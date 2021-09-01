Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Хорватии

Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Эксперты установили причины катастрофы экспериментального Ил-112В, случившейся в подмосковной Кубинке. Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили, что развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы. Чтобы установить точную причину возгорания транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз, которые уже назначены – но, так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный «керосиновый» пожар.

Интересно, что первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка, с которого взлетел загоревшийся вскоре борт. Экипажу сразу доложили о возникшей проблеме по радиосвязи, но в этом, как оказалось, не было необходимости. В кабине пилотов уже загорелось предупреждающее об опасности табло и сработала в автоматическом режиме так называемая первая очередь системы пожаротушения – в гондолу был выпущен огнегасящий пенный состав из расположенного рядом с ней баллона-огнетушителя высокого давления.

Экипаж среагировал на тревогу оперативно: поняв, что пенная атака прошла вхолостую, пилоты уже вручную активировали вторую очередь системы пожаротушения, которая тоже не достигла цели.

Как пояснили близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла. Между тем заливать огонь больше было нечем. По данным издания, производитель предусмотрел всего два огнетушителя на каждый двигатель транспортника, в то время как, например, в гражданских самолетах ПАО «Ил» предусмотрено тушение огня в шесть очередей.

Пилотам, таким образом, не оставалось ничего другого, кроме возвращения на аэродром вылета и совершения вынужденной посадки, которую они и запросили. Опытный экипаж, как говорят эксперты, действовал слаженно и быстро. Командир без малейших признаков паники приказал второму пилоту: «Глуши», затем – «Флюгируй», и тот тоже спокойно доложил об исполнении, сообщив, что горящий двигатель благополучно остановлен, а лопасти его воздушного винта установлены «по потоку» и не препятствуют движению самолета. Экипажу удалось расположить рули самолета и подобрать режим единственного работающего двигателя таким образом, что, несмотря на бушующий пожар и ассиметричную тягу, машина пошла в сторону аэродрома практически идеальным прямым курсом. Характеризуя видеосъемку последних секунд полета Ил-112В, сделанную случайным очевидцем трагедии, эксперты даже называли его «скольжением». По их мнению, в таком режиме летчики наверняка и посадили бы горящий транспортник в Кубинке, до которой оставалось всего полтора-два километра.

Однако отчаянная борьба людей за выживание, по словам специалистов, оказалась тщетной, поскольку «сдалась» сама машина.

На 45-й после начала пожара секунде полета температура в полости правого крыла достигла 600 градусов, после чего, как установили расследователи, разрушилась идущая внутри дюралюминиевая тяга элерона. Критической для дюралюминия Д16, из которого была сделана тяга и большинство других деталей самолета, является температура 650 градусов, однако уже при 600 градусов дюралевая трубка на шарнирах, удерживающая правый элерон в опущенном положении, как говорят эксперты, потеряла упругость и «потекла».

Из-за разрушения тяги элерон, помогавший летчикам обеспечивать прямолинейный полет Ил-112В, встал в нейтральное положение, расположившись вдоль плоскости крыла, а машина начала крениться вправо и опускать нос. Крен нарастал сначала медленно, однако пилоты, как полагают расследователи, уже в момент обрыва тяги поняли, что начавшийся процесс необратим. Каким-то образом повлиять на поведение самолета летчики не могли; комментировать ситуацию они, видимо, тоже не посчитали нужным, поэтому просто молчали. Последний вираж транспортника длился всего три секунды – нарастающий правый крен закончился переворотом и падением.

Разбиравшиеся с этой трагедией эксперты говорят, что вывести из крена самолет в таких условиях не смог бы ни один пилот в мире, отмечая, что по стечению обстоятельств катастрофа произошла в лесу, а не в парке «Патриот», над которым планировался показательный пролет Ил-112В.

Причиной происшедшей трагедии большинство специалистов считает неподготовленность к полетам первого экспериментального образца военного транспортника и возможную спешку с его вводом в строй.

17 августа опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В орденами Мужества посмертно.