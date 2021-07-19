Инфекционист объяснил появление новых симптомов коронавируса Инфекционист рассказала о разнице иммунитета к COVID в зависимости от течения болезни Член СПЧ сравнил наказание за нарушение карантина в Израиле и России 19 июля 2021, 17:45

Фото: Julian Stratenschulte/dpa

/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«В России нарушители самоизоляции подвергаются уголовной и административной ответственности, поэтому опыт Израиля не является для нас уникальным», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя решение властей Израиля возбуждать уголовные дела за сознательное нарушение карантина. «Опыт Израиля не является уникальным для России», – считает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По его словам, в 2020 году на законодательном уровне в России были внесены изменения, усиливающие безопасность граждан в период пандемии и ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Брод подчеркнул, что согласно Федеральному закону «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», за нарушение норм самоизоляции предусмотрена уголовная и административная ответственность, поскольку нарушители представляют угрозу здоровью остальных граждан. «То есть любой человек, знающий, что он инфицирован, и покинувший стационар или нарушивший самоизоляцию, может попасть под санкции законодательства. Это и лишение свободы до двух лет, и штраф до 700 тыс. рублей», – пояснил Брод. «Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло смерть человека, то применяются более жёсткие санкции. Но мне о таких случаях неизвестно», – заключил собеседник. Ранее глава израильского правительства Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции. Указывается, что Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», передает ТАСС. 17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более 1 тыс. заразившихся коронавирусом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма «дельта», отмечает государственное радио Kan. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 6 448 человек, состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

Минздрав назвал новые симптомы коронавируса 19 июля 2021, 10:51

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

У новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». «Появились ряд новых симптомов (коронавирусной инфекции), отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других», – сказал он, передает ТАСС. «Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», – добавил министр. Ранее глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19. В институте Пастера заявили о коллективном иммунитете у 60% россиян 18 июля 2021, 20:42 Текст: Алексей Дегтярев

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг порядка 60% по предварительным данным исследования института Пастера, заявил директор института Арег Тотолян. «Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%», – заявил Тотолян в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Роспотребнадзор начал разработку биочипа для тестирования на COVID-19 19 июля 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщили в ведомстве. «Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов. Ранее ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института Питера Доэрти и онкологического центра Питера Маккаллума начали изучать возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Турции допустили закрытие страны из-за нового штамма «дельта» 19 июля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Турецкие власти не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса, но пока такой вопрос на повестке не стоит, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. «Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране. Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация», – заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма. Однако, по его словам, пока «все идет хорошо». «Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель – это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода. Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели, которые, видимо, также будут достигнуты, судя по данным, которые мы получаем данные из аэропортов», – добавил турецкий министр, передает РИА «Новости». Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Однако в воскресенье минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что число случаев заражения штаммом «дельта» коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. Трамп обвинил Байдена в отказе американцев от вакцинации 18 июля 2021, 22:20

Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Снижение темпов вакцинации в Соединенных Штатах объясняется недоверием американцев к действующей администрации Джо Байдена, выразил уверенность 45-й президент США Дональд Трамп. «Джо Байден неустанно говорил о том, каких успехов его администрация добилась в распространении вакцин, которые были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), проще говоря администрацией Трампа», – приводит слова 45-го президента США ТАСС. Весной Байден поставил цель добиться того, чтобы ко Дню независимости США (4 июля) 70% американцев были вакцинированы хотя бы одной дозой, чего достигнуть не удалось. «Его [Байдена] дела обстоят далеко не лучшим образом. Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», – подчеркнул Трамп. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Напомним, в конце июня Байден спрогнозировал рост числа летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США. В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в Соединенных Штатах больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Израиля решили возбуждать уголовные дела за сознательное нарушение карантина 19 июля 2021, 10:05

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава израильского правительства Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции. «Премьер-министр Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции и юридического советника правительства. Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье», – говорится в заявлении, передает ТАСС. Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», – добавили в канцелярии. 17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более 1 тыс. заразившихся коронавируом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма «дельта», отмечает государственное радио Kan. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 6 448 человек, состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в течение июня в Израиле коронавирус был выявлен у 2,4 тыс. человек, почти 40% из которых были вакцинированы от ковида препаратом производства компании Pfizer. Вакцинация израильтян препаратом американской Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,742 млн израильтян, вторую – 5,225 млн, что составляет более 60% и 56% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно. Собянин сообщил о снижении заболеваемости COVID в Москве четвертую неделю подряд 19 июля 2021, 12:44

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах... Вы достойно справляетесь. Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости», – обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино. «По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться, а вы вернетесь к своей нормальной работе», – добавил Собянин, передает РИА «Новости». Ранее Собянин сообщил, что с 19 июля в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. В то же время власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов. Британия сняла ковидные ограничения на фоне роста заболеваемости 19 июля 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

На территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии. С понедельника жители Британии больше не должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, начнут возвращаться на работу в офисы, смогут пить пиво у барной стойки, посещать ночные клубы и собираться сколь угодно большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах. Кроме того, полностью вакцинированным британцам не придется соблюдать карантин после въезда в королевство из без малого полутора сотен стран, включая Россию, передает ТАСС. Так называемый День свободы пришлось отложить на месяц из-за быстрого роста заболеваемости в королевстве, где доминирующим теперь является особо заразный штамм «дельта». В последние дни в стране выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что ранее наблюдалось лишь на пике второй волны эпидемии в январе этого года. Среди заболевших оказался новый глава Минздрава страны Саджид Джавид, заявивший, что уже успел сделать обе прививки от коронавируса, и поэтому испытывает лишь легкие симптомы COVID-19. Из-за болезни Джавида уйти на самоизоляцию пришлось министру финансов Риши Сунаку и премьер-министру Борису Джонсону. Теперь глава правительства не сможет выступить на Даунинг-стрит, 10 с речью по случаю отмены ограничительных мер. Хотя формально власти заявляют о снятии всех ограничений, жителям Англии по-прежнему надо будет подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Власти по-прежнему призывают людей проявлять благоразумие и надевать маски в местах массового скопления людей. То же самое рекомендуют клиентам большинство британских магазинов. Примечательно, что опросы общественного мнения показывают готовность 2/3 британцев по-прежнему носить маски в многолюдных помещениях и транспорте. Больные COVID-19 по-прежнему должны самоизолироваться на десять дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа им больше не придется оставаться дома после контакта с инфицированным человеком. Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены самоизолироваться. За первую неделю июля указание изолироваться получили почти 900 тыс. жителей страны, не считая школьников. Ожидается, что на фоне быстрого роста заболеваемости этот показатель продолжит расти, а бизнес, государственные службы и система здравоохранения уже жалуются на нехватку сотрудников, вынужденных оставаться дома. В начале июля премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщал, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Индии подтвердили эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» 19 июля 2021, 14:53 Текст: Алексей Дегтярев

Индийский совет медицинских исследований (ICMR) провел исследования, подтверждающие эффективность «Спутник V» и других вакцин, применяемых в стране, против штамма «дельта». «Да, существующие вакцины эффективны против варианта «дельта» согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу», – заявил Н.К. Арору, передает РИА «Новости» со ссылкой на гентство ANI. В Индии сейчас разрешены три вакцины: индийский вариант «оксфордской» вакцины CoviShield, местная Covaxin и российская «Спутник V». «Спутник V» одобрили в Индии в апреле в рамках процедуры ускоренной регистрации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что вакцина работает даже против нового штамма коронавируса. Эпидемиолог: Волна заболеваемости COVID в Москве пошла на спад 19 июля 2021, 15:48 Текст: Елена Мирошниченко

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что уже несколько дней в Москве наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом. «Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, уже летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней», – сказал Лисицын в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи. Новые пособия предложили выдавать российским пенсионерам 19 июля 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пенсионерам следует выплачивать пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции, следует из письма депутата Госдумы Василий Власов на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует. «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», – передает RT слова Власова. Депутат Госдумы считает, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности вакцинации против нового штамма COVID. Наместник Соловецкого монастыря извинился за слова о вакцинах 19 июля 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Наместник Соловецкого монастыря, высказавшийся о якобы влиянии вакцины от COVID-19 на геном человека и «повреждении» в нем «образа Божьего», признал свои слова непрофессиональными и спорными, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Владыка Порфирий – достойный монах и опытный наместник монастыря, но вопросы генетики не относятся к области его профессиональных знаний. Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело к распространению непрофессиональной и спорной информации, что сам владыка с сожалением признал», – написал Легойда в Telegram. Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день – «основной способ борьбы с пандемией». «Принимая решение о вакцинации, мы должны подходить к нему с максимальной ответственностью за свои действия и их последствия для наших близких. С не меньшей ответственностью стоит относиться и к произносимым публично словам», - сказал представитель РПЦ. Он обратил внимание на документ, принятый по итогам круглого стола «Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения», проведенного в мае по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла, в котором сказано, что отказ от вакцинации не может быть обусловлен религиозными причинами. Легойда также добавил, что в большинстве выступлений представителей Церкви «последовательно излагалась та точка зрения, что вакцинация должна быть добровольной». Ранее, как передает РИА «Новости», наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса «встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его», а также усомнился в том, что в «человеке с генетически отредактированным геномом» «образ Божий остался неповрежденным». За сутки в России выявили 24,6 тыс. случаев коронавируса 19 июля 2021, 11:20

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 24 633 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 633 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4007, Московской области – 2504, Санкт-Петербурге – 1938. Всего в стране выявлено 5 982 766 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 359 995 человек, из них 18 764 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 149 138 человек. Накануне, 18 июля, в России выявили 25 018 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 385. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Австралия выдворила британского комментатора за издевательства над карантином 19 июля 2021, 12:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Австралии аннулировали визу британского политического комментатора, придерживающегося крайне правых взглядов, Кэти Хопкинс, за рассказы о том, как она нарушала правила карантина после прилета на континент, сообщила министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс. По словам главы ведомства, виза Хопкинс аннулирована, а сама она будет до конца дня депортирована из Австралии за «неприемлемое поведение по отношению ко всем австралийцам». «Тот факт, что она нарушала правила карантина и хвасталась этим, просто ужасен. Это пощечина всем австралийцам, которые находятся в изоляции», – передает ТАСС слова Эндрюс в интервью вещательной корпорации Эй-би-си. Хопкинс – бывшая радиоведущая, которую на родине часто обвиняют в неполиткорректности, приехала в Австралию для участия в телешоу Big Brother. После того, как она опубликовала в соцсети Instagram ролик о том, что австралийский карантин – это мистификация, ее отстранили от съемок и исключили из числа участников программы. В своей публикации женщина подробно рассказала о том, как издевалась над сотрудниками карантинного отеля и нарушала санитарные правила и нормы. Пост Хопкинс вызвал крайне негативную реакцию австралийских пользователей соцсетей, возмущенных тем, что она смогла свободно прилететь в Сидней, тогда как тысячи граждан страны вынуждены месяцами ждать возможности вернуться на родину. Ранее карантин в Сиднее продлили до конца июля.

Мурашко: Случаи заражения коронавирусом встречаются у 2,5% привитых 19 июля 2021, 12:00 Текст: Алина Назарова

Случаи заражения коронавирусом встречаются примерно у 2,5% привитых, но в 95% случаев госпитализация не требуется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». «Случаются заболевания, где-то до 2,5% мы видим, что да, бывают случаи заражения. По статистике, даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требует даже госпитализации», – сказал Мурашко, передает ТАСС. Он уточнил, что 2,5% – это случаи заболевания, которые встречались и после первой, и после второй дозы вакцины. Также Мурашко призвал успеть привиться от коронавируса до начала осени. «Мы активно говорили, дорогие друзья, май месяц – самое удобное время, придите, провакцинируйтесь. Начало июня. Сейчас, когда уже инфекция подступила, что называется, совсем близко, люди почувствовали эту угрозу, почувствовали эту опасность, но это нужно делать заблаговременно, заранее. Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию, в августе месяце пройти и в июле. Это очень важно к 1 сентября подготовиться», – сказал он. Министр также уточнил, что после вакцинации от коронавируса не следует ходить в баню и пить алкоголь. «Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такое лечебно-охранительный режим. Ну, и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в это день точно не нужно употреблять», – сказал он. Мурашко напомнил, что существует рекомендация, согласно которой алкоголь нельзя употреблять три дня до и после прививки. «Мы особенно обращаем внимание людей, имеющих такие заболевания, как нарушение сердечного ритма. Для них просто очень важно соблюдать такой режим», – заключил он. Ранее министр сообщил, что выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше.