Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID Умер актер из «Убить Билла» Сонни Тиба 19 августа 2021, 20:09

Фото: Supplied by FilmStills.net/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

На 83-м году жизни от коронавируса умер японский актер и режиссер Сонни Тиба, сообщило издание Oricon News. Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию, передает РИА «Новости». Актер принимал участие более чем в 180 проектах, в том числе играл в фильмах «Убить Билла» и «Тройной Форсаж: Токийский дрифт». Ранее от коронавируса на 72-м году жизни умер советский и российский актер Анатолий Рудаков.

Академик РАН оценил модернизированные вакцины от коронавируса на основе нескольких новых штаммов 17 августа 2021, 13:38

Фото: Peter Endig/DPA/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности препарату, поскольку та часть структуры, на которую у человека вырабатываются антитела и формируется иммунитет, у COVID-19 не меняется, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что планируется создать новые антиковидные вакцины по технологии аналогичной той, что используется при создании прививки от гриппа, передают «Известия». Данные препараты будут содержать сразу несколько независимых штаммов, которые могут меняться Всемирной организацией здравоохранения «в целях получения популяционного иммунитета». Кроме того, он рассказал, что в августе планируется зарегистрировать модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н». «Вакцина против гриппа обновляется по одной причине – грипп каждый год меняется. Он мутирует приблизительно раз в 30 чаще, чем коронавирус. Поэтому у нас каждый год иногда остается прежний вариант, а иногда немного другой. Именно из-за этого против гриппа и приходится каждый год делать вакцину. Что касается коронавируса, то сейчас такой необходимости нет, все эти слухи действительно преувеличены», – говорит Зверев. Он объясняет, что пока COVID-19 не меняет свою ту структуру, на которую у людей образуются антитела и формируется иммунитет. Поэтому те вакцины, которые были изначально созданы на сегодняшний день, по крайней мере в России, должны работать против всех новых вариантов. «Однако никогда раньше во время пандемии так широко и масштабно не вакцинировали народ, как это происходит сегодня, поэтому вполне возможно, что вирус под этим давлением вакцинации будет меняться. Вот за этим нужно следить. Сейчас у него пока меняется только участок связывания коронавируса с рецептором клетки, это меняет течение болезни, заразность и другие свойства, но не влияет пока на его антигенную структуру. То есть вакцины не делают на изменчивом участке, поэтому-то на данный момент они и эффективны против новых штаммов», – рассказывает академик. Что касается новой вакцины против коронавируса по гриппозной технологи, то вирусолог полагает, что наверняка это будут синтетические белки, которые могут повторять те или иные участки белков коронавируса. Если коронавирус изменится, то авторы препарата просто добавят в вакцину другой пептид (белок). Создавать данный препарат массово будет легко, продолжает эксперт, поскольку технология уже давно известная, изученная, а производство уже практически налажено, так как вакцины от гриппа производятся на разных платформах ежегодно. Причем есть на синтетических белках вируса гриппа, а есть на тех, которые выращены на белках куриных эмбрионов или культуре клеток и так далее. Технологии отработаны, а заводы, которые производили гриппозные вакцины, вполне можно будет переоборудовать под новый препарат. Поэтому на первых парах новым вакцинам действительно будет легче, нежели «КовиВаку» центра имени Чумакова, который до сих пор пытается выйти на массовое производство, или же «Спутнику V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, созданному по новейшим технологиям. «Одно дело сделать вакцину в лаборатории, в институте тысячу или даже полмиллиона доз, а другое дело, когда речь идет о десятках миллионов доз. Это уже несколько заводов, поэтому технология должна быть совершенна. Все ее должны уметь воссоздать, а для этого нужны работники, оборудование, потому что в самой вакцине не только коронавирус, но там еще есть и стабилизатор, который этот белок стабилизирует, чтобы он не разрушался, адъювант (вещество, отвечающее за то, чтобы вакцина всасывалась не мгновенно, а в течение определенного времени), есть там компонент, препятствующий заражению какими-то бактериями и так далее. Вакцина – сложный препарат», – отмечает Зверев. По мнению собеседника, на данный момент нет абсолютно никакой разницы, какие именно штаммы будут включены в новые вакцины от коронавируса, поскольку тот участок вируса, который сейчас изменяется, это участок связывания коронавируса с рецептором клетки, а препарат, как правило, нацелен на другие структуры для выработки антител, которые везде пока остаются неизменными. «Антитела могут образовываться на некоторые участки белка, ведь там несколько аминокислот. Но они не существуют в виде цепочки, они свернуты. Поэтому в случае с коронавирусом антитела образуются на конформационной эпитопе. Это такая очень сложная структура, потому что белок не существует в виде мономера, это трехмерная структура, три молекулы белка. У них есть выступы, впадины, и антитела как раз образуются на вот эту конформацию белка. Именно так и делают все известные нам на сегодняшний день вакцины», – объясняет специалист. Он также полагает, что человек, который привьется новыми вакцинами, состоящими из двух-трех штаммов коронавируса, будет защищен ненамного больше, нежели граждане, которые привились ранее «Спутником V» или «КовиВаком». «На мой взгляд, включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности. Но раз вирус меняется, все равно, наверное, нужно учитывать это, менять и состав вакцин. Но пока острой необходимости менять состав того же «КовиВака» или «Спутника V» нет, потому что они и так достаточно эффективны», – заключил Зверев. В конце июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса, то на создание нового препарата понадобится неделя. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гинцбург призвал бустировать вакцину Pfizer «Спутником лайт» против «дельты» 17 августа 2021, 04:06 Текст: Антон Антонов

Вакцина «Спутник лайт» повысит защиту против дельта-штамма коронавируса у тех, кто вакцинировался двумя инъекциями Pfizer, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что «шаг РФПИ по предложению бустировать» Pfizer российской вакциной «вполне логичен», после третьего укола человек будет «защищен более широким спектром антител», передает РИА «Новости». Сейчас все еще нет информации о том, насколько Pfizer эффективна против дельта-штамма. Высказываются предположения, что эффективность составляет только 40%. «Надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», – сказал Гинцбург. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Попова анонсировала выход пятой вакцины от COVID-19 в России 17 августа 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В России в скором времени должна появиться пятая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «В Российской Федерации... четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», – цитирует Попову РИА «Новости». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что лучше всего проходить вакцинацию против коронавируса в летний период. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам. Инфекционист объяснил отсутствие антител у бессимптомно переболевших COVID-19 18 августа 2021, 14:57

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Если бессимптомно переболевший коронавирусной инфекцией человек после заболевания не имеет антител, это значит, вирус просто не прошел через местные иммунные барьеры, но при следующем заболевании он рискует перенести болезнь тяжело, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. В ходе прямого эфира Российского общества «Знание» замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что было проведено исследование, благодаря которому выявили, что у 18% граждан, которые бессимптомно перенесли коронавирусную инфекцию, а ПЦР у них был положительным, не имеют антител. «Это говорит о том, что коронавирусная инфекция уходит от нашего иммунитета, и то, что антитела, которые вырабатываются коронавирусом, являются не основными. И люди, которые болели, но у них не выработались антитела, значит, просто не ответили полным иммунным ответом на заболевание», – говорит Тимаков. Когда COVID-19 изменится, трансформируется и сможет обходить тот иммунитет, который защитил бессимптомных пациентов, то для них данная инфекция станет опасной, объясняет врач. То же самое произошло и с людьми, которые не болели в первую и вторую волну, но заболевают в третью, причем тяжело и зачастую не обходятся без госпитализации. «Именно поэтому сдача анализов на уровень антител до полугода после перенесения инфекции необязательна, а после желательно пройти вакцинацию, чтобы сымитировать инфекционный процесс и сформировать в организме полноценные антитела, иначе коронавирус попросту пробьет иммунный барьер», – рассказывает инфекционист. Собеседник подчеркивает, что у тех 18% граждан, которые не получили антитела, коронавирус не вызвал иммунный ответ. То есть в их случае просто было «носительство вируса», который не проник в клетки и не выработал образование антител и, скорее всего, клеточного иммунитета тоже. «Ошибки ПЦР-тестов в этом случае быть не может, потому что ложноположительных тестов практически нет, их точность свыше 99%. Да, может быть ложноотрицательный результат, если тест неправильно взять, не в то время или не в тот день, когда маленькое количество вирусовыделения. Ложноположительные бывают очень редко, поэтому здесь явно не может быть этот случай», – разъясняет Тимаков. Он добавил, что у людей вирус просто не прошел через иммунные местные барьеры, у них был хороший интерфероновый статус. Сам вирус не проник дальше в клетку и не размножился в активной форме. Но это не означает, что эти граждане не были на тот момент источником инфекции. Ранее ученые из в Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии выяснили, что после перенесения коронавируса антитела и защита от новой инфекции сохраняются в организме в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, у большинства они выявлялись спустя год. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Спутник V» модифицировали под штамм «дельта» коронавируса 19 августа 2021, 10:14

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В центре имени Гамалеи Минздрава России разработан вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта», сообщил глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург. «В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», – сказал ученый «Интерфаксу». При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины. «Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше (уже существующих препаратов) против «дельта»-штамма, априори никто сказать не может», – сказал Гинцбург. Он указал, что высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны с доминированием штамма «дельта» COVID-19, в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее. «Сейчас – это 100% «дельта». Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «дельтой» они не успевают», – сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, возможно появление новых штаммов. «Насчет более опасного – не знаю, но другие мутации возможны», – сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли быть еще более опасный штамм. В то же время, добавил он, дать точный прогноз невозможно. «Я говорю в сослагательном наклонении, потому что никто никогда, извините за избитость, кроме господа бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю», – сказал ученый. Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности препарату, поскольку та часть структуры, на которую у человека вырабатываются антитела и формируется иммунитет, у COVID-19 не меняется. В России решили разыграть призы по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID 18 августа 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение правительства. О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Кроме того, победителей проинформируют посредством push-уведомлений. Результаты лотереи будут опубликованы на ее официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ. Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода. В лотерее смогут принять участие граждане старше 18 лет. За период ее проведения победители будут определяться дважды с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чехия решила убрать Россию из списка стран с «экстремальным риском» COVID 16 августа 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

С 23 августа Россию и еще ряд стран исключат из списка государств с «экстремальным риском» заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Из списка будут исключены Россия, Тунис, Индия и «другие государства». При этом в список попадут Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. В страны, включенные в список, поездки гражданам Чехии разрешаются только в неотложных случаях, передает ТАСС. Напомним, с 1 июля Чехия запретила поездки в Россию. Сейчас в Чехии действовуют ограничения на въезд россиян. Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию. На митинг против обязательной вакцинации вышли тысячи жителей Латвии 18 августа 2021, 23:23 Текст: Антон Никитин

Несколько тысяч человек в среду приняли участие в акции протеста в центре Риги против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации в Латвии. Акция протеста началась с шествия по Старой Риге, в ходе которого участники возложили цветы к памятнику Свободы, после чего проследовали к Президентскому замку, где начался митинг. Бывший министр экономики и экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс, который шел во главе колонны, заявил, что целью акция является ненасильственная смена власти, передает ТАСС. «Люди, которые сидят в нашем правительстве, должны уйти в прошлое, это наша главная цель, – сказал он. – Мы начали революцию и свержение власти, но мирным путем». К моменту начала митинга к воротам Президентского замка пришли несколько тысяч человек, хотя власти Латвии ограничили численность акции протеста 50-ю собравшимися, пригрозив нарушителям штрафом до 2 тыс. евро. Пришедшие на митинг держали плакаты, на которых были написаны различные лозунги: «Против принудительной вакцинации!», «Мы отстаиваем конституционные свободы и право выбора!» и другие. Вслед за одним из идеологов акции протеста, депутатом Сейма Алдисом Гобземсом, толпа скандировала «Кариньш (премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш) – вон!», а также «Левитс (президент страны Эгилс Левитс), выходи!», «Свободу!» и «Латвия!». Полиция перекрыла подходы к расположенному поблизости Сейму (парламенту Латвии). Здание правительства республики, расположенное неподалеку от Старой Риги, было также огорожено барьерами. В полиции заявили, что многие участники акции протеста отказывались соблюдать коронавирусные ограничения, подчеркнув, что «организаторы пикета установлены и будут привлечены к ответственности за нарушение порядка проведения собрания». По окончании митинга участники акции исполнили несколько песен, в том числе государственный гимн, у памятника Свободы, после чего возложили к зданию правительства мягкие игрушки и потребовали отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Депутат Гобземс пообещал, что, если президент Левитс не отправит премьер-министра в отставку уже завтра, он будет призывать к забастовке учителей, медиков и полицейских. Правительство Латвии ранее постановило, что вакцинация станет обязательной для медиков, социальных работников и тех, кто работает в сфере образования. При этом у работодателей с 1 октября будет право увольнять сотрудников этих учреждений, не получивших сертификат вакцинации. Этот законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Сейме. При этом парламентская оппозиция ранее заявила о намерении собрать подписи, чтобы приостановить вступление закона в силу и вынести вопрос на референдум. Напомним, 11 августа у здания Сейма Литвы задержали 26 человек в связи с беспорядками, которые были вызваны планами правительства с 13 сентября запретить непривившимся от коронавируса жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российский художник Краснов попал в хоспис после коронавируса 18 августа 2021, 17:55 Текст: Дарья Григоренко

Известный художник-сценограф Борис Краснов перенес COVID-19 в очень тяжелой форме и находится на данный момент в частном хосписе, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. «Я знаю, что Борис очень тяжело перенес заболевание коронавирусом. Но сейчас не знаю, в каком он состоянии», – пояснил Варшавер, передает РИА «Новости». Вместе с тем Telegram-канал Mash сообщает, что недавно 60-летний Краснов перенес коронавирус, после чего у художника снова случился инсульт. Отказала правая сторона тела, мозг поражен на 85%. Сейчас его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис. По словам адвоката Александра Добровинского, врачи говорят, что шансов на выздоровление нет. Краснов – российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер, почетный член Российской академии художеств. Среди его проектов - более ста спектаклей в театрах бывшего СССР, «Рождественские встречи Аллы Пугачевой» и многие другие. Напомним, что первый инсульт у Краснова произошел в сентябре 2011 года, когда на него было заведено уголовное дело. Его подозревали в попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. Он был освобожден из-под стражи под залог, перенес тяжелую операцию на головном мозге и продолжил лечение в Швейцарии. В России выявили 20,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 18 августа 2021, 11:36

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 20 914 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1636, Москве – 1590, Московской области – 1240. Всего в стране выявили 6 663 473 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 939 037 человек, из них 20 713 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 172 909 человек. Накануне, 17 августа, в России выявили 20 958 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 44. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Инфекционист рассказал о последствиях коронавируса в эфире Российского общества «Знание» 18 августа 2021, 19:41 Текст: Елена Мирошниченко

Заместитель директор по научной работе ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что последствиями заболевания могут стать сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения. В ходе интервью российскому обществу «Знание» Александр Горелов рассказал о том, почему вакцины против коронавирусной инфекции были зарегистрированы в короткие сроки. По его словам, Правительство Российкой Федерации приняло ряд постановлений, чтобы сократить сроки рассмотрения документов, при этом продолжительность клинических и доклинических испытаний, а также цикл производства, остались неизменными. Это позволило соблюсти два важнейших требования к вакцинам – обеспечить их эффективность и безопасность и, при этом допустить вакцины к применению в кратчайшие сроки, сказал эксперт, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Европейские страны также ввели сокращенный режим регистрации для своих вакцин, при этом российская вакцина «Спутник V» проходит стандартный регламент регистрации, поэтому срок ее одобрения европейским регулятором не будет сокращен. Также Горелов рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. По словам инфекциониста, последствиями заболевания могут стать сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения (например, потеря памяти), эндокринные нарушения, патологии легких и ЖКТ, так как клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах. «У детей наблюдается мультивоспалительный синдром, который позже был зафиксирован также у взрослых», – рассказал эксперт. Он рассказал также о планах по организации стационара для реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. По его мнению, основой реабилитации должны стать лечебная гимнастика, упражнения для разработки легких, выполняемые под контролем специалиста. «Инфекции стали красной нитью, которая связывает врачей всех специальностей. Если в течение 2 месяцев после перенесенной инфекции у человека наблюдаются симптомы других заболеваний, на 99% они спровоцированы инфекцией – мы это видим на примере гриппа, после которого может возникнуть инсульт или инфаркт и другие патологии», – заявил Горелов. Врач с одобрением отозвался о реакции россиян на призывы врачей к вакцинации. «Впервые в истории в прошлом году 70% населения привилось от гриппа, был сформирован коллективный иммунитет, что позволило в этом сезоне обойтись только подъемом заболевемости ОРВИ, грипп практически не регистировался. Люди вняли призывам врачей, которые предупреждали о тяжелых последствиях сочетанного заболевания ковид и гриппом», – добавил он. Отвечая на вопрос о вакцинации детей, эксперт сказал, что обязательную вакцинацию вводить не планируется. «Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям. При этом детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать ее пройти», – сказал Горелов. Эксперт также призвал проходить вакцинацию через полгода после перенесенного заболевания или первой вакцинации. По словам Александра Горелова, у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител. Интервью состоялось в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект направлен на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, борьбу с мифами и помощь людям в принятии решения по вопросу вакцинации. «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит» 17 августа 2021, 19:25 Текст: Елена Мирошниченко

Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан». «Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, депутаты от «Единой России» готовы с Правительством их подготовить», – приводятся его слова на сайте партии. Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных вакцин. Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. «Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», – сообщила она. Одновременно, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тыс. человек должна действовать своя лаборатория. Зампред правительства отметила, что пандемия показала и необходимость подготовки медперсонала «другого качества». Речь идет о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности. Также нужно дать ответ на большой запрос россиян на «информацию о безопасности среды обитания». «Мы предлагаем сделать эту информацию понятной, доступной и сопроводить ее рекомендациями по защите здоровья. Еще одно важное направление, которое президент в послании обозначил, как инновационное, – это научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца», – отметила Голикова. Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиальной новой системы оказания медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено 30 млрд рублей. «Нам предстоит не только в рамках программы, но и в рамках закона о биологической безопасности, который подписал президент в конце прошлого года, переосмыслить ту работу, которая выстраивалась ранее. Мы должны быть готовы реагировать на потенциально новые угрозы», – отметила Татьяна Голикова. При этом «Санитарный щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, отметил Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов. «Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», - сказал Андрей Турчак. Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, программа «Санитарного щита» в целом будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры. «Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. Для этого во всех пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-диагностику», - сообщила она. Россия расширит сеть сотрудничающих лабораторий за пределами страны. Они сегодня есть в странах СНГ, в Дальнем Зарубежье. При этом важно обеспечить доступность лабораторных услуг для людей. «Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов анализов. Усиление лабораторных мощностей позволит нам расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы поставили задачу разрабатывать тест-системы на неизвестную инфекцию за 4 дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше будет возможностей для распространения инфекции», - подчеркнула Анна Попова. О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству. Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. Турчак заявил, что «Санитарный щит» должен с одной стороны эффективно защищать от эпидемиологических угроз, а с другой – не создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов, подчеркнул Турчак. «Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», – обратился он к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. В России выявили 20,9 тыс. случаев коронавируса за сутки 17 августа 2021, 11:50

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 20 958 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2006, Московской области – 1328, Санкт-Петербурге – 1156. Всего в стране выявили 6 642 559 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 918 324 человек, из них 18 407 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 805 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 172 110 человек. Накануне, 16 августа, в России выявили 20 765 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 193. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В детском лагере в Одессе коронавирусом заболели 50 детей 18 августа 2021, 15:40 Текст: Елизавета Булкина

В детском оздоровительном центре «Молодая гвардия» в Одессе коронавирус обнаружили у 50 детей и трех воспитателей, сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. «По состоянию на 18 августа инфицированы коронавирусом 50 детей и три воспитателя. Большинство переносят заболевание в легкой форме или в состоянии средней тяжести, четырех детей госпитализировали в третью детскую больницу, поскольку они находятся в группе риска из-за других заболеваний», – передает его слова агентство «Укринформ».



Пробы более чем 30 детей с положительным тестом на COVID-19 направлены в киевскую референс-лабораторию на исследование инфицирования этих больных штаммом «дельта». Ранее было возбуждено уголовное дело после вспышки коронавируса в тувинском детском лагере «Байлак». Вашингтон ограничил число пассажиров на рейсах из Китая в США 19 августа 2021, 05:32

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство транспорта Соединенных Штатов на предстоящие четыре недели ограничило заполненность самолетов китайских авиаперевозчиков на рейсах в США на уровне 40% от максимальной пассажировместимости воздушных судов, следует из заявления американского ведомства. «Мы решили <…> на период в четыре недели ограничить <…> загрузку [самолетов] каждого из четырех авиаперевозчиков КНР <…> 40 процентами [от пассажировместимости воздушных судов на рейсах между КНР и США]», – приводит ТАСС текст заявления американского ведомства. Ограничения будут действовать с 23 августа по 19 сентября по очереди в отношении каждого из авиаперевозчиков. С 23 по 29 августа они будут распространяться на рейсы Air China, с 30 августа по 5 сентября – на рейсы China Eastern Airlines, с 6 по 12 сентября – на рейсы China Southern Airlines, с 13 по 19 сентября – на рейсы Xiamen Airlines. Как поясняется в сообщении, соответствующее решение Минтранс США принял в связи со схожими мерами, введенными властями Китая в отношении американской United Airlines. Причиной ограничений в отношении United Airlines стало то, что, согласно заявлению китайской стороны, у пяти пассажиров, летевших 21 июля рейсом этой компании из Сан-Франциско в Шанхай, оказались положительные тесты на коронавирус. Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма. Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД