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Рогозин назвал условие отказа России от выхода из проекта МКС
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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ «Прогресс» и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС – проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что необходимо либо работать вместе, и немедленно снять санкции, либо прекратить работу, в таком случае Россия начнет «разворачивать национальные системы».
Глава госкорпорации добавил, что есть данные о том, что США планируют новые санкции против запусков на российских ракетах.
«У нас есть информация, что в пакете тех санкций, которые рассматриваются правительством США, рассматривается возможность ускорения даты ввода ограничений [на запуски ракет], они могут быть введены и в этом году», – пояснил Рогозин.
Также ранее Рогозин заявил, что несколько российских космических аппаратов пока не могут быть запущены на орбиту из-за санкций на поставки микроэлектроники в Россию.
Американцы высмеяли Байдена перед встречей с Путиным
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Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве, пошутив, что «Байден в кармане у Путина».
«Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией», – написал Robert Amrine.
«Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию», – уверен Tim Trainor.
«Америка становится все тупее...», – констатировал Bryan Smith.
«Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ», – пошутил Wayne Longman.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин: Россия есть, была и будет
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Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, что «не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня», Москва не предприняла первой ни одного шага, который нанес бы ущерб отношениям с Вашингтоном, передает РИА «Новости».
«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», – добавил он.
Вместе с тем глава государства выразил надежду, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.
Также президент поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. Там исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Напомним, лидеры двух стран планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Байден пригрозил ответить на «наносящие ущерб действия» России
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США не ищут конфликта с Россией, но не будут колебаться с ответом, если Москва «нанесет ущерб» Вашингтону, заявил глава американского государства Джо Байден.
В своей статье для Washington Post он рассказал, что «был откровенен» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Байдена, «США не ищут конфликта с Россией» и желают «стабильных и предсказуемых отношений там, где могут работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями». Президент США отметил, что встретится с Путиным в Женеве «после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир в том же ключе», с кем США «возобновили связи и цель».
«Мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов», – приводит его слова ТАСС.
По версии Байден, Вашингтон уже «сделал так», что для Москвы «наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство» в американские «демократические выборы». Как заявил президент США, «Путин знает», что Вашингтон «не будет колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». В Женеве Байден намерен «подчеркнуть приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий» защите «прав и достоинства человека».
Кроме того, Байден заявил, что в Брюсселе на грядущем саммите НАТО намерен подтвердить «непоколебимую приверженность» США положению Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне и «обеспечению силы альянса перед лицом любых вызовов, в том числе таких, как кибератаки на важнейшую инфраструктуру».
Байден заявил, что «новые технологии меняют самые основы нашего мира, обнажая уязвимые места в результате кибератак с целью выкупа и создавая угрозы, например, в области систем наблюдения под управлением искусственного интеллекта». В таких условиях «демократические страны мира должны гарантировать», что их «ценности остаются ведущими в использовании и разработке этих инноваций – а не интересы автократов», заявил он, перечисляя задачи, которые должны решить участники предстоящего саммита G7.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку и региональные конфликты.
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Путин заявил об уверенном движении США по пути СССР
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Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.
«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», – приводит слова Путина ТАСС.
«Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй – им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин опроверг утверждение о намерении России отказаться от доллара
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Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов, заявил президент Владимир Путин.
«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов – это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», – приводит слова Путина ТАСС.
В качестве примера он привел ситуацию, при которой из-за американских санкций Россия не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.
Как отметил глава государства, Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах в связи с «практическим значением» санкций США. «Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», – указал президент России.
При этом Путин добавил, что подобными действиями американские власти в первую очередь вредят самим себе. «Зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надежности долларовых расчетов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах. Не только у нас, практически во всем мире, в том числе и у самих США. Сокращается объем расчетов в долларах», – заявил он.
Российский президент также обратил внимание на то, что складывающаяся ситуация в конечном счете может вынудить и энергетические компании отказаться от американской валюты в своих расчетах, что серьезно повлияет на положение доллара в мире. Путин сказал, что «некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, имеют волатильность национальных валют и не хотят уходить от доллара сегодня», но они могут быть поставлены в условия, когда другого выбора у них не останется. «Это вот уже будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», – подчеркнул президент России.
Напомним, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
США пригрозили «принять меры» в случае «безрассудных» действий России
США ответят на любые действия Москвы, которые сочтут «агрессивными», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. Однако, как заявил госсекретарь, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Напомним, глава американского государства Джо Байден в статье для Washington Post заявил, что «США не ищут конфликта с Россией», но не станут «колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». Президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались.
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Названо условие, при котором США передали России комплекс «Морской старт»
США поставили России условие для передачи ракетно-космического комплекса «Морской старт» – не конкурировать с американской компанией SpaceX Илона Маска, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Были введены конкретные жесткие ограничения при подписании этого контракта на передачу российской компании [S7] двух судов «Морского старта» – обязательство, что мы не имеем право использовать этот «Морской старт» в конкуренции с Илоном Маском», – передает его слова РИА «Новости».
«Нормально? То есть правительство США, правительственные юристы выступают в качестве клиента, по сути дела, частной компании [SpaceX]. А может она не частная компания в таком случае, если с помощью государственных санкций нам ограничивают возможность конкуренции со SpaceX?» – добавил Рогозин.
Глава госкорпорации отметил, что представители американской стороны «выдернули и вырезали все оборудование на этих кораблях», поэтому на их восстановление потребуется десятки миллиардов рублей.
В прошлом году председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил в апреле, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен». Группа компаний S7 считает, что общие затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» составят 29 млрд рублей.
Блинкен назвал цель Байдена на встрече с Путиным
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя нападения хакеров на американские организации, он сообщил, что США «разговаривали с Россией о них». Блинкен отметил, что «этими атаками, похоже, занимаются преступные организации». Он подчеркнул, что «обязанность каждой страны, в том числе России – если есть преступная организация, предпринимающая с ее территории вылазки против кого-либо еще – делать то, что необходимо, чтобы остановить ее, чтобы привлечь ее к ответственности».
Как заявил Блинкен, Байден «встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки». Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Кроме того, США хотят обсудить возможности совместного укрепления международной безопасности, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Блинкен считает «встречу двух президентов лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы. «Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», – сказал он.
Встреча, по его словам, должна стать «испытанием» предложения о более стабильных отношениях между двумя государствами, которое «важно провести». Хотя после одной встречи трудно судить о возможности улучшить отношения, но появятся «некоторые признаки» этого, сказал глава Госдепа.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Как заявил Блинкен, «если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия», США «готовы иметь дело с этим, как уже было». Но Вашингтон готов и к «взаимодействию», если Москва «выберет другой курс».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией
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Рогозин: Роскосмос не может запустить ряд спутников из-за санкций
Несколько российских космических аппаратов пока не могут быть запущены на орбиту из-за санкций на поставки микроэлектроники в Россию, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Когда у нас сегодня говорят о том, что Роскосмос вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос: у нас ракет более, чем достаточно. Выводить нечего», – цитирует Рогозина РИА «Новости».
Он пояснил, что космические аппараты «практически собраны», но в них не хватает каких-то микросхем, которые недоступны из-за санкций по закупкам.
Роскосмос намерен самостоятельно производить такие запчасти, добавил глава госкорпорации.
«Мы в 2,5 раза увеличили производство микроэлектроники космического назначения за последние три года», – указал он.
Ранее Рогозин заявил, что считает «маразмом» санкции, наложенные на космические предприятия, участвующие в выполнении международных программ.
Путин денонсировал Договор по открытому небу
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, который давал право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Путин назвал условие нормализации отношений России и США
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Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались, заявил президент Владимир Путин.
«Главное, что нужно сделать, – это нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос о том, что нужно предпринять, чтобы повысить уровень доверия Москвы и Вашингтона друг к другу, укрепить их сотрудничество.
«Но это такая не общая фраза, – предупредил президент, – это вещь содержательного характера». «Не мы (власти в Москве) загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», – подчеркнул Путин.
Он констатировал, что США сделали множество шагов, которые крайне негативно отразились на российско-американских отношениях. В то же время президент указал, что не хотел бы детально говорить на эту тему в преддверии двустороннего российско-американского саммита, который должен пройти 16 июня в Женеве.
При этом он охарактеризовал Байдена как одного из самых опытных мировых политиков. Кроме того, как подтвердил Путин, он рассчитывает, что женевский саммит пройдет конструктивно. «Президент Джо Байден относится, на мой взгляд, к наиболее опытным мировым политикам. Потому что он в разных качествах и в разное время, на протяжение долгих и долгих лет принимал личное участие в обсуждении, подготовке решений по всем тем вопросам, которые представляют сегодня значение для всего мира и для двусторонних отношений. Мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча, повторяю еще раз, прошла в конструктивном ключе», – отметил российский лидер.
Накануне Путин поделился ожиданиями от будущей встречи с Байденом и назвал главную цель встречи с американским президентом. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвал не испытывать завышенные ожидания от встречи. Вместе с тем Песков подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Трамп заявил о «насмешках» Путина и Китая над Байденом
Китайские переговорщики и президент России Владимир Путин открыто насмехаются над американским лидером Джо Байденом, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
На съезде республиканцев в Северной Каролине Трамп заявил, что «они насмехаются над ним, они унижают» США. При этом Трамп уверен, что у него «были отличные отношения с Путиным». Однако, по словам бывшего президента, «никто не был так суров с Россией», как он. Трамп считает, что «администрация Байдена ставит Америку на последнее место».
Он раскритиковал решение Белого дома отменить строительство американского трубопровода: «Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы», – передает РИА «Новости».
Трамп утверждает, что «Джо Байден и социал-демократы – самая радикальная левая администрация в истории, даже Берни Сандерс не может в это поверить». Сейчас Белый дом «продвигает токсичные критические расистские теории» и «дискриминацию в школы наших детей», «кланяется китайцам».
Экс-президент полагает, что США «были унижены и оскорблены на мировой арене». Выживание стран, по словам Трампа, зависит от избрания республиканцев на любом уровне. Трамп обвинил Байдена в кризисе с нелегальной миграцией и раскритиковал за возвращение в «прокитайское и пророссийское» Парижское соглашение по климату.
«Мы стояли на пороге войны с Северной Кореей. Война казалась неизбежной – ядерная война. Но я остановил это, и я поладил с Ким Чен Ыном. Все началось немного сложно, но мы отлично поладили. Он понравился мне, я понравился ему. Но сейчас вы ничего не слышите о Северной Корее, потому что нечего слышать. Байден не нравится Ким Чен Ыну, и говорить ему не с кем. Он особенный парень, и поладить с ним может тоже только особенный парень, но мне это удалось», – приводит слова Трампа ТАСС.
Напомним, Трамп отказывается отвечать на вопросы о том, будет ли участвовать в выборах в США в 2024 году.
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Рогозин назвал Землю «космическим кораблем»
Все жители Земли – космонавты, а планета – космический корабль, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21.
Рогозин заявил, что «земля – это, по сути дела, космический корабль», и все люди на ней – космонавты, передает РИА «Новости».
«Хотите вы это или нет, вы все представители колонии человечества, которая летит, как корабль, вокруг Солнца (...) Мы вот сейчас сидим – а мы не сидим на самом деле, а летим», – добавил он.
«Чем мы (Роскосмос) отличаемся от других госкорпораций? Мы занимаемся тем, чтобы мы правильно прилетели», – отметил он.
Рогозин также выразил уверенность, что «русский Илон Маск» уже родился, он «в школе учится или в детском садике».
«Конечно, и не один. Страна великая, конечно появится», – добавил глава Роскосмоса.
Ранее Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс.
Кравчук призвал Байдена поговорить с Зеленским перед встречей с Путиным
Президенту США Джо Байдену накануне встречи с российским коллегой Владимиром Путиным стоит поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил глава делегации Киева в трехсторонней Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«Я бы хотел, чтобы Байден перед встречей с Путиным поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит на Украине и в Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».
По его словам, разговор лидеров Украины и США мог бы пройти в телефонном режиме. «Я думаю, что никакой сложности в том, чтобы состоялся разговор Зеленского и Байдена, нет. Если он (Байден) будет в Женеве, то будет несложно поговорить хотя бы по телефону с господином Зеленским», – добавил Кравчук.
Ранее Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Также в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена в Женеве
Швейцарское издание Tribune de Geneve предположило, что российско-американский саммит в Женеве может пройти не в гостинице, а на одной из вилл.
Издание напомнило, что в 1985 году советский лидер Михаил Горбачев и американский президент Рональд Рейган провели свою первую встречу на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа. Однако, как отмечает издание, найти в Женеве место, которое «подходило бы как русским, так и американцам, – это подлинная головоломка», так как у каждой из сторон есть требования «как в плане безопасности, так и с точки зрения просто символики», передает ТАСС.
По мнению автора материала, большие гостиницы «имеют свой козырь», однако там не хватает «более уединенного и более нейтрального пространства, где можно было бы написать новые страницы истории». При этом, как отмечает издание, в Женеве трудно «найти приспособленный нейтральный уголок вне больших отелей, приспособленный для встречи двух глав государств».
Издание приводит мнение бывшего президента Швейцарии и действующего министра иностранных дел Мишлин Кальми-Ре, посетовавшей, что «швейцарские власти не располагают в Женеве протокольным пространством, предназначенным для двусторонних встреч подобного уровня». Вилла Fleur d'Eau, которую в ноябре 1985 года Швейцария предоставила в распоряжение Советского Союза и США для саммита, в 2018 году была приобретена Институтом Конфуция, который «известен как инструмент китайской мягкой силы».
Издание усматривает в этой ситуации «символику», свидетельствующую о «смене эпох» и росте «китайского влияния в международной Женеве». По ее мнению, швейцарским властям в будущем следует «подыскать виллу» для проведения двусторонних встреч глав государств, которая, видимо, должна быть «больше виллы Fleur d'Eau».
К концу мая в женевских отелях перед саммитом Россия – США раскупили все номера. По данным швейцарских СМИ, встреча Путина и Байдена пройдет в женевской гостинице Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачев.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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