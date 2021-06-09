Россиянам дали совет по выбору мороженого

Продюсер Лободы заявила об уходе из шоу-бизнеса после конфликта с Киркоровым

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина сообщила о прекращении работы со своей артисткой.

«Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», – написала Крапивина в своем Instagram.

После премии Муз-ТВ произошел скандал, участницей которого стала Крапивина. На мероприятии артист Филипп Киркоров появился в компании молодого рэпера Давида Манукяна, поклонники сразу же заподозрили их в отношениях. Подобный комментарий оставила и Крапивина под публикацией Манукяна. «На Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки», – написала продюсер Лободы. Об этом сообщает ФАН.

В ответ Киркоров записал двухминутное видео, в котором обвиняет команду Светланы Лободы в зависти к талантливым и молодым артистам.

«Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости в своих фекалиях. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров, – это и есть популярность. Может, к счастью, многим артистам далеко от вас, потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить или, как вам удобно, честно сочинять чужое. Девочки! Где вы учились – я преподавал. Сегодня я оказался в потрясающем месте и с высоты хорошо разглядывать суету. Вас смущает, что на поворотах обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда! Не ожидал от команды, которая позиционирует себя, что представляет прогрессивную артистку. Ох, как вам всем аукнется! Закон бумеранга никто не отменял!», – высказался Киркоров в видеоролике, опубликованном в своем Instagram.

«Даже мне в эпоху вашей сраной постправды и пластиковом мире стыдно находиться. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации. Ущемлять гражданские свободы – вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях? Нателла, тебе явно нужен факчеккер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом. А то [у меня] есть грешки – исключаю токсичных людей из своего общества и всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. И, да, главное – поддерживать талантливых людей, молодых артистов. Вот космос, до которого вам, как до Луны. Вы всё еще ползаете как гусеницы. Или судьба решит – раздавят вас или из вас получится бабочка. Желаю, чтобы в ваших глазах поселилась, наконец-таки любовь, ведь любовь – высокое чувство и не каждому дано иметь крылья, чтобы подняться так высоко», – добавил Киркоров, послав напоследок воздушный поцелуй.

«Нужно всегда оставаться человеком. Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей, чтобы их «порезали на шашлыки»! Жаль, что есть люди, которые поддерживают эту жесткую травлю (буллинг). Надеюсь, после этого поста все поймут, что это ненормально. Желаю всем позитива и добра, наполняйтесь счастьем изнутри», – написал Манукян в комментарии под постом Киркорова.