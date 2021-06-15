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Рогозин рассказал об ожесточенных спорах в Роскосмосе о судьбе МКС
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В Роскосмосе продолжают спорить о судьбе Международной космической станции, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Не скрою, у нас в Роскосмосе продолжаются очень ожесточенные споры по этому вопросу, как быть в этой ситуации. На сегодняшний момент у нас есть решение о продлении эксплуатации станции до 2024 года. Действительно, сенатор [и новый глава НАСА Билл] Нельсон был одним из тех, кто выступал за продление [эксплуатации] станции до 2030 года. Он только что пришел и стал главой НАСА. Я думаю, что нам удастся с ним найти эти решения», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что тема космоса будет обсуждаться в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Швейцарии.
«Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты договорились, что мы продолжаем эту работу и что эта работа не будет запрещаться какими бы то ни было санкционными ограничениями. Мы будем стараться сохранить то, что создано американской и советской, российской, пилотируемой космонавтикой. Я думаю, мы с [президентом США Джо] Байденом поймем друг друга и найдем решение, которое будет в пользу и наших двусторонних отношений, и в целом мировой космонавтики», – выразил надежду Рогозин.
Также во вторник гендиректор Роскосмоса назвал важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отмечали, что решение о выходе России из МКС с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Кроме того, решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года. По итогам принятия решения по данным вопросам будут начаты переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.
До этого Рогозин сообщал, что решение о выходе России из проекта МКС может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций.
NBC без пояснений привела слова Путина о «лиге сексуальных реформ»
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Телекомпания NBC предпочла буквальный и дословный перевод интервью президента России Владимира Путина, включая цитаты и фразеологизмы, сообщают информационные агентства.
Рассуждая о внутренней политике США, Путин использовал пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Ее перевели дословно – «don't be mad at the mirror if you are ugly». Ряд западных СМИ взяли эту фразу для заголовков, передает ТАСС.
Дословно перевели и цитаты из художественных произведений, причем приводятся они без кавычек. Так, Путин процитировал «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В книге, желая остановить жалобы Паниковского на то, что тот беден и его не любят девушки, Остап Бендер заявляет: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Путин предложил «жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. NBC перевела его слова как «you can take your complaint to the International League of Sexual Reform». Никаких пояснений к заявлению Путина NBC не приводит. Слова из песни «За того парня» из фильма «Семнадцать мгновений весны» «что-то с памятью моей стало» перевели как «something wrong with my memory».
При этом интервью публиковалось частями. NBC, сильно монтируя беседу, убрала отдельные фразы. К примеру, цитата из «Золотого теленка» есть только в полной стенограмме. Однако NBC обещала показать полную версию встречи.
Журналист Кир Симмонс рассказал, что Путин продолжал беседу даже после окончания записи интервью. По его словам, Путин продолжал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в России.
Напомним, Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. В беседе с NBC он заявил о развитии политической системы России и деградации отношений США и России до самой низкой планки. Путин во время интервью заявил, что поведение Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебивал его.
В США назвали источник силы, который «не нравится России»
G7 и НАТО являются невероятным источником силы для Вашингтона, что не нравится России и Китаю, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России.
По его словам, саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». Блинкен уточнил, что американский президент участвовал в саммите G7 и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой MSNBC.
«Эти демократические альянсы для нас – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», – сказал госсекретарь США.
Ранее страны НАТО в итоговом заявлении по итогам саммита в Брюсселе указали, что не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
СМИ: США обманули СССР ради строительства самолетов
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Соединенные Штаты в 60-е годы прошлого века без ведома Москвы экспортировали через страны третьего мира советский титан для создания сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird, пишет журналист Тревор Филсет в National Interest.
По мнению журналиста, Blackbird («Черный дрозд») стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей. Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час.
«Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать», – отметил журналист, передает РИА «Новости».
Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном – он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.
«Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла», – подытожил Филсет.
Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины.
Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Уилан попросил Байдена вернуть его в США «к семье и собаке»
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Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, попросил американского президента Джо Байдена вернуть его в США, свидетельствует аудиозапись.
Она была сделана 30 мая в ходе разговора Уилана с родителями. В начале записи брат осужденного Дэвид сообщил, что Пол Уилан просил обнародовать ее перед саммитом России и США. На записи Уилан, обращаясь к Байдену, заявил: «Умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников». Уилан заверил, что «невиновен», а задержание называет «несправедливым». Он утверждает, что «не было никакого преступления шпионажа». «Секретный процесс без улик доказывает этот факт», – сказал он.
Также Уилан отметил, что обращается к Байдену «после 30 месяцев задержания со стороны российского правительства – а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране» в 1979–1981 годах. По версии Уилана, его арест – это «похищение американского туриста». Уилан сказал, что его поддерживают члены Конгресса США и американские граждане, которые требуют «немедленных решительных действий». «Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но Уилан в их число не входит.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Британские СМИ: Байден не может изменить Путина ни лестью, ни принуждением
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Комментируя предстоящую встречу президентов России и США, британская газета The Times пишет, что главе Белого дома Джо Байдену не под силу «изменить характер правления» российского лидера Владимира Путина, потому он должен продемонстрировать, что Вашингтон не примирится с нынешним курсом Москвы.
Издание отмечает, что «на кону стоят существенные геополитические проблемы», а «единственный надежный способ нормализации отношений – это внушить руководству России, что агрессия будет встречена терпеливым сдерживанием, а не потворством», приводит перевод статьи ИноПресса.
«В то время, когда Китай прибегает к морским провокациям и агрессивной дипломатии, Байдену необходимо стабилизировать отношения с Россией и гарантировать, что западные демократии не столкнутся одновременно с двумя экспансионистскими вызовами. Этого нельзя достичь, выдавая желаемое за действительное – это требует как готовности выслушивать опасения союзников, так и терпеливой приверженности сдерживанию российских провокаций», – говорится в статье.
При этом, утверждает редакция газеты, «стремясь к более стабильным отношениям, Байден должен четко дать понять, что США будут продолжать укреплять оборону Польши и стран Балтии. Это не эскалация, а приверженность коллективной безопасности». «Байден не может изменить характер правления Путина ни лестью, ни принуждением. Вместо этого его задачей будет передать сигнал о том, что США не примирятся с нынешним курсом России и не перестанут защищать права человека и правовые нормы», – заключает издание.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – рассказал Ушаков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что после обсуждения этих вопросов «на десерт оставлены региональные проблемы». В этом блоке Ушаков назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии, добавил Ушаков.
По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине, если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он.
«Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены», – уточнил Ушаков.
Он также упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из ключевых тем саммита. Он отметил, что «за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США». В числе таких шагов Ушаков назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе. По его словам, сейчас особенно актуальна задача запуска системного диалога по вопросам стратегической стабильности. «Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового «уравнения безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность», – заявил Ушаков.
Говоря об отдельных пунктах повестки, он отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Помощник президента указал, что в прошлом году товарооборот уменьшился на 9% – до 23,8 млрд долларов. Однако за первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток, по его словам, увеличился почти на 16% (10,2 млрд долларов). Ушаков добавил, что американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке.
Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности. «В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности – для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», – напомнил помощник президента.
Кроме того, по его словам, одним из важных вопросов повестки будет экология и климат. Он указал, что природоохранная проблематика – одна из тех областей, где у двух стран есть общие интересы и схожие подходы.
Также Ушаков указал, что американская сторона, вероятно, поднимет тему Алексея Навального. «Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много на этот счет сигналов, в том числе даже из Великобритании, Брюсселя. Будут поднимать, конечно», – сказал Ушаков, говоря о том, будет ли фигурировать в повестке встречи тема Навального.
Он также отметил, что президент России в последнее время тоже несколько раз говорил об этом, в том числе в недавнем интервью американской телекомпании NBC.
Помощника Путина также спросили, могут ли на саммите в Женеве затрагиваться вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии. «Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более, они обсуждали это все с союзниками», – ответил Ушаков.
Он также не исключил, что Россия и США в Женеве обсудят проблемы дипучреждений, аресты россиян в третьих странах. «В частности, речь пойдет о незаконном захвате российской дипсобственности в США и ухудшающихся условиях функционирования наших загранучреждений. Будет также затрагиваться проблематика незаконных арестов наших граждан по американским запросам в третьих странах. С 2008 года таких случаев насчитывается уже около 60», – сказал Ушаков.
Помощника президента спросили, обсуждалась ли на стадии подготовки саммита возможность освобождения задержанных в России американцев, в частности осужденного за шпионаж Пола Уилана. «Эти вопросы обсуждаются по линии МИД, по другим каналам. Я назвал в числе согласованных тем специально: «конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений». Здесь много вопросов, в том числе то, что американцы наших (граждан) отлавливают во всех частях света. Но это касается только вот этого одного аспекта, а нерешенных вопросов очень много, в том числе по линии работы дипломатических представительств двух стран и по другим линиям», – ответил он.
Ушаков уточнил, что с 2014 года американцами было принято очень много санкций и сделано много «различных совершенно неоправданных шагов» в отношении работы диппредставительств, так что все они функционируют в усеченном режиме, что достаточно сложно. «Более того, была, можно сказать, сворована наша собственность там, которая официально была зафиксирована везде, договоренности есть. Много что есть обсуждать, и это все будет обсуждаться под рубрикой «нерешенные вопросы двусторонних отношений». Хотя бы если часть мы сдвинем с места, уже будет неплохо», – заключил он.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Названо время встречи Путина и Байдена в Женеве
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Встреча президентов России и США начнется в среду, 16 июня, в 13.00 по Женеве (14.00 мск), но сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«В 13 часов по Женеве, по Москве – 14», – сообщил Ушаков, добавив, что Путин прилетит в Швейцарию в этот же день.
По словам Ушакова, время, отведенное на переговоры, есть, но говорить о нем смысла сейчас нет. «Даже не буду называть, поскольку все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы затронут больше времени, чем мы запланировали. Просто сейчас это глупо даже говорить», – пояснил помощник президента, передает РИА «Новости».
Он добавил, что очередность обсуждения вопросов также согласована, хотя в нее могут быть внесены коррективы. «Как это будет на самом деле, я не знаю, но президенты могут полностью переиграть и начать обсуждать какой-то другой вопрос. Просто то, что мы с американцами, с партнерами наваяли, кажется логичным и для них, и для нас», – отметил он.
При этом, рассказал Ушаков, каких-либо проблем при согласовании тем не возникло. «Нет, я бы не сказал. Естественно, в ходе переговоров были какие-то разногласия, нестыковки. Но потом достаточно быстро вышли на общее понимание и формата, и тем, которые будут обсуждаться. Это же в общем-то самое простое – согласовать темы и договориться, в каком количественном составе кто из участников будет присутствовать. Но все остальное сложнее, содержание очень сложное», – подчеркнул он.
В Кремле также рассказали хронологию встречи. «Путина встречает на вилле «Ля Гранж» президент Швейцарии, затем приезжает Байден, происходит традиционное совместное фотографирование, потом несколько слов скажет президент Швейцарии, приветствует участников саммита, пожелает успеха, и затем наш президент и президент США проходят в библиотеку на первом этаже – и начинаются переговоры», – сообщил он.
По словам помощника президента, переговоры будут состоять из трех частей. «Первое – это беседа в узком составе, потом переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение: узкий состав, расширенный состав, затем небольшой перерыв на чай-кофе и затем переговоры продолжаются. После этого стороны организуют каждая для своего президента пресс-конференцию, и на этом саммит завершается», – заявил Ушаков.
В ходе беседы узкого состава президентов будут сопровождать с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской стороны – госсекретарь Энтони Блинкен. «Начинаться переговоры в узком составе будут в присутствии Лаврова и переводчиков. А в расширенном составе будут идти через синхрон. Только помимо членов делегаций будут еще записывающие присутствовать. А что касается, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит», – указал помощник президента.
Говоря о совместной пресс-конференции, он отметил, что именно ее отсутствием эта встреча будет отличаться от других. «Раньше американская сторона в первую очередь более активно, чем мы, еще с советского периода, выступала за проведение совместных пресс-конференций. У нас достигнуто такое понимание, что каждая сторона будет организовывать отдельное общение с прессой», – проинформировал он.
После этого состоится двусторонняя встреча российского президента со швейцарским коллегой, после чего Путин вылетит в Россию.
Что касается состава российской делегации, в нее, помимо Ушакова и Лаврова, войдут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Кроме того, для обсуждения различных вопросов региональной тематики также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. «То есть можно сделать вывод, что Украина и Сирия будут в числе вопросов, которые затронут президенты», – уточнил Ушаков.
Он также заверил, что для встречи президентов принимаются все необходимые эпидемиологические меры. «Все меры безопасности сверхсерьезные предпринимаются, понятно, и с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже. И американцы, и мы к этому очень серьезно относимся», – сказал Ушаков.
Он отметил, что в последнее время в очном формате проводилось не так много контактов. «Так что, естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам будет, конечно», – заверил помощник президента.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Рогозин заявил о трагедии «Бурана»
Ненужность советского космического челнока «Буран» – это трагедия, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Они [конструкторы] это сделали, потом изменилась ситуация в стране, и он стал никому не нужным. Это трагедия для тех людей, кто его создавал», – сказал глава корпорации на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, передает ТАСС.
По его словам, «Буран» – это гениальная машина.
Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения «Бурана» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли. Заявление он сделал после того, как «Буран» оказался разрисован граффити.
Байден назвал Путина достойным соперником
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Глава российского государства Владимир Путин является достойным соперником, умным и жестким политиком, заявил президент США Джо Байден.
Он напомнил, что «уже встречался» с Путиным. Президент США сказал, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас: «Я буду рад поговорить об этом после того, как (эта встреча) завершится, но не перед ее началом», – передает ТАСС.
Хозяин Белого дома заявил, что «в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником», передает РИА «Новости».
На пресс-конференции журналисты рассказали ему, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что Байден назвал его «убийцей». У президента США уточнили, не изменил ли он своей оценки. Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…». «Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», – сказал глава вашингтонской администрации.
«Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж… Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», – добавил хозяин Белого дома.
На встрече с российским лидером Байден намерен «дать понять президенту Путину, что есть сферы», где Россия и США могут «сотрудничать, если он выберет сотрудничество». Однако, по словам Байдена, если Путин «выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом», то США «ответят на это». По словам президента США, в сферах, где у Москвы и Вашингтона «нет согласия», нужно «четко обозначить красные линии». Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Байден считает, что Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но НАТО – «это надежная основа, на которой могут продолжать строиться коллективная безопасность и общее процветание». Обязанности по коллективной обороне Байден назвал «священными». Он рассказал, что обсудил с союзниками по НАТО «агрессивные действия России», в частности, встретился с «восточным флангом союзников». Байден заявил, что «не стремится к конфликту с Россией», но готов «ответить, если Россия продолжит наносящую ущерб деятельность».
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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США запретили ввозить собак из России
С 14 июля в США запрещается ввозить собак из более чем 110 стран и регионов мира, включая Россию, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Ведомство пояснило, что запрет введен, так как «эти страны … представляют риск по ввозу собачьего бешенства». Запрет является «временным», но продолжительность его пока не оговаривается. Он коснется, в частности, России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, материкового Китая, Молдовы, Украины, стран Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. На вошедшие в черный список страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак.
Указывается, что «недостаточно привитые от вируса бешенства собаки не защищены от вируса и представляют угрозу общественному здоровью». Запрет должен защитить США от «повторного возникновения вируса собачьего бешенства в стране», передает РИА «Новости».
Исключения возможны в крайних случаях, для этого требуется как минимум за шесть недель до планируемого въезда оформить заявку. Если разрешение не выдадут, то обратно животное отправится за счет владельца.
В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению властей, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году. Ежегодно выявляют около 5 тыс. случаев бешенства у животных, 90% – в дикой природе. С 1960 по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.
Москва выразила готовность обменяться заключенными с США
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В рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
На вопрос о том, есть ли в двусторонней повестке возвращение россиян, которые находятся в тюрьмах США, Рябков ответил, что Москва «постоянно американцам об этом говорит, сейчас к саммиту тема вновь звучит». Он подчеркнул, что «ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США», можно решить «буквально «на раз». Для этого требуется лишь согласие Вашингтона на задействование механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В ответ Россия «готова встречно американцам передать их граждан».
Рябков отметил, что «на прежних этапах» велись «некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было». «И сейчас этот вопрос неактуален, он не рассматривается в данном контексте», – приводят слова Рябкова «Известия».
Рябков пояснил, что значительная часть сообщений СМИ на данную тему – «способ просто создать некий фон и сформировать определенное политическое давление» в ситуации вокруг Уилана, но такие действия «не помогают ни его положению, ни решению всей этой крайне тяжелой ситуации, предельно острой, с так называемыми гуманитарными случаями».
Замглавы МИДа отметил, что есть «некоторый опыт в этой сфере, и нагнетать и устраивать какую-то шумиху, тем более в ситуации, когда его вина доказана и он отбывает срок по тяжелой статье – по статье за шпионаж, неправильно». «Это не улучшает его шансы», – заверил Рябков.
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Санкции США помешали изготовлению Россией спутника для Анголы
Из-за санкций США России, возможно, придется переделывать спутник связи AngoSat-2 для Анголы, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Как пояснил источник РИА «Новости», США запретили европейской компании Airbus поставку в Россию «модуля полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием». Запрет объясняется «наличием в нем американской электронной компонентной базы». Из-за действий США требуется пересмотр схемотехнических решений и согласование с заказчиком.
Напомним, с мая США запретили поставки в Россию американской космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. Роскосмос призвал Вашингтон к отмене санкций.
Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным
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Глава Госдепа Энтони Блинкен согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.
«Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание», – сказал он, заявив, что США возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на Москву. По мнению США, к ней привели «безрассудные и агрессивные действия, который Россия последовательно предпринимает», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
Напомним, Блинкен также отметил, что встреча лидеров двух стран «не проходит в вакууме», президент США Джо Байден участвует в саммитах G7 и НАТО. Как заявил госсекретарь, для США «эти демократически альянсы – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю».
Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент России и глава американской администрации планируют встретиться в Женеве 16 июня.
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Путин заявил о деградации отношений США и России до самой низкой планки
Отношения США и России деградировали до самой низкой планки за последние годы, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Журналист задал Путину вопрос, не было ли удивительным, что президент США Джо Байден запросил встречу, не выдвигая никаких предварительных условий, передает РИА «Новости».
«У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного», – заявил президент.
По его словам, в США российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе.
Также Путин отметил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут созданы, Москва не откажется от обсуждения этой темы.
«Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы – пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе», – сказал он.
По его словам, Россия готова к совместной работе с США по СНВ. «Есть у нас определенные если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России», – уточнил президент.
При этом глава государства подчеркнул, что жесткая риторика из США в его адрес является проявлением общей американской культуры.
«Вот что касается жесткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть – вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы – глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет», – сказал он.
Президент также добавил, что если после жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, он воспринимает это как желание совместной работы и готов его поддержать.
Ранее Путин заявил, что НАТО является рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна. Также президент отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.