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Подозреваемого в совращении 12 детей белоруса задержали в Москве
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В Москве задержали жителя Белоруссии, обвиняемого в республике в совращении 12 малолетних мальчиков, он работал тренером по плаванию, сообщили в МВД страны.
«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который находился в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
По данным УВД Витебского облисполкома, гражданин Белоруссии на родине совратил минимум 12 малолетних мальчиков. Он также может быть причастен к пяти схожим преступлениям в отношении подростков.
В ведомстве пояснили, что в 2013 году он скрылся от следствия, теперь же его задержали в Москве, там его заключили под стражу для экстрадиции в Белоруссию.
На момент совершения преступлений он трудился в должности тренера по плаванию, он входил в доверие к ученикам. «Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера», – отметили в УВД Белоруссии.
Тимановская сделала заявление о разгоревшемся на ОИ скандале
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх в Токио может обернуться «политическим скандалом».
«На самом деле никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», – сказала Тимановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Тимановская также заявила, что вряд ли в перспективе сможет вернуться в Белоруссию. «Я просто боялась за свою жизнь, боялась оказаться в тюрьме. Я не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться в Белоруссию», – заявила спортсменка в интервью газете Wall Street Journal.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к оппозиции
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Супруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация с которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный резонанс, Арсений Зданевич в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в республике.
«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы просто обычные спортсмены, мы просто занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционным движением», – заявил Зданевич, передает РИА «Новости».
Ранее он сообщил, что сейчас находится на территории Украины, но планирует приехать в Польшу. Зданевич отметил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Найдено тело пропавшего в Киеве главы «Белорусского дома в Украине»
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Пропавший в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков украинской столицы, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.
«Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство» и будет проверять все версии», – говорится в сообщении полиции, которая считает, что преступник мог маскировать свои действия.
Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов, передает РИА «Новости».
В понедельник сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» сообщило о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Названа дата вылета Тимановской в Варшаву
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетит из Токио, где проходят Олимпийские игры, в Варшаву 4 августа, сообщил агентству Reuters исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
«Она улетит из Токио в Варшаву прямым рейсом через два дня, 4 августа», – передает его слова ТАСС.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила ей визу.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Коллеги заявили о слежке за погибшим в Киеве главой «Белорусского дома в Украине»
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Сообщество взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» заявило, что за главой организации Виталием Шишовым, который был найден повешенным в Киеве, велась слежка, и обвинило Минск в причастности к его «ликвидации».
«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Республике Белоруссия) о всевозможных провокациях, вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Родители 17,4 млн детей получили «школьные выплаты»
Единовременные «школьные выплаты» получили родители 17,4 млн детей, сообщил министр труда России Антон Котяков.
«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно – 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд. По состоянию на вечер понедельника выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей. Прием заявлений и их обработка продолжается», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей начнутся с понедельника, 2 августа.
Начачало выплат по 10 тыс. рублей на школьника планировалось на 16 августа. Однако президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда заявил, что выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к перечислению денег. 30 июля внесение соответствующих изменений рассматривалось на заседании правительства.
Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту этого года. В июле президент подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.
Ребенка-аутиста не пропустили в аквапарк в Волжском
Охранник аквапарка «XXI век» в городе Волжском Волгоградской области отказался пропускать на территорию парка водных аттракционов ребенка-аутиста из Астрахани, сообщают СМИ.
Мальчика отказались пропускать на территорию аквапарка «XXI век» в городе Волжском, ссылаясь на правила посещения парка водных аттракционов, сообщает сетевое издание Astrakhanpost.
«Ребят, хочу поделиться с вами как мы с семьей съездили в аквапарк «XXI век». Моего сына (...) не пустили в аквапарк потому, что он ребенок – инвалид [c] детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории. Хотя на официальном сайте [аквапарка] написано [, что] инвалидам с семи лет при посещении [заведения предоставляется] 50% скидка», – написала мама мальчика в социальной сети Instagram.
По словам автора материала, охранник предложил маме с девочкой пройти на территорию аквапарка, а отцу с мальчиком-аутистом подождать родственников на улице возле входа. Отказ пропустить ребенка охранник мотивировал пунктом правил организации, в котором говорится о запрете посещения парка водных аттракционов людьми с психическими заболеваниями, представляющими угрозу для окружающих. Издание выразило надежду, что произошедшее не останется без внимания правоохранительных органов.
Позже родители мальчика сообщили в социальной сети, что написали заявление в прокуратуру города Волжский с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
Напомним, 26 июля следователи СК России по Петербургу организовали доследственную проверку по факту появившейся в Сети информации о попытке женщины выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки. После инцидента центр «Какая разница», с воспитанниками которого и произошло происшествие, на 259% перевыполнил план по сбору денег для помощи детям-аутистам и их семьям.
26 июля президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди. В частности, обслуживание детей-инвалидов и сопровождающих их вне очереди вводится на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях.
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Эксперты объяснили нежелание ЕС помогать Литве с беженцами
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«Евросоюз не хочет помогать Литве с нелегальной миграцией, потому что это противоречит ключевым принципам ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя медлительную реакцию Евросоюза в ответ на просьбы Вильнюса оказать помощь в преодолении миграционного кризиса.
«Брюссель не столько издевается над Литвой, сколько не желает ей серьезно помогать в вопросе беженцев», – считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его словам, мировоззрение современного Брюсселя опирается на принципы всемерной поддержки мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев. «Следуя этой идеологии, в ЕС приехали миллионы людей. Кто-то из них уже получил гражданство, вид на жительство, работу или пособие. То есть миллионы людей интегрировались в ЕС», – подчеркнул Межевич.
Он уверен, что Брюссель из-за Литвы не будет отказываться от принципа мультикультурализма. «Тем более, то число беженцев, которое сейчас находится в Литве, не производит сильного впечатления ни на Берлин, ни на Стокгольм, ни на Париж, потому что это маленькая цифра», – продолжил собеседник.
«То, что в Литве по каким-то причинам происходящее воспринимается как катастрофа, не может восприниматься так же в Германии, потому что средних размеров немецкий городок имеет в четыре раза больше мигрантов, чем на всей территории Литвы в этом году», – указал Межевич.
«Поэтому в ответе Евросоюза Литве сказано следующее: «Ребята, учитесь работать с беженцами. Мы умеем, а почему вы нет?» – отметил политолог. – Впрочем, перед Брюсселем тоже возникает дилемма: как маневрировать между Сциллой в виде поддержки Литвы и Харибдой брюссельского законодательства в данном вопросе».
Вместе с тем, решение Вильнюса разместить лагерь для беженцев вдоль белорусско-литовской границы, где подавляющее большинство населения – это поляки, белорусы, русские, – привело к напряженности в отношениях между Литвой и Польшей. «А местное население видит в этом акт агрессии по этническому принципу. Как следствие, между людьми возникают потасовки», – добавил белорусский политолог Петр Петровский.
«Более того, литовское руководство пытается давить на беженцев с помощью искусственного создания плохих условий пребывания. То есть власти Литвы создают разнообразные предпосылки для многочисленных этнических и социальных конфликтов на своей территории, ухудшая отношения с Минском, Варшавой и Брюсселем», – напомнил Петровский.
Ранее ЕС пообещал в будущем активизировать усилия по борьбе с большим количеством мигрантов, незаконно пересекающих границу Литвы через Белоруссию. Об этом сообщает американское издание Politico. В частности, указывается, что «министры внутренних дел ЕС проведут неформальную встречу для обсуждения ситуации в ближайшие недели».
«Это прежде всего не миграционный кризис, это акт агрессии, который имеет своей целью спровоцировать Литву», – заявила на пресс-конференции в Вильнюсе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. «Мы сталкиваемся с агрессивным актом режима Лукашенко», – приводит ее слова Politico.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил индифферентное отношение Евросоюза к проблемам Литвы. «Евросоюз решил продемонстрировать интерес к ситуации с мигрантами в Литве. В предстоящие недели министры внутренних дел соберутся и неформально обсудят. Ну прям скоро. Ну вот как смогут, так и соберутся. Вы держитесь!» – написал он в Telegram.
Напомним, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце июля сообщалось, что количество задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. В кризисе власти Литвы всецело винят именно президента Белоруссии.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко.
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Тихановская усомнилась в безопасности белорусских спортсменов
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Белорусские спортсмены не могут чувствовать себя в безопасности ни в республике, ни за рубежом, заявила бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская.
«Ни один спортсмен не может чувствовать себя в безопасности – ни в Белоруссии, ни за рубежом», – сказала Тихановская, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Она дала интервью британскому изданию в преддверии своего визита в Великобританию, ее комментарии относительно белорусских спортсменов прозвучали на фоне ситуации вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской. По словам Тихановской, в Белоруссии «десятки спортсменов были заключены в тюрьму, уволены и вынуждены бежать из страны».
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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ЕС поддержал решение Польши принять Тимановскую
Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.
«Евросоюз полностью солидарен со спортсменкой Кристиной Тимановской и поддерживает действия европейских государств, включая Польшу, готовых оказать ей помощь», – заявил он ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали рассказала РИА «Новости», что ЕС видит в попытке «насильственного» возвращения спортсменки Кристины Тимановской в Минск «очередной пример репрессий режима Лукашенко».
«Попытка репатриировать белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую против ее воли является еще одним примером репрессий режима (белорусского президента Александра) Лукашенко, его жестких методов, которые направлены против представителей разных социальных категорий, осмелившихся выражать свое мнение независимо. Это касается и спортсменов высокого уровня. Для Белоруссии не существует олимпийского перемирия», – рассказала она.
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу.
Ранее появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». ЕС решил рассмотреть возможность предоставления спортсменке убежища.
Замглавы МИД Польши заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. Чехия также предложила визу Тимановской.
По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Посол в Австрии объяснил безоговорочную поддержку Минска Москвой
Российский посол в Вене Дмитрий Любинский пояснил, почему Москва безоговорочно поддерживает Белоруссию.
Журналист австрийской газеты Vorarlberger Nachrichten указал российскому дипломату на то, что ситуация с Белоруссией негативно сказалась и на отношениях России с ЕС, и спросил, почему Россия столь бескомпромиссно стоит на стороне Минска.
«Белоруссия – стратегический партнер России и таковым останется», – ответил Любинский, передает РИА «Новости».
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике в августе 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Двухлетнюю девочку бросили на улице с вещами в Жуковском
В подмосковном городе Жуковский обнаружили маленькую девочку, рядом с ней была сумка с детскими вещами, сообщили в региональном управлении МВД.
Сообщение об одиноком малолетнем ребенке на Молодежной улице Жуковского поступило от местной жительницы, сообщается на сайте ведомства.
На вид ребенку около двух лет, девочку отправили в педиатрическое отделение больницы, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту обнаружения ребенка проводится проверка.
Определена стоимость минимального набора школьника
Минимальная стоимость базового набора школьника в России в июле 2021 года снизилась на 15-20% и составляет в среднем около 2 тыс. рублей, сообщили представители крупных магазинов.
В Wildberries заявили, что по исследованию аналитической службы, которая изучила свыше 56 млн заказов россиян, минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2 тыс. 130 рублей», передает ТАСС.
«В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары. По сравнению с прошлым годом минимальная стоимость комплекта к новому учебному году снизилась на 15% благодаря активному переходу производителей и продавцов в онлайн-сегмент: их количество на Wildberries за год выросло в 5,5 раза год к году», – добавили там.
Отмечается, что с 15 по 31 июля россияне заказали на Wildberries на 128% больше единиц школьной формы, чем годом ранее, спрос на канцелярские товары вырос на 221%.
Базовый комплект школьной формы в 2021 году обойдется родителям в 1 тыс. 330 рублей, что на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в 2020 году. В него входят жилет (минимальная цена – 125 рублей), брюки или юбка (380 рублей), рубашка или блузка (320 рублей), а также полуботинки или туфли (505 рублей).
Минимальная стоимость рюкзака и канцтоваров составляет около 800 рублей, что на 25% дешевле, чем год назад. Набор включает ручку (минимальная цена за штуку – 30 руб.), карандаш (60 рублей за набор из шести штук), пенал (60 рублей), комплект из пяти тетрадей (30 рублей), ластик (40 рублей), дневник (50 рублей), линейку (30 рублей), а также ранец или рюкзак (500 рублей).
«Еще одной статьей расходов родителей российских школьников стала покупка формы для занятий физкультурой. В 2021 году минимальная стоимость набора, в который входят спортивный костюм и кроссовки, составила 890 рублей (-13%)», – отметили в Wildberries.
Продажи канцтоваров на Ozon в июле выросли в 3,3 раза в годовом сопоставлении, спрос на рюкзаки и ранцы в июле увеличился в 2,8 раза, а школьной формы – в 4,5 раза.
«Минимальная стоимость набора школьника, состоящего из рюкзака, школьной формы, письменных принадлежностей и тетрадей составляет порядка 2 тыс. Однако средний чек такого набора в июле достигает 5 тыс. рублей – столько примерно тратят россияне, собирая ребенка в школу», – сказал представитель онлайн-площадки.
На Ozon стоимость пеналов начинается от 80 рублей, школьных ранцев – от 400 рублей.
На «Сбермегамаркете» минимальная стоимость базового набора школьника в августе 2021 года составила 1 тыс. 969 руб. В эту сумму входят затраты на комплект школьной формы и обуви, ранец или рюкзак, а также набор канцтоваров: жилет (минимальная цена – 499 рублей), брюки или юбка (599 рублей), рубашка или блузка (299 рублей), полуботинки или туфли (199 рублей), рюкзак (210 рублей), ручка (три рубля), набор карандашей (35 рублей), пенал (60 рублей), тетрадь (10 рублей), ластик (три рубля), дневник (33 рубля) и линейка (19 рублей).
«По сравнению с прошлым годом отмечается снижение минимальной стоимости комплекта в среднем на 15-20%», – отметил представитель площадки.
Джонсон встретился с Тихановской в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встретился в Лондоне с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и выразил поддержку «гражданскому обществу и демократии в Белоруссии».
«Мы явно на вашей стороне. Мы активно поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас», – передает слова Джонсона ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Напомним, ранее президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу Байдена с Тихановской, заявил, что контакты американского лидера – его суверенное дело, они не влияют на ситуацию в Белоруссии.
Белорусские пограничники начали комплексные учения рядом с Евросоюзом
Белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК) республики.
«Сегодня началось комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой (Гродненская область граничит с Литвой и Польшей). Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что основные цели учений – совершенствование боевой и мобилизационной готовности погрангруппы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа погранслужбы руководить штатными и приданными подразделениями «в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности».
«Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке», – сообщает ГПК.
Ранее Белоруссия пригласила военнослужащих Казахстана принять участие в совместных с Россией учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.