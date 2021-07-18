Знакомый рассказал о сбившей детей в Москве девушке

Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал о семье подозреваемой и ее состоянии.

«Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», – заявил знакомый участницы ДТП «Московскому комсомольцу». По его словам, после трагедии у девушки случилась истерика.

Как сообщает издание, в день ДТП девушка передвигалась на иномарке, записанной на свою тетю. При этом издание отмечает, что участница ДТП из приличной, обеспеченной семьи. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника.

На месте с участницей ДТП случилась истерика. Она вызвала маму и тетю, те дали свои телефоны матери пострадавших детей и пообещали оказать посильную помощь. Этим контакт с потерпевшими пока ограничился, сообщает издание.

В этом году участница ДТП закончила первый курс РАНХИГС по специальности «журналистика». Как удалось выяснить изданию, студентка находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. В соответствии с условиями домашнего ареста у нее забрали телефон и отключили на компьютере Интернет, говорится в статье.

Напомним, в пятницу водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже.

За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения. В субботу Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой.

Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции.

В свою очередь автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем?