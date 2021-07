Рогозин уточнил судьбу важного модуля для МКС В Якутии для борьбы с лесным пожаром решили вызвать искусственные дожди 4 июля 2021, 11:09 Текст: Ксения Панькова

Искусственные дожди планируют вызвать в Горном районе, где верховой лесной пожар приблизился на расстояние в полтора километра к селу Кюерелях, рассказали в оперативном штабе Якутии. Отмечается, что для этого задействуют самолет Ан-26 «Циклон». По данным оперативного штаба, угрозы населенным пунктам нет, сообщает РИА «Новости». К полуночи 4 июля в России действовало 243 лесных пожара на площади 363 105 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действуют 150 пожаров на площади 314 614 гектаров. В июне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит свыше 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами, поскольку в ряде регионов сейчас сложная ситуация.

Пушков после ошибки CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор 3 июля 2021, 17:22

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Российский сенатор Алексей Пушков после казуса американского телеканала CNN предложил переименовать Киев в Улан-Батор. «На телеканале CNN убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для США, Улан-Батор. Видимо, исходят из того, что Украина – очень далекая окраина. А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», – написал Пушков в Twitter. Ранее в Сети появились сообщения о том, что американский телевизионный канал CNN пустил в эфир карту Украины, на которой Киев был обозначен как «Улан-Батор». Ранее Пушков заявил, что Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины. Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе объявила о закрытии гостиницы 3 июля 2021, 14:34 Текст: Алина Назарова

Хозяйка гостиницы «Атмосфера Джемете» в Анапе, которая обматерила пожаловавшихся на грязный номер постояльцев и назвала их представителями ЛГБТ-сообщества, сообщила о закрытии отеля. «Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Все как вы хотели! … Сижу теперь безработная, без денег, даже уборщицей теперь не берут! Напишите в комментариях, что же теперь мне делать?», – написала хозяйка гостиницы в заведенном на днях Instagram. Однако пользователи Сети не поддержали женщину. «Скажите спасибо, что вас по судам еще не затаскали, а жаль!», «Виноваты какие-то хейтеры, которые вас до вчерашнего дня не знали, ЛГБТ, клиенты, близость к морю – короче, кто угодно, кроме вас», «Ну, собственно, за что боролась, на то и напоролась», «Отлично, что не берут. Еще не хватало, чтоб такая уборщица пришла и начала вести себя так хабальски», – написали ей в комментариях. Закрытие отеля изданию «Подъем» подтвердила исполняющий обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина. «Мы не полиция нравов. А вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыта», – заявила она. Напомним, никому не известная в России мини-гостиница «Атмосфера Джемете» в Анапе прославилась после того, как ее владелица обматерила постояльцев за просьбу убрать в номере. Инцидент попал на видео, после чего делом занялись правоохранители. Женщина принесла извинения и пообещала, что «такого больше не повторится». Однако уже через некоторое время она опубликовала в Сети видео, на котором заявила, что попросившие ее убраться девушки якобы были представителями ЛГБТ-сообщества, а ее отель выступает «за семейные ценности». Союз виноделов назвал шантажом решение Moet Hennessy не поставлять шампанское в Россию 3 июля 2021, 13:49

Фото: Michael Weber/

imageBroker/

Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию является шантажом, при этом россияне точно не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату, заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. «Я считаю, что это письмо – крик на пустом месте. Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить – не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», – цитирует Поповича РИА «Новости». По мнению президента Союза виноградарей и виноделов, Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. «И это странно, так как им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским. И мы не заставляем называть ее игристым вином», – отметил эксперт. Компании, продолжил он, надо лишь ответить на вопрос: соответствует ли их продукция российскому стандарту на игристое вино или не соответствует. «Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке. А слово «шампанское» на этикетке им никто не запрещает», – подчеркнул Попович. Moet Hennessy утверждает, что согласно новому российскому закону, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении шампанского, произведенного в России. А импортеры должны переименовать зарубежную продукцию в «игристое вино». В Moet Hennessy отметили, что это обязывает производителей из французского региона Шампань также переименовать продукцию в «игристое вино». При этом сами производители не подтвердили, что готовы пойти на такие изменения. Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок. Эксперт назвал принципиальные изменения в новой Стратегии нацбезопасности РФ 3 июля 2021, 15:06

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«В Стратегии национальной безопасности ставится вопрос о повышении имиджа России. Имидж выступает в документе как фактор национальной безопасности», - сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России. «В утвержденной Стратегии национальной безопасности России есть понимание того, что главными инструментами давления и угроз теперь является не военная сила, а мягкая, которая приобретает угрожающий характер. Действия мягкой силы направлены на борьбу в сфере моральных ценностей. Это четко обозначено в документе. Проиграв в системе ценностей, мы проигрываем также страну», – уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. Среди таких инструментов мягкой силы стали запреты на демонстрацию спортсменами российского флага или на исполнение гимна на международных состязаниях. «Происходит постоянное очернение государства, российского народа. Все это есть имиджевая борьба. В Стратегии национальной безопасности ставится вопрос о повышении имиджа России. Имидж выступает в документе как фактор национальной безопасности», – пояснил эксперт. Помимо ставки на укрепление обороны и мощи страны, в том числе на поддержание достаточного потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения, в Стратегии сделан акцент на «укрепление социальной стабильности, на повышение эффективности социальной и экономической политики». «Военная мощь не появится сама по себе, если в государстве не будет развитых социальных и экономических институтов. Такой подход вполне обоснованный, потому что еще известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма как раз писал о том, что государство сильно институтами. В этой Стратегии положение Фукуямы тоже находит свое отражение. Делается ставка на дальнейшее развитие человеческого потенциала», – добавил эксперт. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности сделана заявка на серьезный рывок. «Эта стратегия напоминает мне заявления Михаила Горбачева на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года об ускорении развития страны. Если тогда Горбачев, пытаясь ускориться, понял, что для этого нет ресурсов и появилась Перестройка, то сейчас, я думаю, к Перестройке мы не придем. Мы говорим об ускорении на базе уже достигнутых потенциалов как в экономической, так и в социальной, и в культурной областях», – считает Перенджиев. Другим отличием Стратегии от предыдущих стало расширение раздела об информационной безопасности. «Много новых положений в разделе научно-технологического развития. Есть понимание того, что если мы будем отставать в этой сфере, то отстанем в целом по всем показателям, включая степень обороноспособности страны», – подытожил эксперт. В субботу президент Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Новую редакцию этого документа, который не обновлялся с 2015 года, подготовил в феврале Совбез России. В документе перечислены девять стратегических национальных приоритетов. Это сбережение народа, оборона, государственная и общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность, защита традиционных ценностей, стратегическая стабильность. Компании «ВкусВилл» начали угрожать после ЛГБТ-рекламы 3 июля 2021, 18:58 Текст: Алина Назарова

Торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы после публикации рекламного снимка с однополой парой: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента «ВкусВилл». Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь, сообщает Пятый канал. После публикации фотографии нетрадиционная семья, как и вся рекламная кампания, была раскритикована пользователями. Самое «дружелюбное» из негативных мнений заключалось в том, что компания пропагандирует гомосексуализм. «А ориентация меняется сразу же, когда заходишь во «ВкусВилл», или только после оплаты на кассе?»; «Тема здорового питания в своих радикальных формах смыкается с другими радикальными субкультурами. Проще говоря, от воинствующего веганства до радикального феминизма – один шаг», – приводит RT комментарии пользователей. Другие пользователи Сети оскорбляли участниц съемки и направляли угрозы в их адрес. Кроме того, угрозы поступили и представителям самой компании, передает телеканал 360. Некоторые также обещали пожаловаться на рекламу в компетентные органы и призывали бойкотировать фирму. Кроме того, клиенты пишут, что отказываются ходить в магазины сети и призывают других к тому же. Как сообщил управляющий фабрикой контента сети Роман Поляков, реакция руководства компании и публики поначалу была в основном положительной. В первые дни после запуска кампании пришло лишь несколько негативных комментариев. Однако сейчас их многие тысячи, а в аккаунты ретейлера в соцсетях пришли новые люди – специально для продолжения травли. «Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что все это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях… Это не было публикацией, как-то специально направленной на ЛГБТ», – объяснил Поляков. В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками 3 июля 2021, 15:35

Фото: Андрей Зима/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Украина пытается придать рядовому происшествию с рыбацким судном в Черном море политический подтекст, отвечать на заявления Киева о якобы отказе в оказании помощи не следует, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам. … Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость», – сказал Цеков ТАСС. Крымский сенатор напомнил, что из Киева в адрес России регулярно звучат подобные заявления. «Спорить с ними по этому поводу и доказывать, что (помощь была оказана), я думаю, не надо», – считает Цеков. В субботу Национальный центр управления обороной России сообщал, что украинское рыболовецкое судно ОД-2592 терпит бедствие и просит помощи в информировании властей Украины об аварии. На помощь экипажу был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. В то же время в Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам. Трамп предсказал США потерю энергонезависимости через две недели 4 июля 2021, 06:53

Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В течение двух недель США потеряют независимость от поставок энергоносителей из других стран, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. Оценивая действия администрации Джо Байдена, Трамп заявил собравшимся на митинге в американском штате Флорида: «Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми». Власти «прекращают сдачу в аренду» федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений и «прекращают бурение», чтобы «перейти на ветряные турбины», сказал Трамп. По его мнению, выгоду от этого получают Германия и Китай, где производят указанные турбины. Трамп утверждает, что в период его президентства США «не нужен был Ближний Восток», «не нужна была Россия», Вашингтону «никто не был нужен». Нынешние власти США, по его словам, «в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем», передает ТАСС. Трамп осудил Байдена за то, что тот «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу» – «Северный поток – 2». «И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод», – сказал он. По его версии, «трубопровод был самым главным источником доходов для России». При этом Трамп похвастался «очень хорошими отношениями с президентом Путиным». Напомним, отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL стала одним из первых 15 указов Джозефа Байдена на посту президента США. Отметим, что указ о возобновлении проекта строительства Keystone был одним из первых президентских указов и для Дональда Трампа. В 2015 году президент США Барак Обама наложил вето на законопроект о строительстве нефтепровода. Белый дом констатировал, что помешать строительству «Северного потока – 2» будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов. В Японии предупредили США о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений 3 июля 2021, 17:48

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

США и Японии следует с осмотрительностью отнестись к российским учениям возле Гавайских островов, продемонстрировать сдерживание по отношению к России и к Китаю, заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, проведя параллели между действиями Москвы и налетом на Перл-Харбор в 1941 году. На прошлой неделе несколько российских кораблей провели военные учения всего в 50 километрах от Гавайев. На этом фоне в ходе видеоконференции Института Хадсона замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провёл параллели между действиями России и налётом на Перл-Харбор, передает ИноTV. «Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор, однако сейчас США и Япония – это очень хорошие союзники, одни из лучших союзников во всем мире. Я не хочу напоминать об этой атаке 70-летней давности, но к учениям русских нам следует отнестись с осмотрительностью. Они действуют к западу от Гонолулу на Гавайях», – заявил он. При этом, по словам Накаямы, Россия и Китай координируют учения. «Нам необходимо демонстрировать сдерживание по отношению к Китаю; при этом это делать нужно не только по отношению к нему, но и к русским, потому что, как я уже упоминал, они проводят совместные учения», – подчеркнул Накаяма. Всего в непосредственной близости от США оказалось около 20 российских судов, а также военная авиация, которая практиковалась в уничтожении кораблей противника. В ходе учений у побережья Гавайев за действиями России следили американские войска. В частности, представитель Индо-Тихоокеанского командования США капитан Майк Кафка заверил общественность, что Вашингтон не собирается пускать ситуацию на самотек. «Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана. Мы действуем в соответствии с международным морским и воздушным правом с целью сделать так, чтобы все страны могли заниматься тем же самым без страха или помех, а также ради того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым», – заявил он. «Учитывая, что Россия действует в этом регионе, мы ожидаем, что она будет заниматься этим, не нарушая международного права», – добавил Кафка. Ранее сообщалось, что российские корабли отработали уничтожение авианосной группы в Тихом океане. Эпизод учений происходил на удалении 2,5 тыс. миль (около 4 тыс. км) от Курил в сторону Гавайских островов, которые отделяет от России расстояние более 5 тыс. км. РФПИ: «Спутник V» столкнулся с давлением международного фармацевтического лобби в Словакии 3 июля 2021, 12:53

Фото: Saman Abesiriwardana/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» в Словакии столкнулась с давлением международного фармацевтического лобби. «В Словакии «Спутник V» столкнулся с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби», – передает ТАСС со ссылкой на РФПИ. В фонде подчеркнули, что дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах. «Это убедительно демонстрирует разница между успехом «Спутник V» в Венгрии, где российская вакцина была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины «Спутник V» в Словакии», – добавили в РФПИ. В фонде подчеркнули, что в соседней Венгрии, где «Спутник V» не сталкивался с подобными политическими препятствиями, миллион человек вакцинировалось «Спутник V», а спрос на российскую вакцину в Венгрии превысил объем фактических поставок в эту страну. Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова сообщила, что Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину «Спутник V» – 160 тыс. доз из 200 тыс. поступивших в республику. Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020 3 июля 2021, 23:59

Фото: Alfredo Falcone/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства. Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС. В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а Россия – нет, многие россияне болели за украинскую сборную. Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России 3 июля 2021, 13:34

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Указ вступает в силу со дня опубликования, документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных целей развития», – говорится тексте указа. Отмечается, что Стратегия основана на «неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности России и социально-экономического развития страны». В документе уточняется, что одним из путей обеспечения экономической безопасности является сокращение использование доллара во внешнеэкономической деятельности и производства вакцин против актуальных инфекционных заболеваний. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе. С корабля ВМС США сняли на видео учения российских военных в Черном море 3 июля 2021, 12:11 Текст: Елизавета Булкина

Американский журналист с борта эсминца ВМС США «Росс» снял на видео учений российского флота и авиации, которые прошли в Черном море на фоне международных маневров НАТО Sea Breeze. На кадрах запечатлен российский военный корабль «Ладный» и военные самолеты. «Только что вернулся с борта эсминца «Росс» в Черном море. За нами следили несколько российских военных кораблей ... и над нами гудели несколько российских военных самолетов. Все это происходило в международных водах», – написал журналист. I just returned from an embed aboard the USS Ross destroyer in the Black Sea.



We were shadowed by multiple Russian warships….and got buzzed by some Russian warplanes. All while in international waters. pic.twitter.com/zDQha2zlzJ — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) July 2, 2021 Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze 2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем. Военные учения Sea Breeze 2021 проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Основные участники маневров – Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны. Посол назвал заявление США чепухой 3 июля 2021, 22:30

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы мешает работе консульских учреждений США, являются чепухой, заявил посол России Анатолий Антонов. «Конечно же, американцы сейчас заявили о том, что русские сами создали проблемы для того, чтобы выдавать визы россиянам, которые хотели бы поехать в США. Но это же чепуха», – приводит его слова РИА «Новости». В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Антонов напомнил, что «было принято решение о восстановлении авиасообщения между США и Россией». «Приоткрыли мы наши «окна» для выдачи виз. Что касается работы российских консульских учреждений, а у нас их три – в Вашингтоне, Хьюстоне и Нью-Йорке - то мы к такой работе готовы. Кстати говоря, мы и не закрывались. Все, что нужно было сделать, мы делали», – сообщил он. По его словам, «большая проблема – это люди, живущие на западном побережье. Наши соотечественники, россияне». Наиболее тяжелая ситуация сложилась с пожилыми людьми, участниками Великой Отечественной войны, которые обращаются и просят о продлении паспорта или об оказании других консульских услуг. Однако «для совершения такого действа необходимо личное присутствие россиянина». Антонов сообщил, что «с июля месяца возобновляют выездные сессии». Он заявил, что Россия готова работать над налаживанием отношений с Вашингтоном и «пытается создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты». Посол отметил, что идет «одиннадцатый день» после его возвращения в США, сейчас «было бы опрометчиво говорить, что какие-то кардинальные тектонические подвижки в российско-американских отношениях уже наступили». В консульской работе между странами «никаких прорывов, никаких серьезных движений нет». При этом он провел «встреч в Белом доме, в госдепартаменте», но не все запросы на встречи, которые он подавал в Вашингтоне по итогам саммита в Женеве, были удовлетворены. Так, посол «не смог выполнить некоторые поручения руководства МИД, потому что, как и в прежнее время», его «просто не приняли», а «отправили к мелким чиновникам в российский отдел», от чего Антонов, «конечно же, отказался». Кроме того, Антонов указал, что продвижения в вопросах отнятой дипсобственности России нет, на уровне руководства госдепартамента заявили об отказе ее возвращать, это «один из серьезнейших раздражителей». «На уровне руководства госдепартамента мне было четко сказано: мы вам собственность не отдадим, у вас есть дома, продавайте их, думайте о том, что бы вы хотели купить», – рассказал он. Он пояснил, с какими сложностями сопряжена продажа: «Вы представляете, что значит продать определенные пространства, которые недалеко от Вашингтона находятся, где детки наши отдыхали в жару в летнее время? Надо продать, потом эти деньги попадут в бюджет, потом из бюджета денег дадут меньше, потом не купить на эти деньги какую-то собственность, да и кто будет строить?». Посол заявил, что Москва не будет мириться с жесткой позицией США по дипсобственности. Антонов также прокомментировал вопрос о возможном обмене заключенными: «Я бы сказал сейчас аккуратно: идет умственная работа в данном вопросе». По его словам, пока «проблема в практическое русло не переведена» и «требует еще дополнительной, очень серьезной проработки». В Москве понимают, что политика давления США на Москву будет продолжена, в том числе по линии прав человека: «Для меня очевидно, что вопрос по правам человека будет одним из центральных среди раздражителей в российско-американских отношениях», – сказал Антонов, добавив, что в Конгрессе США сложился «по сути консенсус в отношении жесткости в отношении к России». США «взяли на себя право быть судьей и исполнителем в этом иллюзорном суде в отношении» России, заявил он. Однако «кое-где остались лакуны, в этих лакунах мы пытаемся найти что-то позитивное и на этой основе попытаться двинуться вперед». Посол заявил, что американские официальные лица обратили внимание на заявление президента России Владимира Путина о возможной причастности США к инциденту с британским эсминцем в Черном море, хотя в публичной сфере не признали участие. Однако он «твердо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича». Когда посол «посещал и Белый дом, и госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента». «Сказал бы так: сигнал считан, считан он соответствующими ведомствами. Он анализируется», – сказал Антонов. Посол России донес до американского руководства факт кибератак на российские объекты, совершаемых с территории США, даже в ходе «Прямой линии» российского президента Владимира Путина. Он также отметил, что на пресс-конференциях американского президента Джо Байдена и в целом «не слышно обвинений, что российское правительство стоит за хакерскими атаками», в Вашингтоне говорят: «У вас есть там россияне, которые пытаются залезть в наши кошельки, которые атакуют объекты критической инфраструктуры, вы должны там навести порядок». Он также добавил, что по этому поводу уже ведется работа. Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 24 июня посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МХАТ ответил Дорониной в открытом письме 4 июля 2021, 04:31

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

От имени коллектива МХАТ имени Горького опубликовано открытое письмо, в котором дается ответ на письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной, заявившей о необходимости уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. Указывается, что в театре о письме Дорониной к главе российского государства Владимиру Путину узнали из СМИ. Подчеркивается, что у театра нет «возможности и желания проводить графологическую и почерковедческую экспертизы», но театр «озабочен» тем, что имя Дорониной «используется в целенаправленной кампании против великого МХАТ». Письмо Дорониной «несет репутационные риски для театра» и для самой Дорониной, говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-секретаря театра Виктории Мусиной-Пушкиной в Facebook. Доронина, как сообщается, «не отвечает на письма и звонки, никак не реагирует на записки и желание наладить контакт». В открытом письме коллектив МХАТа указывает на «факты, не соответствующие действительности, многочисленные ошибки и неточности», о которых говорится в письме за подписью Дорониной. В частности, МХАТ опроверг уничтожение декораций, привлечение приглашенных актеров к участию в «Синей птице» Станиславского, использование «мата, насилия, неграмотного русского языка». «Все это наводит на мысль, что Вас, как президента театра, намеренно вводят в заблуждение и дезинформируют», – заявили в театре. Указывается, что открытое письмо к Дорониной направили «народные артисты, руководители всех подразделений МХАТ, включая творческий департамент и труппу». При этом отмечается, что «несколько человек – ничтожное меньшинство – не желают влиться в коллектив и строить дальше великий театр», но они «никак не влияют на МХАТ», хоть и «пытаются дестабилизировать обстановку». В театре выразили надежду, что письмо Путину написано не Дорониной. От имени коллектива МХАТа письмо подписали народные артисты России Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Леонид Якубович, врио директора МХАТа Олег Михайлов, худрук Эдуард Бояков, его заместители Мария Кубланова, Анжела Тушинская, Дмитрий Ляшков, а также заместитель директора – директор административно-правового департамента МХАТ Татьяна Герасенкова. Напомним, письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано в издании «Аргументы недели». В нем она просит уволить Боякова. Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар «почти уничтожен». В самом театре предположили, что Доронину могут использовать в корыстных целях. В администрации главы государства не получали письмо Дорониной, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При падении автомобиля с фуникулера в горах Кабардино-Балкарии погибла девушка 3 июля 2021, 11:15 Текст: Вера Басилая

Автомобиль упал с подъемника в ущелье Адыр-Су в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в результате погибла девушка, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. «Автомобиль, в котором находилась одна девушка, съехал с платформы подъемника в ущелье Адыр-Су. В результате девушка погибла, сейчас ее личность выясняется», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства. Он добавил, что целостность подъемника не нарушена, причины произошедшего выясняются, на месте работает группа сотрудников МЧС. Подъемник в ущелье Адыр-Суу уникален для данного региона. Построен на скальном уступе, дает возможность поднять в горы автомобили и грузы. Ранее в итальянской области Пьемонт на канатной дороге обрушилась кабина фуникулера, в результате крушения погибли девять человек.