Британия ввела «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну

Великобритания определила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не потребуется уходить на самоизоляцию, сообщил британский министр транспорта Гранта Шэппса.

Он представил «светофорную систему», при которой все направления поделили на группы трех цветов – зеленого, желтого и красного. Среди стран и территорий, попавших в «зеленую» группу, то есть без необходимости карантина, – Португалия, Израиль, а также Гибралтар, сообщает ТАСС.

Послабления не будут применены к таким популярным у местных граждан направлениям, как Испания, Франция или Германия.

Россия попала в «желтую» группу, где находится большинство государств. Как и ранее, по прибытии из этих стран необходимо провести 10 дней в самоизоляции и сдать два теста на коронавирус.

Турция, Мальдивы и Непал были включены в «красный» список стран, где теперь насчитывается свыше 50 государств и территорий. По возвращении оттуда нужно провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.



Ранее Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о появлении в стране нового штамма коронавируса, который может оказаться самым опасным из существующих мутаций COVID-19.