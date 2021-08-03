Чемпионку ОИ Бацарашкину встретили дома песней из сериала «Ведьмак»

Двукратная олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина прилетела в Омск из Москвы: в аэропорту ее встретили родные, тренеры, болельщики, а Омский хор приветствовал спортсменку песней барда Лютика из сериала «Ведьмак».

В омском аэропорту имени Карбышева Виталину ждали к 12.30 по местному времени. На выходе из аэровокзала спортсменку встречали журналисты, родные и болельщики. Из вип-зала аэропорта она вышла около 13.00 по местному времени, после общения с губернатором и мэром, которые встречали ее у трапа самолета, передает РИА «Новости».

На шее у Бацарашкиной висели три медали и медальон с котом из игры «Ведьмак-3», который она считает своим талисманом.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал на пути к этим медалям, всем огромное спасибо, что встречаете с такой теплотой – всех, кто меня знает, кого знаю я, и всех, кого я не знаю, но они знают меня. Всем огромное спасибо, я очень рада, что я вернулась домой», – сказала спортсменка.

Мэр Омска Оксана Фадина подарила чемпионке двухметрового белого плюшевого медведя. Губернатор Александр Бурков, вручив букет алых роз, заявил, что регион решил премировать спортсменку и ее тренера Наталью Кудрину на 11 млн рублей.

Также мэр предложила присвоить Бацарашкиной звание почетного гражданина Омска. Это предложение рассмотрят депутаты на горсовете.

После этого для спортсменки выступил оркестр Росгвардии, а затем Омский хор исполнил песню Лютика из сериала «Ведьмак», с которой ранее прославился на всю страну, попав на шоу «Вечерний Ургант».

Спортсменка сюрприз оценила, смеясь, подпевая хору. Также по просьбе журналистов она показала всем свой медальон.

На встрече было много детей, подростков, которые занимаются в стрелковой секции. Они дарили Бацарашкиной цветы, фотографировались и просили автографы. Даже после завершения торжественной части чемпионку еще долго не отпускали родственники, близкие и знакомые, которые хотели сделать с ней фото на память.

Виталина Бацарашкина на Играх-2020 стала двукратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и с 25 метров, причем первая из этих медалей стала дебютной на Олимпиаде и для всей сборной России. На ее счету и олимпийской серебро в командной стрельбе с 10 метров.

Она будет представлена к государственной награде, сообщал министр спорта России Олег Матыцин. Также директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил прапорщику Бацарашкиной звание лейтенанта.