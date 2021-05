Российские дипломаты в 54 странах мира исполнили в честь Дня Победы «Катюшу» Собчак раскритиковала способ празднования Дня Победы Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Яковлеву по поводу значения победы в войне 9 мая 2021, 15:27

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков ответил основателю «Коммерсанта» Владимиру Яковлеву, который высказал свое мнение о победе в войне. Пушков в своем Telegram со ссылкой на Telegram-канал «Божена» привел рассуждения Яковлева, который заявил, что «победа в войне обходится очень дорого, но сама по себе приносит мало – намного меньше, чем кажется в минуты победного торжества». «Реальные достижения создаются не войной, а миром. Не уничтожением, а созиданием. Диктаторы испокон веков звали людей на войну, обещая быстрые победы. Но даже самые победоносные войны в конечном итоге приносили только кровь и нищету. Потому, что уровень жизни страны и ее граждан определяет не умением убивать и разрушать, а умением жить и создавать», – приводятся слова основателя «Коммерсанта». Сенатор в свою очередь предположил, что Яковлев, «мягко говоря, плохо понимает суть вопроса». «Победа является ключевым моментом, который определяет характер мира. Без Победы мир означает поражение. А поражение есть другой мир. Если он этого не понимает, то ... Комментарии излишни. И так все ясно», – подчеркнул Пушков. Ранее президент России Владимир Путин во время главного военного парада поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в воскресенье в российской столице при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Украина отказалась делить победу во Второй мировой войне с Россией 9 мая 2021, 12:20

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. «Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства (…) Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то Россия, Беларусь или европейские государства», – цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина». По его словам, Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – «и в плане экономики, и в плане (...) главное, людей». По мнению Разумкова, в стране нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны. «И историю надо знать, какой бы она не была – со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений», – добавил председатель Верховной Рады. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Эксперт рассказал о главных новинках парада Победы на Красной площади 9 мая 2021, 12:22

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Одной из новинок прошедшего в Москве военного парада Победы стали боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО», также на многих образцах бронетехники присутствовали новейшие технические модули, рассказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. «На параде Победы на Красной площади впервые были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» на шасси бронеавтомобиля, хотя внешне они мало отличаются от той техники, которую зрители привыкли видеть. Машина новая, но ее отличия скрыты внутри, под броней, и снаружи на параде изменения незаметны», – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский. Среди других новшеств парада в Москве было присутствие технических модулей на некоторых боевых машинах и бронетехнике. «Но главное, чтобы вся эта новая техника серийно пошла в войска. Некоторые образцы мы уже несколько лет показываем на парадах, но их серийного производства до сих пор нет. Они либо существуют в отдельных экземплярах, либо находятся в опытной войсковой эксплуатации, а надо насыщать войска современными изделиями, вооружениями и военной техникой», – уверен эксперт. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Что касается парада в целом, то Мураховский отметил высочайший уровень его организации. «Вооруженные силы умеют это делать. Парад Победы прошел достойно, в традиционно отработанном режиме, без сбоев и ошибок. Несмотря на сложные погодные условия, авиация отработала четко», – подчеркнул полковник запаса. Мураховский также предложил обращать больше внимания на парады в других городах России, всего их было около тридцати. «Эти парады проводятся в городах, где находятся штабы военных округов, гарнизоны. Я не сомневаюсь, что они также были проведены на высшем уровне. Именно на этих парадах представлена реальная картина того, какая техника в войсках, что непосредственно есть в частях и соединениях наших видов вооруженных сил и родов войск», – подытожил эксперт. Всего на главном параде в Москве промаршировали 37 расчетов военнослужащих, в механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и спецтехники. Как отмечали эксперты, «Тайфун-ПВО» – это огромная помощь для стрелков-зенитчиков, которым теперь будет легче обеспечивать мобильность. Бронеавтомобиль «Тайфун» может использоваться для перевозки личного состава и грузов, а также в качестве базового шасси для установки технических систем и вооружений. Среди других образцов бронетехники в механизированной колонне присутствовали новейшие танки Т-14 «Армата», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», артустановки «Коалиция-СВ», бронетранспортеры «Бумеранг», а также основа мобильной группировки ядерных сил России – пусковая установка «Ярс». Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76. Президент Владимир Путин оценил на «отлично» прошедший парад Победы на Красной площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД NI попытался разгадать «изюминку» предстоящего парада Победы 8 мая 2021, 21:30 Текст: Ксения Панькова

Американский журнал The National Interest отметил, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отмечает издание, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над Москвой занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. The National Interest считает, что Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец, сообщает «ИноСМИ». Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было. The National Interest также отметил, что помимо воздушного показа на Параде Победы будет представлена механизированная колонна из 190 машин, среди которых будут 35 различных типов новой и модернизированной военной техники. Маршем по Красной площади пройдут в общей сложности более 12 тыс. военнослужащих в составе 37 пеших парадных расчетов. Ранее начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин сообщил, что воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации. Латвия назвала Вторую мировую «чужой» войной 8 мая 2021, 20:06 Текст: Ксения Панькова

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране. «8 мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», – цитирует РИА «Новости» Летвиса. Он также отметил, что для Латвии разгром нацизма «не принес освобождения». «Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», – сказал президент Латвии. Латвия настаивает, что с 1940-го по 1991-й годы была оккупирована СССР. Часть латвийских политиков считают, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, а стало продолжением советской оккупации республики. Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. Президент Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. Доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. В Одессе во время возложения венков к памятнику Неизвестному матросу произошла потасовка 9 мая 2021, 13:27

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В Одессе неизвестные спровоцировали потасовку с полицией во время возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, во время возложения цветов у памятника Неизвестному матросу в Одессе неизвестные начали потасовку с полицией, а затем убежали. Украинское издание Страна.ua пишет, что драка произошла на одесской Аллее славы. Издание сообщает, что потасовка началась после того, как представитель полиции попросил одну из женщин убрать портрет советского маршала Георгия Жукова, после этого ее задержали и отвезли в отделение полиции. Также на сайте Страна.ua опубликовано видео, на котором видно, как в центре Киева радикалы оскорбили шедшего по улице ветерана нацистским приветствием. PavlovskyNews сообщает, что «зигующего человека в балаклаве зовут Михаил. Ему 16 лет, он представитель организации «Правая молодежь» из «Правого сектора*» (организация запрещена в России). На нарушителя порядка составили административный протокол. Напомним, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Путин: Нет прощения воплощающим в жизнь русофобию 9 мая 2021, 10:31

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин перед началом военного парада в Москве заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, что величественный подвиг в борьбе с нацизмом совершил именно советский народ. Он напомнил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол «коричневую чуму», передает РИА «Новости». «Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы», вынес нацизму исторический приговор», – сказал Путин, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», – подчеркнул глава государства. Российский лидер указал, что от времени, когда «в центре Европы наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», отделяет уже почти целый век. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. Однако, по словам президента, многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов», – сказал Путин. Он отметил, что сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Также глава государства заявил, что Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы и безопасность. «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому – доблестные Вооруженные силы России, наследники солдат Победы», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. В Латвии в День Победы закрыли доступ к памятнику Воинам-освободителям 9 мая 2021, 11:37

Фото: 1945 LV/YouTube

Текст: Ксения Панькова

Латвийские полицейские утром 9 мая закрыли прямой доступ граждан к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы в Риге. Жителям и гостям Риги, пришедшим возложить цветы к памятнику Воинам-освободителям, предлагается оставить букеты и венки на специально расставленных столах. К самому монументу их должны относить работники городского коммунального предприятия «Ригас межи», передает «ФАН» со ссылкой на агентство BNS. О причинах запрета прямого доступа к памятнику в парке Победы латвийской столицы ничего не сообщается. Отсутствие прямого доступа к монументу, якобы обусловленное эпидемическими рисками, вызвало недовольство со стороны представителей местного русскоязычного населения, которые хотят возложить цветы к памятнику в День Победы, передает ТАСС. «Мы ожидали, что нам попытаются изуродовать праздник. Видно, что установлены ограждения вокруг памятника, которые по большому счету только создают толкучку», – отметил Константин Чекушин, депутат Рижской думы от оппозиционной партии «Согласие», защищающей интересы русскоязычного населения Латвии. «Никогда люди не приходили со стороны парка возлагать цветы к памятнику, все всегда шли по центральной аллее, и из года в год никогда не было никаких столпотворений или каких-то эксцессов. Все это просто сделано для того, чтобы запугать людей, чтобы оттолкнуть их от празднования Дня Победы. Я надеюсь, что людей это не напугает, память у нас в сердцах. И в данном случае эти уродливые ограждения – это лицо новой уродливой Рижской думы», – добавил он. Официально в Латвии 8 Мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 Мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов. Накануне президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране. 30 апреля власти Риги решили запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам-освободителям, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения. Портрет деда Зеленского пронесли на шествии «Бессмертного полка» в ДНР 9 мая 2021, 13:43

Фото: Донбасс решает/Telegram

Текст: Ксения Панькова

Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян пронесла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» портрет деда президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что ему, по ее мнению, «стыдно за внука». «Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той стране, в которой он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) руководит, проходит шабаш дивизии СС «Галичина», – сказала Монтян РИА «Новости». Украинские националисты в конце апреля провели первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией. Акция «Бессмертный полк» в самопровозглашенной ДНР проводится с 2015 года. В прошлом году в связи с ситуацией с коронавирусом вместо традиционного шествия 9 мая в Донецке прошел автопробег. Акция «Бессмертный полк» началась в России 9 мая 2021, 07:26

Фото: Бессмертный полк России/ВКонтакте

Текст: Антон Антонов

Камчатский край стал первым российским регионом, в котором 9 мая в онлайн-формате стартовала акция «Бессмертный полк», сообщают информационные агентства. Трансляция в регионах начинается в 15.00 по местному времени, она доступна для просмотра как на сайте «Бессмертного полка» и ресурсе «Банк Памяти», так и в соцсетях, передает ТАСС. Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Магаданская область также уже ведут трансляции. Напомним, Россия начала праздновать День Победы – первыми торжественные марши провели в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Экс-премьер Словакии осудил чудовищные размеры русофобии в стране 8 мая 2021, 20:37 Текст: Ксения Панькова

Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что партия будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом. Он также отметил, что русофобия в Словакии «достигла чудовищных размеров». «Наша партия считает День Победы над фашизмом важным праздником, который мы всегда будем отмечать. Поэтому представители нашей партии сегодня традиционно почтили жертвы и поклонились героям Второй мировой войны на (мемориальном комплексе) Славине. Уважение героев Красной армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны», – написал политик в на своей странице в Facebook. Напомним, доктор исторических наук Елена Малышева заявляла, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Празднование Дня Победы началось в России 9 мая 2021, 04:55

Фото: Камчатка Сегодня/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россия начала праздновать День Победы – в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске состоялись торжественные марши, сообщили в Объединенном командовании войск и сил на северо-востоке России. По главной площади Петропавловска-Камчатского под знаменем Победы и государственным российским флагом прошли сводные роты военнослужащих и представителей силовых ведомств, курсанты военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, парадные расчеты военно-патриотического движения «Юнармия» и кадетских классов. Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжится концертами, мастер-классами, театрализованными представлениями и выставкой военной техники. В 22.00 (13.00 мск) запустят праздничный салют, передает ТАСС. В Южно-Сахалинске около 1 тыс. военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и экстренных служб, а также курсантов кадетской школы и членов молодежного движения «Юнармия» приняли участие в торжественном марше. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По плану Минобороны России, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. В Киеве заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы 8 мая 2021, 16:31 Текст: Ксения Панькова

Мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню Победы в Киеве находятся под угрозой срыва, руководство Национального музея истории Украины во Второй мировой войне не пропускает на территорию техническое оборудование для монтирования сцены, сообщила зампредседателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда. Отмечается, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея якобы из-за «устного запрета министерства культуры Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госадминистрации Киева. «Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет министерства культуры», – сказала Хонда. Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило «напрямую от министра культуры». При этом никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет. «Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия», – отмечается на сайте со ссылкой на слова зампредседателя КГГА. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». На Красной площади начался парад Победы 9 мая 2021, 10:00

Фото: Maxim Shipenkov/EPA/ТАСС

На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, примет парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В роли диктора парада Победы выступит Антон Сунцов. Он заменил на этом месте Евгения Хорошевцева, который скончался 13 декабря прошлого года на 77-м году жизни. По плану Минобороны, в параде будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. По Красной площади пройдут 37 пеших парадных расчетов, в которых участвуют свыше 12 тыс. военнослужащих. После проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». Также над Красной площадью пройдет парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолета Ми-26, за ними – пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолетов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, следом четверки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые. Также над Красной площадью пройдет парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолета Ми-26, за ними – пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолетов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С, следом четверки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырех Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые. Затем над столицей пройдут четверки новых авиационных комплексов – самолетов-носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. После пролетит эскадрилья из десяти самолетов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой появится «кубинский бриллиант» – единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Замыкать парад традиционно должны шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дыма в цветах российского флага. Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет салют, в котором будет использовано 10 тыс. салютных зарядов. Стрельбу будет вести салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы.