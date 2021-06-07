Рогозин назвал условие отказа России от выхода из проекта МКС

Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена в Женеве

Швейцарское издание Tribune de Geneve предположило, что российско-американский саммит в Женеве может пройти не в гостинице, а на одной из вилл.

Издание напомнило, что в 1985 году советский лидер Михаил Горбачев и американский президент Рональд Рейган провели свою первую встречу на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа. Однако, как отмечает издание, найти в Женеве место, которое «подходило бы как русским, так и американцам, – это подлинная головоломка», так как у каждой из сторон есть требования «как в плане безопасности, так и с точки зрения просто символики», передает ТАСС.

По мнению автора материала, большие гостиницы «имеют свой козырь», однако там не хватает «более уединенного и более нейтрального пространства, где можно было бы написать новые страницы истории». При этом, как отмечает издание, в Женеве трудно «найти приспособленный нейтральный уголок вне больших отелей, приспособленный для встречи двух глав государств».

Издание приводит мнение бывшего президента Швейцарии и действующего министра иностранных дел Мишлин Кальми-Ре, посетовавшей, что «швейцарские власти не располагают в Женеве протокольным пространством, предназначенным для двусторонних встреч подобного уровня». Вилла Fleur d'Eau, которую в ноябре 1985 года Швейцария предоставила в распоряжение Советского Союза и США для саммита, в 2018 году была приобретена Институтом Конфуция, который «известен как инструмент китайской мягкой силы».

Издание усматривает в этой ситуации «символику», свидетельствующую о «смене эпох» и росте «китайского влияния в международной Женеве». По ее мнению, швейцарским властям в будущем следует «подыскать виллу» для проведения двусторонних встреч глав государств, которая, видимо, должна быть «больше виллы Fleur d'Eau».

К концу мая в женевских отелях перед саммитом Россия – США раскупили все номера. По данным швейцарских СМИ, встреча Путина и Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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