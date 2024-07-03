Дерипаска назвал новые перспективные рынки для российских товаров

Дерипаска: России нужно зайти на новые рынки Глобального Юга

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Дерипаска, российский внутренний рынок недостаточно емкий. По его словам, можно «толочься на нем еще 10 лет с таким ростом, но это не позволит достичь поставленных целей», передает РИА «Новости».

Дерипаска видит будущее России в сотрудничестве со странами Глобального Юга, где в ближайшие 10 лет родится миллиард человек. «Как туда доехать? Как быстро изменить инфраструктуру? Как наладить логистику?» – задается он вопросами.

По его словам, Россия может добиться новых рынков и должна идти «дальше Китая – до Малайзии, Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, Африки, Индии», пишет РБК.

Бизнесмен считает, что для решения этих задач необходимо инвестировать в транспортную инфраструктуру, в том числе в модернизацию Восточного полигона БАМа и Транссиба. Он отметил, что скорость движения по железной дороге на восток меньше 40 км/час. «У нас все стоит от Урала до Иркутска, просто пробка многомесячная», – добавил он.

Ранее сообщалось, что за два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.