Путин поручил кабмину доложить об обеспечении вакцинацией иностранцев в России

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27 июня, воскресенье | Последнее обновление — 13:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД Украины обвинил Россию в разрушении минских договоренностей
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– Вернулся, сынок? Кивнул ей, ответил: «Вернулся, мать». Она меня перекрестила, и я бодро пошел дальше. Никакие фильмы, никакие политинформации или встречи с ветеранами, ничто не сравнится с таким.
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Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина.
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Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Путин поручил кабмину доложить об обеспечении вакцинацией иностранцев в России
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории России.
«Правительству Российской Федерации: обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса
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Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology.
Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости».
Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.
«За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании.
Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.
«Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.
В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683.
Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
Климкин выдвинул условия для переговоров Меркель и Макрона с Путиным
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С такими инициативами, как предложение канцлера Германии Ангелы Меркель позвать президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, ЕС «допетляется», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По его словам, «пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон», но «непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией». В противном случае ЕС сделает шаг к возвращению отношений с Москвой «к нормальности», сказал он.
Климкин считает, что переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом были оправданными, поскольку обсуждались «критические вопросы». По его мнению, канцлер Германии или президент Франции тоже могут встретиться с российским лидером, но не под эгидой Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.
«Официальное» общение ЕС с Путиным будет означать, что «принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», сказал Климкин. Он считает, что «это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние». «С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло… И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», – сказал экс-глава МИД Украины.
Напомним, Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным. По ее словам, Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. Однако лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита.
Слуцкая возмутилась проведением «Алых парусов» в Петербурге
Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскритиковала проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«А что, Питер – какой-то особенный город без ковида? Вы это видели? Пока у нас вводят QR-коды на посещение чего угодно, призывают вакцинироваться, отменяют все массовые мероприятия, включая выпускные – в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса»!» – заявила она в Instagram.
Слуцкая заявила, что «не понимает, как так». По ее словам, заверения в том, что на празднике «соблюдали санитарные меры», не соответствуют действительности – «на видео этого не видно совсем». «Как так-то?» – заявила она.
Напомним, в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса». На нем присутствовали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сопровождающие их учителя. У участников измеряли температуру и проверяли наличие защитных масок.
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Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Брянской области
Обязательная вакцинация из-за роста заболеваемости COVID-19 введена в Брянской области для работников здравоохранения, соцзащиты, торговли, банков общественного питания и других групп населения.
«На территории Брянской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Для противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции Постановлением Главного санитарного врача №4 от 26.06.2021 вводится обязательное вакцинирование граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Уточняется, что постановление касается жителей области, занятых в торговле, в сфере общественного питания, отделениях финансовых организаций и почтовой связи; многофункциональных центрах, общественном транспорте; образовании, здравоохранении соцзащите.
Так же оно касается работающих в сфере ЖКХ и энергетики, сфере культуры и досуга, массового спорта.
Отмечается, что привиться должны также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций.
Добавляется, что вакцинироваться можно в 33 медицинских организациях, где развернуты 66 прививочных пунктов. Они работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно с 12.00 до 19.00 открыты прививочные пункты в торговых центрах «БУМ-Сити» и «Аэропарк», говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с понедельника еще в восьми регионах России для некоторых групп населения будет введена обязательная вакцинация.
Напомним, на июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте. При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
В Москве второй раз за неделю покусали полицейского
Женщина, которую задержали за отказ соблюдения санитарных требований в столичном МФЦ, укусила полицейского, сообщает главк МВД по Москве.
Как сообщается на сайте главка, в пятницу полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно».
По отношению к прибывшим полицейским женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». Ее доставили в отдел, составлены административные протоколы. Материалы «по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения», говорится в сообщении.
24 июня сообщалось, что в Москве на Зубовском бульваре произошел конфликт между мужчинами, в результате один из его участников укусил прибывшего на место полицейского.
Первая европейская страна сняла все ограничения по коронавирусу
Исландия объявила о снятии всех внутренних ограничений по борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщило исландское правительство.
«Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», – цитирует министра здравоохранения Свандис Сваварсдоттир РИА «Новости».
Ограничения были введены в марте 2020 года, на данный момент 87% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, порядка 60% привиты полностью.
В стране отменили социальную дистанцию, масочный режим и ограничения на массовые собрания.
Вирусолог назвал безопасный для прививки беременным триместр
Прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности, никакого вреда не будет, заявил сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По его словам, в данный момент учеными во всем мире накоплен достаточный опыт, чтобы принимать такие решения.
«Сейчас уже провакцинированы порядка 20 миллионов человек в России, а в мире – это порядка 2,5 млрд. Так что сейчас большой опыт уже накоплен. Никто не заинтересован в том, чтобы взять какую-то группу людей, вакцинировать ее и получить тяжелые осложнения. Я думаю, что прививать, наверное, будут со второго триместра беременности. В первом триместре обычно не прививают. Я думаю, что никакого вреда не будет. Это проверено», – приводит «Ридус» слова Альтштейна.
Вирусолог считает, что решение разрешить беременным прививаться связано со стремлением властей увеличить охват населения массовой вакцинацией.
«Да, конечно, стараются прививать как можно больше людей. Те побочки, которые вакцина дает, ни в какое сравнение не идут с тяжелой инфекцией. Вакцина защищает от смерти, и это очень важно», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что беременным разрешили прививаться «Спутником V». В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.
В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма «дельта плюс»
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Об индийском штамме коронавируса «дельта плюс» известно лишь то, что он более заразен, чем оригинал, однако говорить об его уровне опасности пока сложно, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», – цитирует ТАСС специалиста.
По ее словам, резкие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России могут возникнуть именно из-за этого при несоблюдении противоэпидемических мер. Она уточнила, что расслабляться сейчас нельзя и следует как можно скорее вакцинироваться от COVID-19.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что штамм коронавируса «дельта плюс» поражает «очень много клеток». Она рассказала, что им можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски. Она также отметила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.
В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявлено 20 538 случаев коронавируса, всего в стране зафиксировано 5,4 млн случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выписано по выздоровлению 12 728 человек, скончались – 599 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В Москве зафиксировано 6723 случая коронавируса, в Московской области – 2608, в Санкт-Петербурге – 1298.
Накануне в России было выявлено 21 665 новых случаев коронавируса, таким образом, число новых случаев инфекции за сутки снизилось на 1127.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кормящим матерям рекомендовали не использовать «Спутник V»
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Матерям в период грудного вскармливания ребенка противопоказано использование вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в обновленной инструкции к препарату.
Как поясняется в инструкции, «клинические данные по применению препарата у женщин, кормящих грудью, отсутствуют». В связи с этим нельзя «исключить риск для новорожденных/младенцев, находящихся в грудном вскармливании», передает ТАСС.
В инструкции также сообщается, что нет «опыта клинического применения препарата при беременности». Однако при «изучении репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния». В связи с этим «Спутник V» при беременности рекомендуют использовать «только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода».
Напомним, эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». Сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности.
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Названы типичные обращения россиян на прямую линию к Путину
Опубликованы примеры типичных вопросов россиян, адресованных на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, жители страны жалуются главе государства на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье и другие проблемы.
Вопросы опубликованы на официальном сайте передачи moskva-putinu.ru в соответствующем разделе, среди публикаций несколько обращений затрагивают тему льготной ипотеки, передает ТАСС.
Один из жителей Нижегородской области счел несправедливым, что многодетные семьи, где все дети родились до 2018 года, не могут рассчитывать на льготную ипотеку по существующей сейчас программе.
Также на отсутствие возможности рефинансировать ипотеку под льготную ставку жалуются в Чувашии и других регионах. «Возможно ли снижение процентной ставки для тех, кто уже имеет ипотеку несколько лет, таких семей огромное количество, и ситуация с ковидом для них тоже не прошла бесследно», – спросила жительница Ставрополя Наталья Александрова.
Жительница Северобайкальска попросила расширить льготную дальневосточную ипотеку на вторичный рынок жилья там, где не строят новые дома. Супруга московского полицейского попросила президента о введении льготной ипотеки для полицейских.
Часть вопросов из Брянска, Иркутской области, Хакасии, Камчатки и Томска касается ситуаций, когда люди, по их мнению, несправедливо не могут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Также россияне жалуются на то, что их не устраивают на работу с детьми, при этом декретные выплаты прекращаются при достижении ребенком возраста 1,5 лет, а в садик на полный день его можно устроить только с 2,4 лет.
Главе государства адресуются вопросы о плохих дорогах, рассказы иллюстрируются соответствующими видео. На «Прямую линию» поступают текстовые обращения, видеообращения по аварийному жилью, разрушенным зданиям школ и других образовательных учреждений, росту цен и другим вопросам.
Из Симферополя и Самары поступают жалобы на рост цен с указанием стоимости моркови, картофеля и другие продуктов.
О подготовке президента Владимира Путина к «Прямой линии» рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. До этого представитель Кремля обозначал основной акцент предстоящей прямой линии Путина.
Во вторник стало известно, что телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа.
Ранее в Кремле называли дату проведения прямой линии Путина – 30 июня.
Собянин сообщил о достаточном количестве вакцин в Москве
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В Москве не наблюдается нехватки вакцин от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Вакцины хватает. Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», – сказал он, сообщив, что открыты «дополнительные пункты вакцинации в большом объеме – и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах». Он подчеркнул, что «проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет».
При этом «количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось». Так, «вчера записались 86 тыс. человек», сказал Собянин, пояснив, что «вот этот объем как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию». «Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», – приводит слова мэра РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
За сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют около 2 тыс. человек. «И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы», – заявил Собянин, отметив, что система справляется.
Он сообщил, что «мобилизовали 20 тыс. коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тыс., большой объем». Всего в системе здравоохранения Москвы на экстренную и плановую помощь работают 35 тыс. коек. «А тут целых 20 тыс. созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка», – сказал он.
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
Глава города подчеркнул, что в условиях COVID-19 удвоилась нагрузка на системы скорой помощи, поликлинического звена, стационарного; все они работают с серьезным напряжением. «По сути дела, еще одно здравоохранение параллельно создано для борьбы с ковидом. Там уже вопрос даже не в койках больничных, не в кислороде и не в ИВЛ. Там главное – люди, которые там должны работать: врачи, медсестры и так далее», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию. коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.
Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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Тестовую партию «Спутник V» произвели в Иране
В Иране произведена первая тестовая партия российского препарата «Спутник V», об этом в совместном заявлении сообщили РФПИ и одна из ведущих иранских фармацевтических компаний Actoverco.
Иран стал первым государством ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины «Спутник V», говорится в сообщении РФПИ, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Произведенная в Иране вакцина будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана.
РФПИ и Actoverco ведут активное сотрудничество по «технологическому трансферу», пояснил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.
«Локальное производство вакцины «Спутник V» в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. «Спутник V» уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией», – указал он.
На сегодня «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
Вспышку коронавируса зарегистрировали в детском лагере в Туве
В детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей, сообщили в региональном миздраве.
«После сдачи анализов у 66 детей и у восьми сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения. Остальные дети и сотрудники лагеря, которые имеют отрицательные результаты анализа, будут размещены в общежитии строительного техникума», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Роспотребнадзор приступил к эпидемиологическому расследованию, установлено, что лагерь работал с наполняемостью на 75%, в нем находились 174 ребенок и 33 сотрудника.
Всех сотрудников перед сезоном проверили на коронавирус. Первый случай выявили 24 июня.
Всего в республие зафиксировано 16,2 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 210 человек умерло.
Ранее сообщалось, что у 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор.
СК начал проверку по факту вспышки COVID в детском лагере в Туве
Следственный комитет приступил к проверке по факту вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве, где заболели 66 детей, сообщается на сайте ведомства по региону.
«По данному факту следственными органами СК Росии по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – говорится в сообщении на сайте СК.
Следствие установило, что всего в лагере находились 174 ребенка и 33 работника, активное заболевание было выявлено у 66 детей и восьми сотрудников. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания. Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в детском лагере «Байлак» в Туве зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, заболевание выявили как у сотрудников учреждения, так и у детей.
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