СБУ решила провести антидиверсионные учения в Черкасской области

Немцы возмутились условиями для Украины в сделке по «Северному потоку – 2»

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия для Украины в рамках сделки, заключенной между США и Германией по газопроводу «Северный поток – 2».

Пользователь с ником Wunder666 указал, что «Украина получит кредит на 50 млн долларов (42,4 млн евро) на «зеленые технологии», однако «на эти деньги она наверняка закажет себе танки и ракеты, окрашенные в зеленый цвет!», передает РИА «Новости».

«19.11.2013. Вновь были прерваны поставки газа из России в Европу. Украина признала, что блокировала транзит газа» (цитата из журнала Focus). Уже тогда Украина начала закручивать кран. Об этом все забыли? Два газопровода лучше, чем один. Русские заинтересованы в продажах, а Украина просто сидит на трубе», – считает verlesen.

На ваш взгляд Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»? Германия

Россия

США

Украина



«А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?», – возмутился пользователь Lyaran.

«Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!», – отметил Jaundso.

«Дружеская услуга, но не для Украины». А почему, собственно, мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучше, что Европа может сделать для Украины, – это не укреплять ее во мнении, будто соглашение Минск-2 выполнять не надо», – подытожили комментаторы.

Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.

Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.

Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потокп – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.

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