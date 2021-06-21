Составлен рейтинг самых обсуждаемых в Сети игроков сборной России

В преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых в соцсети игроков. Для этого соцсеть проанализировала публикации и комментарии в открытом доступе с упоминаниями игроков сборной России и других команд с момента старта чемпионата Европы и до его начала.

Так, за первую неделю турнира, с 11 по 19 июня, любители футбола в «Одноклассниках» чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу, автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука, а также защитника Марио Фернандеса. Также в топ-5 рейтинга попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. В то же время ни одного игрока в «Одноклассниках» не обсуждали так активно, как главного тренера сборной России Станислава Черчесова: пик его упоминаний пришелся на 13 июня после игры Россия – Бельгия (3:0).

«Интересно, что после первого матча России с Бельгией в «Одноклассниках» чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией – Марио Фернандеса и Алексея Миранчука», – указывается в релизе «Одноклассников», поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В целом топ-10 обсуждаемых персон сборной России по футболу во время чемпионата Европы выглядит следующим образом:

1. Станислав Черчесов

2. Артем Дзюба

3. Алексей Миранчук

4. Марио Фернандес

5. Дмитрий Баринов

6. Роман Зобнин

7. Александр Соболев

8. Далер Кузяев

9. Матвей Сафонов

10. Магомед Оздоев

Кроме того, до старта турнира рейтинг упоминаний сборной в «Одноклассниках» существенно отличался. Например, Артема Дзюбу упоминали чаще, чем Станислава Черчесова. Помимо них, в топ-5 по упоминаемости входили Андрей Семенов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Также в топ-10 по упоминаемости входили Федор Смолов и Илья Самошников, которые не попали в финальный состав на турнир.

Пик всех упоминаний сборной в соцсети пришелся на 2 июня, когда Станислав Черчесов объявил финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний Черчесова в мае и июне по сравнению с прошлым годом выросло в 3,5 раза, а упоминания чемпионата Европы – в 20 раз.

«Одноклассники» также составили рейтинг игроков других сборных, принимающих участие в турнире. В топ-3 по упоминаемости в соцсети вошли бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в матче с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра поля. Также в пятерку самых обсуждаемых игроков вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

«Любопытно, что рейтинг упоминаемости игроков после старта чемпионата обновился более чем наполовину: сразу шесть игроков вошли в топ-10 по сравнению с обсуждениями пользователей «Одноклассников» перед началом турнира. До 11 июня любители футбола в соцсети в комментариях и постах чаще всего упоминали Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко с Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Также в топ-5 по упоминаемости входили полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич и нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай. В целом в рейтинг всех самых обсуждаемых игроков во время чемпионата Европы в ОК вошли трое российских игроков: Артем Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес», – добавили в соцсети.