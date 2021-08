Цена на газ в Европе после пожара на заводе Газпрома превысила 540 долларов Социальная газификация в Ростовской области охватит до 150 тыс. домовладений 6 августа 2021, 13:31 Текст: Алина Назарова

В Ростовской области социальная газификация охватит до 150 тыс. домовладений в более 1 тыс. населенных пунктов, сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе церемонии пуска газа в хуторе Сухой Пролетарского района. Газификация поселения стала возможна после строительства межпоселкового газопровода от станицы Будденовской через хутор Наумовский. Турчак напомнил, что по инициативе депутатов «Единой России», которую поддержал президент России Владимир Путин, в стране запущена масштабная программа социальной догазификации. Для ряда категорий граждан расходы на подведение газа непосредственно к дому и закупка газового оборудования являются неподъемными. В связи с этим в 32 регионах России местные власти уже разработали свои программы поддержки льготников – пенсионеров, ветеранов, многодетных семей. Они получат минимально необходимый набор оборудования либо со значительной скидкой (25-75%), либо бесплатно. Однако далеко не все регионы могут себе позволить такие программы в рамках своего бюджета, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «На прошлой неделе я встречался с вице-премьером Александром Новаком, и мы договорились, что мы на федеральном уровне в течение месяца должны выйти на единые подходы. Чтобы в каждом регионе вот эти категории граждан были одинаковыми», – сообщил Турчак, добавив, что нуждающимся регионам будет оказана федеральная поддержка на реализацию таких льгот. Кроме того, людям, которые успели подключиться к газораспределительным сетям за деньги после анонсирования программы социальной газификации в послании президента, будут возмещены все расходы. «Принято принципиальное решение на федеральном уровне: все люди, кто с 21 апреля по настоящий момент подключил газ до границы земельного участка за свои деньги, эти деньги будут 100% компенсированы. Потому что это несправедливо – президент озвучил, а сама программа появилась через два месяца», – пояснил Турчак. В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что в ближайшее время на областном уровне будут разработаны меры поддержки льготников. «Мы этой работой занимаемся, и внесем в ближайшее время в Законодательное собрание Ростовской области свои предложения по поддержке населения и определенных категорий. Это принципиальная задача – находить решения, чтобы селяне чувствовали себя нормально, где бы они ни проживали в Ростовской области», – сообщил он. Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

«Это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя решение Газпрома приостановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы. «Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, даже европейские компании сейчас не закачивают газ в подземные хранилища. «Поэтому в поведении Газпрома нет ничего удивительного, – отмечает собеседник. – Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по 500 долларов за 1 тыс. кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги». Эксперт полагает, что Газпром этого опасается в меньшей степени, чем европейские компании. «С одной стороны, Газпром никому не продает этот газ, а просто его закачивает в ПХГ Европы. С другой стороны, зачем это делать, если потом придется платить за его хранение?» – указывает он. Юшков напомнил, что резкий скачок цен произошел из-за ухода СПГ на азиатские рынки газа. «Сейчас из-за сильной жары и огромной траты энергии на кондиционирование, цены на газ там взлетели до 500-520 долларов за 1 тыс. кубометров», – добавил он. «Поэтому я думаю, что сейчас все подождут до сентября, когда в Азии спадет жара и сократится спрос на газ, в связи с чем СПГ вернется в Европу, а цена снизится», – отметил собеседник. Эксперт считает, что такая ситуация в чем-то даже выгодна Газпрому. «Во-первых, потому что он сейчас получает большие прибыли за счет высоких цен. Во-вторых, он продает больше объемов. В-третьих, из-за малой закачки газа в ПХГ Европы в дальнейшем, когда будет увеличиваться текущее потребление газа перед началом отопительного сезона, понадобятся очень большие ежесуточные поставки, – объясняет Юшков. – А это даже Украине гарантирует использование ее ГТС в полной мере, а также и то, что Газпром явно будет участвовать в дополнительных аукционах. Скорее всего Газпром будет в полной мере загружать все имеющиеся газопроводы, включая и «Северный поток – 2». Ранее стало известно, что Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ. Также сообщается о сокращении поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. До прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), а во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров. В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.

Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ, сообщает «Интерфакс». В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх своих обязательств по контрактам. Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2» 6 августа 2021, 00:28

После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время». 4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. США и «Бухарестская девятка» обсудили «Северный поток – 2» 5 августа 2021, 01:59

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с послами стран «Бухарестской девятки» (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Румынии, Чехии и Эстонии), сообщил Совет нацбезопасности при Белом доме. Обсуждались политика и деятельность США в регионе. Вашингтон рассказал странам «Бухарестской девятки» о своем подходе к «энергетической безопасности в Центральной Европе». В частности, речь шла о «мерах по устранению рисков, связанных» с газопроводом из России в Германию «Северный поток – 2». Кроме того, Салливан проинформировал собеседников о «предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского» и «обсудил общие обеспокоенности в отношении Белоруссии». Также советник президента США «предоставил обновленную информацию о взаимодействии» Вашингтона и Москвы. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

Газпром в четверг вечером в два раза снизил объемы прокачки газа через газопровод «Ямал – Европа» после того, как на заводе компании произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Так, в течение всего дня 5 августа прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии составляла примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа в час, а после 18.00 мск газ поступает в систему в объеме примерно 1 млн кубометров газа в час, передает РИА «Новости». В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К полудню по местному времени пожар был локализован. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Политолог раскрыл главную ложь Зеленского 3 августа 2021, 17:23 Текст: Елена Мирошниченко

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш» назвал ключевую ложь президента Украины Владимира Зеленского, эксперт опасается, что в этом году отопительный сезон в стране будет провален. «Ключевая ложь Зеленского заключается в том, <...> что у нас нет европейского газа. Физически. У нас есть российский газ из транзитной трубы», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению эксперта, Россия может значительно сократить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2». «У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. <...> И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся», – отметил Корнейчук. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Шойгу прокомментировал предложение возглавить список «Единой России» на выборах 4 августа 2021, 10:16 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое». «Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», - отметил Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде». Он подчеркнул, что наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. «Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции», – сказал министр обороны, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Поэтому, по словам Шойгу, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, «объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан». Напомним, по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» 19 июня Сергей Шойгу был включен в первую пятерку списка партии. В общефедеральную часть также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Цена на газ в Европе после пожара на заводе Газпрома превысила 540 долларов 6 августа 2021, 12:12

Стоимость газа в Европе обновила максимум и превысила 540 долларов за тысячу кубометров после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным на 11.30 мск цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигала максимума за торговую сессию пятницы – 546,3 доллара за 1 тыс. кубометров. На момент открытия торгов цена составляла 542,6 доллара и по ходу торгов снижалась до 535 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Из-за пожара прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимала примерно 1,9-2,1 млн кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 млн кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 млн кубометров газа в час. На этом фоне акции Газпрома снижаются в цене в пятницу на 1% (уже падали на 2,83%). В настоящее время Газпром проводит на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту анализ причин аварии и ее последствий для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу, передает ТАСС. В ЕР предложили узаконить льготы для фермеров на строительство оптово-распределительных центров 3 августа 2021, 21:01 Текст: Елизавета Булкина

Депутаты «Единой России» предложили законодательно закрепить льготы для фермеров на строительство оптово-распределительных центров. Такая поддержка задаст долгосрочный тренд на снижение цен на сезонные овощи, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор партпроекта ЕР «Российское село» Владимир Плотников. «Фермеры объединяются и строят такой центр, свозят туда свою продукцию для обработки и хранения. Оттуда она напрямую поступает в магазин, а не как сейчас с большим количеством посредников. Такие центры должны создаваться на кооперативной основе и принадлежать тем фермерам, которые сами и производят продукцию. А государство должно предоставлять льготный кредит и компенсировать 30% [затрат]», – сказал парламентарий по итогам поездки в фермерское хозяйство Городищенского района Волгоградской области Плотников отметил, что жители регионов уже почувствовали действие мер, предложенных фракцией «Единой России» и правительством РФ для снижения стоимости «борщевого» набора. «Цена реализации «с поля», например, ранней моркови в Волгоградской области – 16-18 рублей за килограмм. Эта цена будет снижаться по мере снятия урожая», – рассказал он. Комплекс мер по поддержке организации поставок сельхозпродукции от производителей, по словам Плотников, сегодня разрабатывают во всех субъектах РФ. Уже прошло более четырех тысяч рейдов по торговым точкам и сетям для мониторинга цен на сезонные овощи, а также несколько сотен встреч с представителями торговых сетей, на которых обсуждалось заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты. Напомним, что 19 июля на площадке партии «Единая Россия» прошло совещание с руководством Правительства, главами регионов и представителями торговых сетей. На нем были представлены конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого» набора. Их разработали парламентарии от «Единой России» вместе с правительством, главами регионов и торговыми сетями. Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева (фракция «Единой России»), куда вошли представители Правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей. Спустя две недели в регионах зафиксировано снижение цен на сезонные овощи.

Партия «Единая Россия» и Минпросвещения создадут центр по контролю за программой капремонта школ в регионах с участием экспертов и родительского сообщества. В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах. «Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача – этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы», – приводятся на сайте ЕР слова Турчака. Он призвал секретарей региональных отделений «Единой России», а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы – от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ. «Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть «первую скрипку», и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», –подчеркнул Турчак. Сельская школа порой выполняет не только образовательные функции, но и выступает в роли социокультурного центра на территории региона. «Поэтому важно не только отремонтировать стены, привести школу в нормативное состояние, но и наполнить ее новым содержанием», – подчеркнул он. Одним из таких объектов станет школа в поселке Родина в Псковской области. Здесь помимо капремонта в рамках партпроекта будет построен ФОКОТ. «Будет ядро такое – образовательное, спортивное, появится возможность разгрузить и очередь по местам в детских садах», – сообщил Турчак. Обновление школ в регионах позволит решить и кадровую проблему, уверен губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев. «Огромный стимул для молодых педагогов приходить на работу в обновленные школы на высококвалифицированные рабочие места. Это серьезное подспорье для омоложения кадров в сельских школах», – заявил он. В регионе одной из первых в программу капремонта вошла школа в поселке Лальск Лузского района. «Остро стоит

«Такой костюм сковывает движения. Врачи быстрее устают. Просто физически тяжело находиться в нем по 6-8 часов, а тем более сейчас, когда лето и жарко», – сказал газете ВЗГЛЯД врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Так он прокомментировал принятую Роспотребнадзором по предложению врача Дениса Проценко рекомендацию отменить обязательное ношение противочумных костюмов в ковидных больницах. «Эта мера скажется на качестве лечения. В первую очередь, выиграют пациенты. Ведь ношение противочумного костюма – дополнительная нагрузка на персонал. Как бы не старались и медицинские сестры, и врачи, как бы не стремились максимально выполнить все то, что они умеют, – но костюм их ограничивает. В результате врачи вынуждены экономить силы. Поэтому возможность обойтись без костюма, причем без ущерба для безопасности персонала, позволит повысить качество медицинской помощи», – уверен директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Замятин. Тот факт, что Роспотребнадзор не просто поддержал идею Дениса Проценко, а выпустил соответствующие методические рекомендации, свидетельствует о том, что ведомство провело анализ накопленного опыта, считает эксперт. «Это решение говорит о том, что вирус уже изучен более глубоко, в отличие от предыдущего года. Значит, изменения не повлияют на уровень безопасности персонала. Я бы хотел обратить внимание на то, что речь не идет о полной отмене. Речь о том, что эти меры отныне применяются в каждой медицинской организации на основании местного опыта и в разной комбинации средств индивидуальной защиты – в зависимости от уровня профессионального риска в данном ковидном госпитале», – пояснил Замятин. Решение Роспотребнадзора обеспечивает, с одной стороны, защиту врачей и медсестер, а с другой стороны – дает определенную свободу действий администрации конкретной медицинской организации. «Зоны бывают совершенно разные, – не всегда они такие уж «красные». Есть целый ряд оттенков, бывает, что границы зеленых и красных зон – размытые. Поэтому жесткое регулирование, – либо в костюме противозащитном, либо совсем без него – только мешало персоналу. Вот почему я приветствую эту инициативу», – подытожил врач. В четверг Роспотребнадзор изменил рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) при оказании помощи пациентам с коронавирусом. В частности, он отменил обязательное ношение противочумных костюмов в «красной зоне». Тем самым ведомство поддержало соответствующее предложение главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и его коллег из регионов. В частности, теперь в «красной зоне» можно носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат. Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Сторонники отмены считают, что это сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Проценко расценил решение Роспотребнадзора как «прекрасную новость для всех коллег». «На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – цитирует Проценко сайт «Единой России». Ранее сообщалось, что в народной программе партии появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко». Напомним, что Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму. Кузнецова рассказала о реализации проекта «Социальный навигатор» 4 августа 2021, 11:41 Текст: Алина Назарова

Институт уполномоченных по правам ребенка совместно c Минцифры реализуют проект «Социальный навигатор», который предполагает создание «единого окна» для оперативного решения проблем семей с детьми, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. «Человек общается только с координатором, который принимает его вопрос, а вся остальная внутренняя работа, обмен данными происходит между ведомствами, которые должны в обязательном порядке ответить на поступивший запрос», – подчеркнула омбудсмен, слова которой приводятся на сайте «Единой России». По такому принципу у Минцифры уже реализуется проект Платформы обратной связи. На начало августа 2021 года через нее поступило более 3 млн сообщений по вопросам, связанным с интересами несовершеннолетних и семей, воспитывающих детей. Также Кузнецова отметила важность цифрового ресурса для выполнения поставленной президентом России задачи устранения барьеров при получении семьями с детьми социальной помощи. «Важно, чтобы все структуры, которые сегодня вооружаются цифровыми решениями, начали говорить на едином цифровом языке. Чтобы семьи с детьми, все получатели социальных услуг могли легко ориентироваться в новом цифровом пространстве. И Министерство цифрового развития может эти решения сделать понятными и удобными», – заключила она. Напомним, на съезде «Единой России» 19 июня по предложению главы государства Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка партии. В ЕР сообщили о подешевевшем «борщевом наборе» в регионах 4 августа 2021, 17:27 По всей стране при участии «Единой России» созданы рабочие группы, контролирующие стабилизацию ситуации с ценами на сезонные овощи, заявил зампред Госдумы. Заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах, передает слова депутата сайт ЕР. «Активнее других работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым и Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто дополнительно от 30 до 50 ярмарок», – рассказал Гордеев. Он напомнил, что партия проводит мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Среди передовиков – Брянская область (там провели более 500 рейдов), Курская, Ярославская область, Республика Крым и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ. Также идет работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок. «По данному направлению отличаются Республика Крым, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Томская область, которыми проведено уже несколько десятков встреч», – отметил Гордеев. Более чем 80 регионами все поставленные задачи по снижению цен выполняются, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. «По результатам мониторинга мы видим большую активность на всех площадках, не менее 15 тыс. ярмарочных площадей сейчас предоставлены в стране фермерам. Мы «приросли» в объемах продаж за последнюю неделю. Овощей «борщевого» набора» было продано 4,2 тыс. тонн, что на 600 тонн больше показателя прошлой недели. При этом картофель подешевел до 30%, до 20% – лук, морковь и капуста. Сейчас мы переходим на массовый сбор овощей, объемы должны нарастать, а цены снижаться», – сказал замминистра. Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой» набор взяли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах прошло 415 встреч с ритейлерами, в 83 субъектах состоялось почти 4,2 тыс. рейдов по торговым точкам для фиксации цен на основные продукты питания. В 59 регионах открыто более 1,2 тыс. дополнительных ярмарок с конца июля. Предложенные «Единой Россией» и правительством меры приносят результаты, отмечают в регионах. В Липецкой области удалось добиться снижения цен в среднем на 14%. В конце июля представители рабочей группы «Единой России» договорились, что наценка на сезонные овощи в торговых сетях там будет минимальной – 10-15%. Заметно снизилась цена на овощи в Нижегородской области: картофель подешевел на 22% – до 36 рублей за килограмм, лук репчатый – на 7%, до 30 рублей, морковь – на 4%, до 58 рублей за килограмм. Первая сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дзержинске, в ближайшее время они будут открыты в других районах и городах региона. В Калужской области наблюдается тенденция к снижению цен на картофель и огурцы, в целом дефицита овощей нет. Жители региона могут приобрести фруктовую и овощную продукцию из Ростовской, Московской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Крыма. Стабилизации ситуации с ценами в регионе объясняют ограничениями торговой надбавки – она не может превышать 10% на отдельные товары. 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством правительства и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева. На совещании с членами правительства 21 июля президент России Владимир Путин поддержал предложения ЕР и кабмина по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы. Эксперты представили предложения для народной программы ЕР по повышению доступности жилья 5 августа 2021, 18:27 Эксперты и общественники представили предложения по развитию рынка жилья, стимулирования строительства частных домов и по восстановлению прав дольщиков, инициативы озвучили в ходе стратегической сессии «Единой России» «Доступное и комфортное жилье». Глава рабочей группы ЕР по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский на сессии отметил, что в текущей ситуации спрос на индивидуальное жилье может быть удовлетворен не ранее, чем через 20 лет, сообщается на сайте партии. Способствовать приобретению или строительству частных домов людьми будет новый федеральный проект «Свой дом», который запускает «Единая Россия». «Наша задача – создать необходимые стандарты, доработать действующее законодательство и стать авторами новых законодательных новелл, выработать удачные практики по развитию ИЖС и транслировать их на все регионы страны, непрерывно оказывать информационную и консультационную поддержку», – сказал Якубовский. Он также предложил законодательно обеспечить возможность поднятия лимита в программе сельской ипотеки до 6 млн рублей, и разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами. Это даст возможность людям улучшить свои жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах. В целом для развития рынка жилья важна сопутствующая инфраструктура, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Она предложила зафиксировать в народной программе «Единой России» обязательные стандарты комплексного развития территорий. Пока они являются рекомендательными. «Создание парковочной инфраструктуры должно стать обязательной составляющей генерального плана городов», – сказала она. Не менее важен вопрос обустройства жилья для инвалидов. При разработке проектной документации многоквартирных и индивидуальных домов следует предусмотреть возможность адаптации для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами, уверена депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина. «Не менее, чем в 10% общего числа вводимых квартир МКД необходимо предусматривать возможность адаптации для них, без внесения изменений в основные объемно-планировочные и конструктивные решения», – сказала она. Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина указала на проблему доступности жилья на селе для представителей соцсферы – врачей и учителей. Сейчас в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» действует подпрограмма по строительству служебного жилья по соцнайму, в рамках которой 20% софинансирования обеспечивают муниципалитеты, однако у большинства из них нет такой возможности. «Для специалистов соцсферы на селе никаких механизмов нет. Для них надо сделать программу доступной», – считает Оглоблина. Она добавила, что эту инициативу следует проработать, в том числе, по линии Минздрава и Минпросвещения. Глава администрации Краснодара Евгений Первышов предложил предусмотреть региональные субсидии для ипотеки, что, по его словам, позволит регулировать миграционные процессы и привлекать специалистов в отдельные отрасли экономики. «Как правило, ипотечный продукт разрабатывается в центральном офисе и уже тиражируется на всю страну. В итоге регионы с отрицательным миграционным потоком не могут удержать у себя необходимых специалистов и развивать отдельные отрасли экономики, а регионы с положительным – испытывают серьезную нагрузку на городскую структуру, которая не успевает за стремительно растущим населением», – пояснил он. В Министерстве строительства и ЖКХ поддержали предложения, прозвучавшие на площадке партии. Развитие ИЖС – это точка роста, людям нужна возможность строить жилье без подрядчиков, отметил замглавы ведомства Никита Стасишин. Для этого совместно с ДОМ.РФ уже запущен конкурс внутри правительства по созданию реестра будущих проектов ИЖС с точной стоимостью квадратного метра, технологий, материалов, для создания проектов с полной проектно-сметной документацией. «Мы проведем государственные экспертизы, чтобы потом на проекты ИЖС распространить все действующие льготные программы, в том числе ипотечные. Я буду также просить коллег из «Единой России» проработать с нами вопрос о получении жилищного пособия не только в многоквартирных домах, но и в ИЖС, потому что ничего плохого в этом точно не будет», – рассказал Стасишин. В начале июля «Единая Россия» вместе с экспертами и общественниками из профильных организаций обсудила, какие меры помогут сделать жилье доступнее. Предложения участников войдут в народную программу партии. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.