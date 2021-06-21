Боррель: ЕС продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии

ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии

Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США.

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что «семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».

Совет ЕС уточнил, что в список попали «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». Кроме того, в санкционный список ЕС включена Белаэронавигация, ее считают причастной к посадке самолета в Минске.

Санкции ЕС из-за посадки самолета распространяются также на главу минтранса Белоруссии Алексея Авраменко и директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского.

В заявлении указано, что ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы в ЕС подлежат замораживанию, а европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им средства, также на физических лиц распространяется запрет на поездки через страны ЕС.

Также санкции Евросоюза распространяются на министра обороны Виктора Хренина, главы СК Дмитрия Горы, предпринимателя Алексея Олексина [его бизнес связан с оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами «Табакерка»], экс-командира Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны Николая Карпенкова, пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

В список включены и члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко: жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко (связана с рядом компаний, включая Dana Holdings / Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы» и Eastleigh Trading Ltd), глава президентского спортклуба, средний сын президента Дмитрий Лукашенко.

Глава чешской дипломатии Якуб Кулганек на полях заседания Совмина МИД ЕС заявил, что «меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие».

«Новые санкции, одобренные сегодня, направлены на несколько конкретных сфер белорусской экономики. В санкционный список дополнительно включены около 80 белорусских деятелей и несколько экономических субъектов. В целом меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие. Кроме прочего, они должны коснуться банковской сферы, переработки нефти и газа, а также оборонной промышленности», – сказал Кулганек.

Он отметил, что ЕС предложил Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. По словам Кулганека, на техническую подготовку санкций уйдет несколько недель.

Вместе с тем ТАСС сообщил, что новые санкции против Белоруссии ввели в США. В американский список ограничений вошли КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Также под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, а также генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами.