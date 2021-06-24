Онищенко оценил перспективы вакцинации детей от коронавируса в России Аптекам и продуктовым магазинам в Москве разрешили работать без QR-кодов 24 июня 2021, 12:13 Текст: Евгения Шестак

Система QR-кодов в Москве не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. «Действующий указ мэра Москвы №35-УМ от 22 июня 2021 г. не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки», – сообщили в штабе, передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.

Словакия собралась перепродать партию «Спутника V» другим странам 23 июня 2021, 22:15

Фото: Carol Smiljan/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство Словакии приняло решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тысяч из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Словацкое телевидение. Как утверждается в материале, партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии «Спутника V» истекает в июле, передает ТАСС. По словам бывшего премьера Словакии Игоря Матовича, слова которого привело словацкое сетевое издание «Главные новости», «многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины «Спутник V» истек и она уже не могла бы использоваться». «Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] «Спутника V», сколько мы хотим продать», – заявил Матович. Напомним, 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии «Спутника V». В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о встречающихся только у мужчин последствиях COVID 23 июня 2021, 15:49

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин, пишет Express со ссылкой на исследование. Ученые обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного. По данным ученых, зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона, сообщает РИА «Новости». Исследование проводилось на хомяках, вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Ученые предположили, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. Дальше им предстоит смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2. «Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», – заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос. Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность COVID-19 менять клетки крови заболевшего человека. Лещенко поспорил с Бероевым о дискриминация непривитых россиян 23 июня 2021, 14:10

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

В стране нет никакой дискриминации непривитых, как говорит актер Егор Бероев, а меры правительства – вынужденные, потому что российский менталитет не позволяет самостоятельно всем вместе пойти на прививку, сказал газете ВЗГЛЯД народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко. Актер Егор Бероев на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» вышел на сцену с нашитой на пиджак желтой звездой в знак выступления против вакцинации от коронавируса. По его мнению, в стране происходит дискриминация непривитых россиян, поскольку он «проснулся в мире, где вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества или же будет находиться в резервации». «Все страны мира прививаются. Причем заграницей за два дня прививаются столько людей, сколько у нас за все время вакцинации. Я понимаю тех, у кого есть антитела, им может быть пока прививаться не нужно. Но россиянам нужно понять, что мы никогда не приобретем коллективный иммунитет, если не привьемся, так и будем болеть. Это же вирус, который существует в популяции, и от него не избавиться», – говорит Лещенко. Он рассказывает, что и сам планирует в скором времени привиться против COVID-19, но пока этого не делает только потому, что перенес данное заболевание и все еще имеет достаточное количество антител в организме. «У нас еще и безалаберность в стране такая, пофигизм некий. Есть в нашей национальности такой признак. Поэтому все те меры, которые сейчас применяются, идут нам только во благо, мы сами-то не пойдем прививаться все вместе. Если у нас не будет иммунитета, то мы в любом случае все будем подвержены этому заболеванию. Бероев может не прививаться, но я с ним не согласен и считаю иначе», – подчеркивает артист. По мнению собеседника, никакой дискриминации ни одной из категорий людей в России не происходит, а есть исключительно «вынужденные меры». К тому же граждане, которые по каким-то причинам не хотят делать прививку, не будут лишь иметь некоторые возможности, касающиеся посещения общественных мест, и то, только потому что своим нежеланием они подвергают опасности других людей. «Если нам оставить вакцинацию добровольной, то у нас не будут прививаться люди. Так устроено наше общество. Весь мир уже привит отчасти, в Венгрии, например, 60 % вакцинированных. Я вот только что был в Будапеште, все открыто у них, на стадионе собралось 60 тыс. человек на матче, когда наши играли. Так хорошо, когда все возвращается к прежней жизни, мы же и сами от всего этого устали, в наших интересах все ускорить», – считает Лещенко. Использование Бероевым желтой звезды в качестве символа своей позиции певец считает не совсем уместным, но допустимым, поскольку в современном мире у каждого гражданина есть право открыто высказывать свою точку зрения. «В Интернете же тоже можно писать что угодно и как угодно, матом там ругаться и людей уничтожают там морально комментариями различными. У нас же нет никакой цензуры в высказываниях и действиях такого рода. Значит Бероев так считает, и можно даже уважать его позицию, почему нет? Каждый сам для себя делает выводы», – заключил артист. Ранее профессор Российской академии интеллектуальной собственности Лев Симкин посчитал неуместным использование Бероевым желтой звезды в качестве знака протеста вакцинации и раскритиковал данное действие. Он пояснил, что такой поступок принижает трагедию Холокоста. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минздрав и Минпромторг прокомментировали замечания к производителю «Спутника V» в Уфе 23 июня 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Минпромторг и министерство здравоохранения отреагировали на замечания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам инспекции уфимского завода «Фармстандарт-УфаВИТА», где производится «Спутник V». Ранее экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по итогам инспекций, проведенных в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины «Спутник V» в Уфе, в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. Итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины, передает РИА «Новости». «Всемирная организация здравоохранения провела инспекцию российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации российской вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). На данный момент «Спутник V» в России производится на семи площадках: филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Гамалеи», АО «Бинно-фарм», АО «Р-Фарм», ЗАО «Биокад», АО «Генериум», ЗАО «Лекко», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». Делегация ВОЗ проинспектировала четыре площадки из семи, опубликовав замечания по работе одной из них» – ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», – говорится заявлении Минпромторга России, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Как указали в ведомстве, ВОЗ «подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным». При этом Минпромторг еще до публикации сообщения ВОЗ инициировал внеплановые проверки уфимской площадки. В данный момент «Фармстандарт-УфаВИТА» совместно с министерством проводит работу по устранению замечаний. По ее окончании специалисты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки, добавили в ведомстве. «Необходимо отметить, что каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ им. Гамалеи и Росздравнадзора, что и позволяет гарантировать уверенность в качестве продукта. Регуляторные подходы Российской Федерации в сфере обращения лекарственных препаратов, в том числе их производства, ранее были положительно оценены ВОЗ в рамках преквалификации другой вакцины – вакцины от желтой лихорадки Центра им. Чумакова», – добавили в Минпромторге. В свою очередь Минздрав, комментируя информацию о результатах инспекции комиссией ВОЗ по преквалификации вакцин завода «Фармстандарт-УфаВИТА», указал, что «многоступенчатая система контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок позволяет … сохранять уверенность в том, что пациенты получат исключительно вакцины надлежащего качества». «Российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ еще в 2016 году. Любые отклонения от строгих параметров в качестве конечного продукта однозначно влекут недопуск серии препарата на этапе контроля качества и его уничтожение. До потребителя – то есть пациента – такой препарат никогда не дойдет. Это доказывает и выстроенная система фармаконадзора вместе с системой маркировки», – заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Он также указал, что в случае с вакцинами для профилактики COVID-19 нежелательные реакции отмечаются крайне редко – не более, чем в 0,01% случаев, и все они никак не связаны с качеством вакцин. «При этом мы находимся в тесном контакте с регуляторами тех стран, где уже применяется «Спутник V», и которые ведут свои наблюдения за вакцинированными. Все эти страны отмечают высокое качество российских вакцин и низкую частоту нежелательных реакций, что также говорит о высоком качестве препарата», – заявил он. В свою очередь глава Росздравнадзора Алла Самойлова пояснила, что контроль за вакцинами осуществляется на нескольких этапах: разработчиком, производителем – за этот этап отвечает Минпромторг России – и лабораториями Росздравнадзора. «Только после прохождения этих трех контрольных рубежей производится выпуск вакцины в гражданский оборот, и можно быть уверенным, что этот препарат соответствует всем международным нормативам. Наши лаборатории имеют международную аккредитацию, что гарантирует достоверность результатов экспертизы», – указала Самойлова. «Если на каком-то из этапов контроля вакцины не соответствуют критериям качества и безопасности, то такие препараты выбраковываются и уничтожаются», – добавила она. Отметим, что еще 12 июня в интервью РИА «Новости» Самойлова говорила, что в России «есть одна из производственных площадок, которая до сих пор не выпускает вакцины в гражданский оборот, потому что не все замечания устранены», имея в виду производство в Уфе. «Есть и примеры, когда ряд серий браковались еще самими производителями при выпускающем контроле. Например, Институтом имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России было выявлено пять серий первого компонента и десять серий второго компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), качество которых не соответствовало установленным требованиям на этапе выпуска. Каждый раз, когда контроль соответствия международным стандартам срабатывает, фиксируются факты отбраковки серий препаратов, и тогда эти серии уничтожаются», – добавила тогда Самойлова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об отсутствии у других стран обязательств по лечению туристов из России 23 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах «Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС. Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. «Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин. Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры». «В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер. В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации. «И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова. Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет. ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса 24 июня 2021, 07:31

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Всемирная организация здравоохранения впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте ВОЗ. Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые, передает РИА «Новости». В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса. Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Подмосковье допустили введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте 23 июня 2021, 17:42

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Минздрав Подмосковья допустил введение с 1 июля системы QR-кодов для поездок на общественном транспорте, если ситуация с коронавирусом не улучшится, заявила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. «Мы очень надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но тем не менее хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, а это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», – цитирует ее РИА «Новости». Она рассказала, что будет предпринято все возможное для избежания принятия этого решения путем формирования коллективного иммунитета и вакцинацией. Ранее сообщалось, что система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок 23 июня 2021, 17:13

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин предложил действующему главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. «Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, вы работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. А я, со своей стороны, могу пожелать вам только успехов», – сказал Путин во время видеоконференции с Кадыровым. Об этом сообщает РИА «Новости». В свою очередь Кадыров доложил Путину о ситуации с коронавирусом. По его словам, в Чечне она находится под контролем, но ежедневно наблюдается небольшой рост заболеваемости. «Ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, но наблюдается небольшой рост ежедневных заражений. Имеется достаточный запас тест-систем, лекарств и койко-мест», – сказал Кадыров. Он также добавил, что в случае необходимости власти готовы за сутки развернуть дополнительно еще порядка двух тысяч коек для больных коронавирусом. Кадыров доложил президенту, что в регионе есть дефицит вакцин от коронавируса, и попросил обратить на это внимание. Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли в сентябре 2016 года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Синоптик сказал, когда москвичам ждать похолодания 23 июня 2021, 14:59 Текст: Елена Мирошниченко

Ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Жара в столице спадет не раньше 28 июня. Ближайшие пять суток температура в Москве будет держаться на таком же уровне: от 31 до 36 градусов тепла. Только в понедельник 28 июня начнет проскальзывать холодный фронт, и он понизит температуру до 23-28 градусов тепа. Но это все равно выше климатической нормы. Станет дышать свежей и дожди пойдут с грозами и ливнями. Атмосфера может выстрелить так, что мало не покажется. Можем получить жестокие сюрпризы от природы после такой жары. Но это только на следующей неделе, а на ближайшие пять суток нужно набраться терпения и выживать, потому что температура за гранью», – рассказал синоптик «Ридусу». Тишковец отметил, у организма происходит климатический стресс, который негативно влияет на здоровье, если температура воздуха поднимается выше 28 градусов тепла. «Вчера побит температурный рекорд по жаре 1917 года. Сегодня, у меня нет сомнений, мы побьем еще один рекорд - 1948 года. Ожидаемая температура воздуха в Москве до +34...+36 градусов, а рекорд в 1948 году у нас был +33,6 градусов. Тоже самое произойдет и завтра, тоже рекорд до +35 градусов. В общем, рекорд за рекордом будет до конца недели», – рассказал эксперт. Тишковец также отметил, что температура воздуха аномально превышает климатическую норму и ночью. «У нас ночью так тепло, как должно быть по климату июня днем. Потому что у нас климатическая норма для ночи в июне в Москве составляет +11,5 градусов, а дневная норма +21,7 градус. По факту у нас сейчас ночь +18...+20 градусов, а днем +34...+36 градусов», – рассказал он. Ранее сообщалось, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России в среду будут переживать москвичи: их ждут семь часов опасной для здоровья жары. В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна 23 июня 2021, 13:12

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

На федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Он отрицательно ответил на вопрос, не стоит ли такой вопрос на федеральном уровне. Кроме того, он добавил, что в Кремле нет информации о том, чтобы какой-то из регионов РФ готовился ввести локдаун. «Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», – приводит слова Пескова РИА «Новости» Так он ответил на вопрос о достаточности мер, вводимых московскими властями в связи с коронавирусом. Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. В среду он заявил, что Москва находится практически на пике заболеваемости COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса 23 июня 2021, 16:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области с 24 июня вводятся запреты на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах с 23.00 до 6.00, об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. «Приостановить с 24 июня 2021 года: оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками; оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах); <...> проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных; посещение гражданами детских игровых комнат», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства. При этом летним кафе можно продолжать работу при условии, что в них «соблюдается следующее условие – на площади три квадратных метра сезонного летнего кафе (летней веранды) может находиться только один посетитель». Проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием зрителей возможно только при выполнении ряда условий, говорится в постановлении. «Организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра; вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места; предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно», – поясняется в документе. Ранее в Министерстве культуры сообщили, что заполняемость залов в культурных учреждениях Москвы должна составлять не более 50% и не превышать 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов. Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом 23 июня 2021, 15:55 Текст: Елена Мирошниченко

За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости – 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения», – рассказал он в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщает РИА «Новости». Он также добавил, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано 12 тыс. человек. «По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям – 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии», – рассказал Собянин. По его словам, «медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но тем не менее понятно, что медицинские возможности не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан». Также Собянин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет сложной, оптимистических прогнозов делать не приходится. «Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной. В общем, пока не то что расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится», – сказал Собянин. Мэр также рассказал, что «по Москве около 90% всех заболевших болеют новой мутацией COVID – индийским штаммом, так называемым дельта. В Москве он практически подавил все остальные штаммы. Начиналось проникновение этого штамма в апреле, в мае нарастало и вот «дельта» выстрелила сейчас, когда стала массовой». По его словам, это объясняет большую долю молодых людей среди заболевших, увеличение смертности. «Перед таким штаммом, перед такой агрессивной инфекцией, конечно, многие снова оказались беззащитными», – отметил мэр Москвы. При этом президент Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным меры по снижению рисков заражения коронавирусом для жителей столицы. «Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом», – сказал Путин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Голикова заявила об отсутствии штамма коронавируса «дельта плюс» в России 23 июня 2021, 15:35 Текст: Алексей Дегтярев

Новый индийский штамм коронавируса «дельта плюс» на данный момент еще не проник в Россию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях (штамма) дельты, одна из которых получила название «дельта-плюс»... У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных», – приводит слова Голиковой РИА «Новости». При этом в стране есть как британский (альфа), так и индийский (дельта) штаммы коронавируса, и последний преобладает в Москве. Она добавила, что за последние недели доля индийского штамма растет, в некоторых регионах страны он начинает преобладать. «В первую очередь, это город Москва, Нижегородская, Саратовская области. И мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург», – сказала вице-премьер. При этом ученые продолжают работу по секвенированию вирусов и новых штаммов. «По заключению международных и наших исследователей, штамм дельта обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособности, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией, тем самым штаммом, о котором я сказала», – уточнила Голикова. Ранее минздрав Индии сообщил, что новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство». Сообщалось, что в Индии зарегистрировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. Газета ВЗГЛЯД писала, что известно про новую мутацию вируса. Журналист Козырев и доктор Свет запустили флешмоб «Прекратите нашивать желтую звезду» 23 июня 2021, 17:52 Сотрудник телеканала «Дождь» Михаил Козырев в соцсетях обратился к актерам, которые нашивают желтую звезду в знак протеста против дискриминации невакцинированных от коронавируса. «Господа актеры! Прекратите нашивать желтую звезду. Это оскорбление памяти миллионов умерщвленных», – заявил Козырев в своем Facebook. В комментариях он указал, что этим занимается актер Егор Бероев и актер театра и кино Григорий Данцигер. Козырева поддержал российский врач-кардиолог, главный врач Первой городской больницы имени Пирогова в Москве Алексей Свет. «Артист Бероев, видимо, не в курсе, что с желтой звездой не в общепит не пускали, а жгли, убивали в газовых камерах», – подчеркнул врач. «За этим символом сожженные и погибшие, женщины, старики, дети... Не в ресторан их не пустили. Это просто пошлость и дурной вкус. А непривитый человек, распространяющий вирус, угрожая безопасности моих родных и близких, коллег, наконец – это не угроза жизни людей? Артист Егор Бероев жив и здоров, благодаря прививкам, которые ему сделали в детстве», – добавил Свет. Он подчеркнул, что ограничение контактов – это путь к снижению количества заражений, по его мнению, это должно быть понято и артистам. Во вторник Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что таким образом он решил выразить протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта. Сам Бероев не прививался. «Мое тело – мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком – гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», – заявил он. Позже артиста раскритиковали профессора, блогеры, писатели и другие общественные деятели. Певец Лев Лещенко, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию с Бероевым, подчеркнул, что в стране нет дискриминации непривитых людей.