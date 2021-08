Певица МакSим полностью пришла в себя Подозреваемая в краже драгоценностей у Наташи Королевой скрылась от суда 7 августа 2021, 14:07 Текст: Алексей Дегтярев

Подозреваемая по делу о краже драгоценностей у певицы Наташи Королевой скрылась от суда, она не ходит на судебные заседания, сообщают СМИ. Суд постановил, что следователям сначала нужно найти женщину, после чего проводить судебное разбирательство, передает РЕН-ТВ. Никулинский суд направил материалы дела обратно в прокуратуру. По данным телеканала, по факту кражи драгоценностей задерживали 32-летнюю Милану-Екатерину Н. О краже драгоценностей на 5 млн рублей и 3 тыс. евро стало известно после того, как Королева вернулась из отпуска. Певица написала соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Завоевавшие олимпийские медали россияне были заложниками в школе Беслана 6 августа 2021, 18:11

Завоевавший золотую медаль для российской сборной борец Заурбек Сидаков, будучи школьником, был заложником в захваченной террористами школе в Беслане в 2004 году, как и бронзовый призер ОИ Артур Найфонов. Сидаков после теракта в Беслане забросил борьбу, его перестали пускать в город родители, но через несколько месяцев он все же вернулся к тренировкам, пишет «Чемпионат». В 19 лет он попал в сборную России, а на чемпионате мира – 2018 он стал победителем, сумев одолеть именитых оппонентов. Через год Сидаков вновь победил на мировом чемпионате, он победил американца Джордана Барроуза, и в финале одолел итальянца Франка Чамисо. Он посвятил свою победу затронутым трагедией в Беслане людям. «Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были недавние траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией сейчас», – рассказывал Сидаков. Другой россиянин Артур Найфонов, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, также был заложником в Беслане, а его мать погибла, рассказал тренер спортсмена Тотраз Арчегов. «Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым, и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено», – цитирует тренера «Комсомольская правда – Ставрополь». Напомним, в пятницу борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе до 74 кг на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке Сидаков победил белорусского спортсмена Магомедхабиба Гаджимагомедова. Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированной школе более 1100 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм. Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения. Зеленская захотела получить официальный статус первой леди Украины 6 августа 2021, 17:30

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пожелала получить официальный статус первой леди, а также нескольких сотрудников, сопровождающих ее деятельность. «Первые леди во всем мире, к сожалению, не имеют официального статуса, несмотря на то, что играют очень важную роль в гуманитарных, социальных процессах, которые происходят в их странах и за их пределами. У нас нет политического влияния, но есть эмоциональное: нас видят люди, мы привлекаем внимание, наш голос слышен», – заявила Зеленская в интервью изданию «Фокус». Она добавила, что разговаривала на эту тему с супругами глав других государств, и все они сталкивались с такой же проблемой. По словам Зеленской, супруге президента хватило бы нескольких работников из офиса президента, которые могли бы быть официально прикреплены к ней. На данный момент ей помогают сотрудники офиса, пояснила Зеленская. Но, так как у них есть и другая работа, она не может рассчитывать на них постоянно. Напомним, Зеленская попала в список самых влиятельных женщин Украины, но не заняла там первое место. Первая позиция досталась послу США на Украине Кристине Квин. Газпром начал отбирать газ из хранилищ в Европе и России 6 августа 2021, 23:22

Пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России. Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах. Кроме того, начался отбор газа из российских хранилищ, передает «Интерфакс». Ранее в пятницу стоимость газа в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час. Напомним также, в понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ». В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы, тем временем стоимость газа на спотовом рынке Европы обновила многолетние максимумы. В Подмосковье избили актрису Веронику Эйдлин 6 августа 2021, 19:30

В подмосковном элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа избили актрису театра и кино Веронику Эйдлин, пишут СМИ. Инцидент произошел 5 августа, 31-летняя актриса сообщила, что ее избил неизвестный, после этого ее доставили в больницу, передает РЕН-ТВ. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушибы на лице. После оказания помощи ее отпустили домой. Вероника Эйдлин известна по фильмам и сериалам «Деревенщина», «Красивая жизнь» и т.д. Ранее актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова, известного по сериалу «Склифосовский», избили в Москве. Журналист Кузичев ответил на обвинения МОК в связи с пародией на трансгендера-штангистку 6 августа 2021, 14:38

Журналист и ведущий Анатолий Кузичев прокомментировал обвинения МОК в связи с пародией в эфире программы «Время покажет» на тяжелоатлетку-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии. «Я лично от Международного олимпийского комитета ничего не получал, но, собственно, я с ними никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же», – уточнил Кузичев, передает RT. Ведущий добавил, что своей пародией он выразил не только свое отношение к происходящему, но и отношение соперниц новозеландской спортсменки. «Я еще и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард – недавнего мужчины – по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», – заключил Кузичев. Ранее Международный олимпийский комитет подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио. Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес. Вдова Мамонова пожаловалась на жизнь в нищете 6 августа 2021, 15:29

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что СМИ сильно преувеличили состояние умершего артиста, на самом деле его семья находится в затруднительном финансовом положении. По словам Ольги Мамоновой, она еще не осознала смерть мужа, с которым прожила 40 лет. Супруги вместе построили в Подмосковье дом в 800 кв. метров. «Петя мечтал организовать здесь приют для бедных рок-н-рольщиков, поэтому дом получился такой огромный. Но эти «хоромы» за 140 километров от Москвы в бедном Нарофоминском районе сейчас никому не нужны. Газа нет, крыша протекает, электричество жрет тучу денег. Сын помогал платить за электроэнергию. Эту гору кирпичей, которая разваливается, сегодня и продать-то не получится. И непонятно, что с домом делать», – рассказала вдова актера «Комсомольской правде». «И когда одно популярное издание написало про Петю: «Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три «Мерседеса», московская квартира в Большом Каретном…», я была возмущена. Журналистам надо успокоиться насчет богатства Петра Николаевича Мамонова. Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат», – отметила Ольга Мамонова. Женщина рассказала, что машины уже старые и им по 25 лет, так что даже «чинить их – себе дороже». Квартира же досталась актеру от дедушки. «Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости: «Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство». Где они, эти миллионы? Все, что он накопил – около 400 тыс. рублей на наши с ним похороны – так и лежат на его карточке», – продолжила вдова артиста. Ольга добавила, что в последние годы они с супругом жили трудно. «Тяжело жили. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату», – заключила она. Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер 15 июля в возрасте 70 лет. Простились с артистом 17 июля в Донском монастыре Москвы. МВД объявило награду за помощь в поимке сбежавшего из ИВС Мавриди 6 августа 2021, 19:22

За помощь в розыске сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей. «Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года. Мавриди также предъявляли обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что он незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет. Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали. В России один пациент заразил COVID 1,5 тыс. человек 7 августа 2021, 07:31

В России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек заразил новой инфекцией сразу 1,5 тыс. человек, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. «В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», – приводит слова эксперта ТАСС. Семенов пояснил, что по статистике один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа. «Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <…> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции», – отметил эксперт. «К сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик», – заключил Семенов. Накануне американские СМИ сообщили, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ. Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украине указали на единственный способ «вернуть» Крым 7 августа 2021, 06:59

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман выразила уверенность, что чтобы Украина вновь «была с Крымом и Донбассом» Киев должен помириться с двумя соседними странами и братскими народами. Герман подчеркнула, что украинцам стоит навсегда забыть о своей «мечте», если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами, передает РИА «Новости». «Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважали наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее», – сказала Герман в эфире телеканала «НАШ». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение». Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-депутат Рады заявил о приближении раздела Украины 7 августа 2021, 05:26

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. По словам Мураева, на Украине происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже осенью, передает РИА «Новости». «Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу [Украины]. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем», – отметил Мураев в эфире телеканала «НАШ». По имеющимся у бывшего парламентария данным, финансирование радикалов идет через международный фонд «Возрождение», также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за «детского мышления», считает Мураев. «Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», – уверен политик. Он также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге от Украины может остаться «небольшой кусочек», заключил Мураев. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. Позже в Раде назвали условие дальнейшего существования Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Недовольным законом о языке предложили покинуть Украину 6 августа 2021, 14:45

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. «Решением Конституционного суда Украины… определено следующее: угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно», – сказал Креминь, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал». Так он прокомментировал слова известного врача и телеведущего Евгения Комаровского о том, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну. Это не первое подобное предложение украинских властей. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Путин: Льготную ипотеку на ИЖС можно считать делом решенным 6 августа 2021, 21:46

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным. «Что касается (льготной ипотеки) на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека – и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства», – цитирует президента РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в России запустят ипотеку для ИЖС до конца 2021 года. В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство ИЖС. Проект предполагается воплотить для того, чтобы дать возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Путин объявил о повышении налога для металлургов на добычу полезных ископаемых с 2022 года 6 августа 2021, 21:39

Президент России Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен со следующего года. «Со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», – сказал президент на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС. Ранее в Госдуме предложили вернуться к советской системе «по ключевым государственным позициям», в частности по ценообразованию. Guns N ’Roses выпустили первую за 13 лет песню 6 августа 2021, 18:49

Американская музыкальная рок-группа Guns N ’Roses представила свою первую с 2008 года песню, она носит название Absuяd. После перерыва более чем в 10 лет группа представила новую песню, она представляет собой переработанную неизданную композицию Silkworms для прошлого альбома Chinese Democracy (Китайская демократия), пишет Pitchfork. Песня спродюсирована фронтменом группы Экслом Роузом, в записи участвовал экс-барабанщик коллектива Брайан Мантия. Отмечается, что вскоре Guns N 'Roses продолжат воссоединение «классического состава» и отправятся в тур в этом году. Guns N 'Roses сформировалась в 1985 году в Лос-Анджелесе, в конце 80-х и в 90-х обрела массовую популярность. Рогозин назвал ракету «Сармат» главной гарантией мирной жизни 6 августа 2021, 21:55

Новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования «Сармат» на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Коллектив «Красмаша» действительно бьется за «Сармат», понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков», – написал Рогозин в своем Telegram-канале. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году. МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева, основная специализация которого – разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.