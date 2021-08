В Минздраве подтвердили наличие запасов вакцин по всей России Путин указал на сбои при реагировании на природные ЧС 6 августа 2021, 18:07 Текст: Дарья Григоренко

Сбои при ликвидации лесных пожаров имеют место, необходимо обсудить оперативную помощь пострадавшим, заявил президент России Владимир Путин. «Каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, этой проблемой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства», – пояснил Путин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах России, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин по итогам доклада главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами поручил правительству подготовить предложение о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов и малой плотностью населения на федеральный уровень.

Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом 6 августа 2021, 10:15

Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского. «Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2» 6 августа 2021, 00:28

После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время». 4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили 6 августа 2021, 03:30

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта. Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости». Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС. Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как сообщает пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины». Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V». Путин во время видеосовещания вызвал главу Минтранса в Кремль «прямо сейчас» 5 августа 2021, 22:46

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с министрами по видеосвязи пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль «прямо сейчас». Савельев попросил Путина оказать поддержку инициативе, позволяющей перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это должно ускорить передвижение товаров. Кроме того, министр поделился с главой государства другими планаи по цифровизации. «Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», – приводит слова Путина РИА «Новости». В 2017 году Путин сравнил масштабы преобразований по программе «Цифровая экономика» с предпринятой в XX веке электрификацией. Частью программы является и повышение эффективности управления транспортными потоками и парковками. Так, уровень информатизации общественного транспорта в соответствии с утвержденным стандартом должен составить 100% к 2025 году. Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение 6 августа 2021, 10:45

«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2». «Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев. Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог. «На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт. В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают». Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Иностранцев восхитило видео ужина россиянина с медведем 6 августа 2021, 08:47

Зарубежные пользователи видеохостинга YouTube обратили внимание на ролик из России, в котором медведь ест с человеком за одним столом. В описании к видео под названием «Медведь наслаждается закусками со своим лучшим другом-человеком» указано, что его записали в конце июля в Саратове. На кадрах видно, как мужчина кормит зверя с рук, а на столе из угощений представлены фрукты, колбаса и другие закуски. «Каждый раз после активных игр и приятной прогулки медведь Балу перекусывает и смотрит любимый мультфильм», – говорится в описании, передает РИА «Новости». В комментариях пользователи признались, что им понравилась публикация из России. «Они смотрят «Машу и Медведя»! Забавно», – обратила внимание Sarah Walton. «Я обожаю милых мишек», – признался Anthony Man. «Выглядит великолепно», – заключил rhys weertman. Цена на газ в Европе после пожара на заводе Газпрома превысила 540 долларов 6 августа 2021, 12:12

Стоимость газа в Европе обновила максимум и превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным на 11.30 мск цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигала максимума за торговую сессию пятницы – 546,3 доллара за 1 тыс. кубометров. На момент открытия торгов цена составляла 542,6 доллара и по ходу торгов снижалась до 535 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час. На этом фоне акции Газпрома снижаются в цене в пятницу на 1% (уже падали на 2,83%). В настоящее время Газпром проводит на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту анализ причин аварии и ее последствий для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу, передает ТАСС. Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпиады 6 августа 2021, 12:52

Российские спортсмены лишились шансов занять первое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Российская команда в общем зачете занимает шестое место, завоевав 16 золотых медалей. Первыми идут китайцы, в активе которых 34 золотые награды. Россияне в оставшиеся дни Олимпиады могут рассчитывать только на 17 золотых наград, передает ТАСС. Ранее в пятницу велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали обладателями бронзовых наград в мэдисоне. Между тем сборная России на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016. Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной 6 августа 2021, 08:38

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны. По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости». «У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев. Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик. Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах». Зеленский призвал крымчан праздновать День независимости Украины 5 августа 2021, 20:46

Также Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. До этого Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Мошенники придумали схему с выдачей кредита без ведома клиента 6 августа 2021, 10:35

Россияне начали сталкиваться со схемой мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика. Одной из жертв злоумышленников стал инженер из Твери: неизвестный отправил на его банковский счет 45 тыс. рублей, но мужчине не удалось вернуть эти деньги, так как в переводе отсутствовали реквизиты, пишет «Российская газета». Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО. Сутки нахождения суммы на счетах пострадавшему «стоили» почти 3%. Вскоре ему стали звонить коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что «купили его долг», то есть те самые набежавшие проценты. Схожая ситуация произошла затем в Екатеринбурге. Юрист Анна Юфа советует в случае неожиданного поступления денег зафиксировать этот факт в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже. «Требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой – указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно», – пояснила она. Специалист рекомендовала также попросить ЦБ затребовать договор и иные документы, на основании которых МФО перечислила деньги. По ее словам, их возвратом должен заниматься банк по письменному заявлению клиента. Ранее появились случаи, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками ЦБ. На Украине обвинили Россию в «стыривании» названия русского языка 6 августа 2021, 11:19

Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык. «Я называю этот язык московским <...> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», – отметила она в эфире телеканала «Украина 24». По ее мнению, Россия «стырила» название русского языка у Украины, который «жителям страны не нужен», однако все привыкли на нем разговаривать. Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины. Также Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке. Apple будет сканировать iPhone пользователей на наличие незаконных фото 5 августа 2021, 21:51

В компании Apple создают систему слежения за содержимым фотографий пользователей iPhone якобы для борьбы с жестоким обращением с детьми. При обнаружении подозрительных фотографий специалисты смогут обратиться в правоохранительные органы. Сперва функцию внедрят в США, утверждают источники. О разработке сообщил в Twitter эксперт по безопасности Мэтью Грин, доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса, передает РИА «Новости». Система, разрабатываемая Apple, сможет выявлять на iOS-устройствах незаконные фотографии. Технология будет работать на основе хеширования фотографий, хранящихся в базах специальных служб. Возможной причиной такого спорного решения станет желание Apple бороться с жестоким обращением с детьми. В самой компании пока не подтвердили это нововведение. По словам Грина, идея эта не слишком удачная, поскольку система может стать базой для слежки за трафиком данных телефона. Ранее австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB), возглавляемая активистом Максом Шремсом, подала во Франции жалобу на американскую компанию Google, которую она подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android. В январе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud от Apple «инструментом слежки». До этого пользователей предупредили об опасности использования WhatsApp. Изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением. СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина 6 августа 2021, 07:37

Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, заявила пресс-служба СК России в седьмую годовщину преступления. В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости». СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК. Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне. Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против России в Европе 6 августа 2021, 10:44

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о наличии в Риге, Таллине и Варшаве центров пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной работы в России. «Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», – рассказал министр на встрече с коллективом предприятия «Красмаш», передает ТАСС. Он добавил, что эти центры, в частности, распространяют многие слухи, от этих структур исходят «не самые лучшие ароматы». «Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны», – добавил генерал армии. Министр пояснил, что такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии. «И это не единицы, это десятки (людей), которые каждый квартал штампуются», – уточнил глава Минобороны. Он добавил, что в его ведомстве уделяют существенное внимание информационной повестке. Так, при министерстве создана газета «Красная звезда», работает телеканал «Звезда» и радио «Звезда». Ранее в Госдуме раскрыли механизм создания дискредитирующего выборы в России контента для западных СМИ.