Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса

В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов.

К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей.

В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек.

В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты.

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов).

По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени.

Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.