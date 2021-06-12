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Путин наградил врачей кардиоцентра Благовещенска за мужество
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Президент России Владимир Путин наградил работников клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, наградить работников клиники кардиохирургии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская государственная медицинская академия», – говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом Пирогова награждены главный врач Александр Коротких, завотделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов, Станислав Фукс. Медалью Луки Крымского награждены медсестры Елена Андриевская, Надежда Науршина, Анжелика Хорсак, а также санитарка Ирина Хангану.
Напомним, в начале апреля во время пожара в больнице Благовещенска восемь врачей решили остаться в горящем здании кардиохирургического корпуса для завершения операции, чтобы спасти пациента. Героев представили к государственным наградам.
Путин о вступлении Украины в НАТО: Время подлета ракет до Москвы сократится до 7-10 минут
Президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут.
«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?» – задался вопросом российский лидер в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. «Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается [в плане расширения НАТО]», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Путин подчеркнул, что минимум половина украинцев не хочет вступления в НАТО. Таких людей президент назвал умными.
Президент также заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересы выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ».
Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США
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Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным
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Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2».
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
«Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos.
«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
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Путин сравнил украинский законопроект о коренных народах с практикой нацистской Германии
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Президент России Владимир Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Об этом он рассказал в интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 24», комментируя внесенный в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины».
«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее – это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», – сказал российский лидер. Об этом сообщает ТАСС.
Президент добавил, что неприемлемо делить народы на коренные и нет. «Это... не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права», – сказал Путин, добавив, что не ожидает реакции Запада на законопроект.
«Смею предположить, что никакой реакции и не будет», – ответил Путин на вопрос о возможной реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.
По словам Путина, называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. «Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо», – заявил Путин.
Он отметил, что нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными», – сказал Путин. Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах. «Они сами о себе писали как о русских людях и православных», – добавил Путин.
Глава государства также добавил, что идея Украины назвать русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. «Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и это, конечно, не может быть для нас безразличным», – отметил президент.
Путин задался вопросом, а как быть людям со смешанной кровью: «Сам Зеленский – еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии – мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих».
Он отметил, что видел этот проект закона: «Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские», – передает «Интерфакс».
«Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что если взять перепись населения советского времени, я думаю, мало что изменилось, - это же миллионы людей, которые проживают там на территории и писали себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека», – сказал он, предположив, что «сотни тысяч, а может быть и миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому».
Российский президент также посетовал, что в формате телеинтервью не может поговорить об этом в деталях: «Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим».
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.
Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
Байден выступил перед военными на американской базе в Британии. Он отметил, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным. «Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден под аплодисменты военных. Он заявил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: «Америка вернулась».
По словам Байдена, США «не ищут конфликта с Россией», желая «стабильных предсказуемых отношений». Он подчеркнул, что обе «нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности». Однако, по его словам, «США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия», передает РИА «Новости».
При этом США «привержены тому, чтобы вести за собой с силой», защищая американские «ценности». Байден заявил, что «демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи». Он подчеркнул, что Вашингтон «имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания», если объединяется с союзниками. По его словам, «несравненная сеть альянсов и партнерств» – «ключ к американскому преимуществу». США «собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня с позиции силы», передает ТАСС.
Он полагает, что мир переживает «переломный момент истории», когда необходимо «доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха», а также «развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась». Байден заявил, что «демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать (совместный) ответ, как это могут делать авторитарные режимы».
Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы, признал президент США. Он призвал «строить общее будущее». В нем, заявил Байден, США не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям, а международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться «свободными и доступными на благо всех».
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. 16 июня в Женеве должна состояться встреча президентов России и США.
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Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж», сообщила официальный представитель МИД Швейцарии.
«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», – отметила она, передает ТАСС.
Позже в Кремле подтвердили, что переговоры президента России и его американского коллеги пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин назвал бессмысленными дальнейшие санкции США после достройки «Северного потока – 2»
Для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
Глава государства отметил, что все, что делалось США в отношении газопровода, было выгодно только им. «Только что еще более-менее разобрались с «Северным потоком – 2», а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейской страны, Федеративной Республики [Германии], делали Штаты, потому что им так выгодно», – констатировал Путин, передает ТАСС.
По его мнению, в последнее время «уже было бессмысленно сопротивляться [строительству трубопровода] и вводить санкции». «Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова», – пояснил президент.
«Вроде как [США] отказались от этих санкций, но введут так, таким темпом и туда, куда посчитают нужным, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения», – указал Путин.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2», заявил, что худшим для Вашингтона итогом строительства были бы отравленные отношения с Германией.
Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену во время саммита в Женеве не пытаться навязывать российскому лидеру Владимиру Путину какие-либо требования и не пытаться «играть мускулами».
«Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться «играть мускулами». У его она они в любом случае крепче», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным.
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Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
-
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Псаки напомнили о скандальном интервью Байдена перед встречей с Путиным
Президент США Джо Байден будет откровенен на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Ее спросили, не будет ли саммит в Женеве «неловким» из-за скандального интервью Байдена. Псаки ответила, что тот «давно знает» Путина и «никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств» по поводу «поведения» Москвы, если оно «не отвечало демократическим ценностям».
По ее словам, Байден «будет откровенен в этом и на предстоящей встрече». Она подчеркнула, что «дело не в дружбе» и не в «доверии», а в «интересах» США. В интересах США, как заявила Псаки, двигаться «к более стабильным и предсказуемым отношениям», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. МИД России сообщал, что на предстоящей встрече Путина и Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают».
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Мясников раскрыл способ мгновенно попасть на прием в больнице
Врач Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил фразу, которая позволит пациенту быстро получить помощь в медучреждении.
В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» медики обсудили опасность конъюнктивита и необходимость обращения к врачу в течение дня-двух после его появления.
Мясников обратил внимание, что пациент не всегда может попасть на прием за указанный срок и предположил, что в таком случае ему нужно настаивать на своем. Он попросил коллегу озвучить ключевые слова, которые необходимо сказать в регистратуре, чтобы оказаться на приеме «сегодня-завтра».
«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять, – передает РИА «Новости» слова Майчука.
Доктор медицинских наук отметил, что если человек произнес эту фразу, ему «не имеют права отказать ни в одной клинике».
«Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления (конъюнктивита. – Прим. ВЗГЛЯД), то помощь будет», – пояснил врач.
На первом этапе при воспалении слизистой оболочки глаза Майчук посоветовал использовать средство, содержащее интерферон альфа-2b, а также антибактериальный и антигистаминный компоненты, чтобы «выиграть время до приема».
Также медики призвали при любой проблеме с глазами обращаться к врачу-офтальмологу и не заниматься самолечением.
Ранее Мясников предупредил об опасности корвалола при сердечном приступе.
Путин дал оценку «окрика» США в сторону Зеленского
Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал «окрик из-за океана в сторону» украинского президента Владимира Зеленского по поводу идеи вступления Украины в НАТО.
«О чем они там разговаривали? О чем договорились? Мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит», – приводит слова Путина ТАСС.
Президент сказал, что произошедшее следует «иметь в виду» и «соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности с нашими партнерами». Он не исключил, что США поступили так, поскольку Киев сделал заявление слишком рано и не к месту, учитывая скорый саммит в Женеве.
Как заявил Путин, «на самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается». «Во всяком случае, никто не говорит «нет», – предположил он, добавив, что лидеры США «неоднократно» говорили ему об открытости НАТО. «И что, какой вывод из этого можно сделать?» – сказал Путин.
Напомним, в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину Путин объяснил опасность вступления Украины в НАТО. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
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Врач назвал лучшее время для чашки кофе
Употребление кофе во время или сразу после еды может нарушить процесс усвоения минералов и микроэлементов, которые содержатся в пище, это не лучший момент для напитка, заявила врач-диетолог Маргарита Королева.
Королева заявила, что своим пациентам она не рекомендует пить кофе натощак или сразу после приема пищи, так как он «нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций», которые являются основополагающими «как для женского, так и для мужского здоровья», передает радио Sputnik.
Идеальным «кофейным режимом» диетолог назвала употребление этого напитка между основными приемами пищи, причем выдерживая определенный интервал: час после или полчаса до.
«Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды. В таком случае вся полезная составляющая кофе будет работать, не нарушая минерального баланса в организме человека», – отметила Королева.
Ранее врач рассказал об опасности энергетических напитков.
Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе
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Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференции принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) Газпрома в районе города Свободный Амурской области.
Президент наблюдал за запуском в работу предприятия, которое, как планируется, станет одним из самых крупных по переработке природного газа, передает РИА «Новости».
Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, сообщает ТАСС. «Для нашей экономики этот проект имеет особое значение. Поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», – подчеркнул он.
«После выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», – добавил президент.
Сейчас на глобальном рынке в этом секторе США занимают 56%, Катар – 28%, а Россия – всего 3%. «Знаю, что в него (завод – прим. ВЗГЛЯД) вложен поистине колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», – указал президент.
Путин назвал АГПЗ «хорошим шагом в повышении глубины переработки сырья», это свидетельствует об эффективном и рачительном использовании природных ресурсов.
Присутствовавший на видеосвязи глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что компания в скором времени запустит в районе Владивостока гелиевый хаб для экспорта гелия с Амурского ГПЗ.
«Гелий крайне востребован в самых современных производствах, и мы видим, что спрос на гелий растет, особенно в районе Юго-Восточной Азии. И в самое ближайшее время в районе города Владивостока будет запущен в эксплуатацию для поставки гелия на международные рынки», – заявил Миллер.
На АПГЗ планируется перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по «Силе Сибири», проектная мощность завода – 42 млрд кубометров газа в год. На предприятии также будет крупнейшее в мире производство гелия, до 60 млн кубометров в год.
На заводе будет шесть технологических линий мощностью по 7 млрд кубометров в год каждая, их планируется вводить поэтапно. На проектную мощность предприятие планируется вывести к январю 2025 года.
АГПЗ будет производить 38 млрд кубометров товарного газа для Китая, также он будет производить до 2,6 млн тонн этана, до 1 млн тонн пропана, около 500 тыс. тонн бутанов и до 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции в год.
Навпомним, Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» в сентябре. В январе начались проектно-изыскательские работы.
Резкий рост заболеваемости «черной плесенью» зафиксировали в Индии
Число заболевших «черной плесенью» в Индии увеличилось на 150% за три недели и достигло 31 216 случаев, скончались более 2 тыс. человек, сообщили местные СМИ.
Как передает телеканал NDTV, больше всех от этого заболевания пострадал штат Махараштра, там выявлено 7057 случаев заболевания, более 600 человек скончались. В «тройку лидеров» также входит штат Гуджарат, где количество заболевших превысило 5 тыс., там насчитывается более 300 летальных исходов. Третий наиболее пострадавший штат – Раджастан, там число заражений достигло почти 3 тыс., 188 заболевших умерли, передает РИА «Новости».
Отмечается, что причиной стремительного распространения болезни является острая нехватка препарата «Амфотерицин-В» (противогрибкового средства), необходимого для лечения заразившихся «черной плесенью», а также общая перегруженность индийской системы здравоохранения.
Мукормикоз, или «черная плесень» – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с коронавирусом.
Напомним, 23 мая в Индии зафиксировали свыше 8,8 тыс. случаев мукоромикоза, грибковой инфекции, известной как «черная плесень».