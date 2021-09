Митрополит назвал РПЦ геополитическим противником США В Совфеде напомнили об американском следе в «Умном голосовании» 11 сентября 2021, 17:25 Текст: Евгений Романов

МИД подтвердил ранее озвученную информацию о связях США с сайтом «Умное голосование», сообщил сенатор Андрей Климов, который также указал на «спланированную предвзятость западных СМИ» в отношении предстоящих 19 сентября парламентских выборов в России. В субботу председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов сообщил, что МИД подтвердил сделанное в четверг на площадке МИА «Россия Сегодня» «заявление об американском следе псевдо «умного голосования», авторство которого связывают с доморощенными иноагентами из группировки гр. Навального А.А. (они же уличены в экстремизме)». В сообщении со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марию Захарову говорится о том, что Вашингтон поддерживает проект ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией* – запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) «Умное голосование», разработчики которого «так или иначе связаны с Пентагоном». Захарова отметила, что пятничный визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан «именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России и предстоящие выборы в Госдуму, в частности». В министерстве подчеркнули, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами». «Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование»... в основном идут из США», – сказала Захарова. Климов заверил, что возглавляемая им комиссия «продолжает работу по мониторингу и, в частности, констатирует явно спланированную предвзятость западных СМИ». По его словам, с 4 по 10 сентября было выявлено 65 публикаций в странах НАТО. «Все о наших выборах. Основные публикации в США, ФРГ и Великобритании. Во всех соотношение относительно нейтральной информации и однозначно негативной (антироссийской по сути) примерно 1:10 (как по заказу!). Основа публикаций – фейки от СМИ-иноагентов и все тех же ставленников Запада из числа иноагентов (физических лиц, организаций и аффилированных с ними граждан и политических структур). Цель очернения избирательной кампании в РФ – обосновать запланированное еще весной в Вашингтоне «непризнание мировым сообществом» итогов думских выборов», – отметил Климов. Сенатор предупредил, что заявления о «нелегитимности» российских выборов по западным графикам «намечены на период 14-21 сентября». «Заседание нашей комиссии по этому поводу планируется на 21 сен. (трансляция с 16.00 мск из СФ)», – подытожил Климов. 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к одноименному сайту был ограничен Роскомнадзором. В июле в интернет, по разным оценкам, утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования». Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.

Захарова заявила о связи всех разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном 11 сентября 2021, 15:03

Текст: Алексей Дегтярев

Вызов американского посла Джона Салливана в МИД связан с поддержкой США «Умного голосования» – проекта ФБК* («Фонд борьбы с коррупцией*», запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США», – сказала дипломат эфире «Радио России», передает РИА «Новости». По ее словам, все участвовавшие в разработке приложения «Умное голосование» компании так или иначе связаны с Пентагоном. 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут, сам Салливан воздержался от общения с журналистами и молча покинул здание министерства. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова Салливана на Смоленскую площадь. В Совфеде предупредили США о последствиях вмешательства в российские выборы. МИД заявил Салливану о доказательствах вмешательства IT-гигантов из США в выборы в России 10 сентября 2021, 19:02

Текст: Алексей Дегтярев

Американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы, сообщил МИД. «В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Послу было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Также Салливан и Рябков поговорили о других вопросах двустороннего характера. В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Источник сообщал, что Салливана вызвали из-за вмешательства США во внутрироссийские дела. Американское посольство утверждало, что в ходе беседы Салливан и Рябков обсуждали настрой главы Белого дома Джозефа Байдена на стабильные отношения с Россией. Американский дипломат спрогнозировал реакцию США на присоединение Украины к России 11 сентября 2021, 16:10

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты применят к России очень серьезные санкции в случае присоединения Украины, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст. «Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», – заявил Хербст в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что такие санкции могут «разрушить» российскую экономику. Дипломат выразил уверенность, что война обернется большими потерями с обеих сторон. «Очень плохой прогноз», – подвел он итог. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавро отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН. В Госдуме назвали причину вызова посла США в МИД 11 сентября 2021, 11:11

Текст: Евгений Романов

Посол США в Москве Джон Салливан вызывался в МИД в качестве предупреждения Вашингтону не вмешиваться в российский избирательный процесс, считает депутат Госдумы Василий Пискарев. Салливан накануне был вызван в МИД, где с ним 20 минут беседовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Вызов посла – мера предупредительная. Это значит, что вмешательство США в избирательный процесс в России давно перешло все допустимые границы. Ранее американской стороне уже были сделаны предупреждения как по парламентской линии, так и регулятором в адрес крупных IT-компаний», – считает глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут, сам Салливан воздержался от общения с журналистами и молча покинул здание министерства. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой,

Текст: Антон Антонов

Жители России «более консервативные в хорошем смысле слова», чем американцы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. На форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021» он заявил, что нужно «читать Есенина, Пушкина, других наших великих поэтов и писателей». Лавров указал, что Россия – «это твоя малая родина, твои предки, память о которых ты хранишь и ходишь на их могилы», а также «твои родители, дай бог им здоровья у кого они живы», и друзья, «ощущение вот этих корней». «Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это все складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм. Я именно так воспринимаю все это», – приводит его слова РИА «Новости». Лавров возмутился тем, что «учебники исторические содержат какие-то огромные пробелы, колоссальные, особенно про Великую Отечественную войну». Он полагает, что в «нынешних условиях, особенно с этими гаджетами, очень важно как родители воспитывают детей в любви к своему дому, к месту, где ты родился». Министр полагает, что у жителей России «это все-таки пока еще глубоко в нашем генетическом коде сидит». Он сравнил россиян с американцами – в США человек «родился в одном месте, учился где-то в другом, потом через всю Америку или в Европу уехал работать – это у них в порядке вещей». «Мы все-таки чуть-чуть более консервативные в хорошем смысле слова. Мне кажется, что это нужно беречь и лелеять», – сказал он. Напомним, Лавров заявил, что у россиян особое чувство национального достоинства, которое должно сопровождаться достатком семьи. Он идет на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Кроме главы МИД в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Американцы оценили вероятность помощи Украине после заявлений Зеленского о войне 10 сентября 2021, 21:31 Текст: Алексей Дегтярев

Американские читатели сайта телеканала Fox News посоветовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ряд читателей посоветовали Украине не полагаться на президента США Джозефа Байдена, вспомнив о его сомнительных, по их мнению, действий, передает РИА «Новости». Байден был вице-президентом, когда Крым воссоединился с Россией, напомнил читатель под ником IndependentVoter808. «Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится», – написал он. «Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож», – добавил Kamano55. По мнению Usvet63, война России с Украиной возможна только при Байдене. «Россия его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится», – отметил он. «Я искренне надеюсь, что он не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории, у меня есть подозрения, что он без каких-либо проблем откажется и от всех соглашений о взаимопомощи, не говоря уже о данных Украине устных обещаниях», – написал Vince273. Часть читателей напомнили о распространении «прогрессивных» идей в США при власти Демократической партии, которую представляет Байден. Banhungryhungryhippo пошутил, что Вашингтону важнее набрать в армию трансгендеров, чем обеспечить защиту страны. Другие читатели напомнили коррупционный скандал с участием сына Байдена Хантера на Украине. «Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлет вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках», – написал Libertyordeath275. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН. Госдеп озвучил свою причину вызова Салливана в МИД России 10 сентября 2021, 21:51 Текст: Вера Басилая

В Госдепартаменте США полагают, что американский посол Джон Салливан обсуждал в МИД России вопросы двусторонних отношений. Госдеп не стал комментировать заявления о нарушении законов цифровыми гигантами США перед выборами России. В Вашингтоне полагают, что посла США вызвали в МИД России для обсуждения двусторонних отношений, передает ТАСС. Ранее в пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова главы американского дипломатического представительства Джона Салливана. В Совфеде предупредили США о последствиях вмешательства в российские выборы 11 сентября 2021, 14:07 Текст: Андрей Резчиков

«Вызов посла США в МИД говорит об открытости нашей позиции и серьезности наших намерений пресекать попытки вмешательства во внутренние дела страны. Пусть потом никто не обижается», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он отреагировал на пятничный визит американского дипломата Джона Салливана в МИД. «Это уже не первое предупреждение США. Еще в 2007 году на Мюнхенской международной конференции по безопасности президент Владимир Путин заявлял о неприемлемости вмешательства извне в суверенные дела России кого бы то ни было. Именно тогда началось усиленное санкционное давление на Россию и расширился круг НКО, которые сегодня по праву именуются иностранными агентами. Тогда же началось массированное использование цифровых платформ для продвижения разного рода фейковых новостей и различных хитрых технологий, позволяющих, как им кажется, изменить ситуацию на выборах», – считает зампредседателя сенатского комитета по международным делам, замсекретаря генсовета «Единой России» Андрей Климов. Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут. Политик напомнил, что возглавляемая им временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России неоднократно давала понять, в том числе американским цифровым платформам, о недопустимости таких действий. По его словам, на Смоленской площади американскому послу должны были напомнить о том, что российское законодательство «категорически исключает возможность любого иностранного влияния на наши выборы». А работающие в стране зарубежные интернет-платформы обязаны «уважать наш закон». «В противном случае мы будем использовать весь арсенал средств, имеющихся в руках государства. В этом смысл вызова американского посла», – пояснил сенатор. Климов считает, что подобная реакция МИД указывает на наступательную позицию. «Мы предупреждаем американцев заранее, чтобы не было никаких недоразумений. В прошлом американцы даже карты публиковали с маршрутами протестов, как в сторону Кремля двигаться. Все было! Но сейчас мы начали говорить об этом не постфактум, а заранее. Мы знаем, кто что делает, как и откуда. А дальше США должны сделать свои выводы. Но иллюзий (что они это сделают) особых нет», – сказал сенатор. Собеседник счел наивным полагать, что беседа Рябкова с Салливаном существенным образом повлияет на отношение американских цифровых кампаний к России вообще и к ее выборам в частности. «Но не предупредить о возможных последствиях мы не можем. Если бы мы этого не сделали, то юристы этих компаний начали бы говорить, что им ничего не объясняли. Чтобы нам так не отвечали, пришлось вызывать посла», – уверен Климов. Сенатор утверждает, что зарубежные цифровые компании, СМИ-иноагенты и прочие ресурсы «расширяют возможности антироссийской деструктивной подрывной работы». «Это один из элементов системы сдерживания России. Все это прямо провозглашено в американском законодательстве, а IT-гиганты США не имеют права нарушать американские законы», – отметил собеседник. Сенатор также рассказал о случае двухлетней давности, когда в стране удалось «поймать за руку одну американскую лоббистскую компанию». Как удалось выяснить, в ее офисе один из российских сотрудников отправлял письма влиятельным людям, в том числе членам СПЧ, чтобы они от своего имени «по кальке написали разного рода воззвания в пользу наших иноагентов-экстремистов». Сама компания отвергала свою причастность к произошедшему словами о том, что не имеет никакого отношения к тому, чем занимался ее сотрудник на рабочем месте. Климов напомнил и о разработанной в России системе мер законодательного реагирования на попытки вмешательства извне. «Эти законы вступили в действие. Теперь нам необходимо применять их в полном объеме в случае, если потребуется адекватная реакция. По окончанию выборов, если будет надо, мы приведем некоторые законодательные нормы в соответствие с новыми вызовами», – заверил сенатор. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа причина вызова посла США в МИД 10 сентября 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана вызвали в российское Министерство иностранных дел из-за вмешательства США во внутрироссийские дела, сообщил дипломатический источник. Салливан был вызван в МИД из-за вмешательства США в выборы в России, заявил собеседник ТАСС. Между тем в американском посольстве сообщили, что Салливан провел встречу с замглавы МИД Сергеем Рябковым, чтобы обсудить настрой главы Белого дома Джозефа Байдена к стабильным отношениям с Россией, передает РИА «Новости». «В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией», – заявил пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц. В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Захарова попросила доложить Вашингтону о причинах вызова посла США в МИД 10 сентября 2021, 21:25 Текст: Дарья Григоренко

Россия рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова главы американского дипломатического представительства Джона Салливана, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна – вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», – написала Захарова в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Американское посольство утверждало, что в ходе беседы Салливан и Рябков обсуждали настрой главы Белого дома Джозефа Байдена на стабильные отношения с Россией. В США пообещали продолжить борьбу с «Северным потоком – 2» 11 сентября 2021, 14:07

Текст: Наталья Ануфриева

США будут и дальше сдерживать запуск газопровода «Северный поток – 2», несмотря на завершение его строительства, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн. Хохштайн заявил на форуме YES Brainstorming, что «Северный поток – 2» – это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам», потому «США не прекратят усилий для воздействия на «Северный поток – 2», будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС», передает ТАСС. Представитель Госдепа считает, что предпринятые Вашингтоном усилия по отсрочке строительства газопровода дали результаты. «Нас изначально беспокоили не российская нефть или газ, а их политическое использование в Европе. Именно для противодействия этому мы предприняли усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, что существенно уменьшило политическое влияние России», – добавил представитель Госдепартамента. Касаясь опасений Украины относительно прекращения российского газового транзита по ее территории, он отметил, что действующий контракт Киева с «Газпромом» действует до 2024 года. Кроме того, он подтвердил помощь Украине по развитию альтернативной и ядерной энергетики. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». РИА «Новости» получило аккредитацию на годовщину 9/11 в США после заявления Лаврова 11 сентября 2021, 07:46 Текст: Антон Антонов

После заявления главы МИД России Сергея Лаврова о «войне» с российскими СМИ на Западе, организаторы мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке передумали и выдали корреспонденту РИА «Новости» аккредитацию. Двум корреспондентам, которые подавали заявки, были направлены письма, в которых организаторы сообщили, что «теперь могут выделить одно место на мероприятии». Корреспондентам предложено самостоятельно решить, кто «получит удостоверение, выделенное» для агентства. Уточняется, что только одну аккредитацию выдают из-за «огромного количества запросов и нехватки места», передает РИА «Новости». Напомним, журналисты сообщали, что приглашение на церемонию на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа, заявка была отправлена в течение часа. Однако после этого организаторы не аккредитовали корреспондентов РИА «Новости», сославшись на нехватку места. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал такое решение последовательной и избирательной травлей. Лавров заявил, что западные страны практически «объявили войну» российским средствам массовой информации. Корреспондентам РИА «Новости» отказали в аккредитации на годовщину терактов 11 сентября 10 сентября 2021, 18:43 Текст: Вера Басилая

Организаторы не аккредитовали корреспондентов РИА «Новости» в США на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, сославшись на нехватку места из-за большого количества заявок. По словам журналистов, приглашение на церемонию на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа, заявка была отправлена в течение часа. «К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос на выдачу аккредитации для участия в церемонии в 20-ю годовщину… Любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию. Исключений не будет», – приводит РИА «Новости» ответ организаторов. Президент США Джо Байден планирует 11 сентября, посетить церемонию в память о жертвах в Нью-Йорке. Также он планирует в этот день побывать в Шанксвилле в штате Пенсильвания и Пентагоне в Арлингтоне, Виргиния – места, где в этот день 20 лет назад случились еще два теракта с самолетами. Каждый год 11 сентября на месте, где раньше возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, проходит церемония в память о погибших в этот день. Ранее глава американского государства Джо Байден принял решение продлить на год режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года. Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека. Митрополит назвал РПЦ геополитическим противником США 11 сентября 2021, 16:19 Текст: Вера Басилая

Русская православная церковь является для США геополитическим противником, потому что продолжает консолидировать людей, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). «Русская православная церковь, которая по самой своей природе призвана консолидировать людей, в том числе людей в разных странах, которая призвана их объединять и не разъединять, является для Соединенных Штатов – хотим мы этого, или не хотим – геополитическим противником. Поэтому в Соединенных Штатах существует такое мнение: для того, чтобы Русскую православную церковь ослабить, ее нужно расчленить», – приводит ТАСС слова митрополита. По мнению иерарха, именно этот «заказ» США «был выполнен Константинопольским патриархом Варфоломеем, когда он вторгся в Украину». «Патриарх Варфоломей обещал исцелить раскол, но вместо исцеления раскола произошло углубление раскола. Он обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация», – заявил митрополит. Он подчеркнул, что РПЦ на всем постсоветском пространстве играет консолидирующую роль и продолжает поддерживать людей в межгосударственных конфликтах, поэтому является «бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом «разделяй и властвуй». Ранее в РПЦ заявили об общем почерке антицерковных акций в Черногории и на Украине. Россия предложила США возобновить сотрудничество по борьбе с терроризмом 11 сентября 2021, 16:17 Текст: Алексей Дегтярев

Москва готова возобновить работу двустороннего диалога с Вашингтоном по антитеррору,заявил посол России в США Анатолий Антонов. Российско-американские отношения имеют много примеров, когда сотрудничество спецслужб позволяло предотвратить крупные атаки и гибель невинных граждан, напомнил посол. Слова Антонова приводятся на странице посольства в Facebook. «В частности, признательны коллегам за ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017-м и 2019 году теракты в Санкт-Петербурге», – напомнил он. «Надеемся, что такие контакты будут лишь укрепляться и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 годах», – добавил дипломат. Он подчеркнул, что российская сторона готова реанимировать работу такого формата.