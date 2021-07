Белоруссия предложила Китаю открыть производство вакцин из КНР в республике Под Астраханью столкнулись грузовик и легковушка, погибли четверо Совещание по нацпроекту «Культура» в УрФО прошло в Челябинске 25 июля 2021, 20:31 В Челябинске под руководством замминистра культуры России Ольги Яриловой прошло мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в Уральском федеральном округе (УрФО). В совещании участвовали руководители органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов УрФО, представители областных учреждений культуры региона и органов местного самоуправления, сообщило Министерство культуры на своем сайте. Участники совещания обсудили результаты выполнения показателей нацпроекта, планы и перспективы его дальнейшей реализации. Ярилова отметила темпы реализации нацпроекта в Челябинской области и ее лидирующие показатели по количеству открытых модельных библиотек. «Мы собрались, чтобы понять, как идет реализация проектов, поделиться идеями, проблемами, увидеть, какие достигнуты успехи. Мы видим, сколько создано модельных библиотек – Челябинская область является абсолютным лидером этого направления в России. Те заявки и дизайн-проекты по созданию модельных библиотек, которые коллеги предоставляют нам, сделаны очень качественно и всегда высоко оцениваются экспертами. Кроме того, ремонтируются дворцы культуры, отрываются виртуальные концертные залы, музыкальные школы получают новые инструменты и так далее. В Челябинской области создан Большой симфонический оркестр. Это не может не радовать», – отметила замминистра. Глава министерства культуры региона Алексей Бетехтин подчеркнул, что в Челябинской области выполняют поставленные по нацпроекту задачи. «Министерство культуры поддерживает нас. Ждем дальнейшей поддержки от министерства. Со своей стороны мы обещаем, что не подведем», – сказал он. Также Ярилова приняла участие в открытии выставки, посвященной реализации нацпроекта «Культура». Выставка размещена в Челябинском государственном институте культуры и представляет собой фотоотчет 20 регионов страны о результатах реализации нацпроекта в 2019-2020 годах. Информацию предоставили все регионы УФО и 14 других регионов России (Самарская область, республики Башкортостан и Татарстан, Новосибирская область, Пермский край и другие). «Регион хорошо справляется с поставленными задачами, все делается вовремя и в срок, а эта выставка поможет увидеть, как это происходит в каждом конкретном субъекте», – подчеркнула замминистра. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила, что глава региона в своей предвыборной программе обращал внимание на реконструкцию объектов культуры, в том числе в сельских поселениях и малых городах. «С тех пор правительство области, благодаря национальному проекту «Культура», реализует данную программу. Только в прошлом году отремонтировано 24 сельских клуба. А модельные библиотеки – это один из самых ярких проектов в сфере культуры, настоящие точки притяжения в сельской местности, малых городах. Они созданы для общения, получения информации, качественного досуга. Культура в области развивается, и я уверена - эту сферу ждет прекрасное будущее», – сказала она. Посетители при помощи фотоматериалов могут ознакомиться с итогами исполнения нацпроекта в регионах России – созданием модельных библиотек, оснащением школ искусств музыкальными инструментами, работой автоклубов и реконструкцией и строительством домов культуры.

Фанаты испанского футбольного клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока Романа Зозули, сообщают СМИ. AS сообщает, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался из-за недовольства болельщиков, пишет «Чемпионат». Болельщики заявляли, что прибытие в команду Зозули «точно будет ошибкой», потому что он «не патриот», а «фашист», который «публиковал фотографии с нацистской символикой», поддерживал «ультрас и фашистские формирования» на Украине, включая «украинскую нацистскую военизированную группировку». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В Чехии американских дипломатов уличили в терроризме против России 25 июля 2021, 10:58

Дипломаты США в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают Москве по делу из-за взрывов во Врбетице, пишет чешское издание Halo noviny. Автор статьи Роман Блашко пишет, что ухудшение отношений между Прагой и Москвой является частью замысла Вашингтона. Он отмечает, что некоторые чешские политики зависят от западных спецслужб и потому активно помогают наносить ущерб собственной стране, передает РИА «Новости». Журналист отметил недавний инцидент в Тверской области, когда сотрудник посольства США украл стрелочный указатель на железнодорожной станции. По его мнению, именно этому инциденту подходит слово терроризм, а не произошедшему во Врбетице. «Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!» – заключил журналист. Ранее сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия бездоказательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. Жириновский обратился к Зюганову по поводу Грудинина 25 июля 2021, 14:14

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил руководителя КПРФ Геннадия Зюганова прекратить втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. «Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности?» – обратился Жириновский к Зюганову, передает ТАСС. Лидер либерал-демократов напомнил, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, заочно осужденный на три года за избиение полицейских, «мучается в бегах по Литве, а лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин «получил статью и ограничен в свободе». «А теперь вы добиваете и Грудинина. Вы же понимаете, что он никогда не будет президентом, что вы никогда сами не выиграете ни одни выборы губернатора, и в ваших списках никогда не будет лиц, которые вызывают какие-то сомнения», – продолжил Жириновский. По его мнению, Зюганову «пора подумать над тем, чтобы сменить название партии, написать другую программу, забыть Сталина, Ленина, слова «коммунизм» и «социализм». Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что «все левые режимы обречены». «Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу вас», – заключил Жириновский. Ранее в субботу ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Так ЦИК отреагировал на обращение бывшей супруги Грудинина Ирины о том, что у бизнесмена имеется доля в иностранном офшоре, через который Грудинин управляет своими активами на территории России. Адвокат Алексей Мельников заявлял, что если информация о наличии у Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. В свою очередь адвокат Дмитрий Мальбин рассказал, что располагает информацией о том, что Грудинин продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD. Талибы попросили международной помощи 24 июля 2021, 22:39

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) просит «все страны мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана, сообщил официальный представитель их политофиса в Катаре Сухейл Шахин. Он сообщил, что талибы «контролируют все сельские районы» страны. По его словам, «есть потребность в медицинской помощи». В связи с этим талибы призвали «все страны мира» и неправительственные организации «прийти и помочь в борьбе с пандемией». Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID-19 и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит его слова РИА «Новости». Как заявил Шахин, «в комиссии сообщили, что они делают все возможное для информирования населения» о том, как защититься от COVID-19, но «нет необходимых медикаментов и вакцин чтобы справиться с распространяющейся пандемией». Напомним, представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. В посольстве Киргизии в Москве произошла драка 25 июля 2021, 13:06

Драка произошла в посольстве Киргизии в Москве на улице Большая Ордынка, полиция проводит проверку по данному факту. «В полицию обратился мужчина, который пришел в посольство Киргизии помочь оформить документы своей знакомой. По его словам, он повздорил с сотрудником учреждения, после чего тот ударил его по лицу», – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Нападавшим потерпевший назвал второго секретаря вице-консула посольства. Начата доследственная проверка. Ранее министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона. Мясников предупредил россиян о неочевидных симптомах надвигающегося инфаркта 25 июля 2021, 12:24 Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неочевидные признаки надвигающегося инфаркта, отметив, что главными факторами риска считаются возраст, наследственность, курение, отсутствие физической активности, ожирение. Как рассказал врач в эфире телеканала «Россия 1», наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость. Помимо основных признаков, существуют те, которые на первый взгляд не предвещают проблем с сердцем: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую, передает РИА «Новости». «Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...>. Если вы попали к врачу, ваша смертность – 3-6%, если не попали вовремя, ваша смертность – 33%. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», – подчеркнул Мясников. По его словам, главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. Кроме того, на риск развития инфаркта может повлиять даже отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя (350 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепкого напитка). В наибольшей опасности люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, подытожил он. Ранее Мясников заявил, что отеки под глазами или на ногах могут говорить о болезни почек, сердца или печени, а также побочных эффектах от приема некоторых лекарств, и вызвать риск образования тромбов. Телеведущая и писательница встали на сторону бывшей жены Грудинина 25 июля 2021, 13:16

«Понимаете, что даст этому человеку мандат депутата? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных», – написала в Instagram известная телеведущая Марина Ким. Она выступила в поддержку экс-супруги бизнесмена Павла Грудинина Ирины, чье заявление в ЦИК повлекло за собой снятие политика с выборов в Госдуму. На сторону Ирины Грудининой также встала писательница Арина Холина. Телеведущая Марина Ким написала в Instagram о том, что вполне понимает мотивы, по которым Ирина Грудинина (бывшая жена бизнесмена Павла Грудинина, который намеревался баллотроваться от КПРФ в Госдуму) направила в Центризбирком письмо о том, что у бывшего супруга могут быть иностранные активы. Многие утверждают, что это «какой-то хитрый политический ход», заметила Ким. «А я ей верю, – рассуждает ведущая. – Что в этой истории такого, чего мы ни разу не видели? Не каждый мужик, конечно, миллионер, метит в президенты и прячет деньги в офшорах. Но сколько тех, кто заводит любовниц, переписывает машину на маму, чтобы жене при разводе ни рубля не досталось, и готов быть официально безработным, лишь бы не платить алименты собственному ребенку?.. Понимаете, что даст этому человеку мандат? Неприкосновенность! Возможность безнаказанно травить и уничтожать бывшую жену и всех неугодных». «К черту политику. Ирина, я вас просто искренне поддерживаю как женщина. И желаю вам мужества отстоять свои права!» – написла телеведущая. Напомним, в субботу Центризбирком на своем заседании исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина из партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму. Список кандидатов от КПРФ зарегистрирован без него. Решение было принято после того, как Ирина Грудинина обратилась в ЦИК с информацией о том, что ее бывший муж владеет иностранными активами, которые не были указаны при его регистрации. По словам адвокатов экс-супруги бизнесмена, Грудинин – владелец третьей части акций в офшорной фирме Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. Через эту компанию Грудинин контролировал российские предприятия, сообщила его бывшая жена. Ранее представители Ирины Грудининой высказывали опасения, что с получением депутатского мандата у предпринимателя «появятся широкие возможности и новые инструменты в целях оказания давления на нашего доверителя – инвалида II группы». По словам представителей, Грудинин остался недоволен решениями судов о разделе общего имущества и пытался мстить бывшей супруге. В пятницу Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой из-за начавшейся травли после ее обращения в ЦИК в связи с наличием у бывшего супруга доли в иностранном офшоре. В письме женщина рассказала, что считает заказчиком кампании против нее своего бывшего супруга. «Не думала никогда раньше, что он на такое способен. Но теперь понимаю, что глубоко ошибалась», – написала Грудинина. Она считает, что происходящее – это «уничтожение» и ее самой, и ее сына, и опасается за свою безопасность в будущем: «В 2019 году мне уже приходилось обращаться за обеспечением охраны в правоохранительные органы – тогда меня услышали. Боюсь, что после выборов даже слушать не станут». Грудинину также поддержала писательница и блогер Арина Холина. «Павел Грудинин внезапно огреб от бывшей жены за жадность. Возможно, он первый русский богач, которому прилетело за свинское отношение при разводе. Не то чтобы месть страшна – его всего лишь исключают из кандидатов на выборы в Думу, но таки хоть что-то», – заметила писательница в своем Facebook. «Если кто не помнит драматических подробностей, то Грудинин пытался отобрать у жены примерно все – даже родительскую квартиру. И, понятно, все вот это «совместно нажитое» считал исключительно своим», – указала Холина. Причина, по ее мнению, в распространенном подходе, который заключается в том, что женщине при разводе остаются только дети, а все имущество должно перейти бывшему мужу. «Ирина Грудинина и ее адвокаты заявили, что Грудинин скрывает офшорные счета. А также мстит бывшей по мелочи... Никогда, конечно, не узнаешь, кто в разводе показывает себя с худшей стороны, но примеров такого мужского поведения слишком много, чтобы не поверить, – рассуждает Холина. – Мужчина возраста и воспитания Грудинина искренне и незамутненно ненавидит женщину за то, что та посмела с ним расстаться... И никогда им не приходит в голову, что они делают что-то не так. Поразительная уверенность в собственной безупречности». Назван «лидирующий» по числу пациентов с психическими расстройствами регион 25 июля 2021, 08:38

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году в России из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировали на Чукотке, меньше всего – в Чечне, следует из данных статистического сборника Минздрава России. Как отмечается в статистическом сборнике, психические расстройства и расстройства поведения на 100 тыс. всего населения: Чукотский автономный округ – 10012,3, Еврейская автономная область – 6437,6, Алтайский край – 5834,9. Об этом сообщает РИА «Новости». Меньше всего пациентов с психическими расстройствами зарегистрировано в Чечне, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1555,6; Ингушетии – 1674,6; Москве – 2005,5, уточняется в документе. Ранее Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува. Путин принял участие в спуске на воду супертраулера новейшего поколения 25 июля 2021, 13:35

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения – большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. В церемонии спуска траулера участвовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» траулера. Перед спуском на воду состоялась церемония освящения судна, передает РИА «Новости». Супертраулер «Механик Сизов» – третий в серии супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Он был заложен в июне 2020 года. Супертраулер назван в честь старшего механика Владимира Абрамовича Сизова, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте. В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт, где пройдет главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Глава государства на катере обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с Днем военно-морского флота. В Харькове продавец отказалась обслуживать говорившую на украинском языке клиентку 25 июля 2021, 15:47

Жительница Харькова Оксана Хвиля пожаловалась в Facebook на русскоязычную продавщицу местного магазина, которая отказалась ее обслуживать из-за украинского языка. Женщина рассказала, что несколько дней назад пришла за покупками, выбрала товар, а когда дело дошло до оплаты, произошел конфликт, передает РИА «Новости». «Продавщица тарахтела по-русски «ой, у нас сейчас вкуснятина», но когда она услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински», ее порвало», – написала Хвиля на своей странице в Facebook. Она написала, что продавец послала ее «в Бандерштадт», сказала, что не будет говорить по-украински, забрала покупки и вернула деньги. По словам клиентки, она обратилась к владельцу торговой точки, но он бросил трубку, услышав украинскую речь. Как выяснилось, что накануне клиентка приходила в этот же магазин и устроила провокацию. Включив камеру, украинка обратилась к продавщице. Та попросила не снимать ее, но женщина в грубой форме спросила у нее, почему она не обслуживает покупателей на украинском. В ответ сотрудница послала ее матом. Хвиля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице «троллинг». В комментариях под постом многие обратили внимание на провокационное поведение автора публикации. «А почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца??? <...> Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана», – написал один из подписчиков. «Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво», – отметил другой пользователь. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении. Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи 25 июля 2021, 17:35

«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19. «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи. Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости». По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт. При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало». «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник. Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела. В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Водитель BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве 25 июля 2021, 04:28 Текст: Антон Антонов

В Москве автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает столичная Госавтоинспекция. Девочка доставлена в больницу с «ушибами конечностей». ДТП произошло в столичном районе Марьино, передает Агентство городских новостей «Москва». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Названы страны с самым большим госдолгом 25 июля 2021, 09:35

Самый большой госдолг в мире на данный момент у Японии – превышает 200% ВВП, высокий уровень задолженности также у Британии, США и еврозоны – более 100% ВВП, рассказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Как отметил эксперт, согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%, сообщает РИА «Новости». По его словам, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах, в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится. «Наибольший уровень госдолга наблюдается преимущественно среди развитых стран: Япония – 234%, Великобритания – 144%, США – 160%, еврозона – 120,4%», – указал он. Крупнейшие в мире регуляторы уже многие годы сохраняют режим сверхнизких ставок, что значительно упрощает обслуживание долга, добавил Наметкин. «В частности, нижний диапазон процентной ставки по федеральным фондам США и ключевая ставка ЕЦБ составляют 0%, ключевая ставка Банка Японии вообще находится на отрицательном уровне в минус 0,1%», – добавил он. Ранее Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта. Умер госпитализированный после конфликта глава минцифры Амурской области 25 июля 2021, 07:57

Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Орлов сообщил, что Курдюков «умер вчера вечером». «Светлая память. Ушел очень рано», – приводит слова губернатора ТАСС. На днях сообщалось, что Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на одной из турбаз региона. Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году. С января 2021 года являлся министром цифрового развития и связи Амурской области. В областном правительстве он работал с 2010 года. На Украине предложили лишать гражданства за российский паспорт 24 июля 2021, 21:32 Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства за получение российского паспорта. Законопроект предлагает внести изменения в закон «О гражданстве Украины» относительно «автоматической утраты гражданства Украины в случае добровольного приобретения» российского гражданства, сообщается на сайте украинского парламента. Документ находится на рассмотрении, его текст пока не обнародован. 23 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому предлагается внести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство. Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.