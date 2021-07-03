Сборная Дании обыграла команду Чехии в четвертьфинале Евро-2020

Эксперт назвал принципиальные изменения в новой Стратегии нацбезопасности РФ

«В Стратегии национальной безопасности ставится вопрос о повышении имиджа России. Имидж выступает в документе как фактор национальной безопасности», - сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России.

«В утвержденной Стратегии национальной безопасности России есть понимание того, что главными инструментами давления и угроз теперь является не военная сила, а мягкая, которая приобретает угрожающий характер. Действия мягкой силы направлены на борьбу в сфере моральных ценностей. Это четко обозначено в документе. Проиграв в системе ценностей, мы проигрываем также страну», – уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Среди таких инструментов мягкой силы стали запреты на демонстрацию спортсменами российского флага или на исполнение гимна на международных состязаниях. «Происходит постоянное очернение государства, российского народа. Все это есть имиджевая борьба. В Стратегии национальной безопасности ставится вопрос о повышении имиджа России. Имидж выступает в документе как фактор национальной безопасности», – пояснил эксперт.

Помимо ставки на укрепление обороны и мощи страны, в том числе на поддержание достаточного потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения, в Стратегии сделан акцент на «укрепление социальной стабильности, на повышение эффективности социальной и экономической политики». «Военная мощь не появится сама по себе, если в государстве не будет развитых социальных и экономических институтов. Такой подход вполне обоснованный, потому что еще известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма как раз писал о том, что государство сильно институтами. В этой Стратегии положение Фукуямы тоже находит свое отражение. Делается ставка на дальнейшее развитие человеческого потенциала», – добавил эксперт.

По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности сделана заявка на серьезный рывок. «Эта стратегия напоминает мне заявления Михаила Горбачева на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года об ускорении развития страны. Если тогда Горбачев, пытаясь ускориться, понял, что для этого нет ресурсов и появилась Перестройка, то сейчас, я думаю, к Перестройке мы не придем. Мы говорим об ускорении на базе уже достигнутых потенциалов как в экономической, так и в социальной, и в культурной областях», – считает Перенджиев.

Другим отличием Стратегии от предыдущих стало расширение раздела об информационной безопасности. «Много новых положений в разделе научно-технологического развития. Есть понимание того, что если мы будем отставать в этой сфере, то отстанем в целом по всем показателям, включая степень обороноспособности страны», – подытожил эксперт.

В субботу президент Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Новую редакцию этого документа, который не обновлялся с 2015 года, подготовил в феврале Совбез России. В документе перечислены девять стратегических национальных приоритетов. Это сбережение народа, оборона, государственная и общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность, защита традиционных ценностей, стратегическая стабильность.