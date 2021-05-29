Экс-премьер Грузии Гахария основал партию на фоне обвинений в «пророссийскости»

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария презентовал собственную партию «Для Грузии». Презентация партии прошла на фоне протеста представителей радикальных молодежных организаций, которые вышли на пикет с плакатами на русском языке: «Гахария, ты для России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, подавший в феврале в отставку из-за разногласий в правящей «Грузинской мечте» вокруг ареста лидера радикальной оппозиции и антироссийских протестов в Тбилиси в 2019 году Никанора Мелия, в субботу презентует собственную партию «Для Грузии» – к участию в осенних местных выборах

Презентация партии на территории Центра выставок в Тбилиси прошла на фоне протеста представителей радикальных молодежных организаций, которые вышли на пикет с плакатами на русском языке: «Гахария, ты для России».

Георгий Гахария, который в том числе имеет диплом МГУ, ранее занимал в правительстве Грузии также посты министров экономики и внутренних дел.

Во время его пребывания на посту главы МВД была применена сила против Мелия и его сторонников, которые штурмовали парламент в знак протеста из-за визита в Тбилиси делегации Госдумы России. После этого радикалы и обвиняют Гахария в «пророссийскости».

Предполагается, что бывший премьер-министр, который пользовался высоким рейтингом, будет в конструктивной оппозиции к правящей партии.

Уже известно, что «Для Грузии» будет иметь фракцию в парламенте – ее образуют шесть депутатов, которые покинули «Грузинскую мечту». Кроме того, в партию Гахария вошли некоторые известные в прошлом чиновники, а также ряд ветеранов грузинского футбола.

Комментируя создание новой партии, депутат от правящей «Грузинской мечты» Гурам Мачарашвили сказал, что бывшему премьеру будет трудно критиковать власти, так как еще совсем недавно он сам был руководителем страны.

Один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения» Петрэ Цискаришвили выразил надежду на то, что Гахария на местных выборов отберет голоса у «Грузинской мечты» и облегчит задачу оппозиционерам.

Накануне сообщалось, что Гахария, подавший в феврале в отставку из-за разногласий в правящей «Грузинской мечте» вокруг ареста лидера радикальной оппозиции и антироссийских протестов в Тбилиси в 2019 году Никанора Мелия, в субботу презентует собственную партию «Для Грузии» – к участию в осенних местных выборах.

Газета ВЗГЛЯД в связи с уходом Гахария с поста, отмечала, что русофобия довела Грузию до кризиса.