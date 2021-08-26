Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами» Грызлов обвинил Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу 26 августа 2021, 20:09 Текст: Елена Мирошниченко

На прошедшей встрече представители Украины на переговорах Контактной группы по прекращению конфликта в Донбассе пошли на полную дезорганизацию диалога по всем направлениям политического урегулирования и сорвали заседание, заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов. «Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Грызлова, Украина на заседании контактной группы предприняла дополнительные усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта в Донбассе. «После перерыва украинская делегация предприняла дополнительные усилия к полной дезорганизации диалога по всем направлениям политического урегулирования конфликта», – сказал он. Ранее Грызлов заявил, что Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения.

Погребинский назвал отвратительной речь Зеленского на параде по случаю Дня независимости 24 августа 2021, 16:44

Фото: Факти ICTV/YouTube

Текст: Наталья Макарова

«Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя парад, прошедший в честь 30-летия независимости Украины. «На зрителя, не искушенного высокой культурой, парад должен произвести впечатление. Допускаю, многим людям это должно понравиться», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Я вижу самолюбование президента Зеленского, который оказался в центре внимания и красуется, наслаждается своим величием. Но для меня это все, особенно после его выступления, которое было переполнено небылицами и оскорбительными намеками в адрес России, выглядит отвратительно», – поделился политолог. По его словам, раньше Зеленский в своей риторике наследовал курс экс-президента страны Петра Порошенко, который также позволял себе оскорбительные намеки в адрес русских и России. «Теперь Зеленский стал наследовать курс другого бывшего главы государства – Виктора Ющенко, – указал Погребинский. – Он прославился тем, что регулярно произносил бред про тысячелетнюю историю Украины и что украинцы – родоначальники всех цивилизованных народов. Подобные небылицы начал рассказывать и нынешний президент, например о том, что Украина – родина первой конституции». Собеседник убежден, что «это все больше отталкивает значительную часть населения Украины от президента и от страны, в которой приходится иметь такого главу». Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину. Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина захотела стать оператором «Северного потока – 2» 25 августа 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон. «Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет». Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа. Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр в Токио 24 августа 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская делегация на Паралимпийских играх в Токио покинула церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами, сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев. «Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить. Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии», – сообщил Губерниев в эфире «Матч-ТВ». Он пожалел украинских атлетов, покинувших церемонию, но отметил, что некоторые из них все же остались. Напомним, во вторник прошла церемония открытия Паралимпийских игр в Токио, там подняли паралимпийский флаг, и спортсмены принесли клятву. В Москве заметили украинских военных в форме 24 августа 2021, 15:37 Текст: Алина Назарова

В Сети обратили внимание на проведение в Москве мероприятий по случаю празднования Дня независимости Украины, отметив, что они проходят в мирной обстановке без «лютых русских националистов». Соответствующие фото опубликовал в Telegram телеведущий Владимир Соловьев. «Сегодня празднование Дня независимости Украины в Москве. Возлагаются цветы членами дипмиссий Украины к памятникам поэтам и писателям Тарасу Шевченко и Леси Украинки. Военнослужащие Украины в форме. Цвета национального флага в букетах. И … все. Нет оцепления из полчищ «зеленых человечков», нет лютых русских националистов и шовинистов, атакующих процессий, нет критики из «российских зомбоящиков» и со страниц «проплаченного интернета». И скучно, и грустно. Никакого инфоповода», – перепостил Соловьев в своем Telegram сообщение канала «Кремлевская прачка». Во вторник, 24 августа, на Украине отмечается 30-я годовщина независимости. В военном параде, как на суше, так и на воде, участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде также приняла участие авиация НАТО. На Украине ответили на шутку Лаврова о «приватизации» Нового года 26 августа 2021, 13:53

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Евгения Шестак

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о приватизации Киевом Нового года вслед за Днем Крещения Руси неуместны и исторически некорректны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. По его словам, Украина была, есть и будет, а попытки Москвы, как исторической периферии, называться центром Киевской Руси не новы. «Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства», – добавил министр. Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года. Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси. Порошенко облили зеленкой в Киеве 24 августа 2021, 17:24

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео, его опубликовали в СМИ. Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков есть бывший премьер Арсений Яценюк, и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-глава СНБО Александр Турчинов, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Пушков: Президент Эстонии подложила свинью Украине 26 августа 2021, 08:49

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд «неожиданно подложила свинью» Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление эстонского лидера о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО. «Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова – и еще много десятилетий не будет готова – к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», – написал Пушков в Telegram. По его мнению, таким образом Кальюлайд намекнула, что Украине далеко еще «даже до Прибалтики». Политик добавил, что эстонский лидер «не оставила камня на камне» от официального лозунга украинских властей «Украина цэ Еуропа». «На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: «Платон мне друг, но истина дороже», – заключил сенатор. Ранее Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она посоветовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит Украину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока – 2» 24 августа 2021, 10:22

Фото: Michael Sohn/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия». «Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку – 2» Газпром избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так Газпром не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим, Нафтогаз в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности», – отметил пользователь с ником Aleksandar. «Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с «Северным потоком» мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать», – выразила мнение BeckySharp, передает РИА «Новости». «При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит», – возмутился PioNier. «Разве все забыли, зачем мы начали строить «Северный поток – 2»? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России», – подытожили читатели. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Ющенко рассказал о «шокирующих» аргументах Меркель против вступления Украины в НАТО 25 августа 2021, 08:42

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Текст: Алина Назарова

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что на саммите в 2008 году его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто «близкое» к измене. «Думаю, да. Я это слово (измена) не буду говорить, но, думаю, что это близко», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его «шокировало» то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент президентом Франции Николя Саркози. «Мы собрались – семь-восемь президентов – и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», – рассказал Ющенко. Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31%, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17% жителей этой страны. «Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение», – заключил политик. В июле на Украине одобрили стратегию по вступлению в НАТО и противодействию России. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию. «Украденный» в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми афганцами 24 августа 2021, 13:05

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники. По данным «Страна.ua», на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. «То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники «Страны» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», – говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги, а эти «платежи идут мимо официальной кассы». Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД заявил о способности России обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 07:57

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. «Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», – передает РИА «Новости» слова дипломата. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России 25 августа 2021, 11:34

Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России. «Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране. «Те, кто находятся у рычагов власти на Украине, и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – пояснил сенатор. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве. С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. В то время, когда Россия готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кучма согласился с Путиным по поводу антироссийской позиции Украины 24 августа 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма. Об этом он написал в колонке для издания «Левый берег», комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Украина становится «анти-Россией». «Кто-то из наших «патриотов» воспринял это как комплимент – мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это, действительно, угроза – стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение живет самостоятельной жизнью», – цитирует Кучму РИА «Новости». По словам экс-президента, Украина должна «оставаться самой собой». «Единой, самостоятельной, независимой. Независимость – это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость – это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине – все это и есть независимость», – подчеркнул Кучма. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Эксперт пояснил заявление Москвы о способности обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 11:48

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Если вдруг Украина откажется пропускать газ через свою территорию, Россия просто перенаправит объемы газа на другие маршруты с помощью «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление российского МИД о способности России обойтись без транзита газа через Украину. «Вероятно, заявление МИД России адресовано украинской стороне после саммита «Крымская платформа». В Киеве говорили о неизбежном сохранении транзита российского газа в Европу через Украину, о том, что это полностью гарантировано. А российский МИД отвечает, что это далеко не факт и сохранение газового транзита – вопрос переговоров», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам эксперта, и «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» (после его достройки) дадут России возможность выбора, по какому маршруту поставлять газ в Европу. «До сих пор Украина оставалась безальтернативным транзитером российского газа. Если бы мы не качали газ через ее территорию, то не смогли бы в полной мере выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями. А теперь Киев может потерять свой статус», – напомнил Юшков. «Поэтому если вдруг Украина откажется пропускать российский газ через свою территорию, Россия ничего не потеряет, – уверен собеседник. – Но пока Киев хочет сохранить транзит». Юшков отметил, что до недавнего времени США придерживались стратегии выдавливания России с европейского газового рынка. «Для этого нужно было сначала «запереть» Россию на украинском транзите, то есть не дать построить «Северный поток – 2», а вторым этапом – они ввели бы санкции против Газпрома. В этом случае Украина отказалась бы пропускать российский газ через свою территорию, поскольку Газпром становился токсичной компанией», – объяснил аналитик. Но теперь в подобной ситуации «Северный поток – 2» позволит России просто перенаправить объемы газа на другие маршруты и спокойно исполнить контрактные обязательства, констатировал Юшков. При этом эксперт напомнил, что до конца 2024 года у России есть контрактные обязательства перед Украиной, и Владимир Путин неоднократно подтверждал их исполнение. «Однако после этого срока сохранение транзита – не гарантированный сценарий. Если Украина будет конкурировать на газовом рынке – например, предложит более низкие тарифы – то какие-то объемы транзита газа она сохранит. Впрочем, пока такого стремления со стороны Украины не наблюдается. Напротив, Киев неоправданно задирает тарифы – а это неконструктивный подход», – заключил Юшков. Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Ранее президент Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку касательно газопровода «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзитную прокачку газа до 2034 года. Германское издание Sueddeutsche Zeitung выдвинуло предположение, что президент США Джо Байден поставил перед Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет. Газета указывает: глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать. По оценке немецкого издания, заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше – а значит, в выигрыше остается и Кремль», – делает вывод Sueddeutsche Zeitung. Добавим, что читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия». В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии сообщило, что 12 сентября станет днем окончания строительства газопровода «Северный поток – 2». Именно до этой даты запланирована работа судна-трубоукладчика «Фортуна» на участке протяженностью порядка 13-14 километров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рассекречены документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия 24 августа 2021, 03:57

Фото: общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), не пожелавшего переходить под юрисдикцию автокефальной церкви, воссозданной с помощью нацистов на оккупированной территории Украины, следует из рассекреченных материалов ФСБ. Среди рассекреченных ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» документов есть справка, направленная архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года, передает РИА «Новости». Гитлеровцы, оккупировав Украину, поддержали воссоздание автокефальной Украинской Церкви. Во главе нее поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского). Украинские националисты стали активно помогать раскольникам. Большинство православных епископов, оказавшихся на оккупированной территории Украины, в августе 1941 года собрались на собор в Почаевской Лавре и провозгласили создание автономной Украинской Церкви в юрисдикции Московской Патриархии. Главой ее был избран архиепископ Алексий (Громадский), провозглашенный митрополитом. Как писал Питирим, к 1943 году «борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму». «Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского», – отмечал Питирим. По его словам, об убийстве митрополита стали говорить задолго до его смерти. «Все время циркулировали слухи, что жизнь митрополита в опасности, так как некоторые из украинских организаций постановили убить его за нежелание подчиниться их вымогательствам. Не один раз говорил об этом и сам митрополит», – сообщал Питирим. Далее он со слов свидетелей привел обстоятельства убийства Алексия 7 мая 1943 года. «Митрополит Алексий получает вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Гебитскомиссар города Кременца принимал деятельное участие в отправке митрополита Алексия в Луцк», – писал Питирим. Гебитскомиссар спешно вызывал Алексия из Почаевской Лавры и утром в день убийства предоставил автомобиль без всякой охраны, отмечал священник. Митрополит в сопровождении секретаря протоиерея Федора Юркевича и переводчика Марка Жихарева выехал в 8.30 в направлении Луцка. При этом, как сообщал Питирим, неизвестные звонили по телефону в местные организации и выражали на украинском языке недовольство тем, что Алексий не спешил с поездкой. «Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты. Консистория обратилась к властям с просьбой навести справки. Комиссариат как-то слабо реагировал на это событие и только к вечеру была послана машина с доктором. Эта машина встретила по дороге отряд немцев, везущих на машине четыре трупа. Труп Алексия был еще теплый и имел семь ран», – докладывал священник. По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненого митрополита, который просил помощи. Прохожий обратился к крестьянам, которые пахали поле недалеко от места происшествия, и попросил, чтобы те отвезли убитых в Кременец, обещая им заплатить за это какую угодно плату. Но крестьяне, запуганные бандеровцами, наотрез отказались. «Когда прохожий возвратился от крестьян, то он уже застал митрополита Алексия мертвым с новыми ранами», – писал Питирим. «Никто из лиц, близко стоявших к Алексию, не сомневается, что убийство совершено поликарповцами», – отмечал он. Питирим привел также мнение протоиерея Владимира Ковальского из города Дубны, который утверждал, что Алексия убил так называемый «лесной» священник-националист Петр Мельник, «прославившийся своими террористическими действиями». «Самым убедительным и неопровержимым доказательством участия Петра Мельника в убийстве митрополита Алексия служит, по заявлению протоиерея Ковальского, обнаруженный у него крест с украшением, снятый с протоиерея Юркевича», – писал Питирим. Напомним, в начале июля в Кремле заявили о сильном влиянии сторонников нацизма и бандеровцев на политическую и общественную жизнь Украины.