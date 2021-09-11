Захарова указала на опасность приравнивания блогеров к журналистам

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11 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией

Граждан Белоруссии и России уравняют в правах Егор Еремов/РИА Новости
Россия и Белоруссия делают серьезный шаг к еще более тесному экономическую союзу. План состоит из 28 союзных программ, каждая из которых касается объединения конкретной экономической сферы: начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа. Кто – Россия или Белоруссия – выиграет от этого союза? И как будет выглядеть единый нефтегазовый рынок? Подробности...
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На финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия

Среди тех, кто намерен проголосовать, довольно много не определившихся с партийными предпочтениями Андрей Самсонов/ТАСС
Замеры общественного мнения показали – на финишной прямой думской кампании определилась четверка партий-лидеров. Но социологи и политологи не исключают и сюрпризов. Некоторые партии показывают положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер. Кому может повезти и как изменится Госдума, если в нее пройдет пятая партия? Подробности...
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Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
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США извратили уроки трагедии 11 сентября

Этот дым над Нью-Йорком навсегда останется в памяти Америки Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Украина попала в зависимость от российского электричества

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия завершила строительство «Северного потока – 2». Время подвести итоги и посмотреть, кто выиграл от этой достройки, кто проиграл, а кто, вроде как проиграв, тоже на самом деле выиграл. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Подробности...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Меркель заявила Польше о поддержке «Северного потока – 2»
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    победительница соревнований


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    Видео

    «Запад-2021»


    Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

    деструктивный культ


    Китай уничтожает репетиторов ради детей

    ввод санкций


    Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

    получение сертификатов


    У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

    дипломатический конфликт


    Ради ссоры с Россией власти Чехии приносят в жертву интересы детей

    уроки истории


    Алексей Алешковский: Сталин сегодня – это мы сами

    время итогов


    Геворг Мирзаян: Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

    по дороге в Европу


    Елена Герасимова: Украина попала в зависимость от российского электричества

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Захарова указала на опасность приравнивания блогеров к журналистам

    11 сентября 2021, 17:14

    Текст: Вера Басилая

    Наделение блогеров функциями журналистов является опасным из-за разного уровня ответственности за свою деятельность и профессионализма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Еще 15 лет назад мы [дипломаты и представители МИД России] говорили об опасности приравнивания новых технологий, средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогер и журналист – не одно и то же. И самое главное, не надо говорить, кто лучше, а кто хуже, и нельзя наделять функциями журналиста блогера», – отметила она, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, самым главным различием между журналистами и блогерами является степень ответственности за свою деятельность. «Человек может быть прирожденным хирургом, но не получить медицинского образования и наделать таких дел, хотя все способности у него есть. То же самое и в журналистике: он может прекрасно писать, но не понимать, какой вред или пользу он может нанести своим творчеством», – добавила дипломат.


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    Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
       10 сентября 2021, 19:33
    Фото: Igor Golovniov/
    Zumapress/
    Global Look Press
    Текст: Дарья Григоренко

    Компания Xiaomi начала блокировать использование смартфоны собственного производства в некоторых частях мира. Жители Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Крыма уже столкнулись с этой проблемой.

    Массовая блокировка зафиксирована в сентябре. После нескольких дней использования нового смартфона пользователи видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на XDA-developers.

    Отмечается, что пользователи смартфонов Xiaomi нашли способ обхода блокировки на смартфоне Xiaomi: для этого телефон нужно перепрошить на неофициальный кастом.

    В январе администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.

    Коментарии (161)
    Медики прокомментировали смертельное отравление арбузом в Москве

    10 сентября 2021, 20:04

    Текст: Дарья Григоренко

    Смертельное отравление двух человек в Москве могло иметь криминальный подтекст, не исключено, что арбузы были отравлены специально, сообщил заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктор Шилов.

    «На моей памяти еще не было такого, чтобы арбуз стал причиной отравления с летальным исходом», – пояснил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на MK.ru.

    Нутрициолог Нина Козлова объяснила, почему употребление этого вида бахчевых не может привести к смерти.

    «В случае с арбузом возможно нитритное и бактериальное отравление. Первое допустимо, когда человек пробует первый урожай, второе – когда корка повреждена и в мякоть попадают вредоносные бактерии. В обоих случаях летальный исход маловероятен, но тяжелые последствия встречаются: от лихорадки до комы», — отметила специалист.

    Кроме того, она посоветовала проверять арбуз на нитраты и не покупать треснутый плод. Токсичность ягоды можно проверить, бросив кусочек мякоти в стакан с холодной водой. Если жидкость окрасилась, значит, в арбузе есть нитраты, заключила Козлова.

    Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Кроме того, «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли.

    Коментарии (37)
    Магазин «Магнит» в Москве решили закрыть после смертельного отравления арбузом
       10 сентября 2021, 18:39
    Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Московский магазин «Магнит», где семья купила арбуз, после употребления которого погибли два человека, закрыли, пишут СМИ со ссылкой на источники.

    Расположенный на улице Совхозной магазин закрыли после смерти девочки-подростка и ее 61-летней бабушки, сообщил источник Life.ru.

    Между тем в самой компании заявили, что «Магнит» проведет собственное расследование по факту отравления людей арбузом.

    «Магнит» выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», – цитирует сообщение компании ТАСС.

    Старший помощник руководителя ГСУ СК Москвы Юлия Иванова сообщила, что следователи намерены проверить все продукты, которыми могли отравиться члены семьи. «Будут исследованы все продукты, которые находились в квартире», – сказала она РИА «Новости».

    Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело.

    Коментарии (44)
    Захарова заявила о связи всех разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
       11 сентября 2021, 15:03
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вызов американского посла Джона Салливана в МИД связан с поддержкой США «Умного голосования» – проекта ФБК* («Фонд борьбы с коррупцией*», запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    «Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США», – сказала дипломат эфире «Радио России», передает РИА «Новости».

    По ее словам, все участвовавшие в разработке приложения «Умное голосование» компании так или иначе связаны с Пентагоном.

    5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

    В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

    Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.

    Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут, сам Салливан воздержался от общения с журналистами и молча покинул здание министерства.

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова Салливана на Смоленскую площадь.

    В Совфеде предупредили США о последствиях вмешательства в российские выборы.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (56)
    Минобороны раскрыло тактику танкистов на Курской дуге в 1943 году
       11 сентября 2021, 06:39
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало архивные материалы, раскрывающие тактику применения танков в Битве на Курской дуге.

    Ведомство запустило новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста». В нем представлен редкий архивный документ – приказ Иосифа Сталина от 16 октября 1942 года, в котором объясняются причины неудачного применения Красной армией танков в начальный период Великой Отечественной войны. Кроме того, там указано, как следует изменить тактику, передает ТАСС.

    Подчеркивается, что «танки при атаке отрываются от пехоты», а «артиллерия до начала танковой атаки не подавляет противотанковые средства» противника. Кроме того, «не всегда применяются орудия танковой поддержки», а сами танки «не выполняют своей основной задачи уничтожения пехоты противника, отвлекаясь на борьбу с танками и артиллерией противника».

    В документе сказано, что танки не должны отрываться от своей пехоты более чем на 200–400 метров, их цель – сосредоточиться на уничтожении пехоты противника, а танки противника должна уничтожать артиллерия. Основная ставка была сделана на маневренные и скоростные действия советских танков, было дано указание «лобовые атаки не проводить».

    Минобороны сообщает, что в Битве на Курской дуге «с обеих сторон было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов». Командующий войсками Воронежского фронта генерал армии Николай Ватутин, докладывая о потерях третьей танковой дивизии вермахта, сообщал: «Подбито и сожжено танков и самоходных орудий было не менее 2,5-3 тыс. К концу же операции в дивизии осталось 30 танков и в ротах не более 40 человек, а некоторых подразделений совершенно не существует». Красной армии удалось сохранить боеспособность всех частей и подразделений.

    Архивные донесения, опубликованные на портале, показывают примеры успешного применения танков совместно с пехотой в соответствии с новой тактикой. В частности, речь идет о рейдах в тыл врага «группы танкистов под командованием товарища Акишина».

    Хотя танки противника – «Тигры» и «Пантеры» – превосходили Т-34 по бронированию и вооружению, советские танки больше не шли на них в лобовую атаку. Так, лейтенант Сибиров, умело маневрируя на поле боя, уничтожил сразу три вражеских танка «Тигр», а лейтенант Михаил Фролов, уводя свой танк из-под огня танков противника, в одном бою «лично уничтожил четыре танка типа «Тигр» и подбил танк Т-IV».

    Коментарии (48)
    США прокомментировали завершение строительства «Северного потока – 2»
       10 сентября 2021, 21:55
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

    «Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», – прокомментировала она факт завершения строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание.

    Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

    Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

    Коментарии (33)
    Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком – 2» Киев может устроить провокации в Донбассе
       10 сентября 2021, 19:45
    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»
    Текст: Елена Лексина

    «Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.

    В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «Поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.

    «На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.

    Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию, и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – пояснил он.

    В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – пояснил Юшков. – Россия же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».

    Кроме того, для России важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений»,­ – напомнил Юшков.

    «Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что Россия вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.

    Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября

    Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.

    Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.

    А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако остановить его строительство ей так и не удалось. По его словам, Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.

    Представитель МИД России Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.

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    Коментарии (34)
    На Украине признали обман граждан при закупках российского газа
       11 сентября 2021, 09:46
    Фото: Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    Скороход заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина покупает газ по реверсу, «то есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», передает РИА «Новости».

    По ее словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объем и оставляет у себя.

    «То есть мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», – отметила парламентарий, подчеркнув, что Киев при такой схеме переплачивает за топливо.

    Скороход выступила за переговоры с Россией по вопросу закупки газа для понимания того, «стоит ли договариваться».

    «Газ на сегодняшний день – это точно так же политический вопрос», – считает депутат.

    Напомним, Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали «с гордостью считать дни без российского газа», называя закупаемое топливо «европейским».

    Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

    Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.

    Коментарии (39)
    МИД заявил Салливану о доказательствах вмешательства IT-гигантов из США в выборы в России
       10 сентября 2021, 19:02
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы, сообщил МИД.

    «В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Послу было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

    Также Салливан и Рябков поговорили о других вопросах двустороннего характера.

    В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.

    Источник сообщал, что Салливана вызвали из-за вмешательства США во внутрироссийские дела. Американское посольство утверждало, что в ходе беседы Салливан и Рябков обсуждали настрой главы Белого дома Джозефа Байдена на стабильные отношения с Россией.

    Коментарии (45)
    Акула откусила руку мужчине в Египте

    10 сентября 2021, 21:05

    Текст: Вера Басилая

    На средиземноморском побережье Египта акула напала на мужчину и откусила ему часть руки, после происшествия власти закрыли пляж.

    Нападение произошло в море, в трех километрах от берега в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман, где акула атаковала мужчину и откусила ему часть конечности, сообщила газета Youm7, передает РИА «Новости».

    Пострадавшему оказали помощь в местной больнице, а власти решили закрыть пляж до выяснения всех обстоятельств. Теперь министерство окружающей среды Египта выясняет, какая именно рыба напала на мужчину.

    До этого в 2017 году на пляжах Хургады белые акулы нападали на туристов.

    Ранее проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить и выбраться из его пасти.

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    Лавров услышал «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне с Россией
       10 сентября 2021, 19:19
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Огульные комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», – сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что заявления Зеленского о возможной войне с Россией не заслуживают внимания.

    «Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», – заявил министр.

    Он высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.

    Кроме того, Лавров считает, что законодательные инициативы Киева подрывают положения Минских договоренностей.

    Вместе с тем министр подчеркнул, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогичным и оторванным от реальности.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими. 

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    В Раде захотели построить космодромы на Украине
       11 сентября 2021, 03:27
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Для превращения Украины в космическую державу нужно найти виноватых в провалах космических проектов и построить новые космодромы, заявил в Верховной раде депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута.

    Тарута указал, что по «проекту «Морской старт» Украина потратила 200 млн долларов», по «Циклону-4» – 672 млн долларов, по «Лебедю» убытки составили 350 млн, а «в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», передает РИА «Новости».

    Он считает, что нужно сохранять и развивать космический потенциал, доставшийся от СССР. Однако сейчас на Украине «из 33 предприятий осталось только шесть», причем сохранившиеся «находятся в очень сложном положении», там «практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа, что делать дальше».

    Осенью 2019 года компания Space Logistics заявила о намерении построить на Украине космодром. Уже спустя пару месяцев Space Logistics отказалась от своих планов. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. Он заявил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников.

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    Глава «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2»
       11 сентября 2021, 10:33
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2», считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

    Витренко заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве, что «если правительство США введет санкции (против «Северного потока – 2»), то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», передает РИА «Новости».

    Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

    В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.

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    Киев захотел письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2»
       11 сентября 2021, 13:04
    Фото: Joerg Boethling/imago-images/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Украина надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак заявил на форуме YES Brainstorming, что Киев работает с США, Германий, Европой, «чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот «неэкономический проект» («Северный поток – 2»), то будут применены соответствующие шаги», передает ТАСС.

    «Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», – добавил он.

    Глава офиса подчеркнул, что вводимый ранее Западом механизм санкций в отношении России работал. Ермак сказал также, что во время переговоров украинского руководства с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита в США «особенно от американской стороны» Киев услышал о «конкретных шагах на случай времени «Ч».

    Выступивший на форуме старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Хохштайн Амос заверил, что США якобы будут делать все возможное, «чтобы и немцы готовы были к такому моменту, что Россия должна заплатить цену, если прекратит транзит через Украину». Он также сообщил, что в воскресенье едет в Берлин для обсуждения этой темы.

    Ранее глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2».

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.

    В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.

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    Число госпитализированных после вероятного отравления семьи арбузом в Москве выросло

    11 сентября 2021, 08:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    В больницу с признаками отравления попали соседи москвичей, умерших предположительно после употребления арбуза.

    Среди тех, кому понадобилась помощь, – двое детей и один 26-летний жилец, передает РЕН ТВ.

    Двое детей проживают в том же доме, где жили отравившиеся пенсионерка и внучка. Взрослого госпитализировали из соседнего дома.

    Отмечается, что одна из отравившихся также накануне ела арбуз, но куплен он был в другом магазине.

    Ранее сообщалось, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли.

    После ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления.

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