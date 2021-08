Российский борец Сидаков завоевал золото на ОИ

Канделаки ответила возмущенному роликом с участием Захаровой немецкому журналисту

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила реакцию немецкого журналиста Хайо Зеппельта на видеоролик официального представителя МИД Марии Захаровой, в котором она бьет по манекену с надписью Press.

«Неуважаемый Зеппельт, вам надо обращаться не в МОК, а к трудам соотечественника Зигмунда Фрейда, которому приписывают фразу «иногда сигара – это просто сигара», – написала Канделаки в Telegram.

«Вы увидели в страшном резиновом спортивном манекене себя или своих германских коллег? Вам, конечно, виднее, вы себя лучше знаете. О чем это может говорить? О том, что Вы преисполнены агрессией, страхом и ненавистью. Только и ждете подвоха, не умеете радоваться жизни и справляться с эмоциями. Вы же мужчина (это то, как традиционно в мире называли не женщин) и должны контролировать свои чувства», – добавила она.

Она рекомендовала Зеппельту заняться спортом и выплеснуть свою злобу в спортзале. «И тогда, возможно, Вы будете добрее, и мир вокруг Вас тоже внезапно изменится и станет намного симпатичнее», – отметила Канделаки.

«Да, кстати. Мы в курсе, что методички об отработке информационной кампании против нашей сборной, спортсменов и поддержки команды разосланы как по западным СМИ, так и по иностранным агентам, работающим в России. Мы также в курсе, что заказ на раскрутку порочащих российский спорт тем связывает ряд немецких журналистов (один из них сейчас сам себя выдал) и их российских контрагентов. Вам, как заслуженному ветерану русофобии, толкавшему российских журналистов, отбиравшему у них микрофоны (и это видел весь мир), я дам совет. Можете так не стараться, все напрасно – наш дух не сломить никакими кознями! Мы за чистый спорт, без допинга и политики», – добавила она.

«Ну и так как Фрейд черпал вдохновение в произведениях Достоевского, дарю вам для настроения цитату Федора Михайловича: «Красота спасет мир». Фраза из «Идиота». Хотя бы это не берите на свой счет», – заключила Канделаки.

Ранее Захарова выложила в Telegram ролик, в котором она желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио, а соперникам обещает: We will ROC you. Стартовые кадры ролика, где Захарова бьет по манекену с надписью Press, подверглись критике со стороны западной прессы, передает РИА «Новости».

На этом фоне Зеппельт обратился к Международному олимпийскому комитету. «МОК молчит, когда кремлевский представитель Министерства иностранных дел России открыто угрожает иностранным журналистам, избивая куклу с надписью «пресса». Очевидно, это связано с допинговым скандалом. Никакой критики, никакой реакции от пресс-службы МОК», – возмутился журналист.