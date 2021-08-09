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Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Белоруссию
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Украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их в республику, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора».
«И что меня в этой истории удручает – Украина и Белоруссия? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, президента России) вертелся, как юла, вокруг (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, (нынешнего президента Украины Владимира) Зеленского..., как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)... Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден «намертво» закрыть границу, хотя сделать это трудно.
Также глава государства отметил, что политические отношения Киева и Минска находятся «в самой низкой точке», чего не скажешь об экономических отношениях.
«Белорусско-украинские политические отношения, чего пока не скажешь об экономических, находятся в самой низкой точке. Причины вы знаете. Я говорил, что наверху мы тут шумим, такие наши отношения. Но мы ведем диалог», – заявил он.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что оружие для радикалов ввозится с Украины в Белоруссию, на этом фоне Минску пришлось усилить охрану границы.
2 июля Лукашенко заявил о раскрытии «спящих» террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину.
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
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Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
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Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене
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Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook.
Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».
«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ.
По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей.
Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов».
При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы»
Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, заявил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.
«Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля.
«Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года.
Лукашенко назвал условие признания Крыма частью России
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Минск официально признает Крым в составе России в том случае, если «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Также он отметил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета страны. По его словам, Белоруссия никогда не была против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. При этом Лукашенко отметил, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии.
«Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», – сказал Лукашенко.
По мнению Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики.
«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии», – сказал он.
При этом президент подчеркнул, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в Россию. «Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав... Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить в состав, может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии», – заявил он.
Ранее Лукашенко заявил, что руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов.
Накануне белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО
Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС.
Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр.
Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены.
Латвия не исключила «инцидентов» между Россией и НАТО
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Из-за учений «Запад – 2021» и ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией возможны «инциденты» между Россией и странами НАТО, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Он пояснил, что «вероятность инцидентов» возрастает из-за того, что возник «пограничный кризис», планируются «крупные военные учения на границах стран НАТО», при этом было увеличено «присутствие пограничников и воинских формирований» со стороны Литвы, Эстонии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Ринкевич полагает, что во время учений возможны «недопонимания, некоторые действия, не одобренные начальством», так что «риск инцидентов достаточно высок». По его словам, «если кто-то планирует какие-то намеренные провокации, тогда это будет видно», но он «не думает, что есть интерес обострять это до полномасштабной военной провокации».
Глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны Виктор Гулевич сообщал, что сценарий совместных российско-белорусских учений «Запад» предполагает обострение международной обстановки и возможное развязывание агрессии против Союзного государства Белоруссии и России.
По словам Ринкевича, нелегальные мигранты используются «как оружие», поэтому являются частью «гибридной войны». Он приветствовал решение иракских властей приостановить полеты в Минск и тактику литовских пограничников по «оттеснению» мигрантов. Ринкевич заявил: «Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее становится». По его словам, «вещи, относительно которых мы не могли вообразить, что их можно использовать, уже используются».
Напомним, миграционный кризис едва не погрузил Литву в настоящую гуманитарную и политическую катастрофу, поэтому власти распорядились, чтобы пограничники силой выпроваживали прибывающих из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии мигрантов обратно на территорию Белоруссии. Евросоюз согласился прикрыть глаза на бесчеловечное обращение с людьми, прибывающими в поисках убежища из стран, разгромленных и разоренных НАТО.
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Чечню на украиноязычных картах Apple показали как «ЧР Ичкерия»
Чечня на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия».
Отмечается, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный российский регион обозначен правильно как Чечня, однако на украиноязычных картах приложение показывает этот субъект как «Чеченська Республіка Ічкерія», передает РИА «Новости».
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России. Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр.
ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против украинского футболиста Зозули
Футбольному клубу «Фуэнлабрада» следует разорвать контракт с украинцем Романом Зозулей, заявило ЛГБТ-сообщество испанского города.
ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывает, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами. В обращении ЛГБТ-сообщества к клубу говорится, что спорт должен поддерживать «толерантность и взаимоуважение», а переход Зозули в «Фуэнлабраду» грозит «конфликтными ситуациями» в городе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fuenla Entiende.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
На Украине назвали темы переговоров Зеленского и Байдена
На предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Будет три блока вопросов. Первый – это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй – безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий – экономика», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, Украина не скрывает, что хотела бы видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Также он добавил, что Украина может построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями, поэтому к визиту Зеленского в Вашингтон готовятся конкретные проекты на рассмотрение американской стороны.
«По результатам встречи будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю», – сказал Кулеба.
Визит Зеленского в США планируется на конец августа.
Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Захарова назвала критикующих Магучих за фото с россиянкой «врагами Украины»
Устроившие травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих, сфотографировавшейся с российской коллегой Марией Ласицкене, и есть враги Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В минобороны Украины заявили, что такие снимки могут стать «объектом информационных спецопераций врага», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.
«Жаль, не добавили, что враг – это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», – отметила дипломат.
По ее словам, российские спортсмены на Олимпиаде показали «класс мирового масштаба», и продемонстрировали «чистый спорт без политики и интриг».
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
В ЛНР заявили об обстреле противотанковыми ракетами со стороны ВСУ
Украинские военные провели обстрел территории Луганской народной республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», – сказал представитель республики РИА «Новости».
Он пояснил, что украинские военные обстреляли подконтрольный ЛНР поселок Золотое-5 с помощью противотанковых ракет.
В субботу в Народной милиции ЛНР заявили, что руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы для военных.
Лукашенко ответил на угрозу ЕС закрыть транзит белорусских удобрений
Минск готов переправить белорусские калийные удобрения в порты Мурманска на фоне угроз Евросоюза, в частности, Литвы перекрыть транзит удобрений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сейчас хотят попасть [выстрелить себе] в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».
Вместе с тем президент республики подчеркнул, что Западу не стоит браться за санкционные «топоры и вилы».
«Не надо браться за санкционные «топоры и вилы». Тем более: они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность сегодня – то, что на слуху, – события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и [белорусско]-латвийской границах», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Кроме того, он рассказал, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов, но это было бы незаконно.
«Тогда очень широко обсуждался вопрос [о том, чтобы] не проводить <...> год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло», – сказал президент. По его словам, выборы можно было бы перенести, «но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно».
«Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень. Западные представители СМИ и особенно обезумевшие политики вытерли бы о меня ноги так, что мало бы не показалось», – заявил Лукашенко.
Помимо этого, на встрече с журналистами и общественниками президент Белоруссии отметил, что завершился первый этап работы Конституционной комиссии республики.
«Замечу: на переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в конституцию как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам – на основании законов. Все остальное было бы хаосом и беззаконием», – сказал он.
Лукашенко добавил, что в адрес Конституционной комиссии поступило огромное количество предложений. «Вы помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений», – сказал он.
Также Лукашенко объявил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства, так как белорусы «сумели сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и перспектив». Это было бы невозможно без консолидации общества, подчеркнул он.
Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии
Консервативная Европейская народная партия в Европарламенте распространила заявление с призывом к Евросоюзу готовить революцию в Белоруссии.
«Режим падет, и победа народа неизбежна – это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», – приводит ТАСС заявление главы фракции Манфреда Вебера.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.
23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Лукашенко назвал Путина инициатором отказа от политической «дорожной карты»
Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе российского президента Владимира Путина, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«У нас, помните, была… 31 «дорожная карта»? Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: «Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из тридцати одной этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим», – передает его слова РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что он поддержал предложение коллеги.
«Мы ничего не потеряем, потому что у нас есть не наднациональные органы, а совместные ведомственные органы. Допустим, совместная коллегия министерств промышленности России и Беларуси, совместная коллегия минобороны Беларуси и России, и они работают», – сказал президент республики.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята.