В ДР Конго началось извержение второго за неделю вулкана

Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), он расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло ранее.

Официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя сообщил, что «сегодня происходит извержение вулкана Мурара, расположенного в безлюдном месте в парке Вирунга», власти внимательно следят за развитием событий, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Напомним, неделю назад в ДР Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки – Ньирагонго. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило, что более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тыс. остались без крова.

В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тыс. человек остались без крова.