Эксперты: Утвержденный порядок голосования на выборах в Госдуму был одобрен наблюдателями Выборы-2021: ЕР выбрала кандидата в главы Мордовии, «Яблоко» потребовало иностранных вакцин 2 июля 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин

«Единая Россия» выдвинула Артема Здунова на выборы главы Мордовии. Сопредседатель «СР - За правду» Захар Прилепин возмущен тем, что его однопартийцем оказался бывший активист Союза правых сил. «Новые люди» обещают добиваться того, чтобы средняя российская семья могла позволить себе отдельный коттедж. «Яблоко» призывает власти пустить в страну зарубежные вакцины от ковида. На конференции местного отделения «Единой России» врио главы Мордовии Артем Здунов был выдвинут кандидатом на предстоящих 19 сентября выборах руководителя республики. Выступая перед единороссами, Здунов пообещал в качестве главы республики добиваться исполнения следующих целей: формирование на селе комфортной среды, борьба с бедностью, создание рабочих мест с достойной зарплатой, а также организация обратной связи с людьми. «Делами, а не призывами, мы сможем вернуть подорванное доверие людей к власти», – цитируют Здунова «Известия Мордовии». Своего кандидата на пост главы республики ранее выдвинула ЛДПР. Им стал депутат Госсобрания Евгений Тюрин. Здунов занимает пост врио главы Мордовии с ноября. Ранее он работал в правительстве Татарстана, а позднее стал премьер-министром Дагестана. Здунов – выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы (школа губернаторов). Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин выразил недоумение тем фактом, что от имени его партии в парламент баллотируется Борис Надеждин, – политик, который в начале «нулевых» уже был депутатом Госдумы от «Союза правых сил». Прилепин призвал «переосмыслить содеянное и не вводить в заблуждение наших избирателей», поскольку убеждения Надеждина «не имеют никакого отношения к программе партии», сообщает ТАСС. Сам Надеждин в ответ предположил, что Прилепин «погорячился». Он напомнил, что он уже два года работает как депутат горсовета от «Справедливой России» в подмосковном Долгопрудном. Он также напомнил, что Прилепин сам голосовал на недавнем съезде партии за предвыборный список, в котором значился и Надеждин. Доктор экономических наук Валентин Игнатьев, кандидат в Госдуму от «Новых людей», предложил в качестве новой «российской мечты» массовое строительство малоэтажных жилых домов. По его словам, партия хочет сделать строительство коттеджей «не запредельной», а реально исполняемой мечтой. «Грамотный инфраструктурный проект сможет обеспечить такие дома всем необходимым. А сама концепция – перезапустить производственные предприятия, оживить банковский сектор – даст людям возможность переехать в свой собственный дом», – заявил Игнатьев. Лидер «Яблока» Николай Рыбаков призвал правительство разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от коронавируса. В своем обращении на сайте партии Рыбаков пишет, что некоторые граждане сомневаются в отечественных вакцинах, поэтому им нужно предоставить альтернативные варианты, «одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам». По мнению Рыбакова, этот шаг одновременно поможет решить вопрос с регистрацией российских вакцин за рубежом. «Школа губернаторов считается уже признанным отличным стартом для политической карьеры. Прошедшие эту школу управленцы практически всегда занимают те посты, на которые их выдвигают», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя решение Артема Здунова баллотироваться на пост главы Мордовии. «Здунов успел поработать в Махачкале, что также идет ему в плюс. Человек, руководивший правительством в такой сложной республике, как Дагестан, получил неплохую закалку, – в частности, в выстраивании отношений с разными элитными группами. Что касается Мордовии, то это не самый сложный регион – и в смысле управления, и по части избирательных кампаний. К тому же, кандидатуру Здунова поддержал президент, поэтому вряд ли его ожидает серьезная конкуренция», – отметил Данилин. «Тем не менее, за его соперниками все равно стоит последить. На выборах случается всякое», – добавил политолог. «Захару Прилепину нужно было протестовать раньше – на съезде. После драки кулаками не машут», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя скандал в «Справедливой России». «Партийная жизнь подразумевает как плюрализм мнений, так и подчинение меньшинства большинству. Поскольку «заправдинцы» приняли решение влиться в «Справедливую Россию», то они теперь должны следовать решениям съезда», – напомнил эксперт. Как депутат в Долгопрудном Борис Надеждин получил на выборах неплохой результат – порядка 20%, напомнил Мартынов. «Это определенный электоральный успех под флагом «Справедливой России», поэтому партия и решила, что Надеждин сможет показать неплохой результат и в одномандатном округе на выборах в Госдуму. Это абсолютно технологичный подход», – указал эксперт. По его мнению, Надеждин известен также своим участием в политических телешоу, на которых он заслужил репутацию «системного либерала». Мартынов не видит ничего оригинального в призыве партии «Новые люди» начать массовое малоэтажное семейное строительство в качестве рецепта процветания страны. «Этой идее, по меньшей мере, четверть века – и она в разные годы озвучивалась разными партиями. Это называлось «отказ от урбанизма», «одноэтажная Россия» и так далее. Разве что предвыборный титул «русской мечты» ей действительно еще никто не присваивал», – признал политолог. Мартынов напомнил, что государством в этом направлении давно уже предпринимаются шаги – например, в рамках программ «Твой дом», «Дальневосточный гектар» или недавно принятой программы льготной ипотеки на строительство частных домов в сельской местности. Собеседник подчеркнул, что сама по себе идея неплоха и вряд ли кто-то будет с ней спорить. «Но воплотить такую концепцию в жизнь можно только в рамках масштабной национальной программы, предполагающей серьезную диверсификацию всей экономики. В устах представителя одной малоизвестной партии это напоминает если не маниловщину, то чисто предвыборную риторику», – заключил Мартынов. Требование партии «Яблоко» по поводу ввоза зарубежных вакцин эксперт расценивает как предвыборный ход. «Такой узко-секторальный популизм рассчитан на тонкую прослойку «яблочного» электората, – на тех, кто считает, что иностранные вакцины лучше российских, потому что «на Западе – все лучше». Но ведь в партии должны понимать, что разрешение на подобный импорт – это серьезная процедура с тестированием. Плюс – это серьезные деньги», – отметил политолог. Обращение партии может быть вызвано и «рекламными» соображениями, связанными с интересами зарубежного фармацевтического бизнеса, предполагает эксперт. «Я не исключаю подобной мотивации, – если не на уровне всей партии, то на уровне отдельных лиц», – сказал Мартынов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге 1 июля 2021, 13:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Лексина

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг». «Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?». По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов. Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк. «Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов. Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов. Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг». В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Актриса из «Счастливы вместе» умерла от коронавируса 1 июля 2021, 17:00

Фото: "Погоня за тенью", СинтезФильм

Текст: Вера Басилая

Российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе», умерла в возрасте 60 лет от коронавируса. «Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот… очень больно!», – написал друг актрисы Олег Перанов в Facebook, пишет «Московский комсомолец». Смирнова родилась в 1961 году, она служила в Театре Наций и театре «Современник». Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», сериалах «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский». Песков рассказал о мерах в случае отказа «Дефендера» покинуть воды России 1 июля 2021, 15:04

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские военные и пограничники были бы вынуждены действовать жестко и решительно, если бы британский эсминец «Дефендер» не покинул территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент. А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно», – заявил Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом 1 июля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста Романа Герасимова, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил представитель УМВД по региону. Информация об избиении Романа Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, изначально появилась на страницах местных интернет-групп. Там сообщалось, что в четверг утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка, передает РИА «Новости». Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения – «в область сердца, в живот и в ногу». Днем ранее, в день прямого эфира, ему «порезали колесо автомобиля». Активиста доставили в больницу. Как уточнил источник, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Позже в Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка. Журова о запрете купальников российских синхронисток на ОИ: Медведь – общее животное 1 июля 2021, 18:59

Фото: AP Photo/Mark Baker/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«У нас это животное даже не является символом страны, у нас другие госсимволы, которые как раз запрещены на Олимпийских играх. Медведь – общее животное», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя запрет российским синхронисткам выступать на Олимпийских играх 2020/2021 в купальниках с изображением медведя. Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина рассказала, что синхронисткам из России запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио. МОК объяснил это решение тем, что медведь ассоциируется с Россией. Кроме того, из композиции «Калинка» попросили убрать слово «Россия», которое звучало на английском языке. «Это уже суперрусофобские настроения, которые продолжаются по отношению к нашей стране, они явные. Медведь – стереотип, Россия – значит медведь, хотя я не понимаю этого. У нас это животное даже не является символом страны, у нас другие госсимволы, которые как раз запрещены на Олимпийских играх. Есть очень много различных клубов, которые используют изображение медведя, но это же не ассоциируется со страной. Медведь – общее животное», – говорит Журова. Она отмечает, что раз уж на международном уровне медведя ассоциируют с Россией, то тогда стране нужно выдать патент на обладание этим животным. В таком случае хотя бы будут понятны запреты, предъявленные синхронисткам. «Это выглядит смешно. Причем это даже не политизировано, а просто стереотипно и по-русофобски. Ну и второй вариант, почему так произошло? Комиссия, которая принимала данное решение, просто боится любых санкций по отношению к себе, когда им позвонят и скажут, что же вы такое допустили», – считает собеседница. Если предметно читать ранее принятое по отношении к России решение Спортивного арбитражного суда, то в нем точно нет ни единого слова про стереотипные изображения и так далее, продолжает депутат. В решении есть лишь запрет на государственные символ, гимн, герб, но про медведя не сказано ни слова. «Несомненно, это перегибы, конкретные, и подстраховка абсолютная. Тогда давайте следующий этап: запретим русским на международных соревнованиях говорить на русском языке, это же тоже ассоциируется с нашей страной. Пусть говорят на английском или молчат, что уж там. Поэтому, конечно, с медведем это странный перебор и абсолютно непонятный», – рассуждает Журова. Она подчеркнула, что не знает, будет ли российская команда это как-то опротестовывать, но как минимум все, кто об этом узнают, поймут, что это решение – «полный абсурд». Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Зеленский придумал обоснование, почему украинцы и россияне – не один народ 1 июля 2021, 10:15

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг». Он добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами». «Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», – резюмировал Зеленский. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ. Соломин призвал срочно лечить Богомолова, пригласившего трансгендера на роль в «Вишневом саде» 1 июля 2021, 19:15 Текст: Вера Басилая

Режиссера Константина Богомолова надо срочно положить в больницу и лечить, а подобные «эксперименты» не надо вообще каким-либо образом освещать, заявил актер, режиссер театра и кино Юрий Соломин, прокомментировав решение дать роль в спектакле «Вишневый сад» трансгендеру Наталье Максимовой. «В больницу надо срочно положить – может быть, можно как-то вылечить! Кого? Естественно, Богомолова. Или операцию сделать. А больше никак. И того, кто это разрешил, – тоже. Если [что-то] вырежут, то все будет нормально и можно дальше работать. А почему ж нет?», – цитирует ФАН Соломина. По его словам, подобные «эксперименты» не надо вообще каким-либо образом освещать. «Даже говорить не хочу об этом, и по телевидению советую тоже не рассказывать. А то потом будут писать очень много: «Как же мы [это допустили]?» Этим должны заниматься органы, которые за это отвечают, то бишь, Министерство культуры». По словам актера театра и кино, театрального режиссера Игоря Яцко, он бы точно так не сделал, как его коллега. Сам он уже не первый год ставит в театре «Школа драматического искусства» аналогичный спектакль. «Я далек от таких решений. И так бы не смог... У нас «Вишневый сад» идет, приходите смотреть – буду рад. Я ничего не добавил и не убавил, оставил Чехова таким, какой он есть. Там огромная глубина, мистерия по-русски!». «Факт подобного рода раздражает меня настолько, что я со всеми теми, кто занимается подобными делами: меняют понимание о том, что такое хорошо, а что такое – плохо, серьезно разобрался бы! То, что творится у нас сейчас, в том числе и на телевидении, – это настолько мерзко, подло, пошло, примитивно и безответственно, что даже невозможно себе представить весь уровень беспутства!», – заявил актер театра и кино Олег Белов. По его мнению, исходя не только из общих фраз, но и из его личного опыта, он знает: что бы ни делалось, все время получаются только какие-то гадости для страны и для народа. «Это кретины, просто кретины! Все это настолько сильно вызывает у меня отвращение, прям вот просто до рвоты, что я готов взять автомат и… Они же растлевают народ! Все это настолько ужасно и «низкодуховно», чисто по-человечески!» Ранее худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов сообщил, что на роль в спектакле «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова пригласили трансгендера Наталью Максимову. В ходе пресс-конференции в ТАСС Богомолов сказал, что постановкой займется выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Как заявил Богомолов, «современный театр» заключается в том, что нужно «нравиться зрителям и при этом сохранять себя». Журналист и блогер Максим Кононенко заявил газете ВЗГЛЯД, что трансгендерная женщина Наталья Максимова «освежит» старую пьесу Антона Чехова. Напомним, недавно споры вызвал дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признал, что театр «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком опубликован в соцсетях. Тимошенко предсказала потерю Украиной 72% земель 1 июля 2021, 19:29

Фото: Стрингер/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Новый закон Украины, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «С землей позволено вести себя как вандалам – снимать верхний слой черноземов. Государство полностью исключается из любых функций, которые контролируют ее использование, запрещается любой экологический контроль. Это все вычеркнуто из Земельного кодекса. С 1 июля наша земля, 72% территории Украины, начинает уходить», – цитирует Тимошенко РИА «Новости». По ее словам, закон нарушает не меньше 22 статей Конституции и лишает фермеров прав постоянного пользования сельхозугодьями. 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Он вступил в силу 1 июля. Анонсирован первый полет идущего на замену «кукурузникам» самолета 1 июля 2021, 15:35

Фото: flybaikal.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Самолет «Байкал», который должен сменить советские кукурузники, может совершить первый полет в 2021 году. Перед этим его представят на международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле, сообщил исполнительный директор Уральского завода гражданской авиации, который будет производить воздушное судно, Сергей Федоров. «Самолеты «Байкал» находятся на этапе создания опытного образца. Мы надеемся, что данный самолет продемонстрируем на МАКС в большой степени готовности – понятно, что он не будет летать. Ожидаем, что в этом году, возможно, состоится первый вылет самолета», – передает ТАСС слова Федорова. Разработчиком «Байкала» является компания «Байкал Инжиниринг» (дочерняя структура «УЗГА»). «Байкал» будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который УЗГА разрабатывает совместно с «ОДК-Климов». Этот самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его в серийное производство. Напомним, в апреле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года. В Кремле назвали Украину несамостоятельным государством 1 июля 2021, 14:55

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина – несамостоятельное государство и находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это красная линия. Украина – не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. «Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины», – отметил он. В ответ на слова лидера Украины Владимира Зеленского про флаг Украины над Госдумой, Песков заявил, что над ней «развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор». Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. Рада исключила русских из списка коренных народов Украины 1 июля 2021, 17:04

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Такое решение на внеочередном заседании поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны Владимир Зеленский, передает РИА «Новости». В законе отмечается, что коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ. Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских. Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию 1 июля 2021, 17:12

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова. «Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – пояснила «Интерфаксу» Мамонова. Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям. В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул. Бельгийский F-16 врезался в здание в Нидерландах 1 июля 2021, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Бельгийский истребитель F-16 утром в четверг врезался в здание на авиабазе на севере Нидерландов. Два человека получили ранения, включая пилота. Как сообщило министерство обороны страны, «дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на агентство Бельга. UPDATE: Belgische F-16 bij opstarten gebouw ingereden op Vliegbasis Leeuwarden, twee gewonden [+foto]



Lees meer: https://t.co/ujtxuk6jH9#leeuwarden #F16 #VliegbasisLeeuwarden pic.twitter.com/idTSFm0cuO — Transport Online (@transportonline) July 1, 2021 Напомним, в сентябре 2019 года F-16 бельгийских ВВС разбился на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции, один из пилотов попал в линию электропередач. В ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника 1 июля 2021, 18:40

Фото: B&H Photo Video/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «30 июня благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа Autel robotics EVO-2, осуществлявшие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций», – цитирует Луганское агентство новостей Филипоненко. Отмечается, что в настоящее время изучается информация на флеш-накопителях БПЛА. При этом официальный представитель Народной милиции добавил, что уже имеются данные о принадлежности беспилотников подразделениям ВСУ. Ранее в результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения. Захарова: США заигрались в цензоров интернета 1 июля 2021, 18:28 Текст: Дарья Григоренко

Блокировка иранских сайтов со стороны Вашингтона в очередной раз доказывают, что США заигрались в цензоров интернета и забыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы. Такое впечатление, что в США просто заигрались в цензоров интернета и при этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека», – пояснила Захарова, передает ТАСС. Она также уточнила, что не приходится говорить и об этике крупнейших компаний с огромными оборотами и высокими показателями котировок акций на мировых биржах. «Эти IT-гиганты – при этом мы понимаем, что они увязаны с официальным Вашингтоном – легко закрывают глаза на многостраничные кодексы и уставы своих организаций и запросто лишают даже целые страны, целые народы возможности заявить свою позицию миру», – добавила официальный представитель МИД России. По ее словам, в контексте Ирана все это делается в разгар очень непростых консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, которые как раз связаны с безопасностью напрямую. «Нам известно, что некоторые из заблокированных ресурсов к настоящему моменту смогли вернуться в сеть с новыми доменными адресами, но это же нельзя считать выходом из ситуации. Мы призываем интернет-компании и непосредственно американские власти все-таки вернуться в какое-то правовое поле, отказаться от политически мотивированных блокировок, не поступаться демократическими ценностями в угоду интересам просто одной группы вашингтонской элиты, коль скоро от своих высоких заявлений в адрес других государств они еще не отказались в контексте свободы слова», – подчеркнула она. «И, конечно, беспристрастная оценка со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций требуется, потому что созданная США опасная ситуация заслуживает внимания только что назначенного спецпосланника генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству совершенно точно», – резюмировала дипломат. Напомним, что США заблокировали более 30 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, заявил американский минюст. Кроме того, власти США заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, уведомление о блокировке появляется при попытке зайти на сайты этих СМИ. Также был заблокирован телеканал Al-Masirah, он принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах».