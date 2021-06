Вспышку коронавируса зарегистрировали в детском лагере в Туве Первая европейская страна сняла все ограничения по коронавирусу 26 июня 2021, 20:09 Текст: Алексей Дегтярев

Исландия объявила о снятии всех внутренних ограничений по борьбе с распространением коронавируса в стране, сообщило исландское правительство. «Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», – цитирует министра здравоохранения Свандис Сваварсдоттир РИА «Новости». Ограничения были введены в марте 2020 года, на данный момент 87% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, порядка 60% привиты полностью. В стране отменили социальную дистанцию, масочный режим и ограничения на массовые собрания.

«Рано или поздно встреча лидеров ЕС и России состоится, но атмосфера вокруг российского вопроса уже испорчена», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя неспособность Евросоюза договориться о проведении саммита с Россией на фоне обсуждения новых санкций против Москвы. «По итогам первого дня саммита ЕС ясно одно – по российскому вопросу сообщество остается расколотым. При этом выяснилось, кто есть кто. Самую агрессивную позицию в отношении России занимают отдельные страны Восточной Европы. В этот раз их слово оказалось громче «голосов разума» из Берлина и Парижа, которые продвигают идею восстановления сотрудничества с Москвой», – считает германский политолог Александр Рар. Он также добавил, что политика Берлина и Парижа за последние годы всегда была направлена на поиск консенсуса по российскому вопросу. И немцы всегда считали, что другие страны их поддержат в этом стремлении, считает Рар. Однако, по словам эксперта, многие «младоевропейцы» поддерживают позицию Украины и США по Донбассу и Крыму, отсюда – нежелание вести диалог с Россией. «Кроме того, среди членов ЕС есть разочарование и недовольство сближением Джо Байдена с лидером России в ходе совместного саммита. Они считают, что США должны продолжать антироссийский курс. Меня удивляет, как некоторые лидеры и дипломаты отдельных стран Европы представляют геополитическую ситуацию в мире. Неужели они всерьез думают, что ЕС может командовать всем миром из-за того, что у них есть некая мораль и европейские ценности?» – задается вопросом политолог. В то же время Рар указывает на существование третьей позиции в ЕС, которая тоже определяет внешнеполитическую политику сообщества в отношении России. «Это нейтральные страны. Они не хотят участвовать во внутренних конфликтах из-за России. В их числе есть страны, которые могут встать на позицию сотрудничества с Москвой и отмены санкций – Венгрия, Греция, Италия и другие. Но они на это не идут, заявляя, что для них это не настолько важный вопрос», – отметил политолог. Собеседник также отметил непримиримую позицию Нидерландов в отношении саммита ЕС и России. «Есть страны ЕС, которые считают, что с Россией не нужно иметь дела из соображений европейской морали. Если Россия нарушает западный вариант «прав человека», то ее нужно изолировать и «задушить» санкциями», – полагает Рар. При этом политолог не исключает вероятности проведения саммита стран ЕС и России. «Рано или поздно эта встреча лидеров состоится, поскольку такое решение поддерживают флагманы ЕС. Но атмосфера вокруг российского вопроса уже полностью испорчена», – заключил Рар. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – сказала Меркель. В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето. Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Также лидеры ЕС повторили призыв к России выполнять минские договоренности и заявили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России». Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край 24 июня 2021, 18:27

Россияне в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае стали массово интересоваться возможностью отмены туров, однако туроператоры пока рекомендуют не торопиться с аннулированием, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, как только стало известно о решении кубанских властей, что для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный тест на COVID-19, а с 1 августа – сертификат о вакцинации, «пошел шквал запросов от туристов на аннуляцию». «Это сообщение вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов. Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор», – приводит ТАСС слова Ломидзе. Она считает, что будет несправедливо, если ограничения затронут только отели и не коснутся частного сектора. «Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», – считает она. АТОР предлагает ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, которые действуют на массовых зарубежных туристических направлениях, то есть чтобы для подтверждения «антиковидного статуса» принимали не только сертификат о вакцинации, но и отрицательный результат ПЦР-тестирования. Письма с соответствующим предложением будут направлены профильному вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, а также в Ростуризм, говорится в сообщении АТОР. «Логично, говорят туроператоры, чтобы и российские отельеры могли принимать туристов не с одним, а с несколькими вариантами документов, подтверждающих их антиковидный статус: или с сертификатом о вакцинации, или при наличии ПЦР-теста, или справки об антителах. Это позволило бы сохранить сезон на юге России», – отметили в ассоциации. Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями. Напомним, губернатор Краснодарского края заявил, что для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. Такие меры были приняты в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. До этого в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Словакия собралась перепродать партию «Спутника V» другим странам 23 июня 2021, 22:15

Правительство Словакии приняло решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тысяч из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Словацкое телевидение. Как утверждается в материале, партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии «Спутника V» истекает в июле, передает ТАСС. По словам бывшего премьера Словакии Игоря Матовича, слова которого привело словацкое сетевое издание «Главные новости», «многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины «Спутник V» истек и она уже не могла бы использоваться». «Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] «Спутника V», сколько мы хотим продать», – заявил Матович. Напомним, 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии «Спутника V». В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Состояние певицы МакSим резко ухудшилось 25 июня 2021, 19:30

Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки. «К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru. Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию». Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат. Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным 25 июня 2021, 16:31

Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель. «Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что президент США провел очень серьезную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту, и что суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах», – цитирует РИА «Новости» Меркель. Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает странам-членам о таких встречах. «Я считаю, что мы в достаточной степени мужчины и женщины, чтобы участвовать в прямых переговорах», – добавила канцлер. Меркель подчеркнула, что речь идет о суверенитете Европы, «а не категориях «поощрение» или «не поощрение». Также она заявила, что ЕС будет искать форматы диалога с Россией, недостаточно, когда это делают другие. По словам канцлера, в ночь на пятницу не удалось достичь договоренностей о встрече на высшем уровне, но было решено искать новые форматы и формулировать предпосылки для этого. «Суверенный ЕС тоже должен быть в состоянии заявлять об заинтересованности в таком же разговоре [как и президент США Джо Байден]. Недостаточно, когда нас о таком лишь информируют», – добавила Меркель. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения ЕС и России находятся «в негативной спирали». «Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов», – сказала она. При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС «будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение». Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией. В пятницу по итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции. Тем временем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ. Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей в Женеве 24 июня 2021, 15:22

Москва не знает деталей предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – ЕС, но это может быть связано со встречей президентов России и США в Женеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия – Евросоюз. Других деталей мы не знаем», – сказал он, передает ТАСС. Министр также предположил, что предложение о проведении саммита может быть связано с саммитом в Женеве. «Наверное, есть какая-то хронологическая связь (предложения о проведении саммита Россия – ЕС) с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность», – сказал он. В среду сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Краснодарские курорты решили закрыть для непривитых 24 июня 2021, 14:31

Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается», – написал Кондратьев в Telegram. Он отметил, что в настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших COVID-19. В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. «С 1 августа ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – добавил губернатор. Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. В Минздраве объяснили, как получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19 24 июня 2021, 18:16

Людей, которым не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, практически не существует. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана прививка, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. «В противопоказаниях к прививке указано, что ее нельзя делать во время острого инфекционного процесса. Это четко прописано в инструкции по ее применению. Да и в принципе, все противопоказания классические, как и к другим вакцинам. Это период, когда мы ее не делаем, но по выздоровлению ее уже можно делать», – говорит Козлов. Граждан, которым по иным причинам нельзя делать прививку, вообще практически нет, продолжает врач, подчеркивая, что живые вакцины не показаны лишь людям с иммунодефицитом, потому что они могут реактивироваться. «Но мы должны понимать, что вакцины и создаются в первую очередь для того, чтобы уберечь таким образом наиболее уязвимую популяцию. Поэтому категорий людей, которым вакцина вообще не показана, практически не существует», – объясняет микробиолог. Человек, находящийся в состоянии острого инфекционного процесса, как правило, на работу не ходит, поэтому ему никакая справка для работодателя о сиюминутном противопоказании к прививке против коронавируса не нужна. А тот малый процент людей, которым все-таки противопоказана вакцина, могут получить соответствующую справку у своего терапевта, говорит специалист. Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что вакцинация против коронавируса показана гражданам, которые переболели инфекцией более полугода назад. Тем, кто болел в этот период, следует предъявить на работе соответствующую справку, которую выдают по выздоровлении. Что касается той категории граждан, которые имеют противопоказания к вакцинации, то им следует получить справку об этом у участкового терапевта. При этом врач отметила, что противопоказаний к прививке очень немного. Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в столице Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране. Работников, которые отказались от вакцинации, позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России. Вслед за столицей обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине, Кубани, в Нижегородской области, Ленобласти. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля курорты региона будут принимать только тех туристов, которые прошли вакцинацию и имеют соответствующий сертификат. Лидеры стран ЕС задумались о введении новых санкций против России 25 июня 2021, 04:32

Главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ, говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. «Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические», – приводит текст документа ТАСС. «Европейский совет подчеркнул открытость к избирательному диалогу с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС. Совет поручил Еврокомиссии и верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю] разработать конкретные возможности для этого для последующего обсуждения их с советом по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией», – говорится в документе. В документе на упоминаются предложенные Боррелем принципы развития отношений с Россией – «отталкивать, сдерживать, вовлекать». Лидеры ЕС также повторили призыв к России выполнять минские договоренности и завили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Накануне Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Страны ЕС не смогли договориться о совместном с Россией саммите 25 июня 2021, 03:55

Лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – приводит ТАСС слова Меркель со ссылкой на Reuters. В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. В бундестаге рассказали о геополитическом «шпагате» Меркель 24 июня 2021, 13:52

«Преемник Меркель должен становиться в протоптанную ею колею между США и Россией и двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал последнее правительственное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель в бундестаге, где она призвала в диалогу с Россией и к ответу на «провокации» Москвы. «Меркель долго держала геополитический «шпагат» между Америкой и Россией. Она старалась защитить интересы своего народа, в том числе и в отношениях с Москвой. Но в определенные моменты, когда давление за океаном было невыносимым, ей приходилось делать шаг назад», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «На мой взгляд, уступок со стороны Меркель в пользу Вашингтона было сделано больше, чем суверенное государство могло бы себе позволить, – считает собеседник. – Уходя, она просто начертила вектор дальнейшего взаимодействия с Россией. Тот, кто придет на ее место, должен будет становиться в эту колею и двигаться дальше. Пока другой колеи у нас нет». «Нам надо будет еще долго работать, чтобы наши отношения, в том числе и с Россией, имели планомерный продуманный долгосрочный характер, – убежден Гердт. – Будем надеяться, что новое правительство и давление, которое мы оказываем на власти, начнет пробивать дорогу взаимодействия и сотрудничества с Кремлем, с которым очень выгодно дружить и очень невыгодно воевать». В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с последним правительственным заявлением в бундестаге Германии. Она призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений. Меркель также указала на необходимость преодолеть существующие конфликты ради решения глобальных проблем, например, защиты климата, обеспечения безопасности и мира, урегулирования ситуации в Ливии и Сирии. «Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом (Владимиром Путиным)», – добавила канцлер. Она также отметила, что Евросоюзу следует выработать переговорные форматы с Россией и единые механизмы ответа на политику Москвы. «События последних месяцев ясно показали, что когда мы некоординированно реагируем на многочисленные российские провокации, этого недостаточно. Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать на российские провокации», – пояснила она, указав, что тогда Евросоюз «научится что-то противопоставлять гибридным атакам со стороны России, передает Deutsche Welle. Выступивший вскоре после Меркель вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц заявил, что «сегодня мы, видимо, в последний раз обсуждаем в широком кругу европейскую политику, и для меня это особый повод... поблагодарить канцлера за сотрудничество в европейской политике в последние четыре года, для Европы достигнут значительный прогресс». В Кремле позитивно оценили инициативы, направленные на восстановление диалога между Брюсселем и Москвой. «Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В среду сообщалось, что канцлер Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Ранее на пресс-конференции с Макроном Меркель заявляла, что Евросоюзу следует поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США. «Как раз на встрече G7 важным вопросом были отношения с Россией. Она является серьезным вызовом для нас, но является также самым крупным континентальным соседом ЕС. Но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», – цитирует ТАСС Меркель. «И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», – подчеркнула она. ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса 24 июня 2021, 07:31

Всемирная организация здравоохранения впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте ВОЗ. Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые, передает РИА «Новости». В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса. Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Туристам рассказали о правилах посещения курортов в Крыму 25 июня 2021, 16:38

Для туристов Крым остается открытым, россиянам на отдыхе в регионе не нужно сдавать тесты на COVID-19 и оставаться на карантине, сообщила пресс-служба минкурортов республики. «Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». Уточняется, что на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим. «При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются», – пояснили в министерстве. Кроме того, в министерстве также добавили, запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы Крыма. Кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества. С 23.00 до 08.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. Музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до десяти человек. Театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест. Исключение составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район – там залы можно заполнять не более чем на 50%. «Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта (от Гурзуфа до Фороса) и Керчь, в связи с выпадением обильных осадков и подтоплением. На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено», – подчеркнули в министерстве. Помимо этого, в Ростуризме подчеркнули, что страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса, передает ТАСС. «Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров –информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать», – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Кроме того, по ее словам, Ростуризм попросил власти Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных. «На данный момент никакие изменения не рассматриваются», – пояснили в пресс-службе. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Напомним, что в четверг Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США 25 июня 2021, 06:59

Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США продолжит расти на фоне распространения штамма «Дельта», заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине. «Свыше 600 тыс. американцев умерли, <…> и с этим штаммом «Дельта» <…> будут и другие. Вы знаете, что это произойдет», – приводит слова Байдена ТАСС. Он вновь призвав жителей США проходить вакцинацию. «Вариант «Дельта» легче передается и потенциально [может быть] более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи», – сказал Байден, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Американский лидер подчеркнул, что распространение штамма «Дельта» вызывает «серьезные опасения». «Согласно [данным федеральных] Центров по контролю и профилактике заболеваний, от 10% до 20% всех случаев [заражения коронавирусом] за последние две недели были вариантом «Дельта», – добавил глава Белого дома. По данным ВОЗ, штамм «Дельта», выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 603 тыс. человек, по обоим показателям США занимают первое место в мире. Напомним, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в стране больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД