Forbes впервые опубликовал рейтинг российских «импакт»-инвесторов

Деловой журнал Forbes впервые составил рейтинг российских инвесторов, влияние проектов которых не ограничивается исключительно финансовой составляющей. Список возглавил бывший замминистра связи Денис Свердлов.

«Мир стремительно меняется. Понятие капитализма тоже серьезно трансформировалось в последние годы. Еще относительно недавно признаком успеха бизнесмена были исключительно деньги – чем их больше, тем заметнее он на ярмарке тщеславия. Но потом самые богатые предприниматели, а вслед за ними и другие стали задумываться, что они оставят после себя. Бизнесмены начали менять мир, жертвовать огромные суммы на благотворительность, реализовывать социальные и экологические проекты. Все это, если сильно упростить, получило емкое название «импакт» (влияние или воздействие в переводе с английского)», пишет Forbes, который впервые представил рейтинг, связанный с этим трендом.

В список вошел 31 предприниматель. Для каждого издание рассчитало общую сумму вложений в «добрые дела» – «валюту добра» – за последние 11 лет. Совокупная «валюта добра» участников первого импакт-рейтинга составила 31,5 млрд долларов.

«Валюта добра» у большинства участников рейтинга рассчитывалась как расходы (инвестиции). При этом у лидера рейтинга Свердлова она целиком складывается из стоимости его доли в производителе коммерческих электромобилей Arrival, так как весь проект направлен на «улучшение экологии». Доля Свердлова в Arrival оценивалась на 6 августа в 5,65 млрд долларов.

В первую десятку также вошли крупнейший бенефициар USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, крупнейший бенефициар Evraz Роман Абрамович, бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава «Норникеля» Владимир Потанин, основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, а также глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Возвращаясь к экологической составляющей, предприятия многих участников рейтинга все еще наносят, по оценке издания, большой вред природе, а общепринятых подходов к расчету нетто-эффекта инвестиций, которые бы очищали его от «негативных» последствий, характерных для бизнеса, до сих пор не существует. Поэтому было решено считать их инвестиции в экологию «на входе».