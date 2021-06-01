Израиль отменил большинство коронавирусных ограничений

В Израиле с 1 июня отменены почти все ограничения, которые вводились из-за пандемии коронавируса, кроме обязательного ношения масок в общественных местах в закрытых помещениях и требования для въезжающих в страну проходить карантин, пишет Times of Israel.

Издание уточняет, что отменяются все ограничения на численность собраний. Кроме того, израильтянам больше не нужно для допуска куда бы то ни было предъявлять документ о вакцинации или о выздоровлении после COVID-19, передает «Интерфакс».

На следующей неделе в Израиле начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет. В возрастной группе от 20 лет и старше вакцинировались более 70% населения. Газета отмечает, что ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 резко снизился, в субботу за сутки выявили 12 новых случаев заражения, в воскресенье – только четыре.

Всего в стране с населением чуть больше 9 млн человек было выявлено 839475 случаев заражения коронавирусом, умерли 6412 заболевших.

Израиль сохраняет ограничения на въезд для граждан в отношении ряда стран, в том числе и России, которая в настоящее время находится в «красном списке» по эпидемиологической опасности. Прибывающие в Израиль должны по прилете сдавать тест на коронавирус, а также иметь результаты еще одного теста, сделанного за 72 часа до вылета.

Напомним, в воскресенье минздрав Израиля внес Россию и Аргентину в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.