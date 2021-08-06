Вирусолог заявил о готовности России к будущим пандемиям

Россия будет готова к новым пандемиям в случае их возникновения, предприняты необходимые меры для защиты от новых угроз, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Будем ли мы готовы к следующим пандемиям – да», – приводит ТАСС слова Семенова. Он заявил о неизбежности повторения в будущем историй, подобных коронавирусу. «Потому что есть природа, в природе существуют тысячи неисследованных микроорганизмов, которые могут прийти к нам. И поскольку людей стало больше, шансы, что повторится эта история, – абсолютны. Она точно повторится», – подчеркнул вирусолог в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание».

При этом сейчас в России делается уже все возможное, чтобы защитить население от новых угроз, отметил эксперт. «Уроки извлекли, безусловно. В первую очередь должна быть открытая информация. <…> Страна должна быть готова к появлению чего угодно. Это конкретные шаги, на это уже конкретно выделены деньги, это конкретно делается. Потому что весь мир понимает, что больше вот такого мы пропустить не можем, а повторяться это, к сожалению, будет», – заключил Семенов.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200 млн, более 4,2 млн человек скончались.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выявлено 6 402 564 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 720 353 человек, из них 20 141 человек вылечился за последние сутки.