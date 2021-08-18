Постпред США при ООН отреклась от «виснущих на самолетах» афганцев

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после инцидента с американским самолетом в Кабуле заявила, что «друзья и союзники» США «не виснут на самолетах».

Во время интервью для MSNBC, посвященного выводу военных США из Афганистана, ведущая спросила, какие вопросы задают постпреду на счет «навязчивых отголосков Сайгона 1975 года», «тогда как нынешняя эвакуация – более беспорядочная и опасная», «а друзья и союзники» США «виснут на самолетах».

«Знаете, я думаю, что это не 1975 год. Это 2021 год. Мы в другом мире. Мы строили планы и мы принимаем меры. Ситуация, в которой мы находимся, не незапланированная. Это сложно – я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах», – передает РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

«Наши друзья и союзники получают поддержку правительства США, и мы круглосуточно работаем над тем, чтобы вывезти людей оттуда», – добавила она.

Ведущая задала уточняющий вопрос: «Я просто не хочу вас неправильно понять – кем вы считаете висевшими на самолетах в аэропорту Кабула?».

«Я не знаю – вы сказали, что люди висели на самолетах. И я действительно видела одно сообщение, в котором говорилось о сотнях людей в аэропорту. И всем этим людям мы хотим помочь и мы это признаем. Но мы пытаемся обеспечить упорядоченный путь для афганцев и других людей, чтобы они могли покинуть страну, и мы работаем над этим круглосуточно», – ответила Томас-Гринфилд.

Напомним, афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.