На «Армии-2021» впервые показали полноприводный автомобиль «Соболь NN»

Военно-промышленная компания (ООО «ВПК») впервые представила на форуме «Армия» полноприводный транспортный автомобиль «Соболь NN», созданный на базе агрегатов Горьковского автозавода («ГАЗ»), сообщил заместитель гендиректора – директор по развитию «Военно-промышленной компании» Владимир Матанский.

«Для решения задач в тяжелых дорожных условиях не всегда нужен броневик, не всегда нужен танк или «Тигр» с его атрибутикой. Иногда задача не требует брони, не требует суперпроходимости, как в этом случае, но машина должна уверенно себя чувствовать на бездорожье. Поэтому мы предлагаем для силовых структур такое решение, которое базируется на массовом производстве – в этом случае это агрегаты ГАЗ», – передает ТАСС слова Матанского.

На форуме «Соболь NN» представлен в двух модификациях. Одна из них – командно-штабная машина, предназначенная для обеспечения управления и связи с командирами и офицерами штабов подразделений и частей при нахождении их как на пункте управления, так и в движении. Другая – пикап, оборудованный комплексом дистанционно управляемого вооружения.

Согласно информации, сопровождающей демонстрационные модели, оснащенный турбодизельным двигателем транспортный автомобиль способен перевозить до восьми пассажиров и развивать скорость до 130 километров в час. Дорожный просвет автомобиля составляет 200 мм, а запас хода – не менее 600 км.

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