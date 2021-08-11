Шойгу сказал, почему служит Отечеству

Министр обороны Сергей Шойгу в рамках молодежного форума «Территория смыслов» рассказал, почему он служит Отечеству, и назвал Россию лучшей страной.

«Служить Отечеству и быть патриотом, на мой взгляд, – это вещи неразделимые. Я служу не потому, что я должен постоянно подчеркивать и подтверждать, что я, вот, патриот своей страны. Нет, совсем не так. Я считаю, что наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите. Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении, там, ста лет или двухсот лет, не такое, какое оно есть в каких-то других странах – то, что мы наблюдаем, когда уже смешалось все, и никто не может понять – за что и за какие ценности», – передает РИА «Новости» слова министра.

В качестве примера патриота России глава военного ведомства привел виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича.

«Когда я с ним познакомился, он приехал ко мне именно с предложениями, как он хотел. Он все время пытался помочь и помогал. Он приехал, дал благотворительный концерт в Японии и сказал: «Все, что я заработал, я хочу, чтобы отправили в одну из зон конфликтов у нас тогда на территории Советского Союза», – рассказал Шойгу.

В числе других примеров министр назвал поэта Евгения Евтушенко и барда Булата Окуджаву. «Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел. И об этом его песни говорят. Поэтому служить и быть патриотом – это вещи неразделимые», – отметил министр.

Среди символов России Шойгу перечислил Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, Федора Шаляпина и Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, победу в Великой Отечественной войне, ветеранов, прошлых и современных полководцев.

«То есть это то, что составляет историю нашей страны, целостность нашей страны, символы нашей страны», – добавил генерал.