Власти Израиля решили возбуждать уголовные дела за сознательное нарушение карантина

Глава израильского правительства Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции.

«Премьер-министр Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции и юридического советника правительства. Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», – добавили в канцелярии.

17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более 1 тыс. заразившихся коронавируом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма «дельта», отмечает государственное радио Kan. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 6 448 человек, состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в течение июня в Израиле коронавирус был выявлен у 2,4 тыс. человек, почти 40% из которых были вакцинированы от ковида препаратом производства компании Pfizer. Вакцинация израильтян препаратом американской Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,742 млн израильтян, вторую – 5,225 млн, что составляет более 60% и 56% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно.