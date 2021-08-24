Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Байденом вывода войск США из Афганистана Путин обсудил Афганистан с премьером Индии Песков: Путин остается лидером «Единой России» 24 августа 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин воспринимает «Единую Россию» как партию власти, которая не боится брать на себя ответственность и решает насущные проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин долго остается лидером партии, и он действительно поддерживает партию. Он относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые ведут к постепенному улучшению социально-экономических показателей, развитию нашей страны. Это партия власти, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, которая не боится брать на себя ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так именно относится к этой партии президент», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли «Единая Россия», которая на выборы идет под слоганом «Команда Путина», является партией президента, или он по-другому представляет ее себе. За комментарием по публикации в СМИ о том, что Путин якобы остался недоволен первым съездом партии, пресс-секретарь российского лидера предложил обратиться к автору этого материала, передает РИА «Новости». «Партия постоянно меняется, она развивается, она растет со страной, вместе с политической системой. Появляются новые лица, их немало. Поэтому процесс обновления партии – естественный и постоянный», – отметил Песков, отвечая на вопрос, есть ли у президента желание поменять что-то в «Единой России». Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к вопросу сменяемости власти, который поднимался во вторник на дебатах, Песков назвал этот вопрос риторическим. «Это вопрос риторический. И совершенно здесь не важна позиция Кремля. У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей», – сказал Песков.

Китайцы оценили жест Путина на встрече с Меркель 21 августа 2021, 16:01

Фото: Евгений Одиноков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Подаривший канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов президент России Владимир Путин приковал к себе внимание китайских СМИ. Традиция российского лидера дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о его характере, отметило издание Sohu, передает РИА «Новости». Этот поступок характеризует Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». «Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ», – отметили в статье. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. В мае 2018 года после переговоров Путина и Меркель в Сочи немецкое издание Bild заявило, что подарок в виде букета цветов от российского лидера канцлеру Германии был «неким сигналом». По мнению издания, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече и принято обходиться рукопожатием. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что в России дарить женщинам цветы является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался российский президент. Путин предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным 22 августа 2021, 13:38

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. «Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно будет «Единой России» и правительству это проработать», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале ЕР. «Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – добавил Путин. Ранее Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов в сентябре. Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей 24 августа 2021, 11:26

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Кремля. Предложение о разовой выплате пенсионерам Путин озвучил в воскресенье на встрече с представителями «Единой России». В сообщении на сайте Кремля указывается, что единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты». Одним указом такая выплата назначается пенсионерам, «проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения». Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров. Ранее Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» народа России 21 августа 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

В Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России, заявил президент Владимир Путин, поздравляя местных жителей с 800-летним юбилеем города. «Нижний, как его издавна ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремлению к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России», – цитирует Путина РИА «Новости». Их олицетворяют древние храмы, святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам нижегородский Кремль и современные предприятия, отметил глава государства. Президент отметил, что Ока и Волга были и есть древние торговые пути и транспортные магистрали, которые связывают Евразию. Также он обратился к высказываниям художника Ильи Репина, который, по его мнению, хорошо подметил, что «Нижний – это город, царственно поставленный над всем Востоком России». По мнению президента, это город колоссальной внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути России. «Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя «купно и заедино» сделали все, чтобы положить конец смуте, восстановить суверенитет страны», – рассказал Путин. Он подчеркнул, что нижегородцы гордятся подвигами своих предков. «Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты», – указал он. Он напомнил, что на этой земле родились механик Кулибин, математик Лобачевский, шел «знатный торг на знаменитой ярмарке», а сормовские заводы и запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации XIX и ХХ веков Путин добавил, что и в период Великой Отечественной жители Нижнего Новгорода, который тогда назывался Горький, проявили себя героически. «Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, под вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым, и Нижний по праву удостоен звания «Город трудовой доблести», – напомнил президент. Также Путин оценил планы регионального правительства по развитию инфраструктуры области. «Задачам будущего должна соответствовать среда для жизни людей. Она призвана быть комфортной, современной, открывать широкие возможности для технологических, предпринимательских, творческих и гражданских инициатив. У руководства региона – только что обсуждали это с губернатором [Глебом Никитиным] – серьезные планы по развитию города. Это прежде всего создание на Стрелке современного общественного пространства, а также ледового дворца, формирование в центре города на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. 10 тыс. – это только старт, начало. [Планируется также] построить студенческий городок», – приводит слова президента ТАСС. Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города. В ходе визита глава государства осмотрел реконструированный парк «Швейцария». Путин выразил надежду на сохранение позиций «Единой России» после выборов 22 августа 2021, 13:25

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что партия «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в сентябре. «Очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», – передает слова главы государства «Интерфакс». Путин подчеркнул, что деятельность ЕР помогла пройти период пандемии коронавируса эффективнее и лучше, чем во многих развитых странах мира.



«Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики. Это создает для нас хорошую базу для решения задач, которые возникли в последнее время», – сказал президент. Путин 22 августа встречается с представителями «Единой России». Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по «Турецкому потоку» 21 августа 2021, 18:39 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», – цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Также в ходе беседы президенты обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с боевиками. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в стране, и выразил соболезнования в связи с крушением в Турции российского Бе-200ЧС. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе 22 августа 2021, 12:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в День государственного флага принял участие в торжественной церемонии поднятия триколора России в парке Победы на Поклонной горе. Флаг был поднят на верхушку флагштока близ монумента Победы. Президентский оркестр исполнил «Славься» Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России. На церемонии присутствовали также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму, передает РИА «Новости». Глава государства на Поклонной горе встретится с единороссами, на встрече будут обсуждаться предложения граждан в предвыборную программу партии. Торжественные мероприятия в честь 30-летнего юбилея флага России проходят по всей стране. С праздником россиян поздравили космонавты с борта МКС. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Путин анонсировал «сверку часов» со странами ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане 21 августа 2021, 14:13 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что вопросы безопасности крайне важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу 23 августа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин заявил, что «сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане», передает РИА «Новости». Он выразил надежду, что в понедельник, 23 августа, они с Токаевым соберутся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ и «сверят часы». Глава государства добавил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября. «Казахстан и Россия являются союзниками, постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности и тем более вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства, динамично», – сказал в ответ Токаев. Он также отметил, что контакты между странами никогда не прерывались, «даже в условиях пандемии мы работали в режиме онлайн, говорил по телефону». Президент Казахстана выразил надежду, что форум межрегионального сотрудничества двух стран состоится в октябре в очном или онлайн-формате: «Люди ждут, это очень важно с точки зрения придания дополнительного импульса нашим союзническим отношениям». Токаев также указал, что Россия и Казахстан постоянно координируют свою политику в отношении проблем безопасности, «и эта проблема особенно становится все более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане». Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок из-за пандемии. В середине февраля Путин и Токаев договорились, что в 2021 году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину года. В августе стало известно, что Путин и Токаев примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов 22 августа 2021, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо подготовить предложения по развитию сибирских регионов страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России». Он напомнил, что поднимал эту тему на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), давал соответствующие поручения. Над этим работают правительство и структуры академических институтов. «Я думаю, что мы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении», – передает слова главы государства ТАСС. «Будущее России должно прирастать Сибирью», – уверен президент. «С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точек зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны», – добавил Путин. Глава государства отметил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». Ранее сообщалось, что первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, будет, вероятно, построен на границе двух регионов – в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии. Напомним, в августе Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами. Путин прибыл в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея 21 августа 2021, 19:22 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин приехал в Нижний Новгород, он будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города. Президент будет участвовать в мероприятиях по случаю юбилея города, он ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля, передает ТАСС. Также глава государства осмотрит парк отдыха «Швейцария» после его комплексного благоустройства, и посетит гала-шоу «Начало нового». Нижний Новгород основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году на месте слияния Оки и Волги, которое называется Стрелка. В Нижнем Новгороде 21 августа в 20.21 пройдет гала-шоу в честь юбилея, режиссером выступил мастер спорта, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух, передает РИА «Новости». Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Путина поучаствовать в праздновании юбилея города на встрече в ноябре 2020 года. Перед праздником министр культуры Нижегородской области Олег Беркович сообщал, что власти региона будут ждать президента, но не знают точно, приедет ли он. Ранее в Нижнем Новгороде в честь дня ВВС России прошло выступление пилотажной группы «Стрижей». Это выступление также было приурочено к юбилею города. Подсчитана необходимая для анонсированных Путиным соцвыплат сумма 23 августа 2021, 10:20 Текст: Алина Назарова

На анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты пенсионерам и военнослужащим понадобится около 500 млрд рублей бюджетных средств, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей», – сказал Рязанский, передает РИА «Новости». Он добавил, что закон о социальных выплатах гражданам примут в самом начале осенней сессии. По его словам, Совет Федерации оперативно рассмотрит и одобрит соответствующий закон. В воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» президент Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. Путин и Никитин обсудили проект ВСМ Москва – Нижний Новгород 21 августа 2021, 23:01 Текст: Антон Антонов

Нижегородский губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил присмотреться к проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород. Никитин заявил, что хочет «обозначить глобальный вопрос» по поводу «высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород», на решение которого в городе рассчитывают. «Очень большая была работа», – сказал он. Путин ответил, что проект могут «убить самолеты», передает РИА «Новости». По словам губернатора, реализация проекта позволит доехать менее чем за два часа из Нижнего Новгорода в Москву. Хотя «многие говорят, что это приведет к оттоку», Никитин полагает, что «это приведет к притоку», поскольку «можно будет прямо на работу ездить». Путин ответил, что «с учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить». Путин осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции, которая длилась 50 лет. Президент также посетил Михайло-Архангельский собор, где поставил несколько свеч у икон. Кроме того, он возложил цветы к Вечному огню. Затем Путин пошел на смотровую площадку, откуда увидел Нижний Новгород с высоты. «Супер», – сказал он. Также президент посетил парк отдыха «Швейцария». Никитин рассказал, что «парку 118 лет, в 1903 году он был высажен родителями с детьми». Он пояснил, что парк назвали «Швейцария» за «склоны, ландшафты, которые напоминали Альпы». Он добавил, что проведена реконструкция верхнего плато. Президент обратил внимание на безопасность: «Нужно, чтобы обязательно людям с детьми, девочкам, мальчикам, которые пришли погулять, чтобы безопасно себя здесь чувствовали». Президенту рассказали, что есть освещение по всему парку, а также система видеонаблюдения. Напомним, глава государства приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» и «национальная идентичность» народа России. Накануне Путин высказался о целесообразности развития ВСМ в России. Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин указывал, что билет на ВСМ между Москвой и Нижним Новгородом будет стоить дешевле самолета. Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев 22 августа 2021, 14:18 Текст: Елизавета Булкина

Россия не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики, заявил президент Владимир Путин на встрече с единороссами. «Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов. Никто не хочет возвращения туда. И нам [преступные] элементы оттуда не нужны – из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем все, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма», – передает слова главы государства ТАСС. Президент также поблагодарил «Единую Россию» и все партии в парламенте, которые «принимают решения о национальной безопасности». Также Путин раскритиковал предложение Запада размещать беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. «Наши западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса? Мы обсуждать это будем завтра на саммите ОДКБ и на других площадках», – приводит его слова Telegram-канал «Пул №3». Путин объяснил, что «у нас с ними общая граница и нет визовых ограничений. Представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем?» «Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы! А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница – тысяча километров. Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами!» – подчеркнул глава России. Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Путин осмотрел парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде 21 августа 2021, 20:27 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин побывал в парке отдыха «Швейцария» в Нижнем Новгороде, он также осмотрел центральную площадь и спортплощадки. Президент вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным осмотрел центральную часть парка и объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС. Парк располагается на берегу Оки в приокском районе города. Он является популярным местом у горожан и приезжих, из него открывается панорамный вид на Оку и лесные просторы Нижнего Новгорода. В этом месте в начале XX века был разбит сад, тогда его начали называть «Русской Швейцарией», потом название «Швейцария» закрепилось в официальных документах. Площадь парка составляет 170 га. К 800-летнему юбилею города в нем проведена реставрация объектов культурного наследия. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что благоустройство Нижнего Новгорода приведет к росту его туристического потенциала. «Нижний стал действительно на сегодня точно столицей России... это повод для того, чтобы альше продолжить улучшение города. На радость жителям город великолепно расположен логистически – сюда можно попасть всеми видами транспорта, очень удобно и самолетом, и водными видами транспорта, и автомобильным. И есть огромный потенциал туристический у города, и я думаю, что это и экономика города тоже почувствует», – цитирует Чернышенко РИА «Новости». Он отметил, что при подготовке к юбилею решены многие транспортные проблемы: отремонтировано 122 километра дорог и построены две новые развязки. «Ощущение атмосферы грандиозного, яркого, красочного праздника, который нижегородцы заслужили, потому что с 2015 года, когда президент своим указом дал старт подготовке к 800-летию, было сделано очень много: 200 гектаров территории были благоустроены. Более 5,5 тысяч деревьев украшают город, 15 тыс. объектов малых архитектурных форм создают незабываемый праздничный фасад, который мы можем увидеть», – указал вице-премьер. Напомним, президент Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летнего юбилея города. Путин предложил использовать наработки «Сириус» во всех школах России 22 августа 2021, 15:17 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выступил с предложением использовать во всей школьной системе образования наработки и опыт центра по работе с одаренными детьми «Сириус». «Но что очень важно и что бы мне хотелось... Прошу вас использовать вот те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены, в работе по линии «Сириуса», в деятельности, связанной со всей школьной системой России, применяя наилучшие способы развития образования детей в самом широком смысле этого слова», – приводит его слова РИА «Новости». В время встречи с представителями партии «Единая Россия» глава государства рассказал, что ни разу не пожалел, что предложил кандидатуру Елены Шмелевой на место главы центра «Сириус», который работает с одаренными детьми. По словам Путина, идея работы с одаренными детьми чрезвычайно важна, а центр развивается под руководством Шмелевой самым лучшим образом. Президент подчеркнул, что нужно сопоставить, насколько возможно, применение таких технологий во всей школьной системе России. Также Путин надеется, что внедрение цифровых технологий сыграет свою роль в части загрузки учителей ненужной, излишней отчетностью. Ранее сообщалось, что Путин встретится с представителями «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии. На съезде «Единой России» по предложению президента Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.