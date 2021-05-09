Россия, США, ЕС и ООН высказали обеспокоенность насилием в Иерусалиме

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9 мая, воскресенье | Последнее обновление — 00:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Жертвами взрывов у школы для девочек в Кабуле стали более 50 человек
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Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии
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Очень важно помнить войну не только как триумф, но и как трагедию. Этого требует справедливость по отношению к тем, кто страдал и умер. Наши предки не одержали победу на Олимпиаде. Они победили в самой страшной войне в истории человечества.
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Почему за меня кто-то решает, как я должна себя вести, «если я приличный человек»? Люди, искренне считающие, что все «порядочные» должны быть в одном с вами «лагере» – вы правда думаете, что есть только «те» и «эти»?
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Россия, США, ЕС и ООН высказали обеспокоенность насилием в Иерусалиме
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Участники «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) заявили, что обеспокоены актами насилия в Восточном Иерусалиме.
Как сообщается на сайте МИД России, 8 мая в связи с обострением ситуации в Восточном Иерусалиме состоялись консультации спецпредставителей «квартета», по итогам которых было согласовано совместное заявление. В нем выражается «глубокая озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия». В частности, речь идет о столкновениях «между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности» на Храмовой горе.
Кроме того, беспокойство вызывают «провокационные заявления некоторых политических сил, запуск ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля», а также «нападения на палестинские фермерские хозяйства» на Западном берегу Иордана. Указывается на угрозу «выселения палестинских семей из мест их исконного проживания».
«Квартет» выступил «против любых односторонних шагов, которые лишь усугубят и без того напряженную ситуацию». Израиль призвали «проявить сдержанность» и не обострять обстановку в месяц рамадан. «Квартет» призвал «все стороны соблюдать и уважать статус-кво святых мест» и подтвердил «приверженность достижению «двухгосударственного» урегулирования через переговоры».
Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Премьер Италии констатировал крах «мечты Евросоюза» из-за неравенства
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Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству раскритиковал европейских политиков за усиление социального неравенства в ЕС, отметив, что это «не та Европа», какой она должна быть, так как европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади, сообщило ANSA.
«Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», – приводит заявление Драги во время круглого стола на тему трудоустройства РИА «Новости».
Итальянский премьер также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения – молодежи и женщин.
Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.
Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту заявила о необходимости выработки механизмов распределения вакцин между государствами и предоставления препаратов от коронавируса бедным странам.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как связаны заявления о крахе «общеевропейского дома» с числом зараженных коронавирусом в Евросоюзе.
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В Британии призвали США отойти от границ России
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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.
Многие из читателей британского таблоида сомневаются в самой способности Байдена решать вопросы с Россией, сообщает «ИноСМИ».
«В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал читатель под ником So tired of this.
«Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне…Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», – считает AAK123.
Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят «пожить еще немного».
«У США своих хлопот полон рот…Мы – Рим эпохи распада», – заявил dc co.
Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров.
«Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», – написал Tommy.
«У Байдена все конференции по заранее разыгранному сценарию. А Путин дважды в год общается с народом – без домашних заготовок. Вот, собственно, и все, что надо знать», – подчеркнул Casaloco.
Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, «что там до сих пор русские».
«Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», – отметил Moonmad.
«Америка не сдержит даже Иран – даже не надейтесь. А если попытается, за него вступится Китай, а за ним и Россия. США разорены и разбрасываются ресурсами», – считает Darren.
Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.
Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина.
В Крыму призвали США подать пример всему миру и вернуть России Аляску
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США подать пример всему миру и вернуть России Аляску как исторические владения в Северной Америке.
«США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины. В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке – Аляску», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Таким образом Гемпель прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице Госдепартамента США в Facebook, в котором Вашингтон призвал «Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом».
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям подчеркнул, что заявление Госдепартамента США по Крыму – вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории.
Напомним, 7 декабря 2020 года зампред российского правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи в ответ на заметку в японской газете о том, что в США якобы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.
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Пушков обвинил США в использовании «порочной формулы»
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил США в попытке подменить международное право собственным произволом при помощи порочной формулы «миропорядка, основанного на правилах».
«Формула «миропорядка, основанного на правилах», порочна: с ее помощью США хотят подменить международное право собственным произволом», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что политика Вашингтона в последние годы «подрывала мировой порядок».
«Заявление Блинкена – не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики [45-го американского президента Дональда] Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США», – подчеркнул Пушков.
«The rules-based world» – это и есть мир американской гегемонии. Блинкен постоянно толкует об этом – не об Уставе ООН и не о международном праве, которые США постоянно нарушают, а о каком-то нигде не зафиксированном «порядке, основанном на правилах», который США и западный альянс стремятся навязать всему миру. Поэтому он и повторяет эту формулу. Но Россия ее не принимает, поскольку она утверждает правила однополярного мира, а мы под ними никогда и нигде не подписывались», – разъяснил Пушков.
«По этим «правилам», например, основанная на лжи агрессия против Ирака была правомерной, а массовое сожжение людей в Одессе 2.05.2014 года преступлением [якобы] не является и киевские власти за него нести ответственность не должны. Мы не можем согласиться с такими «правилами». Кстати, и другие государства никаких обязательств по соблюдению этих произвольных «правил» на себя не брали», – указал Пушков.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил. Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь обвинил страны Запада в попытках навязать другим свою позицию и насадить тоталитаризм в международных отношениях.
В начале мая Пушков заявил о начале крушения насаждаемого Соединенными Штатами «мирового порядка, основанного на правилах» – идеологического подлога международного права и устава ООН, позволяющего США претендовать на легитимность своей гегемонии.
Напомним также, в марте глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.
В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
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Аббас призвал созвать СБ ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме
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Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.
«Я поручил нашему посланнику [в ООН Рияду Мансуру] инициировать созыв заседания Совбеза ООН для принятия соответствующих решений по Иерусалиму. Я призываю международное сообщество взять полную ответственность за то, чтобы была остановлена агрессия против нашего народа и против наших святынь», – приводит слова Аббаса ТАСС.
Помимо этого, как уточняет ВАФА, палестинский лидер поручил главе МИД Рияду аль-Малики призвать Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и Совет по правам человека «принять необходимые меры по защите Иерусалима», а также по защите «прав палестинцев и их святынь».
Ранее в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Макрон заявил, что ЕС рассмотрит на саммите политику в отношении России
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Лидеры Евросоюза рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это Россия и Brexit», – сказал Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту (Португалия), передает ТАСС.
Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с мерами Москвы в отношении европейских официальных лиц. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщал, что все варианты мер в отношении России будут обсуждаться на саммите ЕС в конце мая.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
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Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после первого дня неформального саммита Европейского совета в португальском городе Порту заявил о намерении попросить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, сообщило Чешское радио.
«Я обязательно попрошу председателя [ЕК Урсулу фон дер Ляйен], чтобы она попыталась [обеспечить] получение [Чехией] большего количества вакцин в июне. Это для нас сейчас самое важное», – приводит слова Бабиша ТАСС.
По словам политика, в ближайшие недели Чехия начнет масштабную кампанию популяризации вакцинации против коронавируса среди населения. Бабиш считает, что такая кампания может реализовываться на территории всего Евросоюза, а ее подготовкой должна заняться ЕК.
Напомним, в начале мая Бабиш заявил, что Чехия якобы не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер , и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
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Саммит ЕС не достиг общей позиции об отмене действия патентов на вакцины
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Лидеры стран Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, приостановка патентов не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС.
«У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы», – цитирует ТАСС Мишеля.
Против приостановки действий патентных прав на вакцины выступила канцлер Германии Ангела Меркель, котоая участвовала в саммите в режиме онлайн.
«Центральную роль [на переговорах] играла тема патентов. Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной. Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав», – заявила канцлер.
Вместе с тем, стало известно, что система сертификатов о вакцинации от COVID в Евросоюзе сможет начать работать в июне.
«Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идет полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.
На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.
1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.
Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
В Турции заметили желание США вернуть Россию в 1990-е
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Журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что США хотят вернуть Россию во времена правления президента Бориса Ельцина, чтобы ослабить влияние страны в мире.
По словам Кемалоглу, приход в Белый дом Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин, как считает журналист, стало усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа во время президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул автор, Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции и пытается ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы. При этом, регулярно вводя все новые ограничительные меры, США утверждают, что готовы сотрудничать с Россией, исходя из своих интересов. В пример журналист привел давление Штатов на ЕС, чтобы не допустить завершение строительства «Северного потока – 2», и одновременное увеличение закупок российской нефти в 2020 году.
Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии стали следствием действий США, которые хотят «наказать» Россию.
Вашингтон желает превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», то есть снизить ее активность на мировой арене, считает Кемалоглу.
Однако, по его мнению, это маловероятно, учитывая сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической, энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины.
Ранее Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.
Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».
Минюст США получил данные о звонках писавших о «российском деле» журналистов
Министерство юстиции США во время президентства Дональда Трампа тайно получило записи телефонных разговоров журналистов газеты Washington Post, писавших статьи о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщает газета со ссылкой на правительственные источники.
По данным издания, в письмах, направленных журналистам в мае 2021 года, министерство уведомляло, что получило записи их телефонных разговоров за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Ведомству, как утверждается, удалось получить данные о том, сколько длились звонки, а также кому и в какое время авторы звонили. Также минюст попытался получить доступ к электронной переписке журналистов за тот же период, но безуспешно, пишет газета, передает РИА «Новости».
Как отмечает Washington Post, ближе к концу обозначенного периода журналисты газеты написали статью, где утверждали, что сенатор Джефф Сешнс в 2016 году якобы обсуждал предвыборную кампанию Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком. Сешнс в июле 2017 года, когда статья появилась, занимал пост генпрокурора США. Представители минюста не сообщали газете, стала ли эта статья поводом для изучения записей разговоров журналистов.
Следователи при помощи таких данных, как пишет газета, обычно надеются узнать источники изданий, с которыми журналисты контактировали до публикации той или иной статьи.
Выпускающий редактор газеты Кэмерон Барр считает, что минюст США должен «немедленно разъяснить причины этого вмешательства в деятельность репортеров, выполнявших свою работу», защищенную Первой поправкой к конституции США.
По данным издания, в письмах не сообщается, когда американское ведомство получил записи, однако, по словам представителя ведомства, это решение было принято в 2020 году при администрации Трампа. Министерство, в свою очередь, заявило, что было вынуждено затребовать записи разговоров в качестве крайней меры.
Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года.
ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах.
В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.
Полицейский напал на оператора Ruptly в ходе беспорядков в Иерусалиме
Израильский полицейский напал на оператора Ruptly, снимавшего кадры беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщил руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.
На прикрепленном к сообщению в Telegram видео слышно, как силовик грозит сломать камеру оператора. Судя по кадрам, полицейский наносит удар и выбивает камеру из рук журналиста, передает РИА «Новости».
«Наш коллега ненадолго прервал трансляцию, но вскоре продолжил стрим с места столкновений», – добавляется в сообщении.
Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима – возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. В результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев.
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал созвать заседание СБ ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
В столкновениях в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 человек
В результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме около 200 палестинцев получили ранения, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.
По данным ВАФА, основные стычки происходили возле мечети Аль-Акса. Как сообщается, стражи порядка стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу, передает ТАСС.
В настоящее время столкновения продолжаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах. По информации ВАФА, десятки палестинцев задержаны, более чем 20 потребовалась госпитализация. Помимо этого, как сообщает ВАФА, израильские силовики активно препятствуют работе журналистов, освещающих события. В результате два корреспондента палестинских изданий получили серьезные травмы.
Как утверждают в пресс-службе Палестинского общества Красного Полумесяца, его медицинские бригады из-за противодействия сотрудников израильских правоохранительных органов «не имеют возможности попасть в Иерусалим для оказания неотложной помощи раненым палестинцам».
Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими стали регулярно происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадана, который в 2021 году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.
Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
ЕК утвердила контракт с BioNTech – Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) утвердила контракт с концерном BioNTech - Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции, сообщила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Рада сообщить, что Еврокомиссия только что одобрила контракт с BioNTech - Pfizer на гарантированную поставку 900 млн доз вакцины и еще 900 млн доз в резерве на 2021-2023 годы», – передает ее заявление ТАСС.
Ранее Еврокомиссия подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе. В апреле Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
Макрон предложил англосаксонским странам снять запреты на экспорт и обмены в сфере вакцин
Англосаксонские страны должна снять существующие запреты на экспорт и передачу технологий в сфере производства вакцин от коронавирусной инфекции, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Португалии по прибытии на неформальный саммит ЕС.
«Необходимо, чтобы англосаксонские страны отменили запреты на экспорт и передачу технологий в производстве вакцин. Сейчас необходимо производить больше вакцин и проявлять больше солидарности», – передает его слова ТАСС.
В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель в Порту заявил о готовности обсуждать вопрос отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины.
«Что касается отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, мы не считаем, что в краткосрочной перспективе это является магическим средством. Однако мы готовы обсуждать эту тему, как только появятся конкретные предложения. Мы также считаем необходимым сделать все возможное, чтобы нарастить производство вакцин», – сказал он.
Макрон заметил, что для ускорения темпов вакцинации приоритетом необходимо избрать не решение вопроса о патентах, а наращивание производства вакцин. Президент Франции добавил, что «вопрос об интеллектуальной собственности не должен блокировать процесс вакцинации».
В Российском фонде прямых инвестиций спрогнозировали, что процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне. В конце апреля в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».
В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
Между тем Макрон не увидел необходимости в «Спутнике V» для вакцинации в Евросоюзе.
В Брюсселе сообщили, что на саммите ЕС не обсуждали Россию
Лидеры Евросоюза на завершившемся неформальном саммите в Порту (Португалия) не обсуждали тему отношений с Россией, поскольку она запланирована на следующем заседании ЕС, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«Дискуссии о России не было, поскольку она запланирована на следующем заседании Европейского совета (саммите ЕС в Брюсселе 25 мая – прим. ВЗГЛЯД) и в Совете ЕС [на уровне глав МИД 10 мая]», – сказал источник ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры Евросоюза рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
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