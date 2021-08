Патриарх Кирилл счел греховным визит патриарха Варфоломея на Украину В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги 28 августа 2021, 17:03 Текст: Вера Басилая

Украинские силовики заминировали дорогу в подконтрольном Киеву населенном пункте Славное, а также обстреляли территорию Донбасса, повредив четыре дома, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. «Украинские боевики не прекращают проводить мероприятия по минированию территорий, прилегающих к населенным пунктам и дорог общего пользования. Так, поперек дороги в населенном пункте Славное, которое подконтрольно Киеву, в направлении Еленовки (под контролем ДНР – прим. ВЗГЛЯД) боевики 28 отдельной механизированной бригады установили пять противотанковых мин», – цитирует Басурина РИА «Новости». Также он добавил, что украинские силовики пять раз нарушили перемирие, выпустив по Донбассу 34 мины калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов. В результате обстрелов в подконтрольном ДНР населенном пункте Каштановое повреждено четыре дома. «С целью предотвращения дальнейшего обстрела, а также ввиду опасности, создаваемой разрывами украинских мин жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Народной милиции вынуждены были открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. Огневые точки были подавлены»,– добавил Басурин. Ранее стало известно, что ситуация на Донбассе станет темой переговоров президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского.

Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому 28 августа 2021, 07:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости». «Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш». Экс-депутат заявил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. «Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик. Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского. Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине ответили на шутку Лаврова о «приватизации» Нового года 26 августа 2021, 13:53

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Евгения Шестак

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о приватизации Киевом Нового года вслед за Днем Крещения Руси неуместны и исторически некорректны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. По его словам, Украина была, есть и будет, а попытки Москвы, как исторической периферии, называться центром Киевской Руси не новы. «Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства», – добавил министр. Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года. Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси. Пушков: Президент Эстонии подложила свинью Украине 26 августа 2021, 08:49

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «неожиданно подложила свинью» Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление эстонского лидера о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО. «Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова – и еще много десятилетий не будет готова – к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», – написал Пушков в Telegram. По его мнению, таким образом Кальюлайд намекнула, что Украине далеко еще «даже до Прибалтики». Политик добавил, что эстонский лидер «не оставила камня на камне» от официального лозунга украинских властей «Украина цэ Еуропа». «На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», – заключил сенатор. Ранее Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она посоветовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит Украину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. В Тбилиси резко ответили президенту Эстонии по поводу членства Грузии в ЕС 26 августа 2021, 16:39

Фото: Dursun Aydemir/Hans Lucas/Reuters Connect

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе резко ответил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая предположила, что Грузии, Украине и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пусть все приглядывают за своими странами», – заявил Каладзе. «А мы как-нибудь сможем осуществить реформы и сделать все для того, чтобы наша страна как можно скорее стала членом ЕС», – сказал мэр столицы Грузии. Грузия намерена в 2024 году подать заявку на членство в ЕС. Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она добавила, что на Украине, в Молдавии и Грузии есть «проблемы с системой правосудия». Она отметила, что, возможно, есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как они хотят. Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами» 26 августа 2021, 17:35

Фото: US Air Force

Текст: Наталья Макарова

«Ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями. Но сейчас они угробили то немногое, что у них оставалось», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя срыв концерном «Укроборонпром» планов по сборке американских вертолетов UH-1 к 30-летию независимости Украины. «То, что «Укроборонпром» не смог наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез», говорит о полной потере всех возможных и невозможных компетенций. Дело в том, что этот вертолет эксплуатируется еще со времен войны во Вьетнаме. Грубо говоря, ситуация похожа на то, как ЗАЗ не смог бы наладить выпуск автомобилей «Запорожец», – отметил военный эксперт Дрозденко. По словам эксперта, «если бы Украина сохранила связи с Россией, ее возможности в сфере авиации оставались бы на достойном уровне». «Был бы жив авиазавод «Антонов», не умирал бы завод «Мотор Сич», – уточнил собеседник. «Ведь ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями, какие были на Украине. Но после событий 2014 года они окончательно угробили то немногое, что у них оставалось. И даже такое ведро с болтами, как вертолет UH-1 «Ирокез», они собрать не смогли», – подытожил эксперт. Напомним, концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась. При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана 27 августа 2021, 07:50

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула. Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости». При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана. Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве. Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России. Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины 27 августа 2021, 09:15

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные достижения на посту главы государства, к ним он отнес в том числе украинскую армию – «одну из самых мощных в Европе». Одним из них он считает движение страны в сторону субъектности. «Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением … Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, – я считаю, что это неправильное поведение», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Второе достижение, по его мнению, это развитие инфраструктуры. «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди», – считает Зеленский. Еще одним своим достижением он назвал то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе». При этом украинский лидер подчеркнул, что «еще не закончил» деятельность на своем посту. Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года: во втором туре выборов он набрал 73,22% голосов, а его соперник, тогдашний глава государства Петр Порошенко – 24,46%. С тех пор рейтинг Зеленского значительно снизился. По данным социологического центра «Социс» от 10 августа, сейчас он составляет 19,5%, следом идет Порошенко с результатом 14,3%. При этом опрос социологической группы «Рейтинг» показывает, что действующего президента готовы поддержать 27,2% украинцев, а Порошенко – 14,9%. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолетов 26 августа 2021, 08:37

Фото: Денис Асланов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин. В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась, передает РИА «Новости». При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются. Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell. UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме. Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем 27 августа 2021, 20:13

Фото: Zuma/МР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее на Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Эксперт назвал управляющий Украиной коллегиальный орган Запада 25 августа 2021, 22:29

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

На Украине не скрывают факт внешнего управления страной, об этом открыто пишут СМИ, а некоторые издания даже гордятся этим, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее на Украине прошли торжества в рамках празднования 30-летия независимости. «Даже опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения Украины не считает страну независимой. Все прекрасно понимают, что Украиной управляют в ручном режиме послы G7, так называемая семипосольщина. Послы даже создали сообщество в Twitter, где напрямую выкладывают указания о том, какие законы должна принимать Верховная рада и какие задачи необходимо решать правительству. И все это выполняется», – отмечает историк и публицист Владимир Корнилов. Факт внешнего управления страной не скрывается. «Именно поэтому самой влиятельной женщиной Украины была названа даже не посол, а временная поверенная посольства США Кристина Квин. А бывший посол Канады Роман Ващук в своих недавних откровениях рассказывал, что внешнее управление Украиной появилось по просьбе самой страны. По его словам, эта «семипосольщина» принимает решения за власти Украины и вмешивается во все внутренние дела государства», – напомнил эксперт. В украинских СМИ открыто пишут о внешнем управлении, а некоторые издания «умудряются даже гордиться этим». «С 2014 года субъектность Украины полностью сдана западным державам. В наблюдательные советы госкорпораций вроде «Укроборонпрома», «Украинской железной дороги» и других назначены иностранцы на баснословные зарплаты даже по западным меркам. И лучше от этого никому не стало. Мы же помним громкие коррупционные скандалы в военной отрасли. Мы помним, в какой кризис вогнало внешнее управление «Украинскую железную дорогу», – считает Корнилов. Собеседник уверен, что подобными назначениями Запад «возглавил коррупцию на Украине». «Мне забавно слышать, как представители нынешней администрации США кричат, что на Украине нужно побороть коррупцию. Ну да, конечно. А сын Джо Байдена Хантер, работая в украинской газовой компании, конечно же, «боролся» с коррупцией. Все прекрасно понимают, что Америка и некоторые западные страны направляют эту коррупцию в нужное для себя русло. А любые попытки снизить уровень контроля со стороны Запада встречают бешеное сопротивление. Последний визит госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд в Киев показал, что карать украинскую власть за подобные поползновения будут жестко, если не сказать жестоко», – подчеркнул эксперт. По указке извне принимался По указке извне принимался закон , согласно которому решающий голос при назначении судей получили «иностранные эксперты». Некоторые правоохранительные органы (например, Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ) в открытую управляются из-за рубежа. «На Украине по прямому указанию Запада создано такое количество антикоррупционных органов, чего нет ни в одной стране мира. Президент Зеленский недавно хвастался этим, но тут возникают вопросы. Кто посажен? Где громкие дела? Если глава НАБУ решением украинских же судов признан коррупционером, то о чем тут можно говорить? Ясное дело, что вся система построена на коррупции, которая очень устраивает американцев», – подытожил эксперт. Накануне Украина отметила 30-летие своей независимости от советской власти. Главные торжества прошли в Киеве, где состоялся торжественный парад. Наблюдавший за зрелищем президент Владимир Зеленский даже прослезился в момент розыгрыша театрализованных сценок об этапах украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. По Крещатику в центре столицы прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также состоялся пролет авиации НАТО. «Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал политолог Михаил Погребинский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины «испортить ей жизнь» 28 августа 2021, 11:21 Текст: Вера Басилая

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь». «Комментировать сплетни – это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», – цитирует РИА «Новости» Поклонскую. По ее словам, Кулеба – грамотный человек, но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп. «По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», – подчеркнула депутат. Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство. Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно». В Крыму назвали непосредственного организатора водной блокады 27 августа 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Как отметил первый вице-спикер крымского парламента, Сенченко выступил «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом», передает РИА «Новости». «Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», – сказал парламентарий. Первый вице-спикер крымского парламента подчеркнул, что именно Сенченко, будучи временно исполняющим обязанности замглавы администрации президента Украины в 2014 году, заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала и реализовал этот замысел. Кроме того, как отметил Фикс, рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову блокадами, собрала материалы о причастности и поддержке перекрытия канала целым рядом украинских политиков. В их числе – экс-президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа*»* Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Напомним, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе. Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали. Захарова поставила талибов в пример Киеву 28 августа 2021, 11:15

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая ситуации на Украине в 2014 году и в Афганистане после установления контроля движения «Талибан» (запрещено в России), указала, что Кабул в отличие от Киева сразу призвал гражданские суда не использовать воздушное пространство над Афганистаном. «Очень любопытная статья вышла в голландской De Telegraaf. Журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Сравнивают обстоятельства крушения Boeing МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что «небо закрыто» в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются «трудности перевода» и «мучения выбора», – написала Захарова в Facebook. При этом она обратила внимание, что «новые силы (как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, «средневековые бородачи с автоматами»), начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время, … честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета». В то же время, указала Захарова, «поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на Востоке страны, и не думали этого делать». «Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический – в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines», – напомнила представитель МИД. «Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места», – добавила Захарова. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Украина собралась «громко» просить США о санкциях против Nord Stream AG 26 августа 2021, 13:27 Текст: Евгения Шестак

Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода, заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко. «Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции», – сказал он в интервью украинскому телеканалу «24». По его словам, требования будут касаться санкций в отношении нынешнего оператора газопровода. Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены. «Понадобится лет 20» – Президент Эстонии назвала срок вступления Украины в ЕС и НАТО 25 августа 2021, 18:41

Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk

Текст: Алексей Дегтярев

Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ. «Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности [ко вступлению в ЕС]. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите», – заявила Кальюлайд в интервью «Европейской правде». Она пояснила, что ни одна из вышеназванных стран не готова к членству в ЕС, во всех трех есть «проблемы с системой правосудия». «Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа», – указала эстонский лидер. Эстонская сторона настаивает на том, чтобы Украине предоставили ПДЧ (план действий по членству в НАТО), но когда это произойдет, пока неизвестно, добавила собеседница издания. Кальюлайд отметила, что считает «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для вступления в НАТО. Также она сообщила, что советует своим друзьям не вкладывать средства в Украину, а лишь торговать с ней. «Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать – да», – подчеркнула Кальюлайд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит УКраину членом ЕС в ближайшие три-пять лет.