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В ДР Конго началось извержение второго за неделю вулкана
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Еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), он расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло ранее.
Официальный представитель конголезского правительства Патрик Муяя сообщил, что «сегодня происходит извержение вулкана Мурара, расположенного в безлюдном месте в парке Вирунга», власти внимательно следят за развитием событий, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.
Напомним, неделю назад в ДР Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки – Ньирагонго. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило, что более 30 человек погибли, 40 считаются пропавшими без вести, около 20 тыс. остались без крова.
В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тыс. человек остались без крова.
Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока»
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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток», реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России.
В Минэнерго России сообщили, что протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг») подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан, передает РИА «Новости».
«Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – добавил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Напомним, в октябре 2016 года правительства России и Пакистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода «Север - Юг». Стоимость газопровода составит 2-2,5 млрд долларов. Газопровод протяженностью 1,1 тыс. км свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны.
В июне 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что из-за отсутствия договоренности по тарифу строительство газопровода «Север - Юг» в Пакистане сдвигается не менее, чем на год, и планируется, предварительно, в 2019 году.
В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР.
В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.
Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины
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Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии
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С 3 июня США повторно введут отмененные санкции против белорусских госпредприятий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, США решили приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении.
Против девяти предприятий вводятся санкции, которые отменялись «серией генеральных лицензий» минфина США. «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», – приводит ее слова ТАСС.
Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах, передает РИА «Новости».
Псаки также сообщила, что США «в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко», которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за «нарушения прав человека и коррупцию», а также «фальсификацию выборов» и инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам хотят запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
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Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Украине предрекли превращение в страну третьего мира с эскадронами смерти
Украине грозит будущее страны третьего мира – нищета и эскадроны смерти, заявил киевский политолог Андрей Золотарев.
Золотарев осудил политику президента Украины Владимира Зеленского, которая разрушает социальное государство и ведет к деиндустриализации. Эта политика, по мнению политолога, делит граждан на «правильных» и «неправильных», переписывает историю. В результате страна неизбежно скатывается до состояния стран третьего мира как в экономике, так и в политике.
«Со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал UkrLife.
Напомним, Золотарев заявлял, что из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный.
Стало известно, сколько Газпром сэкономит на «Северном потоке – 2»
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Газпром сэкономит не менее 1 млрд долларов в год на транзите газа при полной загрузке «Северного потока – 2», а также 500 млн долларов на поставках газа по «Турецкому потоку», сообщил топ-менеджер Газпрома в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.
«Турецкий поток» за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка 500 млн долларов в год на платежах за транспортировку. «Северный поток – 2» также при условии полной загрузки сэкономит нам не менее 1 млрд долларов в год», – приводит его слова ТАСС.
Таким образом, подытожил топ-менеджер, вывод обоих проектов на полную мощность позволит Газпрому ежегодно экономить до 1,5 млрд долларов.
В свою очередь Елена Березина, представитель 512-го департамента Газпрома, который отвечает за европейские газопроводы, отметила, что средняя загрузка «Турецкого потока» в первом квартале текущего года составила 73%, однако в течение года должна увеличиться.
«Можем сказать, что средняя загрузка составила 73% в первом квартале 2021 года. Мы ожидаем ее увеличения в связи с тем, что будут введены дополнительные сухопутные мощности на территории Европы национальными газотранспортными операторами ниже по маршруту – в Болгарии, Сербии и Венгрии», – сообщила она.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
В России изменили порядок выдачи загранпаспортов для некоторых граждан
В России решили изменить правила выдачи заграничных паспортов для тех, кто проживает за рубежом.
Граждане, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа, передает «Парламентская газета».
Отмечается также, что от уплаты пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. К этому же относятся случаи кражи паспорта.
Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.
Нововведения вступают в силу с 30 мая.
Ранее в МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов.
Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера
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В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера, сообщило турецкое телевидение.
Танкер Rava с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать к берегу у жилого квартала Еникей и был остановлен в 300 метрах от берега срочно прибывшими буксирами береговой охраны, передает РИА «Новости».
В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. Является самым узким межконтинентальным проливом в мире. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул.
Ранее Суэцкий канал был заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, который сел на мель на 151-м километре канала. Руководство не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов. Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.
Европейский вещательный союз приостановил членство Белоруссии
Европейский вещательный союз, который в том числе является организатором конкурса «Евровидение», принял решение приостановить членство Белоруссии. Республике дано две недели на ответ, после чего решение вступит в силу.
«На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании», – цитирует документ ТАСС.
Причиной решения ЕВС стала «трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением».
В заявлении также говорится, что решение принято с целью поддержать свободу слова, независимость и ответственность журналистов, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии.
Между тем ранее Белоруссии отказали в участии в «Евровидении». Изначально планировалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в республике.
11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста. В первой песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
Позже Белоруссия по требованию организаторов конкурса изменила песню для «Евровидения», однако было заявлено, что и она не соответствует правилам конкурса.
Несколько команд-участниц ЧМ решили снять национальные флаги в знак солидарности с Беларусью
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Несколько команд-участниц ЧМ по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией, сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
Калвитис раскритиковал замену официального белорусского национального флага в гостинице командного чемпионата мира на красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Он также добавил, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с ЧМ, передает латвийское издание LSM.LV.
Кроме того президент ЛХФ признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно. Калвитис также сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.
По его словам, замена флага встревожила белорусских игроков. Были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.
Уточняется, что Калвитис обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, ЧМ-2023 – в России.
Ранее Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Названы сроки переходного периода для запрета одноразовых пластиковых товаров
Переходный период для запрета производства в России ватных палочек, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и цветного пластика займет как минимум год, считает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
«Переходный период, конечно, понадобится, чтобы не произошло повышение цен, чтобы на рынке эти товары заместились другими. Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырье, это не должно приводить к банкротству предприятий», – передает его слова ТАСС.
Майоров полагает, что запрет будет также распространяться на импорт и экспорт одноразовых пластиковых товаров. «Импорт становится бессмысленным, а экспорт, видимо, тоже не понадобится, если мы у себя будем производство закрывать», – сказал сенатор.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, в частности, ватных палочек и пластиковой посуды. Она уточнила, что в данный момент готовятся поправки в законодательство, «запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов».
СК Белоруссии заявил о нескольких сообщениях о минировании самолета Ryanair
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Посредством сервиса почты Protonmail поступило несколько сообщений о минировании самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске, сообщили в СК Белоруссии.
«Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о «минировании» самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12.25 и в 12.56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом
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Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики, сообщила пресс-служба ведомства.
«Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте ГП Белоруссии.
В ведомстве пояснили, что преступные действия выражались в публичных снятии и замене символа суверенной Белоруссии – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды республик в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище.
«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Дело направлено в Следственный комитет республики для предварительного расследования.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Пригожин: На исполнение гимна Киркоровым будет интересно посмотреть
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Учитывая, что певец Филипп Киркоров и болгарин, и россиянин, он может спеть перед товарищеским матчем по футболу между Россией и Болгарией два гимна, заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.
Перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии по футболу, который состоится 5 июня в Москве, народный артист России Филипп Киркоров исполнит гимн Российской Федерации.
«Правильно, что большой артист будет петь российский гимн. У Киркорова много кровей намешано, в том числе и болгарских. Он может и родился в Болгарии, но всю свою сознательную жизнь, сколько я его знаю, живет в Москве. Поэтому он русский до мозга костей. В том, что именно он будет исполнять гимн нет ничего удивительного. И вообще любой артист многонационален», – говорит Пригожин.
Он подчеркивает, что Филипп Киркоров впервые будет петь гимн России, и на это очень интересно посмотреть. Кроме того, такой выбор исполнителя он назвал неожиданным и любопытным.
«Насколько сильно он известен в Болгарии, я не знаю. Но то, что он большая звезда в России – это факт. В принципе, учитывая, что он и болгарин, и россиянин, он может спеть два гимна. Филиппу можно все», – заключил продюсер.
Ранее телеведущая Ольга Бузова призналась, что мечтает исполнить гимн России на большом спортивном мероприятии или параде Победы.