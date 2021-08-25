Лавров оценил отказ ЕС выдавать крымчанам шенгенские визы

Глава МИД Сергей Лавров считает, что Евросоюз наказывает жителей Крыма за их политические взгляды, не выдавая им шенгенские визы.

«Евросоюз принял решение не выдавать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос: на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают - в нарушение международных конвенций - за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за возращение Крыма в Россию», – заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, если это, по утверждению Запада, была аннексия, тогда непонятно, за что наказывают крымчан.

«Если это была аннексия, значит, их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров. А за что людей то (жителей Крыма) наказывать? То есть с какой стороны не посмотри, ...крымчан наказывают ни за что», – заключил министр.

В свою очередь Шалленберг заявил, что Австрия заинтересована в признании российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), чтобы облегчить поездки между двумя странами.

«Мы хотим такую дискуссию (с ЕМА), чтобы реализовать мобильность. Мобильность – это не роскошь в XXI веке, это основное право. И мы очень заинтересованы в том, чтобы между Россией и Австрией облегчались поездки. С середины августа уже существуют определенные послабления. Нам очень помогло бы, если бы Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет (российской вакцине) «Спутник V», – передает ТАСС слова главы МИД Австрии.

Ранее Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя.