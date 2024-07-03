При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности Перейти в раздел

Провал миротворческой миссии Орбана в Киеве устроил всех Виктор Орбан впервые с начала СВО посетил Украину. Один из главных скептиков помощи ВСУ прибыл в Киев не только в статусе премьер-министра Венгрии, но и будучи лидером страны – председателя ЕС. В ходе встречи с Владимиром Зеленским он озвучил предложения по урегулированию конфликта, которые революционны для нынешней Европы, неприемлемы для России и отвергнуты Украиной. Подробности Перейти в раздел

В Миргороде Россия отработала уничтожение украинских F-16 Уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации. Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16. Подробности Перейти в раздел

Войска Украины и Белоруссии вступили в игру на нервах Белорусские ракетные системы выведены на боевые позиции, а Силы спецопераций Белоруссии приведены в боевую готовность. Таким стал ответ Минска на концентрацию украинских войск неподалеку от белорусской границы. Откуда возникло внезапное приграничное обострение и насколько оно опасно? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел