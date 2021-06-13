Среди сделавших первую прививку от коронавируса москвичей разыграют автомобили Москвичей предупредили о ливне с грозой и ветром 13 июня 2021, 12:52 Текст: Дарья Григоренко

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает москвичей о ливневом дожде, грозе и сильном ветре до 15 м/с в течение дня воскресенья, сообщили в пресс-службе московского главка ведомства. В ведомстве отметили, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 июня в Москве ожидается ливневой дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с, передает ТАСС.



В связи с непогодой рекомендуется во время езды на машине снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегать обгонов, опережений и перестроений. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье будет самым теплым днем с начала лета, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.

В Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка 10 июня 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

Еще одна девушка в Москве обратилась в полицию после того, как стала жертвой маньяка в парке «Лосиный Остров», до этого о похожем нападении полиции сообщили две студентки. В ночь на 10 июня на 20-летнюю москвичку напал неизвестный мужчина, он повалил ее на землю, стал раздевать и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Рен ТВ. Девушка рассказала правоохранительным органам, что насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке. 9 июня две студентки были изнасилованы мужчиной по очереди, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, пока неизвестно, в парке действует один человек или разные люди. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал в лесу в Подмосковье девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело. Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID 12 июня 2021, 15:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы. «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина. Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям). Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос). В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. «Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин. За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701. Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса 11 июня 2021, 17:34 Текст: Елизавета Булкина

В Москве достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, тяжесть заболевания ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», – передает его слова РИА «Новости». Однако противоэпидемические меры в Москве на фоне роста числа случаев коронавируса ужесточать не планируется. «Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», – отметил Собянин. Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», – пояснил он. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом. При этом, по словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал. За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России 12 июня 2021, 16:45 Текст: Вера Басилая

Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснив московские антиковидные меры реализацией полномочий региона. «По федеральному уровню в настоящее время решений нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны, передает РИА «Новости». Также он назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. «Главы регионов реализуют свои особые полномочия», – приводит ТАСС слова Пескова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы. В Москве снизили скорость движения электросамокатов 11 июня 2021, 21:12 Текст: Дарья Григоренко

Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в Москве, теперь рядом с парками у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщили в столичном департаменте транспорта. В Telegram-канале департамента говорится, что вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены «медленные зоны» – автоматическое снижение скорости.



Также в дептрансе уточнили, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки в 15 км/ч. В Москве уже создано 45 подобных зон.



В новых правилах указанно, что крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более 10 тыс. самокатов. Кроме того, минимум 30% электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30% – между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40% – за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров.



В дептрансе подчеркнули, что устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. «Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе по 1000 велопарковок», – добавили в сообщении.



Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК – в пилотных зонах, согласованных с Департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам, на самокатах должен быть передний амортизатор.



Кроме того, по обновленным правилам теперь запрещается ездить на самокатах вдвоем; запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения; запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет.



Ранее мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах: на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах – двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные самокаты ограничат по скорости до 25 км/ч. Власти столицы не планируют вводить спецпропуска из-за ситуации с COVID 12 июня 2021, 16:27 Текст: Ксения Панькова

Контроль за соблюдением COVID-требований в Москве будет усилен, сообщили в пресс-службе аппарата мэра столицы, уточнив, что введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу пока не обсуждается. «Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен», – приводит РИА «Новости» сообщение. При этом в пресс-службе уточнили, что власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Немерюк рассказал о работе кафе в московских парках в «длинные выходные» 12 июня 2021, 18:45 Текст: Ксения Панькова

Предприятия общепита и торговли смогут работать в московских парках 13–20 июня при соблюдении антикоронавирусных мер, этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. «Кафе, рестораны, летние веранды и объекты нестационарной торговли в парках могут продолжать работать 13–20 июня при строгом соблюдении антикоронавирусных мер», – цитирует ТАСС Немерюка. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло 11 июня 2021, 10:15

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Центральном федеральном округе потепление начнется с воскресенья, в начале следующей недели температура поднимется на один-два градуса, но затем вновь станет холоднее, сообщили в Гидрометцентре. «По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на один-два градуса можно ожидать к началу следующей недели», – пояснил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Главный специалист организации Марина Макарова отметила, что дождей с воскресенья станет меньше. «Дожди были связаны с южным циклоном, который в предыдущую неделю определил погоду на юге... Начиная с воскресенья инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух... Пока не ожидается жара», – сказала она. Температура днем составит около 20-25 градусов, ночи также будут теплыми – 10-15 градусов, также будет больше солнца. «Пока понедельник, вторник. Потом, поскольку у нас колебания, температура может начать понижаться. Мы пока будем располагаться в теплой части циклона, у нас будет 20-25 градусов, а потом все-таки проявится холодный фронт и какое-то понижение будет. Это надо будет уже смотреть, насколько будет интенсивное похолодание», – пояснила специалист. Такое лето характерно для 1960-1990-х годов, сказали в Гидрометцентре. На данный момент отмечается потепление, потому нормы пересмотрят. Вильфанд добавил, что в Москве наблюдается близкий к «старым» климатическим нормам климат. «Поэтому всех обижающихся на погоду москвичей нужно призвать к порядку. Я имею в виду, если они говорят, что раньше были «зима как зима», а «лето как лето». Сейчас как раз лето как лето. Нужно понимать, что температура даже чуть выше нормы, чем в те времена. Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная», – указал он. Макарова отметила, что дожди, которые наблюдаются в столице, нельзя считать рекордными. «Дожди точечные, порядка 25-30 миллиметров были по области. Их нельзя назвать рекордными дождями, потому что такие дожди характерны для лета», – уточнила Макарова. Ранее синоптики пообещали облачную погоду с кратковременными дождями и грозами в Москве и Подмосковье. Москвичам пообещали жаркую вторую половину июня 11 июня 2021, 13:02

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Уже с субботы в Центральной части России начнется потепление, а к концу июня придет жара, которая в июле немного спадет, а температура приблизится к норме и станет комфортной, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Думаю, сегодня у нас в Центральной России последний такой холодный, хмурый, дождливый день. Накапает еще много осадков, 5–10 мм, то есть где-то ведро на метр квадратный. Уже с завтрашнего дня у нас дожди так или иначе станут приобретать локальный характер, из облаков начнет выглядывать солнце, а температура начнет повышаться. Ночью будет 10–15, днем она уйдет за 20–22 градуса тепла», – говорит Тишковец. В воскресенье тоже не обойдется без дождей и гроз, которые также будут локального характера, продолжает специалист, но будет достаточно тепло – 20–26 градусов тепла в дневные часы. В понедельник ожидается температура плюс 22–27. То есть в ближайшие выходные температура не только вернется в рамки климатической нормы, но и даже несколько ее превысит. «В этой связи и купальный сезон можно открывать на этих выходных, потому что будет тепло, комфортно, а температура воды уже достигает 18 градусов. При грозе, понятное дело, не нужно лезть в воду и испытывать судьбу, это опасно. Ну а на следующей неделе уже все будет прекрасно, тепленькое пойдет, как говорится в нашем знаменитом фильме, и начнет формироваться мощный юго-восточный вынос воздушных масс из Средней Азии, из глубины евразийского континента, и солнца станет еще больше, вероятность осадков продолжит снижаться», – рассказывает синоптик. Он подчеркивает, что будет наблюдаться повышенный фон атмосферного давления с преобладанием солнечной погоды, а температура воздуха в такой ситуации продолжит расти. Такой перелом наступит ориентировочно с 17 июня. «Вторая половина июня будет немного жаркая, с обилием летнего солнца, тепла, когда начальная температура будет не ниже 14–16, днем плюс 25–30, а в некоторые дни столбики термометров даже будут вылазить за 30-градусную высоту. Это, конечно, теплее нормы. Напомню, норма для июня для Москвы +21 с небольшим, так что мы получим достаточно хорошую компенсацию во второй половине текущего месяца. Именно этот период я бы рекомендовал использовать отпускникам», – советует Тишковец. После июньской жары, по словам собеседника, наступит уже персиковое лето, когда погода будет без сюрпризов, экстремальных холода и жары, с температурными показателями, соответствующими норме климата. Тем не менее в июле ожидается небольшая засуха, вызванная дефицитом осадков в 40%, который распространится на большую часть европейской части России, а в Центрально-Черноземном экономическом районе недобор по осадкам достигнет 60%. «В августе уже по осадкам будет норма. То есть львиный остаток лета, начиная со второй половины июня будет в большинстве случаев нас радовать. Понятно, что погода может слегка меняться, включая потепление и похолодание, но они не будут носить экстремальный характер. Это все равно будет комфортное лето средней полосы России», – заключил специалист. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что уже начиная с воскресенья в Центральном федеральном округе будет наблюдаться потепление, а в начале следующей недели температура поднимется на один-два градуса, но позже вновь нагрянет похолодание. Суд разделил пополам имущество Петросяна и Степаненко 10 июня 2021, 21:15 Текст: Вера Басилая

Хамовнический суд Москвы вынес решение по разделу совместно нажитого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в итоге бывшие супруги получили по 50 % от всего заявленного добра. Хамовнический суд Москвы вынес окончательное решение по дележу совместного нажитого имущества Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко. Процесс проходил в закрытом режиме, делать и аудио- и видеозаписи не разрешалось, передает «Пятый канал». Изначально Степаненко хотела все 80%. Опись предметов заняла 500 страниц. Адвокат Петросяна Сергей Жорин отметил, что фигурируемые в СМИ цифры о миллиардной стоимости некоторых объектов преувеличены. «Я не уполномочен назвать стоимость совместно нажитого имущества, но могу сказать, что в числе такого есть большая коллекция книг, многие из которых стоят не так уж и дорого – есть книги по 100-150 рублей, то как оценила экспертиза», – заявил Жорин. Помимо книг бывшие супруги делили большую коллекцию картин – у Петросяна были произведения Айвазовского, Шишкина и Боголюбова. Также в активах были несколько автомобилей, шесть парковочных мест, 12 квартир, особняк в Подмосковье стоимостью 160 млн рублей, роскошные апартаменты в Зачатьевском переулке площадью 516 кв. метров и стоимостью примерно 300 млн рублей. Теперь там живет Степаненко, но Петросян попросил ее вернуть коллекцию книг и фарфоровых клоунов. Ранее Петросян рассказал о разводе с Еленой Степаненко. «Мне жалко дуэт, дуэт у нас получился, и мне его жаль. Я хотел бы его сохранить», – сказал он. По словам Петросяна, он предлагал Степаненко расстаться мирно, однако ей «захотелось войны». Напомним, 16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое оценили в 1,5 млрд рублей. Позже появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Как стало известно спустя время, Петросян и Бруханова стали родителями. На Замоскворецкой линии метро в Москве остановлено движение из-за человека на путях 10 июня 2021, 17:30 Текст: Дарья Григоренко

Время восстановления движения на участке Замоскворецкой линии метро Москвы, где пассажир оказался на пути, составит около 45 минут, сообщает столичный департамент транспорта. «Делаем все возможное, чтобы поехать быстрее. Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями и МЦК, а также наземным транспортом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



Также уточняется, что для избежания чрезмерного скопления пассажиров на станциях Новокузнецкая, Павелецкая и Автозаводская москвичей просят не ожидать восстановления движения на платформах, а пользоваться Калининской, Калужско-Рижской, Кольцевой линиями, МЦК или наземным транспортом. 19 мая столичный департамент транспорта сообщил, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы приостановлено из-за человека на пути. Власти Москвы рассказали о работе детсадов и больниц в «длинные выходные» 12 июня 2021, 17:18 Текст: Вера Басилая

График работы детских садов и поликлиник в Москве в «длинные выходные» не изменится, в прежнем режиме пройдет сдача ЕГЭ, однако учреждения дополнительного образования работать не будут, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «С 15 по 19 июня <…> все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность», – приводит ТАСС слова Раковой. Ранее Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в Москве. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Награжденные Путиным Герои Труда подняли флаг на Поклонной горе в Москве 12 июня 2021, 17:09

Фото: Сергей Ильин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Герои Труда, которых сегодня наградил Владимир Путин, подняли российский флаг над Поклонной горой в Москве. Флаг России подняли на вершину флагштока под звуки оркестра. После гимна участники церемонии возложили красные гвоздики к Вечному огню напротив Музея Победы. Цветы к Вечному огню возложили капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Геннадий Антохин, тракторист общества с ограниченной ответственностью им. Кирова Александр Бондаренко, машинист крана доменного цеха АО «Евраз» ЗСМК Людмила Суслякова и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова, передает РИАМО. В мероприятии также участвовали юнармейцы, кадеты, суворовцы, волонтеры Победы, поисковики. День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году. В Москве все контролеры на транспорте будут следить за соблюдением масочного режима 12 июня 2021, 21:40 Текст: Ксения Панькова

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в московском транспорте будет усилен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, на рейды будут выходить 100% штата контролеров, сообщил департамент транспорта столицы. «Ситуация с вирусом в городе становится все более тревожной. Эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. Поэтому, пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости. Обязательно носите маску и перчатки. Берегите себя и окружающих. Это правда сейчас очень важно. Мы усилим контроль за соблюдением масочно – перчаточного режима – для этого выйдет 100% штата контролеров», – сообщается в официальном Telegram-канале дептранса. Как уточнили в ведомстве, каршеринг, такси, прокат велосипедов и электросамокатов будут работать. При этом в департаменте транспорта призвали совершать поездки только в случае крайней необходимости, а также надевать маску и перчатки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в столице. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 12 июня 2021, 13:58 Текст: Вера Басилая

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве, горожан просят не парковать авто под деревьями, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:30 до 23:00 мск в субботу в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении ведомства. Спасатели просят в непогоду водителей снизить скорость и соблюдать дистанцию, избегать маневров. «Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», – сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Ранее синоптики предупреждали о грозе в столице в День России.