|
|
Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В будущем Россия и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», заявил глава американского государства Джо Байден.
Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден.
Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС.
При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов.
Напомним, Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование.
Российская гимнастка резко раскритиковала США
Российская гимнастка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к Соединенным Штатам.
«Скажу так: мне США не нравятся от слова совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», – написала спортсменка в сторис в Instagram.
Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на олимпийских играх в 2012 году. Также 26-летняя гимнастка имеет победы в двух дисциплинах на чемпионате Европы.
Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35
|
|
Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35.
«Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде».
По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество.
Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою.
«Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев.
Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Захарова предложила США «убрать» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена, предложив Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
«Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои «небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты, видя, как развиваются события в Афганистане и Ираке, «должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше «тело» было больше ориентировано на угрозы от Китая и России».
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
Кроме того, в апреле НАТО приступило к выводу войск из Афганистана. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Напомним также, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
Экс-врач Белого дома предрек отставку Байдена из-за проблем с психическим здоровьем
|
|
Психическое здоровье президента США Джо Байдена с каждым днем ухудшается, о чем свидетельствуют его недавние телевыступления, вскоре он будет вынужден покинуть пост из-за «ограниченных когнитивных способностей», считает конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон.
Как поясняет The Hill, Джексон участвовал в программе Fox News, на которой обсуждалось недавнее интервью американского лидера. Ведущий передачи Шон Хэннити раскритиковал ответы Байдена на вопросы, назвав их «совершенно не поддающимися пониманию», и предположил, что психическое здоровье президента ухудшается, передает RT.
«Дональд Трамп прошел тест на когнитивные способности. Он ответил правильно на все 30 вопросов. Я слышал, это очень сложный тест. Не думаю, что Джо Байдену удалось бы его пройти. Можно ли считать такую оценку справедливой с учетом того, что я наблюдаю?» – поинтересовался Хэннити у Джексона.
«Совершенно верно, Шон, и я говорю это с самого начала. Я говорю, что здесь что-то происходит. Я говорил это, когда Джо Байден еще был кандидатом, и я говорил, что будет только хуже. И знаете что? Мы наблюдаем, как это происходит прямо сейчас на наших глазах», – ответил Джексон.
«С этим человеком (Байденом) сейчас происходит что-то серьезное, и знаете, я думаю, что он либо сам уйдет в отставку, либо его убедят уйти в отставку в ближайшем будущем из-за медицинских проблем, либо им придется воспользоваться 25-й поправкой, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас», – добавил позже Джексон.
Кроме того, конгрессмен опубликовал в Twitter видео с выступлением Байдена. «Он совсем тронулся! Необходимо проверить его когнитивные функции сейчас же!» – написал Джексон.
В июне Джексон, который был врачом в Белом доме при Трампе и Обаме, распространял письмо с призывом к Байдену пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он обладает достаточной остротой ума для выполнения обязанностей президента. Его предложение поддержал ряд республиканцев.
В мае представители Белого дома заявили, что Байден пройдет медицинский осмотр «позже в этом году». Они пообещали, что сразу же после этого обнародуют результаты.
В США увидели повод для импичмента Байдена из-за «Северного потока – 2»
|
|
Из-за сделки по газопроводу «Северный поток – 2» глава американского государства Джо Байден заслуживает импичмента, заявили СМИ.
Обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен напомнил, что импичмент против Дональда Трампа был вызван давлением на президента Украины Владимира Зеленского. Теперь же, пословам Тиссена, «администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии», хотя эта сделка невыгодна для Киева, передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Как считают политические оппоненты Трампа, он якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена – сына своего политического противника Джозефа Байдена – в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Сенат оправдал Трампа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп высмеял разное отношение семьи Байдена к России и Китаю
|
|
Бывший президент США Дональд Трамп высмеял предположение, согласно которому российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена, сына действующего главы американского государства.
«(Хантер Байден) сказал, что это была Россия», – заявил Трамп, отметив, что «это всегда Россия», но «ни в коем случае не Китай», ведь «они богатеют от Китая, не от России». «Это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена.
Трамп, занимая пост президента США, заявлял, что «Байден подкуплен Китаем». «Байден слаб в отношении Китая... Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста», – говорил Трамп.
В США заявили о непричастности Москвы к кибератакам с территории России
Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство, заявил заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг.
«Безусловно, первое место в этом списке занимает Россия. Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, но мы действительно полагаем, что (российские власти) не делают того, что могли бы, для их прекращения», – сказал Даунинг в сенате, передает РИА «Новости».
Ранее Вашингтон обвинял «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. ЕС также заявлял, что Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
в Кремле отмечали, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
Байден: США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке
|
|
Президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (организация запрещена в России), но военных миссий не будет.
«Я думаю, что дела идут хорошо, наша роль в Ираке будет касаться... помощи в тренировке, помощи в борьбе с ИГ*, которая вновь поднимается, но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», – сказал Байден на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Каземи, сообщает РИА «Новости».
Президент США заявил, что намерен развивать сотрудничество с Ираком, в частности, по вакцинам и выборам.
«Моя администрация намерена укреплять это сотрудничество», – сказал Байден. Он также добавил, что США беспокоятся «о том, как обеспечить, чтобы выборы состоялись по плану в октябре».
Также Байден пообещал Ираку вакцины от коронавируса.
В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что Ирак не нуждается в присутствии иностранных военных.
Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Напомним, США перебросили из Ирака в Сирию военную технику и оружие. Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. 17 июня палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.
Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
В апреле Североатлантический альянс приступил к организованному выводу войск из Афганистана.
Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом в сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой».
Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
В МИД рассказали об ожиданиях от встречи с США по стратегической стабильности
|
|
Москва передала Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы им уже передали на бумаге (предложения) и в процессе подготовки к встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не во всем подходы сторон совпадают. «Это очевидно и понятно, но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, и попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива», – добавил замминистра.
По его словам, Россия надеется на встрече в Женеве по стратегической стабильности понять, насколько серьезен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу. «Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьезный настрой коллег из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты. То, что мы слышали до сегодняшнего дня, в принципе изучено нами со всем вниманием, но однозначных выводов или ответов на тот вопрос, о котором я только что сказал, мы не делаем. Может быть все», – отметил Рябков.
Он подчеркнул, что не ожидает, что делегации после переговоров в Женеве «разойдутся». «Я думаю, некое продолжение последует, но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперед, большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас», – добавил замминистра.
Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля.
Ранее Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Предполагается, что Дженкинс возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической стабильности.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.
«Дельта»-штамм коронавируса помешал политике Байдена
Президент США Джо Байден рассчитывал отойти от повестки с коронавирусом, но «дельта»-штамм помешал этим планам, сообщают СМИ.
Быстрый рост числа новых случаев коронавируса, вызванных дельта-вариантом за последний месяц, грозит вернуть проблему в повестку дня. Источники сообщили, что в Белом доме обеспокоены «выходящей из-под контроля ситуацией в некоторых районах страны с низким уровнем вакцинации».
Один из высокопоставленных чиновников заявил, что администрация Байдена готовилась к новым вспышкам коронавируса, но ожидала увидеть «холмы», а не «пики» роста заболеваемости, пишет Washington Post.
Сейчас власти США изучают модели, в соответствии с которыми рост случаев COVID-19 осенью может превышать 200 тыс. в день. Согласно одному из новых прогнозов, к октябрю в Соединенных Штатах может быть в три раза больше ежедневных смертей от коронавируса, чем сейчас. Нынешнее среднее значение за неделю составляет около 250 смертей в день.
Напомним, Байден заявил, что соцсети, допуская дезинформацию о коронавирусе, убивают людей. Администрация Facebook после этого заявила, что «не будет обращать внимания на обвинения, которые не подкреплены фактами».
Эксперты указали на изменения в ближневосточной стратегии США
|
|
«Байден проводит четкий курс на сбрасывание бремени предыдущей эпохи и пытается его подать в виде новой ближневосточной стратегии США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя совместное заявление госсекретаря США и главы МИД Ирака о завершении Вашингтоном военных миссий в Ираке.
«В Багдаде действующий режим держится достаточно прочно. Поэтому нахождение там американских войск довольно существенный фактор, но далеко не решающий», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, это сильно контрастирует с обстановкой в Афганистане. «Конечно, в Ираке тоже масса проблем и своя динамика конфликта, но решение этих проблем не столь жестко увязано с иностранным военным присутствием, в отличие от Кабула», – пояснил эксперт.
По мнению Лукьянова, иракское руководство прекрасно понимает, что «США все еще остаются существенным фактором обеспечения стабильности на Ближнем Востоке даже сейчас, когда стараются минимизировать свое присутствие». «Вашингтон не заинтересован в том, чтобы после их ухода из региона все рухнуло», – подчеркнул он.
«К тому же несмотря на то, что ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*») как структура в целом разгромлена, предпосылки для ее восстановления, а также люди, ранее ходившие в группировку, никуда не делись. Поэтому если дела в Ираке пойдут плохо, конфликт может принять новый оборот», – отмечает Лукьянов.
Эксперт предполагает, что в случае крайней необходимости США смогут увеличить свой контингент в Ираке. Но он добавил, что «пока такой острой необходимости возникнуть не должно». Он пояснил, что в Ираке много различных групп влияния, между которыми довольно запутанные отношения, но это предмет их внутреннего дела и борьбы за власть. «В отличие от Афганистана, в Ираке нет такого мощного движения, как «Талибан» (организация, запрещенная в России), и в будущем вряд ли появится», – рассуждает политолог.
Лукьянов отмечает, что США вряд ли переведут высвободившиеся силы в Европу. «Это совершенно незачем делать. Высказывания о том, что американское присутствие в Ираке будет уменьшено для того, чтобы «больше ориентироваться на угрозы, исходящие от Китая и России», это попытка создать некую политическую мотивацию», – уверен он.
«Суть в том, что уход с Ближнего Востока, начатый Дональдом Трампом и продолжающийся при Джо Байдене, непопулярен среди некоторой части американцев. Отсюда – обвинения главы Белого дома в «сдаче позиций», – пояснил эксперт. – Байден же следует своему пониманию того, что Соединенным Штатам на Ближнем Востоке сейчас делать нечего, во всяком случае в масштабе начала «нулевых». Особенно учитывая, что такое эшелонированное присутствие ничего не дало».
«Так что сбрасывание бремени предыдущей эпохи – это осознанный и четкий курс Байдена», – указал Лукьянов. «Но поскольку такая «обертка» бросает тень новую администрацию, то делается попытка подать это в виде новой стратегии. Поэтому американское руководство переводит стрелки на «более важные угрозы», каковыми названы Китай и Россия. Но это всего лишь элемент политической пропаганды, который не заслуживает столь пристального внимания», – отметил эксперт.
В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов отмечает, что США и не собирались выводить войска из Ирака. «Ранее речь шла о том, что американское присутствие сохранится и в Ираке, и в Сирии. В данном случае акцент будет делаться на подготовку иракских военных», – считает он.
По его словам, решение Пентагона никоим образом не отразится на ближневосточном векторе внешнеполитической стратегии США. «Вашингтон сохранит свое присутствие там до тех пор, пока запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» находится в регионе, – подчеркнул Семенов.
Также, по его мнению, решение США не затронет интересов России в регионе, поскольку Москва напрямую не участвует в иракском урегулировании. «Это дело Багдада и Вашингтона. В каком-то смысле присутствие там США даже отвечает интересам России», – заключил востоковед.
Напомним, в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна говорится о том, что Соединенные Штаты намерены завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований продолжится.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле прокомментировали уход США из Ирака
|
|
Кремль будет мониторить ситуацию в Ираке, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака.
«Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски, передает РИА «Новости».
По его словам, «сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно».
«Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость», – отметил он.
Отвечая на реплику о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что «ситуация в Ираке и в Афганистане разная». «Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», – ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент России такое решение.
Он также указал, что в Кремле заинтересованы и нацелены на продолжение контактов с руководством Ирака. «Прежде всего мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы», – ответил Песков.
Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ.
Байден заявил о попытках России вмешаться в выборы–2022 в США
|
|
Глава американского государства Джо Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году.
Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден считает, что дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование, передает ТАСС.
Говоря о саммите с президентом России Владимиром Путиным, Байден заявил, что у главы российского государства в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. «Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит, – приводит РИА «Новости» слова президента США. – Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней».
«Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» – сказал Байден. Затем он тут же поправился: «(Восьмая) из самых больших в мире?».
Кроме того, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле заявили о выполнении женевских договоренностей Путина и Байдена
В Кремле считают, что женевские договоренности президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена выполняются, процесс пошел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что договоренности «в определенной степени выполняются, (...) процесс пошел», однако «это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно», но главное, что «идут контакты», передает РИА «Новости».
«Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная. Есть контакты по вопросам кибербезопасности, контакты по стратстабильности – все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты», – добавил представитель Кремля.
Ранее Москва передала Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.
Посол в Вашингтоне заявил о потенциале развития прямых связей между регионами США и России
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва в условиях «отягощенного» межправительственного диалога с США считает необходимым налаживать региональные связи между странами.
«Тяжело переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях. В условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения. Опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения», – сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП), сообщает РИА «Новости».
Антонов также указал на востребованность в текущих условиях обмена опытом между Россией и США в вопросе борьбы с коронавирусом.
«Победить пандемию можно только сообща», – заявил он.
Ранее Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику.