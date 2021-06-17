Путин поблагодарил президента Швейцарии за гостеприимство во время саммита Россия – США

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Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным VPN-сервисам

17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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Рынку недвижимости обещают падение цен

Эксперты сказали, когда недвижимость в России начнет дешеветь Валерий Шарифулин/ТАСС
Россию ждет ипотечный бум второй год подряд, несмотря на безудержный рост цен на недвижимость. Такие ожидания транслируют Банк России и ВТБ. С другой стороны, искусственный интеллект предсказал, когда цены на жилье в России прекратят увеличиваться и начнут наконец падать. Что ждать от рынка недвижимости в этом году?  Подробности...
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Между Россией и США промелькнули зарницы доверия

Владимир Путин и Джо Байден быстро нашли общий язык Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Джо Байден позитивно оценили прошедшие в Женеве переговоры. Их главным итогом стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Начнут страны и консультации по вопросам стратегической стабильности. Эксперты полагают, что переговоры в Женеве можно расценивать как сигнал к нормализации отношений между двумя странами. Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Почему в Абхазии стреляют в российских туристов

Российские туристы могут чувствовать себя в Абхазии в безопасности Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Экстренное совещание с руководством силовых структур провел президент Абхазии Аслан Бжания – он потребовал усилить меры безопасности туристов. Двое россиян, напомним, получили многочисленные пулевые ранения при нападении на них местного жителя. Действительно ли преступление было вызвано короткими шортами российских туристок и насколько безопасно отдыхать сегодня в Абхазии? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Нам нужна собственная инфраструктура признания

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наших творцов и вообще всех, что делает что-то общественно значимое, гладят по головке чужие дяди. И сахарок им дают тоже не наши. И эта наша несуверенность – мина замедленного действия. И эта мина уже однажды сработала, сыграв свою роль в нашем поражении в холодной войне. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Россия не верит в глобальное потепление, но уже играет по правилам Греты Тунберг

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Значительная часть российской бизнес-элиты, как и большая часть общества, ни в какое глобальное изменение климата не верит. А если и верит, то считает, что оно лишь на благо северной стране. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Путину и Байдену стало все понятно

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
В отношениях России и США установлено некоторое равновесие уважительной враждебности. Как отметил Владимир Путин, сторонам понятно, что каждая из них имеет в виду. Подробности...
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Как США вмешались в выборы в России

«Красная линия» для России и НАТО

Байден на «сосисочной войне»

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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным VPN-сервисам
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    Путин поблагодарил президента Швейцарии за гостеприимство во время саммита Россия – США

    17 июня 2021, 16:30

    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил президенту Швейцарии Ги Пармелену искреннюю благодарность за гостеприимство во время российско-американского саммита в Женеве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Хотел бы выразить искреннюю признательность за гостеприимство швейцарской стороны, которое мы в полной мере почувствовали во время российско-американского саммита в Женеве. Профессионализм всех служб и ведомств Конфедерации, участвовавших в подготовке и обеспечении этого мероприятия, заслуживает самой высокой оценки», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также отметил, что был рад возможности встретиться с Пармеленом. По словам главы государства, общение подтвердило дружественный характер отношений между Россией и Швейцарией.

    Российский лидер добавил, что рассчитывает, что эти отношения будут и далее конструктивно развиваться в различных сферах на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе. Он пожелал президенту Швейцарии успехов в государственной деятельности и  крепкого здоровья.

    Напомним, саммита Россия – США состоялся в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. 


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    Путин: У России есть только одно обязательство по Украине

    16 июня 2021, 18:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям, заявил российский лидер на пресс-конференции после саммита.

    «Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс затрагивалась «мазком».

    Путин также заявил, что у России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов к этому.

    «Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», – рассказал российский лидер.

    Путин также обратил внимание, что еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать минские соглашения. По его словам, это не секретный документ, в нем написано, что прежде всего нужно представить предложения по политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму конституцию – там так прописано, отметил Путин.

    Он также отметил, что в документе обозначено, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов.

    «Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов», – отметил Путин. Он добавил, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    Переговоры завершились в 17.05 по местному времени (18.05 мск).

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (95)
    В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена
       17 июня 2021, 09:36
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС,
    Peter Klaunzer/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве.

    «Байден признался, что у него список журналистов и вопросов, которые ему будут заданы. Полный контраст с пресс-конференцией Путина. Сразу видно, как у русских все «срежиссировано» и «зацензурировано», а у американцев все свободно», – написал журналист Станислав Натанзон.

    На этот же момент обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Круто, конечно. Байден вообще не стесняется, показал, что такое свобода слова: «Я отвечу на ваши вопросы, и, как обычно, мне тут дали список из тех, кому из вас я собираюсь дать слово», – пишет она. Кроме того, Скабеева указала, что Байден, уходя с пресс-конференции, сорвался на журналистку CNN. «Если вы не понимаете – значит, это не ваша профессия», – заявил лидер США. «В общем, почувствуйте разницу», – отметила по этому поводу Скабеева.

    «Резюме от китайских товарищей: «Если послушать две пресс-конференции, вы обнаружите, что Путин приводил факты в качестве аргументов, а Байден цитировал политические лозунги, которые он произносил на протяжении десятилетий как профессиональный политик. Возможно, это настоящая причина, по которой Байден не хотел совместной пресс-конференции», – отмечает в свою очередь журналистка Юлия Витязева.

    На разницу подходов президентов к общению с журналистами обратил внимание и Максим Кононенко. «В среду днем в Женеве после своего первого саммита с президентом Байденом Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Президент России выступал более 55 минут и ответил на два с лишним десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не воспользовался телесуфлером. Вскоре после этого Байден ответил всего на семь вопросов представителей прессы, но сначала он 11 минут выступал, читая текст с телесуфлера. «Я отвечу на ваши вопросы, – сказал президент Байден, переходя от выступления, текст которого читал с телесуфлера, к ответам на вопросы. – И, как обычно, ребята, мне дали список людей, которым я буду предоставлять слово», – написал Максим Кононенко.

    «Не очень понятно, что тут исторического. Путин здоровается с очередным из американских президентов. Ни один из которых не останется в истории. А Путин останется», – добавил он.

    Политолог Евгений Сатановский в свою очередь добавил: «Ну прошел саммит в Женеве. Без сенсаций прошел, нормально. Что само по себе неплохо. Другое дело, что ничем особым он не закончился, да и закончиться не мог, о чем все всех заранее предупреждали, поскольку функционал у его участников был и остается совершенно разный, только название должностей совпадает. Президент Соединенных Штатов и президент России – это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России, и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы. Отчего, кстати, и ведут они себя по-разному, и окружение у них разное, и реакция этого окружения и в целом политического Вашингтона на происходящее в российско-американских отношениях, сильно отличается от реакции Москвы».

    В то же время сенатор Алексей Пушков написал: «Даже Байдену приходится осаживать американских журналистов, зацикленных на враждебности к России и отказывающихся понимать, почему саммит был конструктивным. В американских либеральных СМИ саммит считался бы таковым, если бы Байден продиктовал условия, а Путин все их принял. Пусть привыкают: возобновление диалога и есть в нынешних условиях показатель конструктивности».

    Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

    Коментарии (58)
    Зеленский на русском языке предложил Путину «закончить войну и наладить отношения»
       17 июня 2021, 10:28
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Алина Назарова

    Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».

    «Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.

    Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины.

    «(В России) поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру. … Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински», – заявил украинский президент на русском языке.

    «Но что должно быть сначала, когда мы говорим об уважении? … Скажем, младенец, маленький ребенок еще в «памперсе». Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать). Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор», – заключил Зеленский.

    Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.

    В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.

    Коментарии (174)
    Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине
       17 июня 2021, 12:38
    Фото: из личного архива
    Текст: Алина Назарова

    Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране.

    Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана.

    «Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube.

    «Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он.

    Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было.

    Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

    Коментарии (29)
    Путин заявил о возвращении к работе послов России и США
       16 июня 2021, 19:01
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе.

    «Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву соответственно американского посла, в Вашингтон – российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.

    Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.

    16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.

      

    Коментарии (69)
    Путин оценил отношения с США цитатой Толстого

    16 июня 2021, 21:47

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах отношений с США, отметил, что в такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули.

    «Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    Коментарии (20)
    В Белом доме раскрыли договоренности с Россией о диппредставительствах

    17 июня 2021, 03:56

    Текст: Антон Никитин

    Россия и США условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве.

    «Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол [США Джон] Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться к возвращению в Москву, а посол [России Анатолий] Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком смысле – посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договоренность работать над этим», – приводит слова американского чиновника ТАСС.

    Накануне Путин объявил о возвращении послов России и США к работе. В начале июня Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США.

    Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон.

    Коментарии (7)
    Путин дал характеристику Байдену
       16 июня 2021, 19:36
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал своего американского коллегу Джо Байдена как опытного политика и конструктивного собеседника.

    «Разговор был весьма конструктивным, я лишний раз убедился в том, что президент Байден очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», – сказал российский президент на пресс-конференции после саммита в Женеве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Байден – очень взвешенный и конструктивный собеседник.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

    Встреча мировых лидеров в Женеве завершилась в 17.05 по местному времени (18.05 мск).

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин благодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

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    Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным

    16 июня 2021, 19:26

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин считает, что блогер Алексей Навальный знал, что объявлен в России в розыск, он сознательно шел на то, чтобы его задержали.

    «Он не явился (на регистрацию после выписки из больницы в Германии), проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал (в Россию). Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос об аресте и осуждении Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. 

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    Путин ответил на вопрос о приглашении в Белый дом

    16 июня 2021, 19:48

    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден не приглашал его в гости, поскольку для такого визита должны созреть условия.

    «Президент Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия», – заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил, что в целом они с Байденом говорили на одном языке, но это не значит, что они должны «заглядывать друг другу в душу», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

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    Путин заявил, что его «устроили» объяснения Байдена по поводу резких высказываний

    16 июня 2021, 19:32

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что его «устроили» объяснения американского лидера Джо Байдена в телефонном разговоре по поводу резких высказываний в его адрес.

    «По поводу резких заявлений: ну что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили, он предложил встретиться – это же его инициатива, мы встретились», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, сообщают РИА «Новости».

    Как подчеркнул глава государства, за все происходящее в стране несет ответственность политическое руководство и первые лица.

    «По поводу того, кто, где, в чем виноват, кто убийца. Вы посмотрите, на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слово не успеешь сказать, уже стреляют либо в грудь, либо в спину, вне зависимости от того, рядом с тобой дети или... Вот я помню, бросила машину женщина, побежала, ей в спину стреляют – застрелили. Ну ладно, это криминальные вещи», – сказал он.

    «Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке – это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?» – добавил президент.

    Между тем российский лидер напомнил, что тюрьма Гуантанамо до сих пор действует. «По правам человека. Послушайте меня, Гуантанамо до сих пор работает, вообще не соответствует ничему – ни международному праву, ни американским законам, ничему. А до сих пор существует», – сказал он.

    В Гуантанамо содержатся лица, обвиняемые властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (10)
    Путин ответил на вопрос о новых иллюзиях после встречи с Байденом

    16 июня 2021, 20:06

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет никаких иллюзий после встречи с президентом США Джо Байденом.

    «У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, не появилось ли новых иллюзий по результатам встречи, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (17)
    Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе
       16 июня 2021, 17:12
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

    До этого на встрече лидеров присутствовали только главы МИД и Госдепа Сергей Лавров и Энтон Блинкен, передает ТАСС.

    «Переговоры в расширенном составе начались», – сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа в узком составе продлилась примерно 1 час 45 минут. После этого президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части переговоров.

    Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж с участием делегаций. С российской стороны это Лавров и его заместитель Сергей Рябков, замглавы администрации Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генерального штаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

    Для обсуждения отдельных региональных вопросов – по Украине и по Сирии соответственно – на саммит приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    В состав американской делегации, по сведениям телеканала СNN, вошли госсекретарь Блинкен, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, а также заместитель главы внешнеполитического ведомства по политическим делам Виктория Нуланд.

    Кроме того, на саммите присутствуют послы обеих стран – Анатолий Антонов и Джон Салливан.

    Ранее Путин и Байден закончили переговоры в узком составе.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (9)
    Путин призвал не допускать «перегрузки» в отношениях России и США
       17 июня 2021, 01:30
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Такие ошибки, как «перегрузка» вместо «перезагрузки» в российско-американских отношениях, повторяться не должны, заявил президент России Владимир Путин.

    «В прошлый раз говорили не о перезагрузке, а о перегрузке», – сказал президент, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия-1» Евгения Попова о том, состоялась ли перезагрузка в отношениях с США. «Мы не должны допускать таких ошибок», – подчеркнул Путин.

    Таким образом глава государства сделал отсылку к известному эпизоду с неправильным написанием слова «перезагрузка» на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США в 2009 году. Фрагмент эфира с вопросом Путину по итогам состоявшегося в Женеве в среду саммита РФ – США опубликован в Telegram-канале Попова.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что в 2009 году Хиллари Клинтон искренне выступала за «перезагрузку» российско-американских отношений, несмотря на то, что в качестве символа изменений предложила нажать на кнопку с надписью «перегрузка».

    В марте 2009 года занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон преподнесла министру иностранных дел России Сергею Лаврову символичный подарок – кнопку, как бы дающую сигнал о перезагрузке, начале нового этапа российско-американских отношений. Однако сопроводительная надпись была сделана с ошибкой: не «перезагрузка», а «перегрузка». В январе 2016 года экс-госсекретарь США Хилари Клинтон допустила возможность новой перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона.

    Подчеркивая отличие своей политики от политики администрации Барака Обамы, при котором пост госсекретаря США занимала Хиллари Клинтон, 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что никакой «перезагрузки» отношений с Россией не будет. Трамп выражал мнение, что новая администрация США либо поладит с Россией, либо нет.

    Коментарии (14)
    Завершилась встреча Путина и Байдена в расширенном составе
       16 июня 2021, 18:24
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в пресс-службе Белого дома.

    Уточняется, что встреча Путина и Байдена в расширенном составе не была разделена на две части, об этом сообщает ТАСС. Саммит продлился около трех с половиной часов, включая перерыв.

    Байден покинул виллу Ла Гранж, переговоры закончены. Отмечается, что американский лидер, покидая место встречи, показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.

    Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

    Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

    В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (11)
     
     
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