя комфортно, чувствовать заботу со стороны государства», – передает слова президента РИА «Новости».



Путин отметил, что Минобороны в последние годы активно занимается этими вопросами. «Надеюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем», – сказал он.



Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили итоги совместных стратегических учений вооруженных сил «Запад – 2021». Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. «Запад – 2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Россия отказалась нести ответственность за вызванный Западом миграционный кризис 15 сентября 2021, 10:15 Текст: Наталья Ануфриева

Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лавров указал, что тема нелегальной миграции возникла после того, как НАТО разбомбила Ливию и разрушила ливийскую государственность, передает ТАСС. «На север через разбомбленную Ливию потекли нелегальные мигранты, и когда Евросоюз понял, что для него это бремя слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а было нами осуждено», – сказал он. Лавров также затронул тему Афганистана, указав, что «талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) пока не признаны ни одной страной», и «все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий», однако «с официальным признанием пока еще никто не торопится», передает РИА «Новости». Вместе с тем Россия не навязывает талибам никакие условия: «Они сами провозгласили свои цели, в том числе, они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние страны и что они будут формировать инклюзивное правительство, которое отражает всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса». При этом Москва поддерживает с движением контакты по вопросам, которые касаются снятия рисков с соседей по центральной Азии. По словам министра, пока прошло слишком мало времени, чтобы сделать какие-либо выводы по новому правительству Афганистана. «Мы, как и подавляющее большинство стран мира, приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем как он будет воплощаться в жизнь. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы», – сказал Лавров. Ранее талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при социальной газификации 14 сентября 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

При реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». «Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель – сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы», – передает слова президента РИА «Новости». «Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы», – сказал глава государства вице-премьеру Александру Новаку, передает ТАСС. Тот в свою очередь уточнил, что с начала года более 100 тыс. домов подключено к газу, из них 9 тыс. – по новым правилам. Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Путин назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму 14 сентября 2021, 18:17 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» заявил, что необходимо обеспечить преемственность и командный дух работы после выборов в Госдуму. «Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы и здесь крайне важно обеспечить преемственность слаженной, командной работы правительства и парламентских фракций», – сказал глава государства. По слова президента, кабмин России себя неплохо показал в период пандемии, в острой ее фазе, передает РИА «Новости». «Многие вещи можно было делать и лучше, и эффективнее, и своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в период пандемии, острой ее фазе. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач. Путин призвал правительство и парламент к слаженной работе после формирования Госдумы 14 сентября 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на слаженную работу правительства и парламента, когда будет сформирован новый состав Госдумы, от этого зависит эффективность решений. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством и руководством «Единой России», передает РИА «Новости». «Я знаю, что «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерам по каждому направлению. Это очень важно – нам сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат, это чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин. Президент также напомнил о том, что в этом году во время послания Федеральному собранию, съезда «Единой России» и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы». «И в конечном счете для повышения благополучия граждан», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости. «Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов. Сегодня хотел бы услышать от вас информацию о том, как идет работа по всем этим ключевым направлениям», – заявил Путин. Президент подчеркнул, что многие из вышеперечисленных решений были инициированы «Единой Россией» по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы. «Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей «Единой России», чтобы еще раз вместе посмотреть, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, ее региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней», – заключил Путин. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Путин отметил вклад Казанцева в борьбу с международным терроризмом 14 сентября 2021, 15:27 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полномочного представителя главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) генерала Виктора Казанцева, отметив его вклад в борьбу с международным терроризмом, передает пресс-служба Кремля. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что «настоящий офицер, талантливый военачальник, Виктор Германович посвятил жизнь защите Отечества, развитию наших Вооруженных сил и сохранению славных ратных традиций». «Он внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом, немало сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни», – говорится в послании президента, адресованном родным и близким Казанцева. О смерти Казанцева стало известно во вторник. Он был командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе с августа 1999 года по апрель 2000 года, руководил операциями против боевиков на территории Чечни, а также в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. В мае 2000 года он был уволен в запас и до марта 2004 года занимал должность полпреда президента в Южном федеральном округе. По должности он входил в оперативный штаб по управлению контртеррористическими действиями в Северо-Кавказском регионе. ОДКБ приняла заявление о ситуации в Афганистане 15 сентября 2021, 09:40 Текст: Алина Назарова

Организация Договора о коллективной безопасности приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации. «Главы делегаций согласовали в целом проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и приняли ряд заявлений, в частности, совместное заявление государств-членов ОДКБ «О положении в Афганистане», заявление министров иностранных дел о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, заявление министров иностранных дел о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и Совместное заявление министров иностранных дел «О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения», – сказал Зась, передает РИА «Новости». Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.